«Хочется сыграть с командами из топ-10». Карпин — о Дзюбе, травме Облякова и поражении от Чили Валерий Карпин не исключил нового вызова Артема Дзюбы в сборную России

Пресс-конференция главного тренера сборной России. Сборная России проиграла Чили (0:2). Это первое поражение команды Валерия Карпина с ноября 2021 года — тогда она уступила Хорватии в квалификации ЧМ-2022 ( 0:1 ) . Таким образом, прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета игр второго состава национальной сборной с олимпийской сборной Египта и Катаром — они не учитывались в рейтинге ФИФА). После финального свистка на стадионе «Фишт» Карпин ответил на вопросы журналистов. Товарищеские матчи. Сборные. .

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи) Это товарищеский матч — какое давление? — Это первое поражение России за четыре года . Что не получилось в матче с Чили? — первый вопрос Карпину. — Не получилось забить. Не получилось не допустить ошибок в обороне. Не скажу, что у наших ворот создавал и моменты. Второй гол нельзя назвать моментом. — Нам одним кажется, что последние матчи сборной были похожи на игр ы «Динамо»? Особенно в обороне. — Ошибки есть, но проводить параллели нет смысла. Ошибались р азные игроки. Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения — Может, сказывается давление? — Это товарищеский матч. Какое давление? Думаете, Сафонов испытывал давление с Перу ? Несчастный случай — как и второй гол сегодня. Если вам кажется, что картин а игры похожа , — ну и замечательно. — Какая игра сборной России лучшая и худшая за год? — Напомните, с кем мы играли... Перу помню. С кем еще? Наверное, назов у матч с Катар ом лучшим. А худший — против Иордании. — В этом году в сборную вызывался Артем Дзюба. Это было верное решение? — Да. А почему нет? Не помню кому, но он забил, а мы победили. — У Александра Кержакова неожиданно нашли еще один гол за сборную. Вызов е те Дзюбу, если его официально признают? — Посмотрим. Алексей Батраков. Фото Александр Федоров, «СЭ» Выход Батракова — нормально, но не «вау». И он сам, и мы ждали большего — Что с Иваном Обляковым? — От удара защемило нерв. Как отпустит, сможет играть. Только доктор скажет когда. Вряд ли на восстановление уйдет много времени. — Как оцените выход Алексея Батракова? — Нормально, не « вау » . Но он сам и мы все, наверное, ждали большего. — Есть ли планы у сборной России на март следующего года? — Наметки уже есть, обсуждали их . Но это пока наметки. Как будет что-то конкретное — РФС об этом объявит. Мы бы хотели сыграть с командами из топ-10. Но будут ли с нами играть? В любом случае мое пожелание — чтобы соперник был сильным. Тенденция: Карпин снова выпустил в основе сборной сразу пять игроков ЦСКА, и Обляков травмировался. Повлияет ли это на дерби со «Спартаком»? — Вы хотите, чтобы игроки почувствовали другое давление? — Давления нет. Есть ответственность. Игра с Хорватией в четвертом туре за выход на чемпионат мира — это одно давление. Та же игра, но в последнем туре — другое давление, иная ответственность. Хотя игроки те же. — Как вам атмосфера в Сочи? — Великолепная атмосфера. Спасибо всем, кто пришел на стадион и поддерживал нас . Игра приковывала внимание как минимум. На всех матчах в регионах такая атмосфера. — Может, стоит меньше играть в Москве и Санкт-Петербурге? — Но на игре с Перу была прекрасная атмосфера. С Нигерией в Москве — прекрасная. Где бы сборная ни играла, везде отличная атмосфера.



