«Пиняев напоминает Аршавина. Дерзкий! Почему министр спорта нападает на Карпина?!» Орлов — о победе над Ираком

Известный комментатор Геннадий Орлов — о победе России над Ираком в товарищеском матче (2:0).

— Сборная России провела два разных тайма. До перерыва мы вполне могли пропустить, было тревожно... Гости имели три хороших момента. С чем это связано? Здесь я упрекнул бы Валерия Карпина, который пошел на эксперименты с составом. Зачем? Да, товарищеский матч, но у нас других сейчас нет. Нужно ставить сильнейших, что мы в принципе и увидели во втором тайме.

А так получилось, что в первые 20 минут наши игроки не знали, что делать, попав под прессинг соперников. К счастью, гости не воспользовались своими шансами.

Песьяков с защитниками наошибались... Но этому есть объяснение. Оказались не готовы к давлению гостей, к их агрессии. Между прочим, такое в ряде матчей можно было увидеть и в исполнении футболистов «Зенита». Надо еще много работать!

Выбыли Джикия и Дивеев, и оказалось, что у нас нет центральных защитников. Литвинов играл на этой позиции не от хорошей жизни. Сейчас не хочется никого критиковать. Команда выиграла.

Постепенно россияне начали оживать, прежде всего за счет крайних нападающих. Пиняев сразу же понравился, но о нем еще поговорим. Добрых слов заслуживает и Обляков. Вот тут Карпин явно угадал, выпустив его справа. Довольно неожиданный ход, но Иван очень органично смотрелся. А помните, как здорово он продрался и прострелил во вратарскую?

В то же время в центре поля не хватало креативного исполнителя, который бы разгонял атаки. Ни Пруцев, ни Фомин, ни Глебов с этой ролью не справлялись. В этом плане сборная «просела». И когда сразу после перерыва вышел Миранчук, все резко изменилось. Возникает вопрос: а почему Антон не играл с первых минут?

Теперь о Пиняеве. Сегодня, конечно, его день. Зрители и болельщики поняли, какой футболист у нас растет. При этом, считаю, Сергея нужно было больше использовать. Сильянов, который играл слева в обороне, мало пасовал игроку «Локомотива». Того же Хвичу гораздо чаще задействуют, нагружают в «Наполи», чаще отдают ему передачи. Почему? И Кварацхелия, и Пиняев способны обыграть один в один, сделать разницу. Наш молодой парень вселяет оптимизм. Таких резких, быстрых в российском футболе сейчас просто нет!

Его гол — маленький шедевр. Индивидуальное мастерство на высоком уровне. Вот Пиняев напоминает мне Аршавина. Действует в похожей манере. Причем, мне кажется, у Сергея удар даже посильнее. Неслучайно он и угловые подает. Очень способный парень. Дай бог, чтобы голова не закружилась. Пиняев, как и Аршаивн, дерзкий! Ничего и никого не боится. Для него нет авторитетов на поле. Берет игру на себя, тащит мяч. Как он разобрался с защитниками Ирака, когда забивал! Блеск! Он ведь в РПЛ то же самое демонстрирует.

Так что не такая уж у нас и плохая сборная. Есть перспективы, есть молодежь, есть интересные исполнители. Пиняев, Обляков. Зиньковский может нестандартно сыграть. Однако спартаковцу немного недостает мощи и резкости. У парня светлая голова, но немного тягучий, что ли. Пиняев и травмированный сейчас Мостовой более взрывные!

Захарян? Динамовец, конечно, с данными, но что-то с ним происходит... Не хватает стабильности.

Слышал, что в перерыве эксперты Радимов и Быстров пожурили Соболева за то, что он низко опускался. Позволю себе с ними не согласиться. А как по-другому он мог добраться до мяча? Вынужденная мера, раз никто не пасовал. Все правильно он делал. Отскочил назад, обыгрался и побежал вперед, открываться. А после перерыва, когда на поле появился Миранчук, спартаковец уже чаще находился в чужой штрафной. Я бы его не критиковал.

Опять повторю свой вопрос: почему в старте вышел Пруцев, а не Миранчук? Ну Пруцев же один раз так обрезался, что гости могли забить. Вот в том эпизоде Песьяков нас действительно спас.

Считаю, что надо заканчивать экспериментировать с составом. Пора уже определиться и играть в определенных сочетаниях. Хватит уже смотреть людей!

Карпин установил возрастной ценз — до 30 лет? Я считаю, что не надо обращать внимание на характер игр. Ну и что, что товарищеские встречи? Это сборная России, которая защищает честь страны! Должны играть сильнейшие!

Нужно ли было сейчас вызвать Дзюбу? Не уверен. Да, один матч он провел сильно. Тут никто не спорит. Но видно, что физически форвард еще не до конца готов. Ему надо доказать свою состоятельность, подтянуть «физику», побольше двигаться без мяча. Пока он меня не убедил, что достоин играть за национальную команду. Впереди еще немало туров. Посмотрим, понаблюдаем за ним.

Не понял слов министра спорта Матыцина в адрес Карпина. Я бы не был столь категоричным и не говорил за всю Россию. Ну что это за фраза такая: «Так вы с Россией или нет»? Зачем так ставить вопрос?

Карпин просто имел в виду, что он спокойно отнесется к тому, если его уволят. Ну и что тут плохого? Человек философски относится к тренерской доле. Не держится всеми возможными способами за свое место.

А Матыцин сразу какие-то противопоставления находит. Вы с нами или не с нами... Это некорректно! Зачем так нападать на тренера сборной?

Думаю, министерству спорта надо подумать о другом. В России построили прекрасные стадионы к чемпионату мира. Но как они сейчас заполняются? Ну не идет народ... И как эти стадионы будут окупаться? Проблема? Да. Но ее же надо как-то решать. Недобор болельщиков — это невеселая реальность.

Лично меня Карпина на посту главного тренера полностью устраивает. Спасибо ему за то, что он согласился занять эту должность. У нас что, очередь из желающих стояла? Видно, что человек что-то ищет, переживает, болеет за дело. Все в порядке. Валерий Георгиевич взвалил на себя эту ношу, совмещает с работой в клубе. Так давайте его поддерживать! Сегодня он победил. Счет на табло. Карпин — тренер.