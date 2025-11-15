Сборная России проиграла Чили (0:2). Это первое поражение команды Валерия Карпина с ноября 2021 года — тогда она уступила Хорватии в квалификации ЧМ-2022 (0:1). Таким образом, прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета игр второго состава национальной сборной с олимпийской сборной Египта и Катаром — они не учитывались в рейтинге ФИФА).
После финального свистка на стадионе «Фишт» Карпин ответил на вопросы журналистов.
— Это первое поражение России за четыре года. Что не получилось в матче с Чили? — первый вопрос Карпину.
— Не получилось забить. Не получилось не допустить ошибок в обороне. Не скажу, что у наших ворот создавали моменты. Второй гол нельзя назвать моментом.
— Нам одним кажется, что последние матчи сборной были похожи на игры «Динамо»? Особенно в обороне.
— Ошибки есть, но проводить параллели нет смысла. Ошибались разные игроки.
— Может, сказывается давление?
— Это товарищеский матч. Какое давление? Думаете, Сафонов испытывал давление с Перу? Несчастный случай — как и второй гол сегодня. Если вам кажется, что картина игры похожа, — ну и замечательно.
— Какая игра сборной России лучшая и худшая за год?
— Напомните, с кем мы играли... Перу помню. С кем еще? Наверное, назову матч с Катаром лучшим. А худший — против Иордании.
— В этом году в сборную вызывался Артем Дзюба. Это было верное решение?
— Да. А почему нет? Не помню кому, но он забил, а мы победили.
— У Александра Кержакова неожиданно нашли еще один гол за сборную. Вызовете Дзюбу, если его официально признают?
— Посмотрим.
— Что с Иваном Обляковым?
— От удара защемило нерв. Как отпустит, сможет играть. Только доктор скажет когда. Вряд ли на восстановление уйдет много времени.
— Как оцените выход Алексея Батракова?
— Нормально, не «вау». Но он сам и мы все, наверное, ждали большего.
— Есть ли планы у сборной России на март следующего года?
— Наметки уже есть, обсуждали их. Но это пока наметки. Как будет что-то конкретное — РФС об этом объявит. Мы бы хотели сыграть с командами из топ-10. Но будут ли с нами играть? В любом случае мое пожелание — чтобы соперник был сильным.
— Вы хотите, чтобы игроки почувствовали другое давление?
— Давления нет. Есть ответственность. Игра с Хорватией в четвертом туре за выход на чемпионат мира — это одно давление. Та же игра, но в последнем туре — другое давление, иная ответственность. Хотя игроки те же.
— Как вам атмосфера в Сочи?
— Великолепная атмосфера. Спасибо всем, кто пришел на стадион и поддерживал нас. Игра приковывала внимание как минимум. На всех матчах в регионах такая атмосфера.
— Может, стоит меньше играть в Москве и Санкт-Петербурге?
— Но на игре с Перу была прекрасная атмосфера. С Нигерией в Москве — прекрасная. Где бы сборная ни играла, везде отличная атмосфера.
Владимир Кузьмин
Красиво и очень правильно сказано, от меня лично поддержка Вам 100%
16.11.2025
Mikhail Kр.
какие топ 10? с ними играют когда есть потенциал их обыграть, а так для галочки чтоб получить от них 3-0? кому это надо ? я вчера очень разочеравался в Сборной, по сути на разгром наиграли, был бы ВАР судья бы поставил 2 пенальти в ворота Сборной России! Я понимаю у них там в Южной Америке очень конкурентоспособный чемпионат, но конкретно эти 2 Сборные были не конкурентоспособные, последние места и большой отрыв по очкам от 8 места ясно нам это показывает! Так может для начала тех же Чили с Перу научитесь обыгрывать,ааааа,Валерий Георгиевич?
16.11.2025
Василий Павлович
Футбольная пирамида Карпина.
16.11.2025
Василий Павлович
Внешне он скорее похож на Балаганова.