Владимир Кузьмин Красиво и очень правильно сказано, от меня лично поддержка Вам 100% 16.11.2025

Mikhail Kр. какие топ 10? с ними играют когда есть потенциал их обыграть, а так для галочки чтоб получить от них 3-0? кому это надо ? я вчера очень разочеравался в Сборной, по сути на разгром наиграли, был бы ВАР судья бы поставил 2 пенальти в ворота Сборной России! Я понимаю у них там в Южной Америке очень конкурентоспособный чемпионат, но конкретно эти 2 Сборные были не конкурентоспособные, последние места и большой отрыв по очкам от 8 места ясно нам это показывает! Так может для начала тех же Чили с Перу научитесь обыгрывать,ааааа,Валерий Георгиевич? 16.11.2025

Василий Павлович Футбольная пирамида Карпина. 16.11.2025

Василий Павлович Внешне он скорее похож на Балаганова. 16.11.2025

Belousov У Карпина все и посыпалось как раз после вызова Дзюбы. Откинул принципы, позвал Рукаку и вот карма не заставила себя ждать :rofl: 16.11.2025

Dmitry Koltsov Ща в сборную кого не поставь,только не Федотовых(неустойку запросят и Дзюбы с Ивановыми играть будут)Первый захочет бить рекорды Кержа,второй просто надежный.Развиваем свой чемпионат,5 команд в теме!Валера не в теме и если Динамо не вылитит в другую лигу,пусть делает вид что тренерует сборную! 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Уверен, что эти два мяча в ближний угол Мотя - победитель Лиги Чемпионов потащил! 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Карпин не тренер. Его игроки не уважают и не воспринимают. Тот же Слуцкий, Талалаев, Рахимов в Сборной больше бы добился, чем этот недоумок с бегающими как у вора глазками. 16.11.2025

Андрей Краснодарский «Хочется сыграть с командами из топ-10»____________________ Так вот и сыграли...с 10 (правда последним) местом южноамериканского отбора)) 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР А Я рад этому феерическому проигрышу, жалко, что две пенки продажный судья не поставил! Наконец то все увидели кто есть кто?! Все увидели клоуна-истеричку и полную футбольную посредственность! Кушать поданоссс... Садитесь пожалуйста жрать! ЖРИТЕ ЭТО ГОВНО! 16.11.2025

serkonol в 99-м именно он забил. и не его вина, что филя пропустил. 16.11.2025

Pol Pol А чё КарпСавельичу умно рассуждать, попросту говоря - умничать ? Каков смысел ? Его тудось поставили, уж не знаю, возможно и против его воли, потому что .... это чисто по русски, будешь и всё, - я сказал ! Ах не будешь ... ?! Ну ты ещё припомнишь мне ! Есть такое ? Да на постоянке ! За неимением горничных, всегда трахали ... дворников ! Тренер он на Русях кто ? Он не главный автономный решальщик, нееет, он очередное .... присмыкайло, перед кем то ! И вечно в ответе за всё, и за результат, и за давление воды в кране, на базе, и за подьём - отбой и за прочую хренотозину .... и Карп это прикрасно знает и потому, ему в общем то ... глубоко насрать, выиграли или продули. Но заценив обе голушки, особенно вторую, ... но что тут скажешь, ну .... жопэн полный ! На пляже так можно ... и то, товарищи родные, ху .. не пожалеют, что б твой поступок отметить ! 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Не могу понять болельщиков и руководство Динамо?! Зачем вы этого недоразвитого глупого подписанта-неудачника пригласили главным тренером?! 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Павел Фёдорович смотрит с небес на клоунов-подписантов Онопия и Карпина и наверное улыбается! 16.11.2025

vladmad_75 Ага, то есть косячат защитники и вратарь, а "вау" ждут от Батракова, который вообще вышел вынужденно? Вали давай в свою Эстонию уже. И да, если товарняк для тебе ничего не значит, то зачем тебе самый большой ТШ в мире?! Просто чтобы понимали для контекста. Сборная России, которая ВЕЗДЕ забанена имеет один из самых больших штабов по количеству помощников в мире! А в итоге мы не можем обыграть Перу и вдрызг проигрываем "грандам" мирового футбола Чили. 16.11.2025

Dmitry Koltsov Думаю он не плохой агент!Из ста человек которых он вызвал,подорожали в разы)А те которые и так хорши,страшно связываться(не прошу Карпина опровержения)). 16.11.2025

Petr Bitkin его жена лдюбит :) 16.11.2025

Petr Bitkin Я вас всех пар\\Оклял. Вот, думаю: зачекм я мпальчиков голы забивал :?... хи. 16.11.2025

