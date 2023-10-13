Почаще бы такие матчи сборной России!

Команда Валерия Карпина обыграла Камерун — 1:0.

Такого ажиотажа вокруг матча сборной России за последние полтора года еще не было. Во-первых, уровень соперника — Камерун завсегдатай чемпионатов мира, участвовал и в последнем, в Катаре, пятикратный чемпион Африки, солидное имя в футбольном мире. Где-то рядом можно поставить разве что Иран, который в рейтинге ФИФА повыше, но с этой азиатской сборной мы играли в гостях, а Камерун (и это во-вторых) приехал в Москву. Что в нынешних условиях можно считать дипломатической победой РФС — ранее нашу страну после отстранения посещал только Ирак.

Это, конечно, вклад не только в сегодняшний, но и в завтрашний день. После Камеруна будет легче договариваться с другими.

А столица соскучилась по международному футболу — товарищеская встреча на динамовском стадионе почти собрала аншлаг. Логика болельщиков понятна: если официальных встреч в ближайшем будущем не предвидится, значит, будем получать удовольствие от контрольных.

И самое приятное, что футбол на «ВТБ Арене» действительно смотрелся. Возможно, впервые за полтора года не хотелось под него заснуть или выключить телевизор. Игра на встречных курсах, где инициатива переходила то к одним, то к другим, большое количество голевых моментов у ворот обеих команд, искренние эмоции футболистов и тренеров, приличная поддержка на трибунах. По антуражу и атрибутам матч мало отличался от какого-то серьезного официального.

Понятно, что вопросов к сборной России по-прежнему немало. Особенно по левому флангу обороны, где Сильянов и Солдатенков раз за разом выпускали на ударные позиции Мбемо и Абубакара. Спасибо голкиперу Сафонову, что Камерун так и не смог забить. Наверняка Валерию Карпину будет что рассказать команде и по организации атак — потерь оказалось слишком много, в том числе на своей половине.

Но и хороших моментов хватало. Скажем, явно поднял свои акции правый защитник Волков. И в обороне его фланг не трещал, и в атаке именно 21-летний краснодарец создал партнерам два отличных момента — после его прострела едва не забил Кузяев, затем в перекладину и штангу попал Пиняев. Был еще удар в каркас от Облякова, а также отмененный из-за офсайда гол Мухина. Плюс дебютный мяч за сборную Чалова. В общем, победа пусть и не однозначная, но вполне заслуженная.

Да, по качеству футбола хочется большего. Для этого, наверное, Карпину пора определиться с костяком сборной, наигрывая его на постоянной основе. А РФС стараться чаще добиваться таких статусных встреч, как с Камеруном. Только с подобными оппонентами и можно расти.

Ну а в этот четверг праздник футбола вполне удался. И за это надо поблагодарить не только нашу сборную, но и камерунскую во главе с президентом федерации, нашим старым знакомым Самюэлем Это'О, которого трибуны встретили одобрительным гулом.