16.11.2025
Belousov
У Карпина все и посыпалось как раз после вызова Дзюбы. Откинул принципы, позвал Рукаку и вот карма не заставила себя ждать :rofl:
16.11.2025
Dmitry Koltsov
Ща в сборную кого не поставь,только не Федотовых(неустойку запросят и Дзюбы с Ивановыми играть будут)Первый захочет бить рекорды Кержа,второй просто надежный.Развиваем свой чемпионат,5 команд в теме!Валера не в теме и если Динамо не вылитит в другую лигу,пусть делает вид что тренерует сборную!
16.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Уверен, что эти два мяча в ближний угол Мотя - победитель Лиги Чемпионов потащил!
16.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Карпин не тренер. Его игроки не уважают и не воспринимают. Тот же Слуцкий, Талалаев, Рахимов в Сборной больше бы добился, чем этот недоумок с бегающими как у вора глазками.
16.11.2025
Андрей Краснодарский
«Хочется сыграть с командами из топ-10»____________________ Так вот и сыграли...с 10 (правда последним) местом южноамериканского отбора))
16.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
А Я рад этому феерическому проигрышу, жалко, что две пенки продажный судья не поставил! Наконец то все увидели кто есть кто?! Все увидели клоуна-истеричку и полную футбольную посредственность! Кушать поданоссс... Садитесь пожалуйста жрать! ЖРИТЕ ЭТО ГОВНО!
16.11.2025
serkonol
в 99-м именно он забил. и не его вина, что филя пропустил.
16.11.2025
Pol Pol
А чё КарпСавельичу умно рассуждать, попросту говоря - умничать ? Каков смысел ? Его тудось поставили, уж не знаю, возможно и против его воли, потому что .... это чисто по русски, будешь и всё, - я сказал ! Ах не будешь ... ?! Ну ты ещё припомнишь мне ! Есть такое ? Да на постоянке ! За неимением горничных, всегда трахали ... дворников ! Тренер он на Русях кто ? Он не главный автономный решальщик, нееет, он очередное .... присмыкайло, перед кем то ! И вечно в ответе за всё, и за результат, и за давление воды в кране, на базе, и за подьём - отбой и за прочую хренотозину .... и Карп это прикрасно знает и потому, ему в общем то ... глубоко насрать, выиграли или продули. Но заценив обе голушки, особенно вторую, ... но что тут скажешь, ну .... жопэн полный ! На пляже так можно ... и то, товарищи родные, ху .. не пожалеют, что б твой поступок отметить !
16.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Не могу понять болельщиков и руководство Динамо?! Зачем вы этого недоразвитого глупого подписанта-неудачника пригласили главным тренером?!
16.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Павел Фёдорович смотрит с небес на клоунов-подписантов Онопия и Карпина и наверное улыбается!
16.11.2025
vladmad_75
Ага, то есть косячат защитники и вратарь, а "вау" ждут от Батракова, который вообще вышел вынужденно? Вали давай в свою Эстонию уже. И да, если товарняк для тебе ничего не значит, то зачем тебе самый большой ТШ в мире?! Просто чтобы понимали для контекста. Сборная России, которая ВЕЗДЕ забанена имеет один из самых больших штабов по количеству помощников в мире! А в итоге мы не можем обыграть Перу и вдрызг проигрываем "грандам" мирового футбола Чили.
16.11.2025
Dmitry Koltsov
Думаю он не плохой агент!Из ста человек которых он вызвал,подорожали в разы)А те которые и так хорши,страшно связываться(не прошу Карпина опровержения)).
16.11.2025
Petr Bitkin
его жена лдюбит :)
16.11.2025
Petr Bitkin
Я вас всех пар\\Оклял. Вот, думаю: зачекм я мпальчиков голы забивал :?... хи.
16.11.2025
Dmitry Koltsov
валераканвеер,ндс ростет)
16.11.2025
Dmitry Koltsov
вчера именно об этом писал.Каждый новый чувак пришедший в сборную удваеевается в цене,даже если лавку отполировал(
16.11.2025
serZheo
Мда... На этот раз Валера сам себя переплюнул. Надо же такое брякнуть. Всё таки иногда надо хоть чуть-чуть думать, когда рот открываешь. По-прежнему не понимаю, кто додумался поставить его на сборную? Вот как он будет представлять страну на международной арене? Ну ладно - дома болтает для внутренней аудитории. Мы привыкли. Мы схаваем... Но ведь на официальной встрече, на весь мир, он же тоже самое болтать будет. Опозорит же нас...