Dmitry Koltsov валераканвеер,ндс ростет) 16.11.2025

Dmitry Koltsov вчера именно об этом писал.Каждый новый чувак пришедший в сборную удваеевается в цене,даже если лавку отполировал( 16.11.2025

serZheo Мда... На этот раз Валера сам себя переплюнул. Надо же такое брякнуть. Всё таки иногда надо хоть чуть-чуть думать, когда рот открываешь. По-прежнему не понимаю, кто додумался поставить его на сборную? Вот как он будет представлять страну на международной арене? Ну ладно - дома болтает для внутренней аудитории. Мы привыкли. Мы схаваем... Но ведь на официальной встрече, на весь мир, он же тоже самое болтать будет. Опозорит же нас... 16.11.2025

Dmitry Koltsov Вот и выход ДИНАМО)почти топ 10 в РФ,из Динамо вчера был один(сборная переживет потерю бойца,главное что б Валерий рукоблудил Динамо М,Прям самому интересно) 16.11.2025

igorlvov Ну ёёё писал уже! То как устроился Карпин и существует РФС вообще как кантора - это полная нирвана! Выиграл, проиграл фиолетово! Вот просто насрать! Ответственности уважаемый Валера без давления не бывает! На шестом десятке пора бы это уже знать! Уверяю тебя на 200% знал бы ты, что проиграй Чилийцам, тебя бы пинками из сборной выкинули и вообще из футбола, такая бы ответственность появилось мама не горюй! :))) А вообще конечно КОЗЛЫ вы все! И ты и футболёры! И так жизнь не простая, живем как на вулкане, с бесконечными проблемами - хочется хоть какого позитива! А вы говно подкладываете! Видать вам живется не как нам - НИРВАНА! 16.11.2025

Pele Peleevich "Напомните, с кем мы играли..."========== Валера, не помнишь, с кем играли? Кому бутсы покупали, с теми и играли... 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Валерий Карпин (Россия): 1,8 млн евро в год + совмещение в Динамо + 2.5 млн евро в год Лионель Скалони (Аргентина): около 2,3 млн евро в год Луис Де ла Фуэнте (Испания): около 1,25 млн евро в год ВОПРОС К ЗНАТОКАМ: Остап Бендер в сравнении с Карпиным - просто наивный ребёнок. ЛОХИ т ТЕРПИЛЫ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ И ЖРАТЬ ЭТО ГОВНО! 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Это Ваш Пудель-Ростовский. Ты сам с пеной у рта его защищал тут в комментариях, когда Пудель тренеровал Ростов! СКА-РОСТОВ - РУЛИТ! 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Это ваш тренер. Ваши левбердоновцы его сглазили! 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Карпин лохам России «Хочется сыграть с командами из топ-10». А ЛОХИ уши развесили и слюни пустили! Карпин - Скоро Россия превратится в столицу Межгалактического футбола, будут проводится межпланетные турниры. Будут прилетать в Москву команды с Юпитера, Сатурна. Карпин - Остап, а Онопий - Киса! Как же можно было таких прохиндеев и мошенников поставить тренеровать сборную страны?! За такие назначения нужно сажать в тюрьму! А в Динамо кто назначал тренера - КОНЧЕННЫЕ! 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР «Хочется сыграть с командами из топ-10». и получить в сетку 10 мячей. Кто его в сборную приглашал?! 16.11.2025

Vyacheslav Fedotov Пока лысая мразь сидит в кремле этот цирк так и будет продолжатся 16.11.2025

Zhenya Komarov А кто не клоун? Кто тренер? У нас от любви до пошёл на х... пару минут. Кто бы ни был, всегда будет через некоторое время презерватив и или бисексуал. Я уверен хоть Гвардиола, хоть Анчилоти или даже Клопп ничего не смогли бы сделать в нашей сборной и их также бы обсирали, и говорили что только в хорошими игроками могут работать. 16.11.2025

Пятачок Не помогли Валере афро-амулеты и дорогущие парижские штиблеты с губ не сходила фраза: "ах ты блять!" понятно же, кого начнут епать. 16.11.2025

