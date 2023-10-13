Сборной России нужны соперники уровня Камеруна. Время организовать турне в Бразилию и Аргентину?

Обозреватель «СЭ» подвел итоги матча в Москве.

Желания выключить трансляцию, как в предыдущих матчах сборной России в 2022-2023 годах, игра с Камеруном не вызвала. И на том спасибо.

Не в победе над участником ЧМ-2022 тут даже дело, а в том, что это было похоже на реальный футбол — по нерву, скоростям, самоотдаче. И антураж в Петровском парке, конечно, повлиял, и организация матча сверкала всеми возможными красками. Среди которых, кстати, была одна очень и очень футбольная — приглашение Валерия Непомнящего нанести первый удар по мячу.

Пусть прошло 33 года, но для Камеруна и таких его топов, как Ригобер Сонг, Валерий Кузьмич остается легендой. Может быть, даже еще большей, чем раньше. Люди же видят, что повторить проход в четвертьфинал ЧМ-1990 «Неукротимым львам» и близко не удается.

Просто посмотрите, как нынешний главный тренер камерунцев Сонг (не игравший, кстати, в 1990-м, а начавший свою рекордную серию турниров со следующего ЧМ) общается с Непомнящим, как смотрит на него, как благодарит. У нас сейчас так разговаривали бы разве что с Гусом.

Но вернемся к нашей сборной. Если от всего, что было у национальной команды начиная с прошлогодней Киргизии и заканчивая сентябрьским Катаром (исключая разве что гол Сергея Пиняева Ираку), веяло просто депрессией, безнадегой и глухим отбыванием номера, то с Камеруном началась стадия принятия. Или это только так кажется, потому что соперник и публика создали атмосферу?

С Кенией в Турции так точно не будет. Уж по антуражу — гарантированно. А вот попробовать еще раз в футбол сыграть было бы правильно. Хотя в тренировочных условиях и против соперника не из топ-100 рейтинга ФИФА это будет психологически намного сложнее.

Нет, матч с «Неукротимыми львами» тоже не стоит переоценивать. По качеству были провалы — так, отрезок с 10-й по 30-ю минуту, когда и мяч был только у Камеруна, и моменты возникали только у ворот Матвея Сафонова, наблюдать было сложно. И количество невынужденных ошибок зашкаливало, и три главные звезды соперника из «Баварии», «Наполи» и «МЮ» не играли. И «готовились», по упорным разговорам, камерунцы всю ночь якобы в популярном заведении в центре Москвы (вряд ли это был фитнес-зал).

Но в любом случае с обеих сторон эта игра не была фальшью, эрзацем, стремлением обмануть болельщиков и самих себя. Да московский зритель, соскучившийся по сборной со времен отбора к ЧМ-2022, лжи не спустил бы — свистом точно дал бы понять свою реакцию. Здесь же с поддержкой все было в порядке. Раз игроки не экономили сил — значит, это передавалось и болельщикам.

Сейчас не те времена, когда Россия может обыгрывать Камерун 6:1, но и 1:0 при таком неравнодушии вполне сойдут. Ведь помимо дебютного гола за сборную не выключившегося после первого удара Чалова, были и штанга Облякова, и могучий удар Пиняева по маршруту перекладина — газон — штанга, и два отмененных гола Соболева и Мухина. Была движуха. Была жизнь. Какая-никакая, а жизнь.

При этом персонально мне больше всех понравились два игрока «Краснодара», лидера чемпионата, — вратарь Матвей Сафонов и правый защитник Сергей Волков. Пусть даже Сафонов после игры сказал, что просто все летело в него, а однажды он плохо отпасовал партнеру и потом пришлось исправлять собственный ляп самому, — от Матвея исходила абсолютная уверенность.

А Волков в самый сложный момент, в середине первого тайма, своими рывками по правому краю и качественными прострелами повел команду за собой. Будучи одним из самых неопытных ее игроков! Далер Кузяев, на 36-й минуте выскочивший из-за спин защитников, едва не прошил вратаря именно с его передачи.

И возникает мысль: если в число лучших вошли оба представителя команды, возглавляющей таблицу РПЛ, может, надо было пригласить и выставить с Камеруном больше игроков «быков»? Того же Александра Черникова, например. А еще — дать шанс больше чем одному игроку «Крыльев», который к тому же центральный защитник, хотя команда у Игоря Осинькина — остроатакующая.

Матч с Камеруном показал, какого плана соперники и игры ей нужны. На большее рассчитывать пока вряд ли приходится. А вот попытаться организовать турне по Бразилии и Аргентине для встреч с ведущими местными клубами (в советском прошлом к ЧМ и Евро предшествующей зимой готовились именно так) — это было бы самое оно.

Так или иначе, с Камеруном сборная России сама зажгла внутри себя огонек жизни, и дальше ему нельзя дать угаснуть.