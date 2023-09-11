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Сборная России

Сегодня, 19:45

«Нет особых чувств, что приехали в страну, принимавшую ЧМ». Карпин — о матче с Катаром

Карпин прокомментировал состояние сборной России перед товарищеским матчем с Катаром
Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото РФС
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Пресс-конференция главного тренера сборной России.
Товарищеские матчи.
12 сент, 18:15. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Катар
Россия

Сборная России завершает подготовку к товарищескому матчу с Катаром, который состоится 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Валерий Карпин — о том, в каком состоянии наша команда подходит к первой игре за полгода.

Необычно работать с двумя командами. Но и живем в необычное время

— Какое настроение перед матчем?

— Нормальное, рабочее.

— Как вам в Катаре?

— Я здесь уже не в первый раз. Ничего нового не увидели. Единственное — на стадионе прохладно. Но это лучше, чем за его пределами.

— Вы не замерзли здесь?

— Пока нет. Посмотрим, как это скажется на футболистах. Одно дело — стоять, другое — бегать.

— В каком состоянии игроки?

— Все в порядке: доехали и готовы сыграть.

Валерий Карпин. «Думаете, в нашем поколении все были за Родину, за Сталина?» Карпин — о матчах с Египтом и Катаром

— Как оцените итоги этого сбора?

— Сделаем это после матча. Мы занимались с двумя командами — это необычно. Но мы и живем в необычное время.

— В Катар прилетели четыре вратаря. Не многовато ли?

— Многовато. Но Виталию Кафанову для продуктивной работы необходимо парное количество голкиперов.

— Обычно отцепляли одного...

— Сейчас решили свозить.

— Но сыграет кто-то один?

— Все четверо, по 15 минут. (Улыбается.)

Александр Головин, Михаил Кержаков и Даниил Фомин во время перелета в Катар.
Фото РФС

Мозг так закипел, что жара — единственное воспоминание о матче в Катаре в 1996-м

— Есть ли какие-то особые чувства в связи с тем, что вы приехали на стадион чемпионата мира?

— Нет — уже ни холодно ни жарко. Отпустило, когда чемпионат мира закончился.

— Вы в 1996 году сами играли здесь с Катаром...

— Единственное, что помню, — было очень жарко. Очень-очень жарко! Мозг так закипел, что ничего больше не помню.

— На кого-то в команде соперника будете акцентировать внимание?

— Нет, конечно.

— Кого-то знаете из состава Катара?

— Поименно — да. Но ни за кем не слежу.

Валерий Карпин в&nbsp;матче Египет&nbsp;&mdash; Россия. Карпин преобразил резервную сборную России заменами в перерыве. Оганесян и Салтыков принесли ничью с Египтом

— В игре с Ираном вы присмотрели футболиста для «Ростова»...

— Но я его не знал. Может, еще кого-то присмотрю.

— За счет домашнего стадиона будет у Катара преимущество?

— Оценивать шансы сейчас нет смысла — не в том положении находимся. В наше время домашняя команда считалась фаворитом.

— Вас не волнует то, что матч не пойдет в рейтинг ФИФА?

— А если пойдет, то что? Обгоним кого-то? И? Дальше что? Из-за этого нас куда-то допустят?

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
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