маар Валера хватит экспериментов и просмотров, пора стабилизировать состав. 16.11.2025

Макс Мах Всё к этому шло. Пофигизм стал нормой в сборной. Тренер не взирая на критику занимается совмещением-и проваливается и там и там. Игроки давно потеряли мотивацию,играют пешком. Ведь они ж победители..всяких Куб,Гранад и Бахрейнов с Вьетнамами. Они ж шапками закидают...А приехала парочка крепких сборных(обе в моменте СМЕНЫ ПОКОЛЕНИЙ!!!) и мордой..в это самое...Сыграть о сборной из топ-10???А может для начала тех же Чили с Перу научится обыгрывать,а,Валерий Георгиевич? 16.11.2025

Fanatico — Напомните, с кем мы играли... Обнаглевший ставленник, не помнит все игры в этом году, их было довольно мало, с зарплатой под 2 млн. евро в год ! Значит не разбирали соперника, не изучали тактику против них, не смотрели как персонально играть. Да и вобще смотрю Валере просто пофиг, зарплата идет и хрен кто уволит. Самое срашное в этом признании - мы (команда, тренеры помошники, игроки) , утратили компетенции правильно готовится к матчам. 16.11.2025

Т80БВМ В нужный момент господин Карпин предъявит справку из какой-нибудь чухонской психбольницы, что он не идиот с детства и мы все окажемся в дураках. 16.11.2025

aliser обычное хамло ... 16.11.2025

Savoy считаю проиграли 0—4. 2 гола и два неназначенных пенальти за игру рукой. сборная клоунов а другой нету. детский сад какой то. почти ничего в атаке не показали, и понты в обороне за которые наказали.. и тренер клоуна, не помнит кому забивали))) лучше бы он дзюбу выпустил по такой игре бы толку больше было 16.11.2025

Фотограф Михаил Белоусов 89242361732 Напомните, с кем мы играли...Тьфу!!! Напомни , сколько тебе платят? Я тебя не буду называть мразью...а хочется. 16.11.2025

echo2011 Пока против команд из топ-10 делать нечего. 16.11.2025

Fanatico я посмотрел эту прессуху, в следующий раз обязательно буду выключать звук, переключать канал, не читать. Сейчас без розовых очков болелы Ростова, этот пудель вызывает только отвращение, своим быдлячим мычанием "ни о чем" 16.11.2025

Владимир Соколов Лучше вообще не играть при таком тренере. 16.11.2025

Андрей норм сказал мешки на поле решают 16.11.2025

Владимир Соколов До Бендера ему далеко, скорее смесь Балаганова с Паниковским или Воробьянинов киса в пьяном угаре. 16.11.2025

Грег Хаус Тренер и сборная - два сапога пара 16.11.2025

Владимир Соколов Карпин - нарцисс, да еще и глупец. Виноваты все, кроме него. И он совсем не ВАУ. 16.11.2025

Грег Хаус — Ошибки есть, но проводить параллели нет смысла. Ошибались разные игроки. Игроки разные - но одинаковые неумехи 16.11.2025

Андрей норм тренер он за них на поле невыходит 16.11.2025

Petr Bitkin Сливают карпушу. Надоел. Да,Э и вправду сказать... эрефии жить недолго. Вот РОССИЯ - это да. Поле.Русское по-оле... Я, как и ты, ожиданьнм живу. Верю молчаньем :) это я просто так написал : 16.11.2025

Petr Bitkin Лучше матом :) 16.11.2025

Petr Bitkin Я рад. Получилось :) Ещё не то вам сделаю :) Хватит. Гадить. На ФУТБОЛ 16.11.2025

Кариока_двойка. Да никому из тренеров не нужна сейчас сборная, потому там и Карпин. А он думает что нарасхват. Вот Динамо показывает его уровень как тренера. А товарняки, на то и товарняки, что там никому ничего не надо, как и на кубках солнца в межсезонье. 16.11.2025

vik64 Ну как тут не вспомнить Дзюбу, его слово :" Тренеришко" 16.11.2025

Отжогин Этот кошмар прекратится, когда (и если) в РПЛ начнут заниматься спортом, а не шоу-бизнесом. В противном случае - не избыть его. :grin: 16.11.2025

