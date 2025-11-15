Видео
15 ноября, 21:45

«Хочется сыграть с командами из топ-10». Карпин — о Дзюбе, травме Облякова и поражении от Чили

Валерий Карпин не исключил нового вызова Артема Дзюбы в сборную России
Артем Бухаев
Корреспондент
Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пресс-конференция главного тренера сборной России.

Сборная России проиграла Чили (0:2). Это первое поражение команды Валерия Карпина с ноября 2021 года — тогда она уступила Хорватии в квалификации ЧМ-2022 (0:1). Таким образом, прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета игр второго состава национальной сборной с олимпийской сборной Египта и Катаром — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

После финального свистка на стадионе «Фишт» Карпин ответил на вопросы журналистов.

Товарищеские матчи. Сборные. .
15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)
Россия
0:2
Чили

Это товарищеский матч — какое давление?

Это первое поражение России за четыре года. Что не получилось в матче с Чили? — первый вопрос Карпину.

— Не получилось забить. Не получилось не допустить ошибок в обороне. Не скажу, что у наших ворот создавали моменты. Второй гол нельзя назвать моментом.

— Нам одним кажется, что последние матчи сборной были похожи на игры «Динамо»? Особенно в обороне.

— Ошибки есть, но проводить параллели нет смысла. Ошибались разные игроки.

Александр Головин против Ивана Романа в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Чили (0:2) в&nbsp;Сочи 15&nbsp;ноября.Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения

Может, сказывается давление?

— Это товарищеский матч. Какое давление? Думаете, Сафонов испытывал давление с Перу? Несчастный случай как и второй гол сегодня. Если вам кажется, что картина игры похожа, — ну и замечательно.

— Какая игра сборной России лучшая и худшая за год?

— Напомните, с кем мы играли... Перу помню. С кем еще? Наверное, назову матч с Катаром лучшим. А худший — против Иордании.

В этом году в сборную вызывался Артем Дзюба. Это было верное решение?

— Да. А почему нет? Не помню кому, но он забил, а мы победили.

— У Александра Кержакова неожиданно нашли еще один гол за сборную. Вызовете Дзюбу, если его официально признают?

— Посмотрим.

Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Выход Батракова — нормально, но не «вау». И он сам, и мы ждали большего

— Что с Иваном Обляковым?

— От удара защемило нерв. Как отпустит, сможет играть. Только доктор скажет когда. Вряд ли на восстановление уйдет много времени.

— Как оцените выход Алексея Батракова?

— Нормально, не «вау». Но он сам и мы все, наверное, ждали большего.

— Есть ли планы у сборной России на март следующего года?

— Наметки уже есть, обсуждали их. Но это пока наметки. Как будет что-то конкретное — РФС об этом объявит. Мы бы хотели сыграть с командами из топ-10. Но будут ли с нами играть? В любом случае мое пожелание — чтобы соперник был сильным.

Алексей Батраков заменил Ивана Облякова, который получил травму в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Чили (0:2) 15&nbsp;ноября.Тенденция: Карпин снова выпустил в основе сборной сразу пять игроков ЦСКА, и Обляков травмировался. Повлияет ли это на дерби со «Спартаком»?

— Вы хотите, чтобы игроки почувствовали другое давление?

— Давления нет. Есть ответственность. Игра с Хорватией в четвертом туре за выход на чемпионат мира — это одно давление. Та же игра, но в последнем туре — другое давление, иная ответственность. Хотя игроки те же.

Как вам атмосфера в Сочи?

Великолепная атмосфера. Спасибо всем, кто пришел на стадион и поддерживал нас. Игра приковывала внимание как минимум. На всех матчах в регионах такая атмосфера.

Может, стоит меньше играть в Москве и Санкт-Петербурге?

Но на игре с Перу была прекрасная атмосфера. С Нигерией в Москве — прекрасная. Где бы сборная ни играла, везде отличная атмосфера.


118

  • Владимир Кузьмин

    Красиво и очень правильно сказано, от меня лично поддержка Вам 100%

    16.11.2025

  • Mikhail Kр.

