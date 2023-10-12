Президент Камеруна позвонил Непомнящему в час ночи: «С СССР играть основой!» Рабинер — перед матчем России

Обозреватель «СЭ» — о яркой истории взаимоотношений сегодняшних соперников.

Рекорд и загадка Саленко

Сухие цифры — ничто, память и ощущения — всё. Ну какая разница, 41-й сейчас в рейтинге ФИФА Камерун, 31-й или 51-й? А вот то, что с этой сборной Валерий Непомнящий впервые в истории африканского футбола вышел в четвертьфинал чемпионата мира, — совсем другое дело. И то, что Россия уже четыре года спустя обыграла ее в США-94 6:1, а Олег Саленко с пятью голами в одном матче финального турнира ЧМ установил рекорд всех времен, — тоже.

Олег Саленко в матче против сборной Камеруна. Фото Александр Федоров, «СЭ»

А многие ли из вас помнят, что после того матча Саленко больше не сыграл за сборную? И не потому, что он не хотел. Олег Романцев не вызывал. Недавно я беседовал с его помощником, а затем главным тренером сборной Борисом Игнатьевым и попросил объяснить этот феномен.

— У двух талантливых Олегов были свои представления об игре, — ответил Борис Петрович. — Бесковский, романцевский подход подразумевали игровую структуру, где каждый четко понимал, что делать в той или иной ситуации. Саленко же — игрок размаха, непредсказуемости. Зажать его в какие-либо рамки было очень сложно, это могло только испортить. Романцев, думаю, не брал его не потому, что тот ему не нравился. А потому, что он брал всех тех, кто понимал суть его игры и тренировочной работы.

— Но ведь человек забил пять голов в одном матче чемпионата мира! Пять!

— Даже после того чемпионата слышал у нас много разговоров скептиков — мол, кому он забил, это дело случая, только Камеруну так можно, и вообще надо было другим командам забивать. Вообще-то он со шведами счет открыл — пусть и с пенальти.

Но если ты не умеешь забивать, то тебе очень сложно будет это сделать даже на тренировке. А я работал с Саленко с юношей и видел, что при всех сложностях его характера Олег наделен божьей искрой. И это помогло ему сделать невозможное. И оставить после себя след в истории чемпионатов мира, сделать так, чтобы игрок нашей команды стал лучшим снайпером турнира и рекордсменом всех времен. Это достижение человека, который умел, знал и хотел это сделать.

Олег Саленко и Роже Милла. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Непомнящий и Милла

Даст бог, сегодня Непомнящему доверят право нанести на стадионе имени Льва Яшина первый удар по мячу. Он уже сказал, что на матч приглашен, а если попросят вот так поучаствовать в церемонии открытия — он с удовольствием. В Валерии Кузьмиче в этом плане ни на секунду не сомневаюсь. Да и кому еще такой удар наносить? Только если вместе с ним — Роже Милла, еще одному рекордсмену ЧМ, по возрасту забитого гола. В тех самых 6:1 он в 42 года (и это только по официальным данным) поразил ворота Станислава Черчесова — еще одного, выходит, соавтора рекорда. Позвали его на игру, надеюсь?

Про приезд Милла, к сожалению, ничего не слышал. А вот президент камерунской федерации футбола Самюэль Это'О прямо в день игры явиться вроде как должен. Хоть и участвовал не так давно в Лондоне в игре команд Андрея Шевченко и Александра Зинченко в поддержку Украины. Ну а почему нет-то? Экс-капитан «Анжи» и автор гола за «Барселону» в финале победной Лиги чемпионов — амбассадор камерунского футбола. Он может ехать и не ехать туда, куда считает нужным. Вот и поглядим, посчитает ли.

А работа с Милла — одно из самых чудесных воспоминаний Непомнящего по сборной Камеруна на ЧМ-1990. Ведь Роже — легенда, игравшая еще на чемпионате мира 1982 года.

К моменту знакомства с советским тренером ему было 38, и карьеру игрока он уже закончил. Но все же поехал в Италию и начал с того, что вышел на полчаса на замену в матче с Румынией при счете 0:0 — и сделал дубль.

Потом повторил тот же фокус в 1/8 финала против Колумбии — с той лишь разницей, что появился на поле на 54-й минуте. Тоже при 0:0 — то есть все четыре его гола сыграли для команды важнейшую роль. И это притом что до него в таком возрасте на чемпионатах мира вообще ни единого мяча не забивали!

Валерий Кузьмич, которому в этом году исполнилось 80, рассказывал мне:

— Как футболист, по-моему, Милла гениален и должен стоять в одном ряду с Пеле, Платини, Марадоной и Кройфом. Перед ЧМ-90 Роже не выступал два года. На мои просьбы присоединиться к команде отвечал отказом и приехал на сбор только после того, как к нему обратился президент страны. Вышел Роже на первую тренировку, принял мяч, одним движением убрал троих, и в тот момент даже дилетант признал бы, что он — великий игрок.

Я дал Милла возможность заниматься самостоятельно, но за оставшийся месяц полностью подготовиться было нереально. Мы договорились, что он будет выходить на замену независимо от развития матча и играть по 30-45 минут. Мог бы Роже играть все 90 минут, на том чемпионате мы выступили бы по-другому.