16.11.2025
Dmitry Koltsov
Вот и выход ДИНАМО)почти топ 10 в РФ,из Динамо вчера был один(сборная переживет потерю бойца,главное что б Валерий рукоблудил Динамо М,Прям самому интересно)
16.11.2025
igorlvov
Ну ёёё писал уже! То как устроился Карпин и существует РФС вообще как кантора - это полная нирвана! Выиграл, проиграл фиолетово! Вот просто насрать! Ответственности уважаемый Валера без давления не бывает! На шестом десятке пора бы это уже знать! Уверяю тебя на 200% знал бы ты, что проиграй Чилийцам, тебя бы пинками из сборной выкинули и вообще из футбола, такая бы ответственность появилось мама не горюй! :))) А вообще конечно КОЗЛЫ вы все! И ты и футболёры! И так жизнь не простая, живем как на вулкане, с бесконечными проблемами - хочется хоть какого позитива! А вы говно подкладываете! Видать вам живется не как нам - НИРВАНА!
16.11.2025
Pele Peleevich
"Напомните, с кем мы играли..."========== Валера, не помнишь, с кем играли? Кому бутсы покупали, с теми и играли...
16.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Валерий Карпин (Россия): 1,8 млн евро в год + совмещение в Динамо + 2.5 млн евро в год Лионель Скалони (Аргентина): около 2,3 млн евро в год Луис Де ла Фуэнте (Испания): около 1,25 млн евро в год ВОПРОС К ЗНАТОКАМ: Остап Бендер в сравнении с Карпиным - просто наивный ребёнок. ЛОХИ т ТЕРПИЛЫ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ И ЖРАТЬ ЭТО ГОВНО!
16.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Это Ваш Пудель-Ростовский. Ты сам с пеной у рта его защищал тут в комментариях, когда Пудель тренеровал Ростов! СКА-РОСТОВ - РУЛИТ!
16.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Это ваш тренер. Ваши левбердоновцы его сглазили!
16.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Карпин лохам России «Хочется сыграть с командами из топ-10». А ЛОХИ уши развесили и слюни пустили! Карпин - Скоро Россия превратится в столицу Межгалактического футбола, будут проводится межпланетные турниры. Будут прилетать в Москву команды с Юпитера, Сатурна. Карпин - Остап, а Онопий - Киса! Как же можно было таких прохиндеев и мошенников поставить тренеровать сборную страны?! За такие назначения нужно сажать в тюрьму! А в Динамо кто назначал тренера - КОНЧЕННЫЕ!
16.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
«Хочется сыграть с командами из топ-10». и получить в сетку 10 мячей. Кто его в сборную приглашал?!
16.11.2025
Vyacheslav Fedotov
Пока лысая мразь сидит в кремле этот цирк так и будет продолжатся
16.11.2025
Zhenya Komarov
А кто не клоун? Кто тренер? У нас от любви до пошёл на х... пару минут. Кто бы ни был, всегда будет через некоторое время презерватив и или бисексуал. Я уверен хоть Гвардиола, хоть Анчилоти или даже Клопп ничего не смогли бы сделать в нашей сборной и их также бы обсирали, и говорили что только в хорошими игроками могут работать.
16.11.2025
Пятачок
Не помогли Валере афро-амулеты и дорогущие парижские штиблеты с губ не сходила фраза: "ах ты блять!" понятно же, кого начнут епать.
16.11.2025
маар
Валера хватит экспериментов и просмотров, пора стабилизировать состав.