Бен Ричардс В чем проблема? На компьютере или игровой приставке сколько угодно. 16.11.2025

Бен Ричардс Чили - 56-я команда рейтинга ФИФА. 16.11.2025

Kimi_ А был ли тренером, Валера. Иль просто клоун с обидками и хамоватыми ответами.? 16.11.2025

Kimi_ С ТОП 10 сыграть хочет))) Карпин с составом не определился за столько лет, таскает всех подряд в сборную. Чилийцы показали, что наш уровень пока это игры с условными брунеями. Балаболить каждый может, но Валера перегнул палку с играми , со сборными из топ десятки. Балабол тренер. 16.11.2025

МаратХ Почувствуйте разницу Валерий Карпин (Россия): 1,8 млн евро в год Лионель Скалони (Аргентина): около 2,3 млн евро в год Луис Де ла Фуэнте (Испания): около 1,25 млн евро в год 16.11.2025

Адекват у вас хотя бы неделя, а в Динамо счет на месяцы идет... 16.11.2025

Морская свинка_1979 Шарлатан 16.11.2025

efim6010 Хочется сыграть со сборными из топ-10...Тогда новую серию выдаст пудель - игра без побед, а если ещё игры в гостях, то вообще будет днище. 16.11.2025

Симон Вирсаладзе От топ-10 ты и получишь штук 10, дядь Валер 16.11.2025

Dmitry Koltsov каждый,новый игрок приглашенный в сборную,плюс 50 процентов к его стоимости)( 16.11.2025

Alexander Loginov У Черчесова есть понимание возможностей игроков. "Мы знаем, что умеем, а чего не умеем. И мы не делаем того, что не умеем". У Карпина идея фикс - заставить игроков выходить от своих ворот через короткую распасовку. Не умеют они этого делать и не научаться. Итог: оба гола после обрезок на своей половине поля. В атаке Стас тоже исходил из реальности: "Мне тоже не нравится такой футбол. Но у нас есть Дзюба. Так и играем". А во что играет Карпин, располагая гораздо более техничными футболистами? Хрен поймешь. И требования к игрокам у Черчеса выше. "Желание играть за сборную должны доказывать постоянно". А капитан в сборной был непререкаемым афторитетом. А у Карпина? Кого приглашают, кто капитан? Сбродная. 16.11.2025

Dmitry Koltsov Если подумать.вся история (Карпин сборноя РФ мутная),4 года тренером сборной,сколько игроков?Последний расшириный список 39,То есть,как раньше:1 соастав.2 состав и молодежка.Последний расшириный список 39 16.11.2025

хонявый да! :handshake: 16.11.2025

хонявый Валерим? Доколе этого недотренера держать за наши деньги? ВСЕ, знали, что этот футболист не хороший тренер. Жуть с мозгами у людей. Давайте ещё Мостового попробуем тренером команды страны. Динамо - сколько он вас возить по полу будет? 16.11.2025

Dolphin75 "Напомните, с кем мы играли..." ____________________________ Ничосе заявление главного тренера сборной!))) 16.11.2025

КИРИЛСОН Дебильные вопросы, такие же ответы.... Интервью ниже плинтуса... 16.11.2025

МаратХ Где бы сборная ни играла, везде отличная атмосфера..... Где бы эстонец не "тренировал", везде прекрасная атмосфера 16.11.2025

NF Он - тренер, просто средний, с высоким самомнением, каким всегда и отличался, будучи игроком... 16.11.2025

NF Не надо, Валерий, не надо... 16.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Никто играть не согласится 16.11.2025

Amon1953 Черчесов ничем не лучше. 16.11.2025

Amon1953 Итог работы.Тренер понятия не имеет как создавать команду. Достаточно трех-четырех игр чтобы определиться с костяком состава. Это уже коментаторы прямо говорят. Стадо футболистов бесцельно бродит по полю от матча к матчу в случайном составе. В Динамо тот же результат. Карпин не тренер, пора заняться чем нибудь другим. 16.11.2025