Встречу с Милла считаю одним из главных событий в моей футбольной жизни. Когда я уезжал из Камеруна, Роже на прощание предложил мне встретиться на ЧМ-94. Я не поверил, что он сможет в таком возрасте сыграть за сборную. Но в 42 он вновь вышел на поле и, кстати, забил гол российской команде.

В прошлом году 70-летний ныне Милла перепутал и прислал мсье Валери поздравление с... 80-летием. На год раньше! Я уточнил у Непомнящего, не байка ли это — нет, правда! Причем это было видеопоздравление. И на нем Милла, по словам Непомнящего, «смотрится хорошо». И слава богу!

Игроки сборных России и Камеруна во время матча в 1994 году. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сдали ли игру камерунцы сборной СССР?

Многим из тех, кто наблюдал за ЧМ-90, не дает покоя вопрос: сдал ли Камерун, уже обеспечивший к третьему туру группового турнира выход в плей-офф, игру сборной СССР? Команда Лобановского первые два матча румынам и аргентинцам проиграла, и только уверенная победа над камерунцами при удачном результате встречи Аргентина — Румыния могла помочь советской сборной пройти дальше. В результате СССР победил — 4:0, но в 1/8 финала все равно не попал. Я задал Непомнящему вопрос в лоб — была ли ими сдана игра с Советским Союзом?

— Нет. Состав я определял за сутки и сказал четырем основным игрокам, что они не выйдут на поле. Двое из них «висели» на желтых карточках. И вдруг в час ночи звонок президента Камеруна. Выразив признательность за успехи, он попросил выпустить на матч с СССР тот же состав, что в первых двух играх, дабы не возмущать общественное мнение. Но когда после хорошей четверти часа мы пропустили первый гол, из команды словно воздух вышел. Думаю, играй другие четверо, сложилось бы иначе.

Меня впечатлило, как в интервью «СЭ» Непомнящий сказал, что в четвертьфинале ЧМ-90 с Англией ошибся тактически: перекрыл фланги, и британцы начали атаковать через центр, где у Камеруна играли два медленных защитника. Он на эту смену акцента вовремя не отреагировал, и соперник забил два решающих гола.

— Начали тот матч мы правильно, а потом сэр Бобби Робсон нас обманул. Снял Барнса, который играл слева в атаке, выпустил игрока в середину. А у нас там были два очень медленных центральных защитника — Массинг и Кунде. И Линекера стали раз за разом вразрез между ними один на один выводить. Итог — два пенальти и поражение. Конечно, я видел эту проблему. Но докричаться было уже невозможно.

— И вы после матча прямым текстом сказали команде, что именно вы виноваты в этом поражении?

— Конечно. Это моя самая большая досада в карьере. Большая заноза, которая сидит во мне до сих пор. Могли ведь проскочить в полуфинал чемпионата мира. И войти в историю.

А так не вошли, что ли?..

После окончания чемпионата Непомнящему предлагали вдвое увеличить зарплату, но работать в таких условиях было невозможно. Команда прилетела из Италии 4 июля, а 7-го уже был отборочный матч Кубка Африки. Все участники ЧМ-90 играть отказались — им не выплатили премиальные. Тренеру дали молодежь.

— Собрались на первую тренировку, и, оказалось, нет воды. Потому что нет денег. Две литровые бутылки на всю команду при жаре — представляете? Душа тоже нет. Все деньги, которые нужно было давать игрокам, были потрачены на банкеты и приемы. Я понял: даже четвертьфинал ЧМ ничего там не изменит. И хоть в недрах федерации на время «исчез» мой паспорт, я твердо решил там не оставаться. И не пожалел: увидел в мире еще много чего интересного.

— Читал, что в Камеруне вы даже самолично убили змею.

— Да. У меня даже видеоматериал есть. Прямо на своей вилле, с лягушкой во рту. Я очень боюсь, честно говоря, всей этой живности. Но если бы я не успел все это сделать, женщины испугались бы еще больше. Мы гостей пригласили на шашлык, с водителем посла мясо жарили. И она как-то туда проползла.

Жаль, что без Головина, Ангисса и Шупо-Мотинга. Но сейчас всему рады!

Нынешняя игра, с учетом ее обстоятельств, думаю, важнее для России, чем для Камеруна. Но тот приехал основой — увы, без двух звезд, Ангисса из «Наполи» и Шупо-Мотинга из «Баварии». Но и у России тоже по причине травмы не будет лучшего игрока — Александра Головина из «Монако». Это футбол, бывает.

Камерун меньше года назад, на ЧМ-2022, из группы не вышел, но победил, на всякий случай, Бразилию. А этого просто так не сделаешь, каким бы составом та ни играла.

Такой соперник за последние полтора года у сборной России был один — Иран. И то у него нет в истории таких культовых матчей против сборных СССР, СНГ и России.

У Камеруна же такая история есть, и о ней в преддверии этого матча надо напомнить. Чтобы пришло больше народу. Чтобы увидеть Непомнящего на поле. Чтобы вспомнить, что это такое — более или менее статусные международные матчи.

Отвыкли!