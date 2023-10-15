Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:30

«Если нас допустят до международных турниров, уйду из «Ростова». Карпин перед Кенией

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Главный тренер сборной России провел в Турции пресс-конференцию перед встречей со сборной Кении.
Товарищеские матчи.
16 окт, 19:00. Mardan Stadium (Анталья)
Россия
Кения

«Кения при игре с мячом понравилась больше, чем Камерун»

— Какие представления о сборной Кении? Экзотический соперник? — вопрос Валерию Карпину.

— Для нас все соперники экзотичны. Могу сказать, что Кения по сравнению с Камеруном не имеет столько игроков в топ-чемпионатах. Но они такие же мощные и атлетичные, это отличает африканские команды. Мне Кения при игре с мячом понравилась больше, чем Камерун. Они смотрятся более целостно и организованно. Легко точно не будет. Кто смотрит по рейтингу ФИФА, где наш соперник даже не в первой сотне, тот ошибается.

— Все ли футболисты готовы к матчу?

— Все игроки, которые приехали, готовы выйти на поле. Никаких ограничений нет.

Товарищеский матч Россия&nbsp;&mdash; Камерун&nbsp;&mdash; 1:0. Сборная России наконец-то сыграла на полную катушку! Атмосфера, гол Чалова, итог матча с Камеруном — это было круто

— Почему встреча проходит в Турции?

— Отношусь к этому матчу в Анталии как к данности. Слышал, что логистически для соперника вызвать игроков из Европы в Кению сложновато. Думали сыграть в Катаре, но там жарко. До Турции удобно добраться и климатически нет проблем.

— Что с Осипенко? Успеет ли он восстановиться к возобновлению чемпионата?

— Не могу сказать, когда восстановится Осипенко. Это связано со старой травмой. Не жалею, что вызвал его, он мог получить травму на тренировке. Дай бог, чтобы было все нормально.

— Уткин добрался до Ростова?

— У Уткина все нормально, он добрался до Ростова, уже тренируется с командой. Видимо, был какой-то вирус. Сейчас все нормально.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. «Нервов было больше, чем кайфа». Карпин — после победы над Камеруном

— Морально легче после матча с Камеруном? Это был лучшая игра с момента отстранения России.

— Приятнее выигрывать, чем проигрывать. Так всегда. Какие-то наметки футбола в матче были, это приятные ощущения. И с эмоциональной, и с физической точки зрения.

— Ждать ли нам много изменений в составе? Джикия выйдет?

— Стартовый состав на матч с Кенией будет другой, чем на Камерун. Практически все игроки, кроме Баринова, будут те, кто не участвовал во встрече в четверг. Джикия тоже будет в старте.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Изменится ли стратегия сборной по возрасту? Завтра сделаем вызов до 30,5 года»

— Проблемы Георгия с контрактом влияют на него?

— Разговоры про контракт не влияют на Джикию. Насколько вижу, психологическое состояние не отличается от того, что было ранее.

— Кузяеву 30 лет. Джикии тоже скоро 30 лет. Измените ли вы ограничение, которое установили для сборной по возрасту?

— Завтра сделаем вызов до 30,5 года. Какие еще игроки есть? Кокорин? Приедет Кокорин, дальше что? Посмотрю на него, и что? Для чего вызывается Кузяев? Через год ему будет 31, а не 34. Определяю цифру так, как захочу. Как Бог на душу положит, так и решу.

Футболисты сборной России празднуют гол в&nbsp;ворота Камеруна. Почаще бы такие матчи сборной России!

— Что сейчас с состоянием Головина?

— У Головина повторение травмы икроножной мышцы. Он добрался до Монако.

— Какая позиция в сборной самая проблемная?

— Позиция центрального защитника. Кроме Джикии и Осипенко мало игроков, кто играет постоянно. Сами посмотрите, сами все видите.

— Следите за матчами молодежной сборной России в Бразилии?

— Нет, не слежу.

— Когда вы отдыхали в Турции?

— Я не раз отдыхал в Турции, купался. В этом отеле был в 2009 году со «Спартаком». Как раз тогда первый раз приехали в эту страну на сборы.

Энгин Фират. «Все должны разделять спорт и политику, поэтому хочу сыграть с Россией». Интервью главного тренера сборной Кении

— Как реагируете на слова Мостового? После Камеруна он в очередной раз раскритиковал вас за то, что вы совмещаете посты.

— Смешно все, что он говорит. Я это слышал от Мостового раз 20. Он говорит, что этого нигде в мире нет. Но в какой стране сборная еще забанена? Вот и все. Если завтра нас вернут, я уйду из «Ростова». Такая договоренность была обозначена. Все об этом знают. Только ненормальные об этом не упоминают.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
7
18
Читайте также
«Найдена мертвой». В Непале нашли труп сорвавшейся во время восхождения чемпионки России
«Алкоголь в любых дозировках — это яд». Большое интервью тренера «Торпедо» — о Ларионове, питании и хейте
На Урале эксгумируют тело погибшей по пути домой 16-летней школьницы
Лавров прокомментировал срыв выступления Зеленского в Румынии словами «всех достал»
Путин заявил о полном провале контрнаступления Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве и Кенией в Турции
Шмаров заявил, что игры сборной России вызывают интерес
Карпин — о словах Мостового про совмещение постов: «Смеюсь с них. Если завтра нас вернут, уйду из «Ростова»
Карпин — о возрасте игроков сборной: «Определяю цифру так, как захочу»
Карпин заявил, что Джикия сыграет за сборную России в матче с Кенией
Карпин высказался о травме Осипенко
Карпин о матче сборной России с Кенией: «Для нас все соперники экзотичные»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Все должны разделять спорт и политику, поэтому хочу сыграть с Россией». Интервью главного тренера сборной Кении