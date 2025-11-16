Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев — о матче с Чили (0:2).

Товарищеские матчи. Сборные. .

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)

— Закономерен ли результат?

— Прежде всего, хочется сказать о наших гостях. Меня сильно удивило, когда журналисты и эксперты утверждали, что мы вновь выбрали себе слабых соперников. Подождите, как это Чили и Перу могут быть слабыми?!

Да, они сейчас не отобрались на чемпионат мира. Но и перуанцы, и чилийцы участвуют в отборе, регулярно играют против колумбийцев, уругвайцев, бразильцев, аргентинцев. Не стоило заранее принижать их уровень. Думаю, мы все увидели, что это весьма крепкие сборные. Считаю, команда Чили победила вполне заслуженно.

— В чем мы уступили чилийцам?

— Думаю, все увидели, насколько здорово чилийцы, как, к слову, и перуанцы, готовы физически. Технически это хорошо оснащенные футболисты. Никаких проблем с настроем у них точно не было, несмотря на товарищеский характер встречи. Смело шли в единоборства и часто их выигрывали. Быстро работают с мячом, резко меняют направление атак. Повторюсь, мы столкнулись с соперниками, которые регулярно играют против Бразилии, Аргентины, Уругвая. Проверили свой уровень. Счет, как говорится, на табло. Но мне бы здесь хотелось заострить внимание на одном важном моменте.

— Каком?

— Если к нам приезжают такие соперники, зачем же нужно ротировать состав? К чему эти эксперименты от Валерия Карпина и его помощников? Есть же футбольный закон: стабильность состава — стабильность результата. А наши тренеры все время меняют сочетания игроков. Возьмите центр обороны. Против Перу вышли Мелехин и Осипенко, сейчас — Дивеев и Лукин. Это касается и других линий. Пора бы уже определиться с оптимальными вариантами, наигрывать связки. Где у нас основа, где резерв? Все смешалось. Должна быть обойма из 16-18 человек. Вот и все.

Против Перу одним из лучших в нашей команде был Алексей Миранчук. Он уже заматерел, ведет за собой партнеров, завязывает комбинации. Но сегодня его не оказалось даже в заявке. По отдельным позициям вообще возникают вопросы. Не буду называть конкретные фамилии, но есть футболисты, которые, пожалуй, не соответствуют уровню национальной команды.

Игра у ворот Станислава Агкацева. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Но, согласитесь, оба гола мы привезли себе сами? Чилийцы мало что создали у ворот Агкацева.

— Не соглашусь с постановкой вопроса. Да, и Дивеев, и Бевеев допустили ошибки. Но чилийцы за счет качественного прессинга вынудили наших защитников ошибиться. Так что тут нужно отдать должное и гостям. И потом: мы впереди сами создали всего два момента. Так? В первом тайме опасно бил Головин, но гостей выручил вратарь, а после перерыва Глушенков попал в перекладину. Вот, в принципе, и все. Маловато... Чилийцы выглядели целостнее, агрессивнее, не допускали ошибок, действовали очень компактно, прессинговали, выигрывали стыки. Все, увы, закономерно.

— Кого выделите в нашей сборной?

— По уровню мастерства, пожалуй, Головин остальных превосходит. Это было видно. Но кого-то отмечать после поражения я все-таки не считаю нужным. Мы в каждой линии уступили сопернику. Отсюда такой результат. Про отсутствие Миранчука я сказал выше. Возможно, не хватило травмированного Воробьева, который здорово себя проявляет в РПЛ. Все-таки Тюкавину еще надо набирать кондиции после тяжелой травмы. Он, конечно, далек от оптимальной формы. Нам нужен наигранный состав. Пора отказаться от экспериментов.

— Как вам Глушенков?

— Мне все-таки кажется, что он полезнее, когда играет на позиции «десятки», под нападающим. Отсюда он может отдать тонкую передачу и забить гол, что неоднократно показывал в составе «Зенита».

— Батраков вышел вместо травмированного Облякова еще до перерыва. Не попал в игру?

— Не хотелось бы сейчас кого-то журить. Единственное, могу констатировать: против Перу мы показали более качественный футбол, создали больше моментов. Сегодня мало что получилось.

Алексей Батраков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Теперь с новой силой пойдут разговоры о том, что Валерию Карпину не нужно больше совмещать посты в сборной и «Динамо»?

— Я уже высказывался на эту тему. Придерживаюсь все той же точки зрения. Валерию Георгиевичу пора определиться: либо «Динамо», либо сборная. И дело даже не в последних результатах национальной команды и бело-голубых. Я изначально скептически относился к практике совмещения. Это действительно очень тяжело. И физически, и эмоционально. А сейчас еще и такие результаты пошли... Тренеру пора сделать выбор. Ему самому станет легче работать.