    какие топ 10? с ними играют когда есть потенциал их обыграть, а так для галочки чтоб получить от них 3-0? кому это надо ? я вчера очень разочеравался в Сборной, по сути на разгром наиграли, был бы ВАР судья бы поставил 2 пенальти в ворота Сборной России! Я понимаю у них там в Южной Америке очень конкурентоспособный чемпионат, но конкретно эти 2 Сборные были не конкурентоспособные, последние места и большой отрыв по очкам от 8 места ясно нам это показывает! Так может для начала тех же Чили с Перу научитесь обыгрывать,ааааа,Валерий Георгиевич?

    16.11.2025

  • Василий Павлович

    Футбольная пирамида Карпина.

    16.11.2025

  • Василий Павлович

    Внешне он скорее похож на Балаганова.

    16.11.2025

  • Belousov

    У Карпина все и посыпалось как раз после вызова Дзюбы. Откинул принципы, позвал Рукаку и вот карма не заставила себя ждать :rofl:

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Ща в сборную кого не поставь,только не Федотовых(неустойку запросят и Дзюбы с Ивановыми играть будут)Первый захочет бить рекорды Кержа,второй просто надежный.Развиваем свой чемпионат,5 команд в теме!Валера не в теме и если Динамо не вылитит в другую лигу,пусть делает вид что тренерует сборную!

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Уверен, что эти два мяча в ближний угол Мотя - победитель Лиги Чемпионов потащил!

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Карпин не тренер. Его игроки не уважают и не воспринимают. Тот же Слуцкий, Талалаев, Рахимов в Сборной больше бы добился, чем этот недоумок с бегающими как у вора глазками.

    16.11.2025

  • Андрей Краснодарский

    «Хочется сыграть с командами из топ-10»____________________ Так вот и сыграли...с 10 (правда последним) местом южноамериканского отбора))

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А Я рад этому феерическому проигрышу, жалко, что две пенки продажный судья не поставил! Наконец то все увидели кто есть кто?! Все увидели клоуна-истеричку и полную футбольную посредственность! Кушать поданоссс... Садитесь пожалуйста жрать! ЖРИТЕ ЭТО ГОВНО!

    16.11.2025

  • serkonol

    в 99-м именно он забил. и не его вина, что филя пропустил.

    16.11.2025

  • Pol Pol

    А чё КарпСавельичу умно рассуждать, попросту говоря - умничать ? Каков смысел ? Его тудось поставили, уж не знаю, возможно и против его воли, потому что .... это чисто по русски, будешь и всё, - я сказал ! Ах не будешь ... ?! Ну ты ещё припомнишь мне ! Есть такое ? Да на постоянке ! За неимением горничных, всегда трахали ... дворников ! Тренер он на Русях кто ? Он не главный автономный решальщик, нееет, он очередное .... присмыкайло, перед кем то ! И вечно в ответе за всё, и за результат, и за давление воды в кране, на базе, и за подьём - отбой и за прочую хренотозину .... и Карп это прикрасно знает и потому, ему в общем то ... глубоко насрать, выиграли или продули. Но заценив обе голушки, особенно вторую, ... но что тут скажешь, ну .... жопэн полный ! На пляже так можно ... и то, товарищи родные, ху .. не пожалеют, что б твой поступок отметить !

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Не могу понять болельщиков и руководство Динамо?! Зачем вы этого недоразвитого глупого подписанта-неудачника пригласили главным тренером?!

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Павел Фёдорович смотрит с небес на клоунов-подписантов Онопия и Карпина и наверное улыбается!

    16.11.2025

  • vladmad_75

    Ага, то есть косячат защитники и вратарь, а "вау" ждут от Батракова, который вообще вышел вынужденно? Вали давай в свою Эстонию уже. И да, если товарняк для тебе ничего не значит, то зачем тебе самый большой ТШ в мире?! Просто чтобы понимали для контекста. Сборная России, которая ВЕЗДЕ забанена имеет один из самых больших штабов по количеству помощников в мире! А в итоге мы не можем обыграть Перу и вдрызг проигрываем "грандам" мирового футбола Чили.

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Думаю он не плохой агент!Из ста человек которых он вызвал,подорожали в разы)А те которые и так хорши,страшно связываться(не прошу Карпина опровержения)).

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    его жена лдюбит :)

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Я вас всех пар\\Оклял. Вот, думаю: зачекм я мпальчиков голы забивал :?... хи.