16.11.2025
Макс Мах
Всё к этому шло. Пофигизм стал нормой в сборной. Тренер не взирая на критику занимается совмещением-и проваливается и там и там. Игроки давно потеряли мотивацию,играют пешком. Ведь они ж победители..всяких Куб,Гранад и Бахрейнов с Вьетнамами. Они ж шапками закидают...А приехала парочка крепких сборных(обе в моменте СМЕНЫ ПОКОЛЕНИЙ!!!) и мордой..в это самое...Сыграть о сборной из топ-10???А может для начала тех же Чили с Перу научится обыгрывать,а,Валерий Георгиевич?
16.11.2025
Fanatico
— Напомните, с кем мы играли... Обнаглевший ставленник, не помнит все игры в этом году, их было довольно мало, с зарплатой под 2 млн. евро в год ! Значит не разбирали соперника, не изучали тактику против них, не смотрели как персонально играть. Да и вобще смотрю Валере просто пофиг, зарплата идет и хрен кто уволит. Самое срашное в этом признании - мы (команда, тренеры помошники, игроки) , утратили компетенции правильно готовится к матчам.
16.11.2025
Т80БВМ
В нужный момент господин Карпин предъявит справку из какой-нибудь чухонской психбольницы, что он не идиот с детства и мы все окажемся в дураках.
16.11.2025
aliser
обычное хамло ...
16.11.2025
Savoy
считаю проиграли 0—4. 2 гола и два неназначенных пенальти за игру рукой. сборная клоунов а другой нету. детский сад какой то. почти ничего в атаке не показали, и понты в обороне за которые наказали.. и тренер клоуна, не помнит кому забивали))) лучше бы он дзюбу выпустил по такой игре бы толку больше было
16.11.2025
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
Напомните, с кем мы играли...Тьфу!!! Напомни , сколько тебе платят? Я тебя не буду называть мразью...а хочется.
16.11.2025
echo2011
Пока против команд из топ-10 делать нечего.
16.11.2025
Fanatico
я посмотрел эту прессуху, в следующий раз обязательно буду выключать звук, переключать канал, не читать. Сейчас без розовых очков болелы Ростова, этот пудель вызывает только отвращение, своим быдлячим мычанием "ни о чем"
16.11.2025
Владимир Соколов
Лучше вообще не играть при таком тренере.
16.11.2025
Андрей
норм сказал мешки на поле решают
16.11.2025
Владимир Соколов
До Бендера ему далеко, скорее смесь Балаганова с Паниковским или Воробьянинов киса в пьяном угаре.
16.11.2025
Грег Хаус
Тренер и сборная - два сапога пара
16.11.2025
Владимир Соколов
Карпин - нарцисс, да еще и глупец. Виноваты все, кроме него. И он совсем не ВАУ.
16.11.2025
Грег Хаус
— Ошибки есть, но проводить параллели нет смысла. Ошибались разные игроки. Игроки разные - но одинаковые неумехи
16.11.2025
Андрей
норм тренер он за них на поле невыходит
16.11.2025
Petr Bitkin
Сливают карпушу. Надоел. Да,Э и вправду сказать... эрефии жить недолго. Вот РОССИЯ - это да. Поле.Русское по-оле... Я, как и ты, ожиданьнм живу. Верю молчаньем :) это я просто так написал :
16.11.2025
Petr Bitkin
Лучше матом :)
16.11.2025
Petr Bitkin
Я рад. Получилось :) Ещё не то вам сделаю :) Хватит. Гадить. На ФУТБОЛ
16.11.2025
Кариока_двойка.
Да никому из тренеров не нужна сейчас сборная, потому там и Карпин. А он думает что нарасхват. Вот Динамо показывает его уровень как тренера. А товарняки, на то и товарняки, что там никому ничего не надо, как и на кубках солнца в межсезонье.
16.11.2025
vik64
Ну как тут не вспомнить Дзюбу, его слово :" Тренеришко"
16.11.2025
Отжогин
Этот кошмар прекратится, когда (и если) в РПЛ начнут заниматься спортом, а не шоу-бизнесом. В противном случае - не избыть его. :grin:
16.11.2025
Бен Ричардс
В чем проблема? На компьютере или игровой приставке сколько угодно.
16.11.2025
Бен Ричардс
Чили - 56-я команда рейтинга ФИФА.