Дима Питерский Топ-10?:grin: Так вас, щенков, вы*бут по несколько раз за тайм во все щели! 16.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Что у него с памятью? 16.11.2025

tatarin - Чего-чего он хочет? - Хочется сыграть с командами из топ-10. - Что-что у него повысилось? - Лохматость. 16.11.2025

Секир-башка Спасибо Валере за эту счастливую неделю. Порадовал! Завтра ждем скетч от Игоря Яклича. 16.11.2025

МАО Валера, уволен нах.й 15.11.2025

Так Надо Да уж. тренер сборной не помнит с кем играли. кому забивали. игра стала аж хуже обычной -средней. и в сборной. и в Динамо. Может, Валерий, ну его? Бросай все, Эстония ждет. там, как ты говорил, хорошо) Не мучайся)) 15.11.2025

Alexander “Les_nick” Smirnoff Господи, ну что это за журналисты??? Почему никто не спросил про личную ответственность тренера за результат??? Мы что проиграли топ сборной??? Люди пришли на стадион, многие посмотрели по ящику чтобы увидеть эту импотенцию? 15.11.2025

Dexterous Кто дал Валере кредит такой нереальный доверия? Какой банк? Банк спермы им.Дзюбы? Реально - при всем абсурде всех этих бутафорских игр, уже отчетливо видно красная линия, которую он перешел 15.11.2025

Petr Bitkin нЕТ СЛОВ... :) пОСМОКА Я СЕМТ СТАРИКОВ....ТРЮ 15.11.2025

Заполярье Вирус лубянки? Круто! Можно и в зачёт...:rofl: 15.11.2025

hottie 10 лямов на стол и возможно приедет команда из топ-10. Лучше 1 раз с такой сыграть, чем 10-15 раз с Кубами и Катарами. 15.11.2025

Фобия Не признавать свои личные ошибки, недочёты, оплошности, это чисто чекистская черта! Черта отрицательной селекции но, с огромным самомнением! Да, уж! Валера полностью заразился вирусом лубянки! Просто прекрасно! :face_with_monocle::money_mouth::relieved: 15.11.2025

torpedon13 Валера, ни разу "ну и" не сказал? И не уменьшайте величие Валеры в первом круге он с командами из топ-9 играл. Таблицу посмотрите 15.11.2025

игорь осипов Карпин конечно тренер, но такой, посредственный, уровня Анжи 15.11.2025

traveller09 «Хочется сыграть с командами из топ-10».(c) --- И это Валерий Георгич ещё очень дипломатично ответил. А ведь мог сказать примерно следующее:"Да устал я этих лошар обыгрывать! Сколько можно, а?! Подавайте мне супер чемпиона. На меньшее я не согласен." 15.11.2025

SP2 а кержаков то кажись поперек горла этому чудику , сильнее дзюбы поперек , хуже горькой редьки ) 15.11.2025

DemolisherAjax Тебя 49-ая команда рейтинга раскатала,какие тебе топ 10 ? Клоун :) :clown: 15.11.2025

Фобия И так! Карпин создал в сборной России - личную вертикаль власти, где всё продаётся и покупается! В роли мздоимцев, выступают спортагенты, с пачками бобла, в роли крышевателей - руководство РФС! То бишь, свою империю коррупции, казнокрадства и лжи, Карпин создал по подобию одного берлинского пациента, любителя пива и баварских колбасок, который навострил свои "усы победы", аж до 2036 года! Сколько игроков РПЛ, ФНЛ и, далее по списку, прошло за эти три года, чем Валерины руки-загребуки? Спортагенты устали чемоданы таскать...А Вы, про наигрывание состава, комбинаций, тактических схем! Думай, думай народ!:confused::face_with_monocle::money_mouth::relieved: 15.11.2025

Олег Быдло, он и есть быдло. 15.11.2025

Slim Tallers Не знаю,не помню.... Шоумен. 15.11.2025

Владимир К. Да, защитники странные. Честно, не могу понять, что им там говорит Валера, чтобы они ошибались на ровном месте. "Дай пас так, чтобы соперник перехватил"??? Я не понимаю, как так можно, ведь их же годами учат правильно играть. Хотя о чём я... забыл, видимо, какие треугольные деревяшки были у их предшественников... 15.11.2025

