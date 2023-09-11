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Сборная России завершает подготовку к товарищескому матчу с Катаром, который состоится 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Валерий Карпин — о том, в каком состоянии наша команда подходит к первой игре за полгода.
Необычно работать с двумя командами. Но и живем в необычное время
— Какое настроение перед матчем?
— Нормальное, рабочее.
— Как вам в Катаре?
— Я здесь уже не в первый раз. Ничего нового не увидели. Единственное — на стадионе прохладно. Но это лучше, чем за его пределами.
— Вы не замерзли здесь?
— Пока нет. Посмотрим, как это скажется на футболистах. Одно дело — стоять, другое — бегать.
— В каком состоянии игроки?
— Все в порядке: доехали и готовы сыграть.
— Как оцените итоги этого сбора?
— Сделаем это после матча. Мы занимались с двумя командами — это необычно. Но мы и живем в необычное время.
— В Катар прилетели четыре вратаря. Не многовато ли?
— Многовато. Но Виталию Кафанову для продуктивной работы необходимо парное количество голкиперов.
— Обычно отцепляли одного...
— Сейчас решили свозить.
— Но сыграет кто-то один?
— Все четверо, по 15 минут. (Улыбается.)
— Есть ли какие-то особые чувства в связи с тем, что вы приехали на стадион чемпионата мира?
— Нет — уже ни холодно ни жарко. Отпустило, когда чемпионат мира закончился.
— Вы в 1996 году сами играли здесь с Катаром...
— Единственное, что помню, — было очень жарко. Очень-очень жарко! Мозг так закипел, что ничего больше не помню.
— На кого-то в команде соперника будете акцентировать внимание?
— Нет, конечно.
— Кого-то знаете из состава Катара?
— Поименно — да. Но ни за кем не слежу.
— В игре с Ираном вы присмотрели футболиста для «Ростова»...
— Но я его не знал. Может, еще кого-то присмотрю.
— За счет домашнего стадиона будет у Катара преимущество?
— Оценивать шансы сейчас нет смысла — не в том положении находимся. В наше время домашняя команда считалась фаворитом.
— Вас не волнует то, что матч не пойдет в рейтинг ФИФА?
— А если пойдет, то что? Обгоним кого-то? И? Дальше что? Из-за этого нас куда-то допустят?