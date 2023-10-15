«Если нас допустят до международных турниров, уйду из «Ростова». Карпин перед Кенией

Главный тренер сборной России провел в Турции пресс-конференцию перед встречей со сборной Кении.

«Кения при игре с мячом понравилась больше, чем Камерун»

— Какие представления о сборной Кении? Экзотический соперник? — вопрос Валерию Карпину.

— Для нас все соперники экзотичны. Могу сказать, что Кения по сравнению с Камеруном не имеет столько игроков в топ-чемпионатах. Но они такие же мощные и атлетичные, это отличает африканские команды. Мне Кения при игре с мячом понравилась больше, чем Камерун. Они смотрятся более целостно и организованно. Легко точно не будет. Кто смотрит по рейтингу ФИФА, где наш соперник даже не в первой сотне, тот ошибается.

— Все ли футболисты готовы к матчу?

— Все игроки, которые приехали, готовы выйти на поле. Никаких ограничений нет.

— Почему встреча проходит в Турции?

— Отношусь к этому матчу в Анталии как к данности. Слышал, что логистически для соперника вызвать игроков из Европы в Кению сложновато. Думали сыграть в Катаре, но там жарко. До Турции удобно добраться и климатически нет проблем.

— Что с Осипенко? Успеет ли он восстановиться к возобновлению чемпионата?

— Не могу сказать, когда восстановится Осипенко. Это связано со старой травмой. Не жалею, что вызвал его, он мог получить травму на тренировке. Дай бог, чтобы было все нормально.

— Уткин добрался до Ростова?

— У Уткина все нормально, он добрался до Ростова, уже тренируется с командой. Видимо, был какой-то вирус. Сейчас все нормально.

— Морально легче после матча с Камеруном? Это был лучшая игра с момента отстранения России.

— Приятнее выигрывать, чем проигрывать. Так всегда. Какие-то наметки футбола в матче были, это приятные ощущения. И с эмоциональной, и с физической точки зрения.

— Ждать ли нам много изменений в составе? Джикия выйдет?

— Стартовый состав на матч с Кенией будет другой, чем на Камерун. Практически все игроки, кроме Баринова, будут те, кто не участвовал во встрече в четверг. Джикия тоже будет в старте.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Изменится ли стратегия сборной по возрасту? Завтра сделаем вызов до 30,5 года»

— Проблемы Георгия с контрактом влияют на него?

— Разговоры про контракт не влияют на Джикию. Насколько вижу, психологическое состояние не отличается от того, что было ранее.

— Кузяеву 30 лет. Джикии тоже скоро 30 лет. Измените ли вы ограничение, которое установили для сборной по возрасту?

— Завтра сделаем вызов до 30,5 года. Какие еще игроки есть? Кокорин? Приедет Кокорин, дальше что? Посмотрю на него, и что? Для чего вызывается Кузяев? Через год ему будет 31, а не 34. Определяю цифру так, как захочу. Как Бог на душу положит, так и решу.

— Что сейчас с состоянием Головина?

— У Головина повторение травмы икроножной мышцы. Он добрался до Монако.

— Какая позиция в сборной самая проблемная?

— Позиция центрального защитника. Кроме Джикии и Осипенко мало игроков, кто играет постоянно. Сами посмотрите, сами все видите.

— Следите за матчами молодежной сборной России в Бразилии?

— Нет, не слежу.

— Когда вы отдыхали в Турции?

— Я не раз отдыхал в Турции, купался. В этом отеле был в 2009 году со «Спартаком». Как раз тогда первый раз приехали в эту страну на сборы.

— Как реагируете на слова Мостового? После Камеруна он в очередной раз раскритиковал вас за то, что вы совмещаете посты.

— Смешно все, что он говорит. Я это слышал от Мостового раз 20. Он говорит, что этого нигде в мире нет. Но в какой стране сборная еще забанена? Вот и все. Если завтра нас вернут, я уйду из «Ростова». Такая договоренность была обозначена. Все об этом знают. Только ненормальные об этом не упоминают.