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    валераканвеер,ндс ростет)

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    вчера именно об этом писал.Каждый новый чувак пришедший в сборную удваеевается в цене,даже если лавку отполировал(

    16.11.2025

  • serZheo

    Мда... На этот раз Валера сам себя переплюнул. Надо же такое брякнуть. Всё таки иногда надо хоть чуть-чуть думать, когда рот открываешь. По-прежнему не понимаю, кто додумался поставить его на сборную? Вот как он будет представлять страну на международной арене? Ну ладно - дома болтает для внутренней аудитории. Мы привыкли. Мы схаваем... Но ведь на официальной встрече, на весь мир, он же тоже самое болтать будет. Опозорит же нас...

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Вот и выход ДИНАМО)почти топ 10 в РФ,из Динамо вчера был один(сборная переживет потерю бойца,главное что б Валерий рукоблудил Динамо М,Прям самому интересно)

    16.11.2025

  • igorlvov

    Ну ёёё писал уже! То как устроился Карпин и существует РФС вообще как кантора - это полная нирвана! Выиграл, проиграл фиолетово! Вот просто насрать! Ответственности уважаемый Валера без давления не бывает! На шестом десятке пора бы это уже знать! Уверяю тебя на 200% знал бы ты, что проиграй Чилийцам, тебя бы пинками из сборной выкинули и вообще из футбола, такая бы ответственность появилось мама не горюй! :))) А вообще конечно КОЗЛЫ вы все! И ты и футболёры! И так жизнь не простая, живем как на вулкане, с бесконечными проблемами - хочется хоть какого позитива! А вы говно подкладываете! Видать вам живется не как нам - НИРВАНА!

    16.11.2025

  • Pele Peleevich

    "Напомните, с кем мы играли..."========== Валера, не помнишь, с кем играли? Кому бутсы покупали, с теми и играли...

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Валерий Карпин (Россия): 1,8 млн евро в год + совмещение в Динамо + 2.5 млн евро в год Лионель Скалони (Аргентина): около 2,3 млн евро в год Луис Де ла Фуэнте (Испания): около 1,25 млн евро в год ВОПРОС К ЗНАТОКАМ: Остап Бендер в сравнении с Карпиным - просто наивный ребёнок. ЛОХИ т ТЕРПИЛЫ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ И ЖРАТЬ ЭТО ГОВНО!

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Это Ваш Пудель-Ростовский. Ты сам с пеной у рта его защищал тут в комментариях, когда Пудель тренеровал Ростов! СКА-РОСТОВ - РУЛИТ!

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Это ваш тренер. Ваши левбердоновцы его сглазили!

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Карпин лохам России «Хочется сыграть с командами из топ-10». А ЛОХИ уши развесили и слюни пустили! Карпин - Скоро Россия превратится в столицу Межгалактического футбола, будут проводится межпланетные турниры. Будут прилетать в Москву команды с Юпитера, Сатурна. Карпин - Остап, а Онопий - Киса! Как же можно было таких прохиндеев и мошенников поставить тренеровать сборную страны?! За такие назначения нужно сажать в тюрьму! А в Динамо кто назначал тренера - КОНЧЕННЫЕ!

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    «Хочется сыграть с командами из топ-10». и получить в сетку 10 мячей. Кто его в сборную приглашал?!

    16.11.2025

  • Vyacheslav Fedotov

    Пока лысая мразь сидит в кремле этот цирк так и будет продолжатся

    16.11.2025

  • Zhenya Komarov

    А кто не клоун? Кто тренер? У нас от любви до пошёл на х... пару минут. Кто бы ни был, всегда будет через некоторое время презерватив и или бисексуал. Я уверен хоть Гвардиола, хоть Анчилоти или даже Клопп ничего не смогли бы сделать в нашей сборной и их также бы обсирали, и говорили что только в хорошими игроками могут работать.

    16.11.2025

  • Пятачок

    Не помогли Валере афро-амулеты и дорогущие парижские штиблеты с губ не сходила фраза: "ах ты блять!" понятно же, кого начнут епать.

    16.11.2025

  • маар

    Валера хватит экспериментов и просмотров, пора стабилизировать состав.

