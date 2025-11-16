Сегодня, 12:45
— Закономерен ли результат?
— Прежде всего, хочется сказать о наших гостях. Меня сильно удивило, когда журналисты и эксперты утверждали, что мы вновь выбрали себе слабых соперников. Подождите, как это Чили и Перу могут быть слабыми?!
Да, они сейчас не отобрались на чемпионат мира. Но и перуанцы, и чилийцы участвуют в отборе, регулярно играют против колумбийцев, уругвайцев, бразильцев, аргентинцев. Не стоило заранее принижать их уровень. Думаю, мы все увидели, что это весьма крепкие сборные. Считаю, команда Чили победила вполне заслуженно.
— В чем мы уступили чилийцам?
— Думаю, все увидели, насколько здорово чилийцы, как, к слову, и перуанцы, готовы физически. Технически это хорошо оснащенные футболисты. Никаких проблем с настроем у них точно не было, несмотря на товарищеский характер встречи. Смело шли в единоборства и часто их выигрывали. Быстро работают с мячом, резко меняют направление атак. Повторюсь, мы столкнулись с соперниками, которые регулярно играют против Бразилии, Аргентины, Уругвая. Проверили свой уровень. Счет, как говорится, на табло. Но мне бы здесь хотелось заострить внимание на одном важном моменте.
— Каком?
— Если к нам приезжают такие соперники, зачем же нужно ротировать состав? К чему эти эксперименты от Валерия Карпина и его помощников? Есть же футбольный закон: стабильность состава — стабильность результата. А наши тренеры все время меняют сочетания игроков. Возьмите центр обороны. Против Перу вышли Мелехин и Осипенко, сейчас — Дивеев и Лукин. Это касается и других линий. Пора бы уже определиться с оптимальными вариантами, наигрывать связки. Где у нас основа, где резерв? Все смешалось. Должна быть обойма из 16-18 человек. Вот и все.
Против Перу одним из лучших в нашей команде был Алексей Миранчук. Он уже заматерел, ведет за собой партнеров, завязывает комбинации. Но сегодня его не оказалось даже в заявке. По отдельным позициям вообще возникают вопросы. Не буду называть конкретные фамилии, но есть футболисты, которые, пожалуй, не соответствуют уровню национальной команды.
— Но, согласитесь, оба гола мы привезли себе сами? Чилийцы мало что создали у ворот Агкацева.
— Не соглашусь с постановкой вопроса. Да, и Дивеев, и Бевеев допустили ошибки. Но чилийцы за счет качественного прессинга вынудили наших защитников ошибиться. Так что тут нужно отдать должное и гостям. И потом: мы впереди сами создали всего два момента. Так? В первом тайме опасно бил Головин, но гостей выручил вратарь, а после перерыва Глушенков попал в перекладину. Вот, в принципе, и все. Маловато... Чилийцы выглядели целостнее, агрессивнее, не допускали ошибок, действовали очень компактно, прессинговали, выигрывали стыки. Все, увы, закономерно.
— Кого выделите в нашей сборной?
— По уровню мастерства, пожалуй, Головин остальных превосходит. Это было видно. Но кого-то отмечать после поражения я все-таки не считаю нужным. Мы в каждой линии уступили сопернику. Отсюда такой результат. Про отсутствие Миранчука я сказал выше. Возможно, не хватило травмированного Воробьева, который здорово себя проявляет в РПЛ. Все-таки Тюкавину еще надо набирать кондиции после тяжелой травмы. Он, конечно, далек от оптимальной формы. Нам нужен наигранный состав. Пора отказаться от экспериментов.
— Как вам Глушенков?
— Мне все-таки кажется, что он полезнее, когда играет на позиции «десятки», под нападающим. Отсюда он может отдать тонкую передачу и забить гол, что неоднократно показывал в составе «Зенита».
— Батраков вышел вместо травмированного Облякова еще до перерыва. Не попал в игру?
— Не хотелось бы сейчас кого-то журить. Единственное, могу констатировать: против Перу мы показали более качественный футбол, создали больше моментов. Сегодня мало что получилось.
— Теперь с новой силой пойдут разговоры о том, что Валерию Карпину не нужно больше совмещать посты в сборной и «Динамо»?
