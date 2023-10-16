Сборная спаслась от позора: подарила Кении два гола, но ушла от поражения в конце

Команда Валерия Карпина едва не уступила африканскому карлику в Анталии.

Парадоксы

Сборная России парадоксальна. Победой над Камеруном, участником ЧМ-2022, наша национальная команда вроде бы показала, что все еще в порядке. И дело даже не в счете — лицемерием будет утверждать, что мы обыграли максимально мотивированного соперника. Да, там команду часто спасал Сафонов и возникали проблемы с выходом из обороны, но встреча с Камеруном по качеству заметно превосходила остальные товарищеские матчи в изоляции. Все тогда указывало на то, что сборная России уж точно не деградирует, хотя такие опасения были сразу после объявления бана.

И в матче с Кенией болельщики были вправе ожидать логичного продолжения — например, мы вполне могли рассчитывать на то, что команда Валерия Карпина хотя бы впервые за два года забьет минимум три мяча за 90 минут. О поражении даже задумываться было нелепо. Соперник же на бумаге выглядел проще Камеруна — в отличие от него, Кения не только никогда не играла на чемпионатах мира, а даже до этого понедельника не встречалась с европейскими сборными!

Но наша нынешняя национальная команда непредсказуема: пока зрители ждали разгрома к перерыву, футболисты дарили кенийцам голы и сенсационно «горели» 1:2...

Многообещающее начало

На предматчевой пресс-конференции Карпин призывал не смотреть в рейтинг ФИФА (а в нем, если что, наши соперники занимают 109-е место). И он прав: Россия должна играть от себя, особенно сейчас, когда готовиться не к чему. Но произнес ли Валерий Георгиевич эти слова в раздевалке? По первому тайму складывалось впечатление, будто наша сборная совершенно лишена желания добиваться результата. В отличие от матча с Камеруном, где к настрою вопросов не было.

Хотя начиналось все чудесно: защитник африканской сборной Омурва в простейшей ситуации отдал пас Мухину, а тот тут же ассистировал Соболеву. Правда, нападающий «Спартака» забивал в ворота уже травмированного голкипера Одхиамбо, вскоре покинувшего поле, но какая нам разница?

Череда ошибок

Шла 8-я минута, и пазл складывался идеально: в стереотипном понимании 109-я команда мира как раз и должна дарить мячи более статусному сопернику и пропускать уже в начале встречи. И, кажется, сборная России стала жертвой собственной веры в неминуемый разгром. Потому что затем начались необъяснимые события, и наши стали вести себя как кенийцы на старте встречи.

На 16-й минуте Помазун при выходе из обороны отдал Баринову пас в борьбу, полузащитника тут же «съели», и Акума сравнял счет. Ближе к концу первого тайма результативную ошибку допустил Джикия — защитник «Спартака» одной срезкой оставил не у дел всю нашу оборону и вывел Джуму на голевой удар. Прямо перед перерывом — опять обрез: Баринов ошибся в центре поля, Джикия с Евгеньевым зевнули за спину Олунгу, но тот простил Помазуна.

Возможные причины провала

Что это было? Рациональных объяснений два: первое — скверный газон стадиона в Анталии, на котором в первом тайме получил повреждение не только кенийский вратарь, но и Фомин (как и месяц назад, хавбек «Динамо» травмировался в сборной). Однако кенийцы допускали не так много брака.

Второе — стремление Карпина выходить из обороны через мелкий пас. Даже в «Ростове», где футболисты ежедневно тренируются и прекрасно знают друг друга, подобная тактика нередко дает сбой. А сборникам еще сложнее, тем более когда основного состава фактически нет, а старт ротируется в каждой игре (к примеру, в понедельник дебютировали сразу четыре футболиста, включая вышедшего на замену Сергеева).

Спасительный гол Облякова

Конечно, на ошибки влияла и игра кенийцев: они держали линию обороны низко, но атакующая группа встречала сборную России высоко. Главный тренер африканской команды Энгин Фират явно знал, куда давить. Да и заставлять идти в прессинг никого не нужно было — кенийцы определенно настраивались на игру максимально, ведь для них эта встреча имела громадное значение.

Но ведь уровень наших футболистов выше, и хотя бы после перерыва игра должна была измениться. Но нет: 51-я минута — Антон Миранчук теряет мяч в середине поля, после чего Олунга едва не забивает третий мяч.

К исходу часа наша сборная стала просыпаться, и Кузяев после скидки Антона Миранчука вполне мог сделать счет 2:2. Примерно в середине второго тайма и кенийцы сменили ориентиры — прессинг стал менее интенсивным, а линия обороны вжалась к штрафной. Нам это было только на руку, и пошли неплохие моменты: к примеру, Соболев, Мухин и Глебов оказывались на ударной позиции, но к голам это не приводило.

Зато привел к спасительному мячу прорыв Сильянова, который на 89-й минуте влетел в штрафную и прострелил на Облякова. Иван все-таки принес России ничью, хотя ее в матче с таким соперником мало.

В несоревновательных условиях хорошо бы, чтобы сборная развлекала зрителей — играла открыто, зрелищно. Но такое желание часто идет вразрез с реальностью, и вместо условных 7:2 мы получаем 2:2 со спасительным голом на последних минутах. Если сборная хотела развлечь болельщиков яркой развязкой, то у нее это получилось, но с основной сюжетной линией пока проблемы.