16.11.2025
Kimi_
А был ли тренером, Валера. Иль просто клоун с обидками и хамоватыми ответами.?
16.11.2025
Kimi_
С ТОП 10 сыграть хочет))) Карпин с составом не определился за столько лет, таскает всех подряд в сборную. Чилийцы показали, что наш уровень пока это игры с условными брунеями. Балаболить каждый может, но Валера перегнул палку с играми , со сборными из топ десятки. Балабол тренер.
16.11.2025
МаратХ
Почувствуйте разницу Валерий Карпин (Россия): 1,8 млн евро в год Лионель Скалони (Аргентина): около 2,3 млн евро в год Луис Де ла Фуэнте (Испания): около 1,25 млн евро в год
16.11.2025
Адекват
у вас хотя бы неделя, а в Динамо счет на месяцы идет...
16.11.2025
Морская свинка_1979
Шарлатан
16.11.2025
efim6010
Хочется сыграть со сборными из топ-10...Тогда новую серию выдаст пудель - игра без побед, а если ещё игры в гостях, то вообще будет днище.
16.11.2025
Симон Вирсаладзе
От топ-10 ты и получишь штук 10, дядь Валер
16.11.2025
Dmitry Koltsov
каждый,новый игрок приглашенный в сборную,плюс 50 процентов к его стоимости)(
16.11.2025
Alexander Loginov
У Черчесова есть понимание возможностей игроков. "Мы знаем, что умеем, а чего не умеем. И мы не делаем того, что не умеем". У Карпина идея фикс - заставить игроков выходить от своих ворот через короткую распасовку. Не умеют они этого делать и не научаться. Итог: оба гола после обрезок на своей половине поля. В атаке Стас тоже исходил из реальности: "Мне тоже не нравится такой футбол. Но у нас есть Дзюба. Так и играем". А во что играет Карпин, располагая гораздо более техничными футболистами? Хрен поймешь. И требования к игрокам у Черчеса выше. "Желание играть за сборную должны доказывать постоянно". А капитан в сборной был непререкаемым афторитетом. А у Карпина? Кого приглашают, кто капитан? Сбродная.
16.11.2025
Dmitry Koltsov
Если подумать.вся история (Карпин сборноя РФ мутная),4 года тренером сборной,сколько игроков?Последний расшириный список 39,То есть,как раньше:1 соастав.2 состав и молодежка.Последний расшириный список 39
16.11.2025
хонявый
да! :handshake:
16.11.2025
хонявый
Валерим? Доколе этого недотренера держать за наши деньги? ВСЕ, знали, что этот футболист не хороший тренер. Жуть с мозгами у людей. Давайте ещё Мостового попробуем тренером команды страны. Динамо - сколько он вас возить по полу будет?
16.11.2025
Dolphin75
"Напомните, с кем мы играли..." ____________________________ Ничосе заявление главного тренера сборной!)))
16.11.2025
КИРИЛСОН
Дебильные вопросы, такие же ответы.... Интервью ниже плинтуса...
16.11.2025
МаратХ
Где бы сборная ни играла, везде отличная атмосфера..... Где бы эстонец не "тренировал", везде прекрасная атмосфера
16.11.2025
NF
Он - тренер, просто средний, с высоким самомнением, каким всегда и отличался, будучи игроком...
16.11.2025
NF
Не надо, Валерий, не надо...
16.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Никто играть не согласится
16.11.2025
Amon1953
Черчесов ничем не лучше.
16.11.2025
Amon1953
Итог работы.Тренер понятия не имеет как создавать команду. Достаточно трех-четырех игр чтобы определиться с костяком состава. Это уже коментаторы прямо говорят. Стадо футболистов бесцельно бродит по полю от матча к матчу в случайном составе. В Динамо тот же результат. Карпин не тренер, пора заняться чем нибудь другим.
16.11.2025
Дима Питерский
Топ-10?:grin: Так вас, щенков, вы*бут по несколько раз за тайм во все щели!
16.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Что у него с памятью?