    16.11.2025

  • Макс Мах

    Всё к этому шло. Пофигизм стал нормой в сборной. Тренер не взирая на критику занимается совмещением-и проваливается и там и там. Игроки давно потеряли мотивацию,играют пешком. Ведь они ж победители..всяких Куб,Гранад и Бахрейнов с Вьетнамами. Они ж шапками закидают...А приехала парочка крепких сборных(обе в моменте СМЕНЫ ПОКОЛЕНИЙ!!!) и мордой..в это самое...Сыграть о сборной из топ-10???А может для начала тех же Чили с Перу научится обыгрывать,а,Валерий Георгиевич?

    16.11.2025

  • Fanatico

    — Напомните, с кем мы играли... Обнаглевший ставленник, не помнит все игры в этом году, их было довольно мало, с зарплатой под 2 млн. евро в год ! Значит не разбирали соперника, не изучали тактику против них, не смотрели как персонально играть. Да и вобще смотрю Валере просто пофиг, зарплата идет и хрен кто уволит. Самое срашное в этом признании - мы (команда, тренеры помошники, игроки) , утратили компетенции правильно готовится к матчам.

    16.11.2025

  • Т80БВМ

    В нужный момент господин Карпин предъявит справку из какой-нибудь чухонской психбольницы, что он не идиот с детства и мы все окажемся в дураках.

    16.11.2025

  • aliser

    обычное хамло ...

    16.11.2025

  • Savoy

    считаю проиграли 0—4. 2 гола и два неназначенных пенальти за игру рукой. сборная клоунов а другой нету. детский сад какой то. почти ничего в атаке не показали, и понты в обороне за которые наказали.. и тренер клоуна, не помнит кому забивали))) лучше бы он дзюбу выпустил по такой игре бы толку больше было

    16.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Напомните, с кем мы играли...Тьфу!!! Напомни , сколько тебе платят? Я тебя не буду называть мразью...а хочется.

    16.11.2025

  • echo2011

    Пока против команд из топ-10 делать нечего.

    16.11.2025

  • Fanatico

    я посмотрел эту прессуху, в следующий раз обязательно буду выключать звук, переключать канал, не читать. Сейчас без розовых очков болелы Ростова, этот пудель вызывает только отвращение, своим быдлячим мычанием "ни о чем"

    16.11.2025

  • Владимир Соколов

    Лучше вообще не играть при таком тренере.

    16.11.2025

  • Андрей

    норм сказал мешки на поле решают

    16.11.2025

  • Владимир Соколов

    До Бендера ему далеко, скорее смесь Балаганова с Паниковским или Воробьянинов киса в пьяном угаре.

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Тренер и сборная - два сапога пара

    16.11.2025

  • Владимир Соколов

    Карпин - нарцисс, да еще и глупец. Виноваты все, кроме него. И он совсем не ВАУ.

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    — Ошибки есть, но проводить параллели нет смысла. Ошибались разные игроки. Игроки разные - но одинаковые неумехи

    16.11.2025

  • Андрей

    норм тренер он за них на поле невыходит

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Сливают карпушу. Надоел. Да,Э и вправду сказать... эрефии жить недолго. Вот РОССИЯ - это да. Поле.Русское по-оле... Я, как и ты, ожиданьнм живу. Верю молчаньем :) это я просто так написал :

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Лучше матом :)

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Я рад. Получилось :) Ещё не то вам сделаю :) Хватит. Гадить. На ФУТБОЛ

    16.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Да никому из тренеров не нужна сейчас сборная, потому там и Карпин. А он думает что нарасхват. Вот Динамо показывает его уровень как тренера. А товарняки, на то и товарняки, что там никому ничего не надо, как и на кубках солнца в межсезонье.

    16.11.2025

  • vik64

    Ну как тут не вспомнить Дзюбу, его слово :" Тренеришко"

    16.11.2025

  • Отжогин

    Этот кошмар прекратится, когда (и если) в РПЛ начнут заниматься спортом, а не шоу-бизнесом. В противном случае - не избыть его. :grin:

    16.11.2025

  • Бен Ричардс

    В чем проблема? На компьютере или игровой приставке сколько угодно.

