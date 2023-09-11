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Сборная России

Сегодня, 21:30

Россия проиграла впервые за два года. Но вторым составом и без Карпина

Россия в товарищеском матче проиграла олимпийской сборной Египта
Гоша Чернов
Корреспондент
11 сентября. Египет — Россия — 2:1. Сергей Пиняев и Никита Ермаков.
Фото РФС
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Олимпийская сборная Египта победила нашу команду в товарищеской встрече — 2:1.
Товарищеские матчи.
11 сент, 19:00. Suez Stadium (Суэц)
Египет (олимп.)
2:1
Россия

Два матча за два дня

Когда стало известно, что сборная России за сутки проведет два матча в разных странах, возникли логичные вопросы: как и почему? Но они вскоре улетучились: выяснилось, что гипертрофированная заявка национальной команды будет поделена, и одна половина полетит в Египет, а другая — в Катар.

На севере Африки более молодая команда уже сыграла один матч в сентябрьскую паузу, но в той встрече с олимпийской сборной Египта нашей сборной руководил Валерий Карпин. На этот раз штаб тоже пришлось расщепить — главный тренер полетел в Катар, а в этом матче исполняющим его обязанности стал Виктор Онопко.

Пиняев приехал и забил

Стартовый состав тоже значительно перетасовали, но это точно не было связано с отсутствием Карпина в Суэце. Все логично: в первой встрече с египтянами начинали одни, сейчас — другие. Погостнов по медицинским причинам не попал в заявку, Хлусевича перевели в катарскую делегацию, зато с первых минут появился Пиняев — вингер «Локомотива» был полностью готов сыграть, и штаб решил задействовать его в более молодой версии сборной. Вообще место в основе сохранил лишь Вячеслав Литвинов из «Сочи», а состав напоминал тот, что выходил на второй тайм предыдущей встречи с Египтом.

Даниил Денисов и&nbsp;Сергей Пиняев. Россия проиграла олимпийской сборной Египта: онлайн-трансляция матча

Тогда наши мощно провели отрезок сразу после окончания перерыва и забили — Салтыков прорвался, а Оганесян сравнял счет. Сейчас — то же самое: полузащитник «Крыльев Советов» выбежал на оперативный простор, обыграл вратаря и послал мяч в створ. Однако на линии мяч остановил Тарек Морад, причем сделал это рукой. По не совсем ясным причинам арбитр за это показал лишь желтую карточку, хотя мяч явно летел в ворота, но матч все равно товарищеский, поэтому никто всерьез не протестовал. Главное, что пенальти был реализован — это уверенно сделал Пиняев.

Игра вторым номером

За многообещающим началом активного продолжения не последовало. Сборная России привычно при Карпине действовала по схеме 4-3-3, но сыгранности ей явно не хватало. А вот у египтян все иначе: эта команда сыграет на Олимпийских играх в Париже в следующем году, и по футболистам было видно, что они тренируются друг с другом не одну неделю. Существенное влияние на игру оказывала и погода — в 34-градусную жару тяжело поддерживать высокий темп.

Сложно сказать, планировала ли Россия играть вторым номером, но в первом тайме все было именно так. После пропущенного мяча Египет активизировался. Сабер Абдельмохсен опасно бил со штрафного, Хатам Хассан попал в штангу, Вахания вынес мяч с линии. Наши не подпускали африканцев близко к воротам, но много позволяли в опорной зоне — оттуда египтяне нанесли четыре удара, но либо мазали, либо выручал Тороп.

Основным методом наступления россиян в этой встрече были прессинг и контратаки. И в конце первого тайма одна из них могла привести к голу: Литвинов прекрасно сориентировался и молниеносно разыграл штрафной на своей половине поля, но Шитов с Пиняевым не сумели воплотить момент в гол.

Дуплет африканцев

Удивительно, но в перерыве Онопко сделал лишь одну замену — Пиняеву, вероятно, изначально отмерили лишь 45 минут, и вместо него вышел Гладышев. Именно форвард «Динамо» вскоре после возобновления игры убежал к воротам и вполне мог удвоить счет.

Но, как и в первом тайме, стартовый запал быстро иссяк, а Египет все ближе подходил к воротам Торопа. В одном из моментов хозяева даже буквально добрались до самого голкипера — Ахмед Хаваш задел Владислава в игровой ситуации, а Мелехин тут же вскипел, толкнув нападающего египетской команды. К счастью, драки избежать удалось. Но не гола.

Африканцы провели немало позиционных атак, и одна из них должна была завершиться точным ударом: Ахмед Фаузи пробил, и мяч рикошетом от Кравцова влетел в ворота. А через четыре минуты успех египтянам принесло и стандартное положение: Саид Абдалла навесил, а Араби Мохтар вывел хозяев вперед.

Трагедии нет

После второго гола Египет откатился назад и совсем перестал создавать голевые моменты, но и Россия продраться к штрафной африканцев не могла. Не помогали и замены, с которыми, возможно, тренерский штаб затянул: до 90-й минуты Онопко выпустил лишь шесть свежих футболистов, зато на добавленное время бросил в бой сразу троих.

В итоге Египет все-таки дотянул до финального свистка и через четыре дня после ничьей со сборной России одержал над ней победу. Для нашей команды это поражение стало первым почти за два года — с отборочного матча ЧМ-2022 против Хорватии в ноябре 2021-го. Но, конечно, никакой трагедии нет — во-первых, в рейтинге сборной оно учитываться не будет, а во-вторых, кто сейчас вообще думает о рейтинге? Состав наигрывается на будущее, и футболистам нужно пройти в том числе через подобные встречи.

Сергей Пиняев
Футбол
Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
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