16.11.2025
tatarin
- Чего-чего он хочет? - Хочется сыграть с командами из топ-10. - Что-что у него повысилось? - Лохматость.
16.11.2025
Секир-башка
Спасибо Валере за эту счастливую неделю. Порадовал! Завтра ждем скетч от Игоря Яклича.
16.11.2025
МАО
Валера, уволен нах.й
15.11.2025
Так Надо
Да уж. тренер сборной не помнит с кем играли. кому забивали. игра стала аж хуже обычной -средней. и в сборной. и в Динамо. Может, Валерий, ну его? Бросай все, Эстония ждет. там, как ты говорил, хорошо) Не мучайся))
15.11.2025
Alexander “Les_nick” Smirnoff
Господи, ну что это за журналисты??? Почему никто не спросил про личную ответственность тренера за результат??? Мы что проиграли топ сборной??? Люди пришли на стадион, многие посмотрели по ящику чтобы увидеть эту импотенцию?
15.11.2025
Dexterous
Кто дал Валере кредит такой нереальный доверия? Какой банк? Банк спермы им.Дзюбы? Реально - при всем абсурде всех этих бутафорских игр, уже отчетливо видно красная линия, которую он перешел
15.11.2025
Petr Bitkin
15.11.2025
Заполярье
Вирус лубянки? Круто! Можно и в зачёт...:rofl:
15.11.2025
hottie
10 лямов на стол и возможно приедет команда из топ-10. Лучше 1 раз с такой сыграть, чем 10-15 раз с Кубами и Катарами.
15.11.2025
Фобия
Не признавать свои личные ошибки, недочёты, оплошности, это чисто чекистская черта! Черта отрицательной селекции но, с огромным самомнением! Да, уж! Валера полностью заразился вирусом лубянки! Просто прекрасно! :face_with_monocle::money_mouth::relieved:
15.11.2025
torpedon13
Валера, ни разу "ну и" не сказал? И не уменьшайте величие Валеры в первом круге он с командами из топ-9 играл. Таблицу посмотрите
15.11.2025
игорь осипов
Карпин конечно тренер, но такой, посредственный, уровня Анжи
15.11.2025
traveller09
«Хочется сыграть с командами из топ-10».(c) --- И это Валерий Георгич ещё очень дипломатично ответил. А ведь мог сказать примерно следующее:"Да устал я этих лошар обыгрывать! Сколько можно, а?! Подавайте мне супер чемпиона. На меньшее я не согласен."
15.11.2025
SP2
а кержаков то кажись поперек горла этому чудику , сильнее дзюбы поперек , хуже горькой редьки )
15.11.2025
DemolisherAjax
Тебя 49-ая команда рейтинга раскатала,какие тебе топ 10 ? Клоун :) :clown:
15.11.2025
Фобия
И так! Карпин создал в сборной России - личную вертикаль власти, где всё продаётся и покупается! В роли мздоимцев, выступают спортагенты, с пачками бобла, в роли крышевателей - руководство РФС! То бишь, свою империю коррупции, казнокрадства и лжи, Карпин создал по подобию одного берлинского пациента, любителя пива и баварских колбасок, который навострил свои "усы победы", аж до 2036 года! Сколько игроков РПЛ, ФНЛ и, далее по списку, прошло за эти три года, чем Валерины руки-загребуки? Спортагенты устали чемоданы таскать...А Вы, про наигрывание состава, комбинаций, тактических схем! Думай, думай народ!:confused::face_with_monocle::money_mouth::relieved:
15.11.2025
Олег
Быдло, он и есть быдло.
15.11.2025
Slim Tallers
Не знаю,не помню.... Шоумен.
15.11.2025
Владимир К.
Да, защитники странные. Честно, не могу понять, что им там говорит Валера, чтобы они ошибались на ровном месте. "Дай пас так, чтобы соперник перехватил"??? Я не понимаю, как так можно, ведь их же годами учат правильно играть. Хотя о чём я... забыл, видимо, какие треугольные деревяшки были у их предшественников...
15.11.2025
Max Stch
ты уверенно отстал от времени
15.11.2025
SP2
чтобы с топ 10 играть нужно бегать в два раза быстрее и с мячом работать в три раза быстрее.
