Пора прекращать разговоры о мотивации. Матчи за сборную России — слабый стимул?

Главная команда страны требует большего уважения.

Мнение

Россия ожидаемо победила скромный Ирак, провела интересный второй тайм, настоящим украшением которого стал гол Пиняева. Но будем честны: стартовая 45-минутка совсем не впечатлила. Наши после грубых ошибок в обороне (и при выходе из нее ногами вратаря Песьякова) вполне могли пропустить и два, и три от соперника, далекого от топового уровня. Что, конечно, напрягает.

Главное слово, которое звучало вокруг сборной последнюю неделю, — мотивация. Что удивительно. Да, в какой-то момент в прошлом году многие испытали что-то похожее на шок, требовалось адаптироваться к ситуации. И зрители матча с той же Киргизией в сентябре 2022-го разделяли чувства футболистов на поле: где мы, что здесь делаем и для чего?

Это была первая встреча после бана от ФИФА и УЕФА — тогда разговоры о стимуле действительно казались уместными. Но с тех пор прошло полгода, а с начала отстранения от международных соревнований — вообще год! Более чем достаточно, чтобы оправиться от первоначальных эмоций, вернуться на землю и найти мотивацию. Если профессиональным футболистам вообще требуется искать поводы, чтобы делать свою работу максимально старательно. Вариантов множество:

1) Ты выходишь на поле в составе главной команды РФ, защищаешь честь флага. Может, пафосно звучит, но это реально так. Исполняется гимн, на тебя смотрит вся страна, которая радуется победам при хорошей игре и огорчается поражениям при вялом перекатывании мяча. Не стимул?

2) Если тебя не заводят товарищеские встречи, то есть личная мотивация выступить так, чтобы все присвистнули, — это ведь редкая пока возможность проявить себя на международной арене. Многие футболисты говорят о желании перейти в зарубежный клуб. Так там в первую очередь посмотрят статистику в сборной — как выглядел против участника ЧМ-2022 Ирана, а не в РПЛ против «Химок». Если же в Европе тебя не ждут, то есть шанс неплохо поднять свои акции на внутреннем рынке на фоне лучших футболистов России.

3) Предвижу вопрос: а к чему сборная готовится-то, зачем играет? Да хотя бы к чемпионату ЦАФА. Неинтересно? Вы там для начала уберите в одну калитку Иран и Узбекистан, возьмите трофей, а потом рассказывайте, что этот турнир ничтожен. Но судя по спаррингам в Тегеране и Питере (до перерыва), это и есть наш уровень. Так чего тогда нос воротить?

Тренерский штаб сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Я уверен, что участвовать в чемпионате ЦАФА надо обязательно. Готовиться с максимальной серьезностью, показывать свой лучший футбол, напоминая, что Россия достаточно сильна, а во встречах с ней нет ничего страшного — мир не переворачивается.

И потом — а что, участию в чемпионате ЦАФА есть какая-то достойная альтернатива? Мы выбираем между ним и Евро-2024? Тогда Евро, конечно. Бан? Тогда, естественно, ЦАФА. Даже сомнений быть не может! Сборная должна жить, развиваться, участвовать в международных соревнованиях, где есть хотя бы минимальная конкуренция (а в ЦАФА она будет), крепнуть и становиться полноценной боевой единицей, готовой вернуться в турниры ФИФА и УЕФА.

Пока мы этого, к сожалению, не видим. Хотя по старательности к футболистам нашей национальной команды по матчам с Ираном и Ираком у меня особых вопросов нет. Сомневаюсь, что ляпы Песьякова и Осипенко связаны с этим. Это больше тема болельщиков, журналистов, а подогревает ее, как ни странно, главный тренер сборной. Который сомневается, стоит ли играть в жару на чемпионате ЦАФА, и не держится за свое место.

Я понимаю, что хочет донести этим высказыванием Валерий Карпин — что его не страшит увольнение. Но главная команда страны требует более трепетного отношения к себе.

Вот и министр спорта Олег Матыцин не выдержал, посоветовал Карпину определиться: «Ты с нами — командой, болельщиками, Россией или ты сам по себе». Можно согласиться и со словами министра, что «каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам наших болельщиков».

В условиях, когда стоит вопрос о мотивации, уместно ли лишний раз говорить: «Если Иран готовится к отборочным матчам, то мы ни к чему не готовимся. Отсюда и такой состав»?

А вы готовьтесь. Например, к чемпионату ЦАФА. И тогда жизнь заиграет новыми красками. И состав станет соответствующим, и настрой. Футболисты же все слышат.

Сергей Пиняев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пока мы даже не можем понять, каков оптимальный подбор исполнителей в сборной — за исключением разве что блестящего Пиняева. Понятна ротация, но хотя бы костяк из пяти-шести человек, вокруг которых строить коллектив, определить можно. Сейчас же видим разрозненный набор футболистов, каждый раз заново пытающийся что-то придумать вместе. С Ираком, к примеру, потребовался целый тайм, чтобы нащупать связи. В игре, напомню, с оппонентом из третьего эшелона. А против солидного Ирана не хватило и 90 минут.

Можно сколько угодно критиковать Станислава Черчесова за то, что он убрал слово «товарищеские» и называл все матчи контрольными. Но если это помогло подготовиться к ЧМ-2018 в условиях, когда команда не участвовала в отборочном цикле, то, наверное, в этом что-то есть. Тренер вдалбливал в головы футболистам, что любая встреча — не проходной товарняк. Думается, и высказывание Черчесова на знаменитой пресс-конференции о том, что тренер — должность государственная, сейчас понимает больше людей, чем пару лет назад.

Карпин — отличный тренер, что доказывает и в нынешнем сезоне, его «Ростов» с довольно скромным составом идет вторым в РПЛ. Но давайте и сборной найдем более достойное место в сегодняшнем дне. Тогда и непонятные разговоры о мотивации сразу прекратятся.

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