— Я уже высказывался на эту тему. Придерживаюсь все той же точки зрения. Валерию Георгиевичу пора определиться: либо «Динамо», либо сборная. И дело даже не в последних результатах национальной команды и бело-голубых. Я изначально скептически относился к практике совмещения. Это действительно очень тяжело. И физически, и эмоционально. А сейчас еще и такие результаты пошли... Тренеру пора сделать выбор. Ему самому станет легче работать.
Djin Ignatov
Почему не указывают на руководство ? Которое позволяет так действовать КАРПИНУ ? Хочу в Динамо , хочу совмещаю ! Какой он тренер ! Посмотрите кого он тренировал ! ВСЕХ попросту опускал в ЯМУ !! И ВСЕ молчат !!! Потому что знают КТО его ДЕРЖИТ там и там !!
16.11.2025
h r
16.11.2025
Ganimed
Лобан строил свою команду 3 года, 3месяца и 3 дня...И есть чем похвастаться в музее:sunglasses:Поэтому динамикам нужно дождаться лета 28 года-результаты будут :laughing:В сборной, кстати тоже, ну а раньше этого срока нас никуда и не вернут, здесь и к бабке не ходи:wink:p.s.Врет пословица, про ворон ворону...Хоть и другое животное, но затравил ведь:thermometer_face:
16.11.2025
Юрий Филин
Валера-оч ко Лиз Хаит Валеру- пуделя! А что вс ё у нас подверглось деградации никто уже четверть века не видит???
16.11.2025
Анатолий Николаевич
А наши "звёзды" хотели тех футболистов шапками закидать, но... за что боролись, на то и напоролись. Злую услугу сыграл нелепый первый гол инкам из Перу!
16.11.2025
dimarmy
Мудро)))))
16.11.2025
dimarmy
Ага)) Динамо при Карпине, ничего уже не поможет....
16.11.2025
serZheo
По уму - да. Надо определяться. Но пока не видно просвета по допуску к официальным играм, не вижу смысла копья ломать. Играют и играют... Не по-фигу - кто?..
16.11.2025
Отжогин
А толку "определяться"? Сборная играет одни товарняки (преимущественно с разным шлаком, чилийцы стали исключением), пока воюем - никакого "возвращения" ждать не надо. Придет вместо Валеры другой бедолага, вякнет про "новую схему", экспертюги да комментюги с блохерами распылят ее лохам во всеуслышание, и настанет "эйфория ожидания". До первого афронта. Было-перебыло, скучно уже.
16.11.2025
инок
Это сборная Валеры Карпина! Нет основы, нет капитана, нет и тренера. Пора ему решиться от одной обузы, и сосредоточиться на игре Динамо.
16.11.2025
bvp
Валере надо определиться и уйти и из сборной, и из Динамо.
16.11.2025
gan75
Карпину пора определиться: либо Россия, либо Эстония. Ему самому станет легче...
16.11.2025
а,что ему определяться? денежка на счет капает исправно(причем весьма немалая),а на остальное ему похоже наплевать
16.11.2025
Lars Berger
Пёс ху...ни не скажет. Пока Валера за нехилые бабки играется в "футбольного менеджера", тасуя состав, как Бог на душу положит - толку не будет. Вместо создания Команды Валера занимается примитивом - вызывает на сборы мало-мальски играющих российских игроков и выпускает их на поле в майках сборной России. Вот скажите, чем это отличается от уроков физкультуры в моем детстве? Когда физрук просто-напросто давал нам мяч и говорил: "Играйте, кто хочет!"... Вот чем это принципиально отличается от методики Валеры? Чем?!)
16.11.2025
Zakhar Romanov
16.11.2025
Dron56
Пора уже давно Карпину определится ... Он и определился прикупил Больщущий кошелек !!!
16.11.2025
Dron56
Совмещал. Теперь прозрел, опыт дело наживное.
16.11.2025
CSKA1966
А сам-то Валерий Георгиевич, при всём уважении, в своё время совмещал ЦСКА и сборную. И ничего плохого в этом не видел...
16.11.2025
cермЯга
Валерий Георгиевич Валерию Георгиевичу глаз выклевал.
16.11.2025
Ни кто кроме нас
С усатым полностью согласен
16.11.2025
Pifia
Наконец то что толковое сказал
16.11.2025