15.11.2025
взять все и поделить
сборная не играет официально, товарняки с третьим и старше эшелоном спортивного интереса не имеют, тренер не помнит с кем играли, кому забивали, в сборную зовут чувака токма для поправки евойного личного рекорда...в целом, все стильно, последовательно и соответствующе...
15.11.2025
Рифмоплёт Ermak-Rasputin
Без Баринова как стадо баранов.
15.11.2025
Пишу с дивана
Карпин в чемпионате России почти в каждом туре играет с командами из топ-10, только нашего чемпа. И не тянет...
15.11.2025
Lars Berger
Вся соль в том, что Валера стал больше шоуменом, чем серьёзным тренером. Все эти шутки-прибаутки, обшучивание серьёзных вещей вместо тренировочного процесса... До поры до времени это - прокатывает... Но потом неизменно наступает крах. И, похоже, это с Валерой прямо сейчас и происходит... Валера - сдулся. Он снова - банкрот. Примерно так же у него было в Испании со строительным бизнесом и с этими велокомандами... Валера - Остап Бендер нашего Футбола. А мы с вами, друзья - лохи...) Он нас сделал!)
15.11.2025
Славомудр Приморский
"Ошибались разные игроки"(цы) - но под руководством одного и того же тренера.
15.11.2025
Aston Villa
старичок, у тебя потряспющая дурь! Поделись дилером!
15.11.2025
Aston Villa
А Валерко поплыл... После динамы и в сборной...
15.11.2025
BONEGO Bonego
"сброд уродцев". ваш вид спорта - городки.
15.11.2025
Dron56
Когда же этот кошмар преератится ? Бестолковая игра и бестолковые ответы главного тренера. Деградация продолжается. Может я чего то незнаю ? не понимаю?
15.11.2025
kalmar kalmar
Не понял, а если через 20 лет , когда Дзюбе будет под под полтос, найду еще гол Кержакова, Дзюбу вызывать будем рекорды бить ? Логика журналиста ? Так и работаем
15.11.2025
SP2
напомнить ему с кем играли??? т е на сборную человеку плевать. а зачем тогда его мучать? пусть катится на всё 24!
15.11.2025
Scallagrim
Топ-19 тебе десятку и положит. Валера.
15.11.2025
SP2
не ну не может человек без хамства и обид неизвестно на кого
15.11.2025
sdf_1
— У Александра Кержакова неожиданно нашли еще один гол за сборную. Вызовете Дзюбу, если его официально признают? — Посмотрим. ------------------- Если гол Кержакова признают официально, то на всех пресс-конференциях главному тренеру сборной России якобы спортивные журналисты будут задавать один и тот же вопрос: "Когда вы вызовете Дзюбу? Ему же надо побить рекорд Кержакова!"
15.11.2025
HodorVor
клоун, а не тренер
15.11.2025
Алмаз1984
Полное пренебрежение к сборной, разве так должен отвечать тренер Сборной. Не помню с кем играли, не помню кому забивали.
15.11.2025
Ни кто кроме нас
Интересно с какими игроками он хочет играть с командами Топ - 10. Он за 4 года, за 4-ре долбанных года не смог определиться с основным составом сборной… Игры нет. Костяка команды нет. За то фарм - сборная Ростова. Надо всех этих тренеров - Карпина, Писарева, Луиса, Альбу, Кафанова, всем этим шарлатанам пинка под зад дать. Назначить тренера без совмещения постов. Пусть как Черчесов или Черчесов просматривает игры с помощниками, составляет списки, но не 40 человек вызывает, а 23-25 достойных. И что бы вел себя не как быдло, нарвинский гопник, а как тренер, который уважает игроков, капитанскую повязку и умеет отвечать на вопросы…
15.11.2025
Max Stch
Добрый день, друзья. А у нас солнышко, вот оно выглянуло из-за туч везет нам. С утра совсем не казалось, что не будет солнышка,какой прекрасный солнечный день. Амбассадор добра
15.11.2025