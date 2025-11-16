Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Статьи
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:45

«Карпину пора определиться: либо сборная, либо «Динамо». Ему самому станет легче». Газзаев — о поражении от Чили

Газзаева оценил результаты сборной России при Карпине
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сборная России проиграла Чили (0:2) в товарищеском матче в Сочи 15 ноября.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев — о матче с Чили (0:2).
Товарищеские матчи. Сборные. .
15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)
Россия
0:2
Чили

— Закономерен ли результат?

— Прежде всего, хочется сказать о наших гостях. Меня сильно удивило, когда журналисты и эксперты утверждали, что мы вновь выбрали себе слабых соперников. Подождите, как это Чили и Перу могут быть слабыми?!

Да, они сейчас не отобрались на чемпионат мира. Но и перуанцы, и чилийцы участвуют в отборе, регулярно играют против колумбийцев, уругвайцев, бразильцев, аргентинцев. Не стоило заранее принижать их уровень. Думаю, мы все увидели, что это весьма крепкие сборные. Считаю, команда Чили победила вполне заслуженно.

— В чем мы уступили чилийцам?

— Думаю, все увидели, насколько здорово чилийцы, как, к слову, и перуанцы, готовы физически. Технически это хорошо оснащенные футболисты. Никаких проблем с настроем у них точно не было, несмотря на товарищеский характер встречи. Смело шли в единоборства и часто их выигрывали. Быстро работают с мячом, резко меняют направление атак. Повторюсь, мы столкнулись с соперниками, которые регулярно играют против Бразилии, Аргентины, Уругвая. Проверили свой уровень. Счет, как говорится, на табло. Но мне бы здесь хотелось заострить внимание на одном важном моменте.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин.Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?

— Каком?

— Если к нам приезжают такие соперники, зачем же нужно ротировать состав? К чему эти эксперименты от Валерия Карпина и его помощников? Есть же футбольный закон: стабильность состава — стабильность результата. А наши тренеры все время меняют сочетания игроков. Возьмите центр обороны. Против Перу вышли Мелехин и Осипенко, сейчас — Дивеев и Лукин. Это касается и других линий. Пора бы уже определиться с оптимальными вариантами, наигрывать связки. Где у нас основа, где резерв? Все смешалось. Должна быть обойма из 16-18 человек. Вот и все.

Против Перу одним из лучших в нашей команде был Алексей Миранчук. Он уже заматерел, ведет за собой партнеров, завязывает комбинации. Но сегодня его не оказалось даже в заявке. По отдельным позициям вообще возникают вопросы. Не буду называть конкретные фамилии, но есть футболисты, которые, пожалуй, не соответствуют уровню национальной команды.

Игра у ворот Станислава Агкацева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Но, согласитесь, оба гола мы привезли себе сами? Чилийцы мало что создали у ворот Агкацева.

— Не соглашусь с постановкой вопроса. Да, и Дивеев, и Бевеев допустили ошибки. Но чилийцы за счет качественного прессинга вынудили наших защитников ошибиться. Так что тут нужно отдать должное и гостям. И потом: мы впереди сами создали всего два момента. Так? В первом тайме опасно бил Головин, но гостей выручил вратарь, а после перерыва Глушенков попал в перекладину. Вот, в принципе, и все. Маловато... Чилийцы выглядели целостнее, агрессивнее, не допускали ошибок, действовали очень компактно, прессинговали, выигрывали стыки. Все, увы, закономерно.

— Кого выделите в нашей сборной?

— По уровню мастерства, пожалуй, Головин остальных превосходит. Это было видно. Но кого-то отмечать после поражения я все-таки не считаю нужным. Мы в каждой линии уступили сопернику. Отсюда такой результат. Про отсутствие Миранчука я сказал выше. Возможно, не хватило травмированного Воробьева, который здорово себя проявляет в РПЛ. Все-таки Тюкавину еще надо набирать кондиции после тяжелой травмы. Он, конечно, далек от оптимальной формы. Нам нужен наигранный состав. Пора отказаться от экспериментов.

Александр Головин против Ивана Романа в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Чили (0:2) в&nbsp;Сочи 15&nbsp;ноября.Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения

— Как вам Глушенков?

— Мне все-таки кажется, что он полезнее, когда играет на позиции «десятки», под нападающим. Отсюда он может отдать тонкую передачу и забить гол, что неоднократно показывал в составе «Зенита».

— Батраков вышел вместо травмированного Облякова еще до перерыва. Не попал в игру?

— Не хотелось бы сейчас кого-то журить. Единственное, могу констатировать: против Перу мы показали более качественный футбол, создали больше моментов. Сегодня мало что получилось.

Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Теперь с новой силой пойдут разговоры о том, что Валерию Карпину не нужно больше совмещать посты в сборной и «Динамо»?

— Я уже высказывался на эту тему. Придерживаюсь все той же точки зрения. Валерию Георгиевичу пора определиться: либо «Динамо», либо сборная. И дело даже не в последних результатах национальной команды и бело-голубых. Я изначально скептически относился к практике совмещения. Это действительно очень тяжело. И физически, и эмоционально. А сейчас еще и такие результаты пошли... Тренеру пора сделать выбор. Ему самому станет легче работать.