    16.11.2025

  • Бен Ричардс

    Чили - 56-я команда рейтинга ФИФА.

    16.11.2025

  • Kimi_

    А был ли тренером, Валера. Иль просто клоун с обидками и хамоватыми ответами.?

    16.11.2025

  • Kimi_

    С ТОП 10 сыграть хочет))) Карпин с составом не определился за столько лет, таскает всех подряд в сборную. Чилийцы показали, что наш уровень пока это игры с условными брунеями. Балаболить каждый может, но Валера перегнул палку с играми , со сборными из топ десятки. Балабол тренер.

    16.11.2025

  • МаратХ

    Почувствуйте разницу Валерий Карпин (Россия): 1,8 млн евро в год Лионель Скалони (Аргентина): около 2,3 млн евро в год Луис Де ла Фуэнте (Испания): около 1,25 млн евро в год

    16.11.2025

  • Адекват

    у вас хотя бы неделя, а в Динамо счет на месяцы идет...

    16.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Шарлатан

    16.11.2025

  • efim6010

    Хочется сыграть со сборными из топ-10...Тогда новую серию выдаст пудель - игра без побед, а если ещё игры в гостях, то вообще будет днище.

    16.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    От топ-10 ты и получишь штук 10, дядь Валер

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    каждый,новый игрок приглашенный в сборную,плюс 50 процентов к его стоимости)(

    16.11.2025

  • Alexander Loginov

    У Черчесова есть понимание возможностей игроков. "Мы знаем, что умеем, а чего не умеем. И мы не делаем того, что не умеем". У Карпина идея фикс - заставить игроков выходить от своих ворот через короткую распасовку. Не умеют они этого делать и не научаться. Итог: оба гола после обрезок на своей половине поля. В атаке Стас тоже исходил из реальности: "Мне тоже не нравится такой футбол. Но у нас есть Дзюба. Так и играем". А во что играет Карпин, располагая гораздо более техничными футболистами? Хрен поймешь. И требования к игрокам у Черчеса выше. "Желание играть за сборную должны доказывать постоянно". А капитан в сборной был непререкаемым афторитетом. А у Карпина? Кого приглашают, кто капитан? Сбродная.

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Если подумать.вся история (Карпин сборноя РФ мутная),4 года тренером сборной,сколько игроков?Последний расшириный список 39,То есть,как раньше:1 соастав.2 состав и молодежка.Последний расшириный список 39

    16.11.2025

  • хонявый

    да! :handshake:

    16.11.2025

  • хонявый

    Валерим? Доколе этого недотренера держать за наши деньги? ВСЕ, знали, что этот футболист не хороший тренер. Жуть с мозгами у людей. Давайте ещё Мостового попробуем тренером команды страны. Динамо - сколько он вас возить по полу будет?

    16.11.2025

  • Dolphin75

    "Напомните, с кем мы играли..." ____________________________ Ничосе заявление главного тренера сборной!)))

    16.11.2025

  • КИРИЛСОН

    Дебильные вопросы, такие же ответы.... Интервью ниже плинтуса...

    16.11.2025

  • МаратХ

    Где бы сборная ни играла, везде отличная атмосфера..... Где бы эстонец не "тренировал", везде прекрасная атмосфера

    16.11.2025

  • NF

    Он - тренер, просто средний, с высоким самомнением, каким всегда и отличался, будучи игроком...

    16.11.2025

  • NF

    Не надо, Валерий, не надо...

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Никто играть не согласится

    16.11.2025

  • Amon1953

    Черчесов ничем не лучше.

    16.11.2025

  • Amon1953

    Итог работы.Тренер понятия не имеет как создавать команду. Достаточно трех-четырех игр чтобы определиться с костяком состава. Это уже коментаторы прямо говорят. Стадо футболистов бесцельно бродит по полю от матча к матчу в случайном составе. В Динамо тот же результат. Карпин не тренер, пора заняться чем нибудь другим.

    16.11.2025

  • Дима Питерский

    Топ-10?:grin: Так вас, щенков, вы*бут по несколько раз за тайм во все щели!

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Что у него с памятью?

    16.11.2025

  • tatarin

    - Чего-чего он хочет? - Хочется сыграть с командами из топ-10. - Что-что у него повысилось? - Лохматость.

