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Сегодня, 14:15

Победа над врагами нашего футбола. Егоров — о смысле матча Россия — Куба

Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
Футболисты сборной России празднуют победу над Кубой
Футболисты сборной России празднуют победу над Кубой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Твердая позиция обозревателя «СЭ».
Товарищеские матчи.
20 нояб, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
8:0
Куба

Давайте называть вещи своими именами. Куба — очень слабая сборная. Игроки, которых привезли в Россию, — никакие. Их разгром — не достижение. Но люди, утверждающие, что нашей национальной команде подобные матчи не нужны, — враги.

Можем назвать их врагами Отечества, но не станем бросаться громкими словами — просто признаем как минимум врагами тех 40 с лишним тысяч человек, купивших билеты и заполнивших стадион в Волгограде. Для них матч сборной — главное развлечение осени, шоу и просто большое событие в жизни. Для них увидеть Головина или Миранчука — удача и огромная искренняя радость. Для них победа — счастье. Да, счастье! Такие люди есть. Это глубинные миллионы. И если вы считаете, что их радость — смешна, а интересы — мелки и недостойны внимания, что в России не стоит ориентироваться на «плебс», то вы делите народ на сорта и выступаете их прямым врагом.

Футболисты сборной России радуются победе над Кубой. 8:0 — Россия показала всю мощь и раскрошила Кубу. Но переоценивать результат не стоит

Требующие распустить сборную — еще и враги футболистов. Да, кому-то из игроков просто лень было лететь в Волгоград и бесплатно, без премиальных, «возить» бедолаг с Кубы. Да, многие предпочли бы спокойно сидеть дома. Но матчи национальной команды вынужденно выдергивают молодежь в те условия, когда ты посещаешь Мамаев курган, узнаешь историю Родины и транслируешь ее юным подписчикам. В условия, где ты выходишь на поле при 40 тысячах зрителей и реально замечаешь, что делаешь их вечер лучше, а жизнь — насыщеннее. В условия, где у тебя, при всей комичности происходящего на газоне, появляется важная статистика в международных встречах. Да и нужно прямо сказать: матчи за сборную, посещение регионов, встречи с гостями из других стран — все это важные шаги в развитии личности футболиста. И если иначе эта личность не способна развиваться, то нет ничего плохого, чтобы делать это из-под палки — как в школе.

Александр Сильянов наносит удар по&nbsp;воротам кубинцев.

Требующие распустить сборную — еще и враги для самих себя. Если они задирают носы и грезят лишь Европой, официальными турнирами и именитыми соперниками, то единственный вариант приблизить возвращение — показывать, что мы самодостаточны и можем делать шоу даже на таких играх, как с Кубой. Что Россия — это тот европейский рынок, где на стадионе — аншлаг (что видно и по ТВ-картинке), вокруг — концерты и движуха, а в воротах соперников — уйма мячей. И раз страна независима, самодостаточна и способна приносить в том числе финансовую выгоду УЕФА — значит, вопрос о ее возвращении может и должен ставиться, пусть пока и без больших шансов на положительный ответ. Но дискуссия в таком случае точно начнется. А вот со страной, где сложат лапки, откажутся от себя самих и своей сборной, будут стыдиться побед и приготовятся к новым наказаниям, и разговаривать не о чем, останется только издеваться.

Валерий Карпин. «Почему я не пою гимн России? Зато я «Валера, Валера» пою!» Карпин — после разгрома Кубы

Так что Россия в понедельник победила не Кубу. Этим ребятам, которые не могли поделиться футболками, потому что форма стоит дороже зарплат, наоборот, спасибо за то, что приехали. Россия — РФС, игроки, люди, которые пришли на стадион — победила врагов внутренних. И это на сегодня самое главное. И останавливаться нельзя: больше матчей, экспериментов, забитых мячей, шоу и праздника.

Нам это нужно!

Футбол
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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