В пятницу «Наши парни» сыграют в Минске с Белоруссией.

Вечером в пятницу сборная России проведет товарищеский матч с Белоруссией. За два года мы уже привыкли к нынешнему формату существования национальной команды, рефлексия по поводу отсутствия официальных соревнований ушла на второй план.

Глупо представлять, что игра с соседями носит какой-то судьбоносный характер, что мотивация будет запредельной, а эмоции — непередаваемыми. Нет, конечно, контрольная встреча никогда не сравнится по накалу с официальной.

Но не стоит и впадать в другую крайность, как некоторые, — хлестать себя самоуничижительными эпитетами, уверяя окружающих, что матч бессмысленный, а сборную надо распустить. Бред.

Начнем с того, что футбол — для болельщиков, а они голосуют ногами, заполняя трибуны в Москве на Камеруне и Сербии, а в Волгограде — на Кубе. Теперь и в Минске ждут аншлаг на 22-тысячной арене. Получается, «товары» нужны зрителям.

Болельщики на матче Россия — Сербия. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как необходимы они и самой сборной. Футболисты могли бы уже нежиться где-нибудь на мальдивских пляжах, а они льют пот в Новогорске и в Минске. Причем делают это с явным удовольствием — об отказах выступать за национальную команду мы в последнее время ничего не слышали. Охотно едут в нее не только представители РПЛ, скучающие по международному уровню, но и все легионеры. Если только травмы и болезни остановят, как сейчас Головина и Захаряна. Арсен даже пробыл пару дней на базе, но все же температура не оставила шансов выйти против белорусов. При этом все здоровые — Лунев, Алексей Миранчук, Кузяев — на месте. А теперь в категорию легионеров переходит и «новый француз» — Сафонов.

Президент РФС Александр Дюков на днях заявил, что надеется на определенные оптимистичные для нас изменения со стороны ФИФА и УЕФА уже будущей осенью. Подробностей не раскрыл, но радует, что речь вообще заходит о подобном, пусть даже это коснется, например, только юношеского футбола. Для начала и это здорово.

А первая сборная, конечно, должна постоянно играть. Готовиться во всеоружии вернуться после бана, постоянно напоминать о своем существовании, показывать умение организовывать матчи на самом высоком уровне и обозначать, что встречи с Россией — совершенно нормальное явление. Да и просто набирать рейтинговые очки, чтобы когда-то при жеребьевках иметь более выгодные позиции.

В общем, с интересом ждем очередной международный матч российской сборной. Дискуссии о необходимости существования команды можно сворачивать — положительный ответ очевиден.

Состав сборной России

Вратари Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах», Азербайджан), Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники Никита Чернов («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Илья Вахания, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Евгений Морозов («Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов»).

Полузащитники Далер Кузяев («Гавр», Франция), Антон Миранчук, Артем Карпукас (оба — «Локомотив»), Данил Глебов, Кирилл Щетинин (оба — «Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).