21

  • Djin Ignatov

    Почему не указывают на руководство ? Которое позволяет так действовать КАРПИНУ ? Хочу в Динамо , хочу совмещаю ! Какой он тренер ! Посмотрите кого он тренировал ! ВСЕХ попросту опускал в ЯМУ !! И ВСЕ молчат !!! Потому что знают КТО его ДЕРЖИТ там и там !!

    16.11.2025

  • h r

    Если делаeте ставки -> infostavki.ru

    16.11.2025

  • Ganimed

    Лобан строил свою команду 3 года, 3месяца и 3 дня...И есть чем похвастаться в музее:sunglasses:Поэтому динамикам нужно дождаться лета 28 года-результаты будут :laughing:В сборной, кстати тоже, ну а раньше этого срока нас никуда и не вернут, здесь и к бабке не ходи:wink:p.s.Врет пословица, про ворон ворону...Хоть и другое животное, но затравил ведь:thermometer_face:

    16.11.2025

  • Юрий Филин

    Валера-оч ко Лиз Хаит Валеру- пуделя! А что вс ё у нас подверглось деградации никто уже четверть века не видит???

    16.11.2025

  • Анатолий Николаевич

    А наши "звёзды" хотели тех футболистов шапками закидать, но... за что боролись, на то и напоролись. Злую услугу сыграл нелепый первый гол инкам из Перу!

    16.11.2025

  • dimarmy

    Мудро)))))

    16.11.2025

  • dimarmy

    Ага)) Динамо при Карпине, ничего уже не поможет....

    16.11.2025

  • serZheo

    По уму - да. Надо определяться. Но пока не видно просвета по допуску к официальным играм, не вижу смысла копья ломать. Играют и играют... Не по-фигу - кто?..

    16.11.2025

  • Отжогин

    А толку "определяться"? Сборная играет одни товарняки (преимущественно с разным шлаком, чилийцы стали исключением), пока воюем - никакого "возвращения" ждать не надо. Придет вместо Валеры другой бедолага, вякнет про "новую схему", экспертюги да комментюги с блохерами распылят ее лохам во всеуслышание, и настанет "эйфория ожидания". До первого афронта. Было-перебыло, скучно уже.

    16.11.2025

  • инок

    Это сборная Валеры Карпина! Нет основы, нет капитана, нет и тренера. Пора ему решиться от одной обузы, и сосредоточиться на игре Динамо.

    16.11.2025

  • bvp

    Валере надо определиться и уйти и из сборной, и из Динамо.

    16.11.2025

  • gan75

    Карпину пора определиться: либо Россия, либо Эстония. Ему самому станет легче...

    16.11.2025

  • а,что ему определяться? денежка на счет капает исправно(причем весьма немалая),а на остальное ему похоже наплевать

    16.11.2025

  • Lars Berger

    Пёс ху...ни не скажет. Пока Валера за нехилые бабки играется в "футбольного менеджера", тасуя состав, как Бог на душу положит - толку не будет. Вместо создания Команды Валера занимается примитивом - вызывает на сборы мало-мальски играющих российских игроков и выпускает их на поле в майках сборной России. Вот скажите, чем это отличается от уроков физкультуры в моем детстве? Когда физрук просто-напросто давал нам мяч и говорил: "Играйте, кто хочет!"... Вот чем это принципиально отличается от методики Валеры? Чем?!)

    16.11.2025

  • Zakhar Romanov

    Из соображений безопасности не стоит обращать внимание на телеграмм-каналы и паблики по прогнозам на спорт – один обман. Есть проверенный сервис. Найти в Яндексе по фразе «s t a v k a - p r o g n o z. r u». С 2013 года работают. Гарантии.

    16.11.2025

  • Dron56

    Пора уже давно Карпину определится ... Он и определился прикупил Больщущий кошелек !!!

    16.11.2025

  • Dron56

    Совмещал. Теперь прозрел, опыт дело наживное.

    16.11.2025

  • CSKA1966

    А сам-то Валерий Георгиевич, при всём уважении, в своё время совмещал ЦСКА и сборную. И ничего плохого в этом не видел...

    16.11.2025

  • cермЯга

    Валерий Георгиевич Валерию Георгиевичу глаз выклевал.

    16.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    С усатым полностью согласен

    16.11.2025

  • Pifia

    Наконец то что толковое сказал

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Валерий Карпин
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
    Валерий Газзаев
    Читайте также
    В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
    МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
    В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
    Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
    Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Популярное видео
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    Газзаев: «Карпину станет легче, если он откажется от совмещения постов в сборной и «Динамо»
    Газзаев: «Тюкавин далек от оптимальной формы. Против Чили пригодился бы Воробьев»
    Газзаев о поражении сборной: «Кто сказал, что Чили — слабая команда?!»
    Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?
    Вратарь сборной Чили считает четвертьфинал ЧМ уровнем сборной России
    Вратарь «Суонси» заявил, что был счастлив сыграть против сборной России
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя