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Сборная России

15 ноября, 23:15

«Вы думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого обыграли? Думаете, будут ходить королями?» Карпин о разгроме Брунея

Артем Бухаев
Корреспондент
Валерий Карпин (справа) и форвард сборной России Тамерлан Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-конференция главного тренера сборной России.
Товарищеские матчи.
15 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Россия
11:0
Бруней

В товарищеской игре против Брунея Россия установила новый рекорд результативности — 11:0. По итогам встречи главный тренер сборной Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов.

Анализировать это нет смысла

— Какой итог матча подведете?

— Глобально доволен. Глупо говорить иначе, когда выигрываешь 11:0. Если говорить конкретно, то не понравилось два момента по игре. Один раз не пошли в прессинг, не знаю почему. Второй раз пошли, но неправильно. Остальное смысла обсуждать нет. Позиционной обороны нет, анализировать это нет смысла. Есть ли удовлетворение? Перед игрой говорил, что количество голов не важно. Главное — это отношение к игре. Все ребята этим порадовали.

— С задачей установки рекорда справились без Артема Дзюбы?

— По поводу рекорда — получилось так, ну слава Богу. Не получилось, забили бы 8, ничего страшного не случилось бы.

— Почему Илья Лантратов вышел в старте?

— Было запланировано, что Станислав Агкацев выйдет во втором тайме. Лантратов ни разу еще не играл, поэтому отдали ему предпочтение.

— Удивил выбор капитана. Александру Черникову можно доверять повязку?

— Черникову доверять можно. Тем более, что игра в Краснодаре. И ему приятно, и болельщикам. Поблагодарить город хотелось. 27 тысяч пришло, еще пять тысяч не доехали. Большое спасибо «Краснодару» за прием. И городу! Все увидели, что болельщики ходят на сборную России.

Полузащитник &laquo;Атланты&raquo; Алексей Миранчук. Миранчук вновь без флага России в соцсетях «Атланты». На этот раз обделили еще и боливийца

— Алексей Миранчук пролетел полмира, но в игре с Брунеем не вышел даже на замену. Почему?

— Миранчук выйдет в старте в Волгограде в матче против Сирии. Много, кто сегодня не вышел.

— Не боитесь, что после 11:0 игроки на Сирию выйдут расслабленными?

— Вы думаете, что футболисты тупые? Думаете, они не понимают, против кого они играли? Думаете, будут тут ходить королями? Получилось выиграть с таким счетом — замечательно. С Сирией будет играть совершенно другой состав.

— Все ли полетят в Волгоград?

— Нет, не все. Завтра или послезавтра узнаете, кого не будет

Россия&nbsp;&mdash; Бруней&nbsp;&mdash; 11:0. Счет матча на&nbsp;табло стадиона. 15&nbsp;ноября 2024 года. Краснодар.

Ростов рассматривался на игру сборной России

— Кто-нибудь из Брунея мог бы играть в РПЛ?

— Не могу оценить (улыбается). Честно, не могу.

— Не боитесь, что соперники теперь будут отказываться играть с Россией?

— После такого результата все будут трястись и бояться нас (смеется).

— У сборной России серия 30:0 за последние пять матчей.

— Окей, и что? Я бы оценивал каждую игру. Мне нельзя оценить Камерун так же, как Вьетнам или Бруней. Везде разные составы. Соперники разные, задачи тоже. С Камеруном и Сербией нам нужно было бы больше обороняться. Что-то увидеть, как игроки отвечают требованиям... Это все очень по-разному. Не оцениваю серию.

— Правильно ли сделали, что отказались от перехода в Азию, исходя из игры с Брунеем?

— Не отталкивался бы от этой игры. В Азии есть не Бруней — Иран, Япония, Южная Корея. Но опыт полетов во Вьетнам... Было бы нам тяжеловато. А еще и игры во время чемпионата. Выдергивать игроков, везти в ту погоду, в то время. И так тяжеловато с нашим календарем, но с такими перелетами было бы совсем трудно.

Футболисты сборной России празднуют гол в&nbsp;ворота Брунея. 15&nbsp;ноября 2024 год. Фарс в матче сборной России с Брунеем — забили уже на 1-й минуте, установили рекорд и оформили 11 голов

— Согласны ли вы, что России больше нужно играть в регионах? Например, в Ростове?

— Нужно ли — не знаю, но можно точно. Открою вам тайну: Ростов тоже рассматривался, даже на вторую игру с Сирией. Но у РФС была договоренность с Волгоградом. В будущем рассмотрим, логистику проверили, никто не умер.

— Как прошла ваша встреча с Сергеем Галицким? Как нашли его?

— Нашли в японском ресторане. Пообедали, поговорили обо всем. 90 процентов разговора было о футболе.

— Как оцените эпизод с выбежавшим болельщиком на поле?

— Никак не прокомментирую. Не надо этого делать, рекламировать их не стоит. Поэтому без комментариев.

Валерий Карпин
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу

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