Max Stch ты уверенно отстал от времени 15.11.2025

SP2 чтобы с топ 10 играть нужно бегать в два раза быстрее и с мячом работать в три раза быстрее. 15.11.2025

взять все и поделить сборная не играет официально, товарняки с третьим и старше эшелоном спортивного интереса не имеют, тренер не помнит с кем играли, кому забивали, в сборную зовут чувака токма для поправки евойного личного рекорда...в целом, все стильно, последовательно и соответствующе... 15.11.2025

Рифмоплёт Ermak-Rasputin Без Баринова как стадо баранов. 15.11.2025

Пишу с дивана Карпин в чемпионате России почти в каждом туре играет с командами из топ-10, только нашего чемпа. И не тянет... 15.11.2025

Lars Berger Вся соль в том, что Валера стал больше шоуменом, чем серьёзным тренером. Все эти шутки-прибаутки, обшучивание серьёзных вещей вместо тренировочного процесса... До поры до времени это - прокатывает... Но потом неизменно наступает крах. И, похоже, это с Валерой прямо сейчас и происходит... Валера - сдулся. Он снова - банкрот. Примерно так же у него было в Испании со строительным бизнесом и с этими велокомандами... Валера - Остап Бендер нашего Футбола. А мы с вами, друзья - лохи...) Он нас сделал!) 15.11.2025

Славомудр Приморский "Ошибались разные игроки"(цы) - но под руководством одного и того же тренера. 15.11.2025

Aston Villa старичок, у тебя потряспющая дурь! Поделись дилером! 15.11.2025

Aston Villa А Валерко поплыл... После динамы и в сборной... 15.11.2025

BONEGO Bonego "сброд уродцев". ваш вид спорта - городки. 15.11.2025

Dron56 Когда же этот кошмар преератится ? Бестолковая игра и бестолковые ответы главного тренера. Деградация продолжается. Может я чего то незнаю ? не понимаю? 15.11.2025

kalmar kalmar Не понял, а если через 20 лет , когда Дзюбе будет под под полтос, найду еще гол Кержакова, Дзюбу вызывать будем рекорды бить ? Логика журналиста ? Так и работаем 15.11.2025

SP2 напомнить ему с кем играли??? т е на сборную человеку плевать. а зачем тогда его мучать? пусть катится на всё 24! 15.11.2025

Scallagrim Топ-19 тебе десятку и положит. Валера. 15.11.2025

SP2 не ну не может человек без хамства и обид неизвестно на кого 15.11.2025

sdf_1 — У Александра Кержакова неожиданно нашли еще один гол за сборную. Вызовете Дзюбу, если его официально признают? — Посмотрим. ------------------- Если гол Кержакова признают официально, то на всех пресс-конференциях главному тренеру сборной России якобы спортивные журналисты будут задавать один и тот же вопрос: "Когда вы вызовете Дзюбу? Ему же надо побить рекорд Кержакова!" 15.11.2025

HodorVor клоун, а не тренер 15.11.2025

Алмаз1984 Полное пренебрежение к сборной, разве так должен отвечать тренер Сборной. Не помню с кем играли, не помню кому забивали. 15.11.2025

Ни кто кроме нас Интересно с какими игроками он хочет играть с командами Топ - 10. Он за 4 года, за 4-ре долбанных года не смог определиться с основным составом сборной… Игры нет. Костяка команды нет. За то фарм - сборная Ростова. Надо всех этих тренеров - Карпина, Писарева, Луиса, Альбу, Кафанова, всем этим шарлатанам пинка под зад дать. Назначить тренера без совмещения постов. Пусть как Черчесов или Черчесов просматривает игры с помощниками, составляет списки, но не 40 человек вызывает, а 23-25 достойных. И что бы вел себя не как быдло, нарвинский гопник, а как тренер, который уважает игроков, капитанскую повязку и умеет отвечать на вопросы… 15.11.2025