Кенийский стыд. Футболистам сборной России пора «встряхнуть лампочки»

Игорь Рабинер — о ничьей со 109-й командой мира (2:2).

Вот давайте откровенно — вы сильно радовались, когда Обляков (один из немногих, о ком по этому матчу можно сказать хоть что-то хорошее, — ну, о Мухине с Сильяновым еще) сравнял? На 89-й минуте, против Кении, при отсутствии до того реальных моментов? После двух диких ошибок Баринова и Джикии в первом тайме?

У меня не получилось. Радоваться тому, что отскочили от поражения от 109-й команды рейтинга ФИФА, где выступают люди из вторых дивизионов Китая, Японии и Норвегии... Команды, которая из-за отстранения ФИФА в прошлом году вообще не выходила на поле, а в этом — уступила Южному Судану и Пакистану, а с представителем Европы не играла вообще никогда, как и на чемпионатах мира...

От унизительных поражений, в отличие от ничьих, бывает польза. Они «встряхивают лампочку». Именно так произошло после фиаско с Катаром в конце 2016-го — 1:2. Главный тренер Станислав Черчесов тогда чуть ли не единственный раз за время работы со сборной едва не разнес раздевалку, и это вправило коллективу мозги.

Теперь, когда есть и в ближайшее время у нас будут только товарищеские встречи, все зависит только от самосознания футболистов и умения тренера на них воздействовать. Валерий Карпин накануне матча умышленно преувеличил силу кенийцев, сказав, что в атаке они ему понравились больше Камеруна. Хотя мы же понимаем, где Камерун и где Кения. Но ясно, чего он хотел — расшевелить игроков. Не удалось.

А самосознания у футболистов, выходит, нет. Потому что две голевые ошибки одних из самых опытных наших людей не может допускать даже 109-я команда рейтинга ФИФА. И так играть, как минуты до 80-й, — тоже.

Объективности ради, не следует все-таки забывать о довольно приличном матче с Камеруном, который состоялся всего несколько дней назад и вызвал в России немало позитива. Он же тоже был. Но он был против участников последнего чемпионата мира, вышедших на поле почти основой. И он был при 20 тысячах зрителей на «Динамо», в шикарном антураже. Обстановка важна. Соперник важен. От этого никуда не деться. Ну, с чего сборная зажжется на Кению, известную прекрасными бегунами и великолепным сафари, но никак не футболом?

Но все эти рассуждения — от того, что мы говорим не о настоящих профессионалах — о людях, которые способны завестись только от внешних факторов, а не от того, что внутри.

А тут вышли, к тому же быстро подкараулили ошибку, повели без особых усилий. У кенийцев еще и вратаря унесли. И решили, что и дальше само будет залетать. Говорил же в телеэфире днем ранее Руслан Пименов, что победим 6:0. А чем нынешние игроки от него отличаются?

Что-то было надо, кроме Мухина, только тем, кто вышел на замены. Они (Кузяев — Сильянов — Обляков) и придумали симпатичный гол на 89-й минуте. Но как могло так быть, что против 109-й команды рейтинга ФИФА таких атак не прошло десять, двадцать? Почему до замен наши занимались ерундой?

Вывод — сейчас в футбол сборная России может играть только против приличных соперников. А таких, увы, мало.

Значит, РФС надо как следует поднапрячься, вести переговоры. Договорились же с Камеруном. Вот и давайте дальше. Уже говорил, что надо думать о турне в Бразилию и Аргентину. Если с молодежкой все получилось, значит, и по первым командам реально устроить.

Надо, чтобы футболисты захотели. А это без официальных матчей возможно только при дельных соперниках. Точка.

А иначе будут такие матчи, как с Кенией.