    16.11.2025

  • Секир-башка

    Спасибо Валере за эту счастливую неделю. Порадовал! Завтра ждем скетч от Игоря Яклича.

    16.11.2025

  • МАО

    Валера, уволен нах.й

    15.11.2025

  • Так Надо

    Да уж. тренер сборной не помнит с кем играли. кому забивали. игра стала аж хуже обычной -средней. и в сборной. и в Динамо. Может, Валерий, ну его? Бросай все, Эстония ждет. там, как ты говорил, хорошо) Не мучайся))

    15.11.2025

  • Alexander “Les_nick” Smirnoff

    Господи, ну что это за журналисты??? Почему никто не спросил про личную ответственность тренера за результат??? Мы что проиграли топ сборной??? Люди пришли на стадион, многие посмотрели по ящику чтобы увидеть эту импотенцию?

    15.11.2025

  • Dexterous

    Кто дал Валере кредит такой нереальный доверия? Какой банк? Банк спермы им.Дзюбы? Реально - при всем абсурде всех этих бутафорских игр, уже отчетливо видно красная линия, которую он перешел

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    нЕТ СЛОВ... :) пОСМОКА Я СЕМТ СТАРИКОВ....ТРЮ

    15.11.2025

  • Заполярье

    Вирус лубянки? Круто! Можно и в зачёт...:rofl:

    15.11.2025

  • hottie

    10 лямов на стол и возможно приедет команда из топ-10. Лучше 1 раз с такой сыграть, чем 10-15 раз с Кубами и Катарами.

    15.11.2025

  • Фобия

    Не признавать свои личные ошибки, недочёты, оплошности, это чисто чекистская черта! Черта отрицательной селекции но, с огромным самомнением! Да, уж! Валера полностью заразился вирусом лубянки! Просто прекрасно! :face_with_monocle::money_mouth::relieved:

    15.11.2025

  • torpedon13

    Валера, ни разу "ну и" не сказал? И не уменьшайте величие Валеры в первом круге он с командами из топ-9 играл. Таблицу посмотрите

    15.11.2025

  • игорь осипов

    Карпин конечно тренер, но такой, посредственный, уровня Анжи

    15.11.2025

  • traveller09

    «Хочется сыграть с командами из топ-10».(c) --- И это Валерий Георгич ещё очень дипломатично ответил. А ведь мог сказать примерно следующее:"Да устал я этих лошар обыгрывать! Сколько можно, а?! Подавайте мне супер чемпиона. На меньшее я не согласен."

    15.11.2025

  • SP2

    а кержаков то кажись поперек горла этому чудику , сильнее дзюбы поперек , хуже горькой редьки )

    15.11.2025

  • DemolisherAjax

    Тебя 49-ая команда рейтинга раскатала,какие тебе топ 10 ? Клоун :) :clown:

    15.11.2025

  • Фобия

    И так! Карпин создал в сборной России - личную вертикаль власти, где всё продаётся и покупается! В роли мздоимцев, выступают спортагенты, с пачками бобла, в роли крышевателей - руководство РФС! То бишь, свою империю коррупции, казнокрадства и лжи, Карпин создал по подобию одного берлинского пациента, любителя пива и баварских колбасок, который навострил свои "усы победы", аж до 2036 года! Сколько игроков РПЛ, ФНЛ и, далее по списку, прошло за эти три года, чем Валерины руки-загребуки? Спортагенты устали чемоданы таскать...А Вы, про наигрывание состава, комбинаций, тактических схем! Думай, думай народ!:confused::face_with_monocle::money_mouth::relieved:

    15.11.2025

  • Олег

    Быдло, он и есть быдло.

    15.11.2025

  • Slim Tallers

    Не знаю,не помню.... Шоумен.

    15.11.2025

  • Владимир К.

    Да, защитники странные. Честно, не могу понять, что им там говорит Валера, чтобы они ошибались на ровном месте. "Дай пас так, чтобы соперник перехватил"??? Я не понимаю, как так можно, ведь их же годами учат правильно играть. Хотя о чём я... забыл, видимо, какие треугольные деревяшки были у их предшественников...

