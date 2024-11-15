«Вы думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого обыграли? Думаете, будут ходить королями?» Карпин о разгроме Брунея

15 ноября, 23:15
В товарищеской игре против Брунея Россия установила новый рекорд результативности — 11:0. По итогам встречи главный тренер сборной Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов.
— Какой итог матча подведете?
— Глобально доволен. Глупо говорить иначе, когда выигрываешь 11:0. Если говорить конкретно, то не понравилось два момента по игре. Один раз не пошли в прессинг, не знаю почему. Второй раз пошли, но неправильно. Остальное смысла обсуждать нет. Позиционной обороны нет, анализировать это нет смысла. Есть ли удовлетворение? Перед игрой говорил, что количество голов не важно. Главное — это отношение к игре. Все ребята этим порадовали.
— С задачей установки рекорда справились без Артема Дзюбы?
— По поводу рекорда — получилось так, ну слава Богу. Не получилось, забили бы 8, ничего страшного не случилось бы.
— Почему Илья Лантратов вышел в старте?
— Было запланировано, что Станислав Агкацев выйдет во втором тайме. Лантратов ни разу еще не играл, поэтому отдали ему предпочтение.
— Удивил выбор капитана. Александру Черникову можно доверять повязку?
— Черникову доверять можно. Тем более, что игра в Краснодаре. И ему приятно, и болельщикам. Поблагодарить город хотелось. 27 тысяч пришло, еще пять тысяч не доехали. Большое спасибо «Краснодару» за прием. И городу! Все увидели, что болельщики ходят на сборную России.
— Алексей Миранчук пролетел полмира, но в игре с Брунеем не вышел даже на замену. Почему?
— Миранчук выйдет в старте в Волгограде в матче против Сирии. Много, кто сегодня не вышел.
— Не боитесь, что после 11:0 игроки на Сирию выйдут расслабленными?
— Вы думаете, что футболисты тупые? Думаете, они не понимают, против кого они играли? Думаете, будут тут ходить королями? Получилось выиграть с таким счетом — замечательно. С Сирией будет играть совершенно другой состав.
— Все ли полетят в Волгоград?
— Нет, не все. Завтра или послезавтра узнаете, кого не будет
— Кто-нибудь из Брунея мог бы играть в РПЛ?
— Не могу оценить (улыбается). Честно, не могу.
— Не боитесь, что соперники теперь будут отказываться играть с Россией?
— После такого результата все будут трястись и бояться нас (смеется).
— У сборной России серия 30:0 за последние пять матчей.
— Окей, и что? Я бы оценивал каждую игру. Мне нельзя оценить Камерун так же, как Вьетнам или Бруней. Везде разные составы. Соперники разные, задачи тоже. С Камеруном и Сербией нам нужно было бы больше обороняться. Что-то увидеть, как игроки отвечают требованиям... Это все очень по-разному. Не оцениваю серию.
— Правильно ли сделали, что отказались от перехода в Азию, исходя из игры с Брунеем?
— Не отталкивался бы от этой игры. В Азии есть не Бруней — Иран, Япония, Южная Корея. Но опыт полетов во Вьетнам... Было бы нам тяжеловато. А еще и игры во время чемпионата. Выдергивать игроков, везти в ту погоду, в то время. И так тяжеловато с нашим календарем, но с такими перелетами было бы совсем трудно.
— Согласны ли вы, что России больше нужно играть в регионах? Например, в Ростове?
— Нужно ли — не знаю, но можно точно. Открою вам тайну: Ростов тоже рассматривался, даже на вторую игру с Сирией. Но у РФС была договоренность с Волгоградом. В будущем рассмотрим, логистику проверили, никто не умер.
— Как прошла ваша встреча с Сергеем Галицким? Как нашли его?
— Нашли в японском ресторане. Пообедали, поговорили обо всем. 90 процентов разговора было о футболе.
— Как оцените эпизод с выбежавшим болельщиком на поле?
— Никак не прокомментирую. Не надо этого делать, рекламировать их не стоит. Поэтому без комментариев.