    15.11.2025

  • Max Stch

    ты уверенно отстал от времени

    15.11.2025

  • SP2

    чтобы с топ 10 играть нужно бегать в два раза быстрее и с мячом работать в три раза быстрее.

    15.11.2025

  • взять все и поделить

    сборная не играет официально, товарняки с третьим и старше эшелоном спортивного интереса не имеют, тренер не помнит с кем играли, кому забивали, в сборную зовут чувака токма для поправки евойного личного рекорда...в целом, все стильно, последовательно и соответствующе...

    15.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Без Баринова как стадо баранов.

    15.11.2025

  • Пишу с дивана

    Карпин в чемпионате России почти в каждом туре играет с командами из топ-10, только нашего чемпа. И не тянет...

    15.11.2025

  • Lars Berger

    Вся соль в том, что Валера стал больше шоуменом, чем серьёзным тренером. Все эти шутки-прибаутки, обшучивание серьёзных вещей вместо тренировочного процесса... До поры до времени это - прокатывает... Но потом неизменно наступает крах. И, похоже, это с Валерой прямо сейчас и происходит... Валера - сдулся. Он снова - банкрот. Примерно так же у него было в Испании со строительным бизнесом и с этими велокомандами... Валера - Остап Бендер нашего Футбола. А мы с вами, друзья - лохи...) Он нас сделал!)

    15.11.2025

  • Славомудр Приморский

    "Ошибались разные игроки"(цы) - но под руководством одного и того же тренера.

    15.11.2025

  • Aston Villa

    старичок, у тебя потряспющая дурь! Поделись дилером!

    15.11.2025

  • Aston Villa

    А Валерко поплыл... После динамы и в сборной...

    15.11.2025

  • BONEGO Bonego

    "сброд уродцев". ваш вид спорта - городки.

    15.11.2025

  • Dron56

    Когда же этот кошмар преератится ? Бестолковая игра и бестолковые ответы главного тренера. Деградация продолжается. Может я чего то незнаю ? не понимаю?

    15.11.2025

  • kalmar kalmar

    Не понял, а если через 20 лет , когда Дзюбе будет под под полтос, найду еще гол Кержакова, Дзюбу вызывать будем рекорды бить ? Логика журналиста ? Так и работаем

    15.11.2025

  • SP2

    напомнить ему с кем играли??? т е на сборную человеку плевать. а зачем тогда его мучать? пусть катится на всё 24!

    15.11.2025

  • Scallagrim

    Топ-19 тебе десятку и положит. Валера.

    15.11.2025

  • SP2

    не ну не может человек без хамства и обид неизвестно на кого

    15.11.2025

  • sdf_1

    — У Александра Кержакова неожиданно нашли еще один гол за сборную. Вызовете Дзюбу, если его официально признают? — Посмотрим. ------------------- Если гол Кержакова признают официально, то на всех пресс-конференциях главному тренеру сборной России якобы спортивные журналисты будут задавать один и тот же вопрос: "Когда вы вызовете Дзюбу? Ему же надо побить рекорд Кержакова!"

    15.11.2025

  • HodorVor

    клоун, а не тренер

    15.11.2025

  • Алмаз1984

    Полное пренебрежение к сборной, разве так должен отвечать тренер Сборной. Не помню с кем играли, не помню кому забивали.

    15.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Интересно с какими игроками он хочет играть с командами Топ - 10. Он за 4 года, за 4-ре долбанных года не смог определиться с основным составом сборной… Игры нет. Костяка команды нет. За то фарм - сборная Ростова. Надо всех этих тренеров - Карпина, Писарева, Луиса, Альбу, Кафанова, всем этим шарлатанам пинка под зад дать. Назначить тренера без совмещения постов. Пусть как Черчесов или Черчесов просматривает игры с помощниками, составляет списки, но не 40 человек вызывает, а 23-25 достойных. И что бы вел себя не как быдло, нарвинский гопник, а как тренер, который уважает игроков, капитанскую повязку и умеет отвечать на вопросы…

    15.11.2025

  • Max Stch

    Добрый день, друзья. А у нас солнышко, вот оно выглянуло из-за туч везет нам. С утра совсем не казалось, что не будет солнышка,какой прекрасный солнечный день. Амбассадор добра

    15.11.2025

