Должен ли был против Украины играть Нигматуллин, а не Филимонов? 25 лет назад команда Романцева не попала на Евро

Можно ли было избежать ошибки Александра Филимонова в матче с Украиной?

25 лет назад, 9 октября 1999 года, Россия на последних минутах упустила победу над Украиной в матче отборочного турнира Евро-2000 (1:1) и не попала в финальную часть турнира. Грубую ошибку в той встрече допустил голкипер нашей команды Александр Филимонов, не справившись с ударом Андрея Шевченко со штрафного.

Нигматуллин: «Филимонов провел весь цикл. Было бы неправильно менять его на меня»

После матча в «Лужниках» с украинцами, который ознаменовался роковой ошибкой вратаря Александра Филимонова, скептики говорили, что все к этому и шло. Игра голкипера «Спартака» осенью 1999-го вызывала беспокойство и у болельщиков, и у специалистов.

Так, 2 октября красно-белые в Сочи победили «Жемчужину» (7:3). После третьего пропущенного гола Олег Романцев заменил Филимонова на 79-й минуте на Андрея Сметанина.

— Матч прошел очень результативно. Этот фейерверк голов, безусловно, принес удовольствие болельщикам, но, конечно, не нам, тренерам, — ни мне, ни моему коллеге, — заметил на пресс-конференции Романцев. — Вы знаете, что я приверженец сбалансированной командной игры, а сегодня «Спартак» сыграл авантюрно в обороне, позволив забить три гола, и предоставил еще массу возможностей сопернику. А если учесть, что это был последний матч перед самой важной игрой сборной (9 октября 1999 года состоялся матч против сборной Украины. — Прим. «СЭ»), то, безусловно, игра в обороне вызывает у меня опасения.

— Филимонов провел сегодня не самый удачный матч. Его замена вызвана его игрой? И гарантировано ли ему место в основном составе в матче против Украины?

— Нет, это была запланированная замена, а что касается сборной, то никто не может быть уверенным, что он выйдет на поле обязательно. Все будет зависеть от того, как футболист будет готов непосредственно к игре, тем более что мы сегодня располагаем неплохим набором вратарей.

А вот каково было мнение самого Филимонова:«Свое состояние я сам объективно оценить не могу. Если же говорить конкретно о последней игре с «Жемчужиной», могу признать — она мне не очень-то удалась».

Ситуация с первым номером внушала опасения Романцеву. В своих последних интервью до матча с Украиной он не скрывал беспокойства состоянием спартаковского вратаря. «Очевидно, что в последнее время у Александра возникли проблемы психологического характера. Однако за время сбора, думаю, мы сможем привести его в порядок», — говорил Олег Иванович за пять дней до важнейшей игры.

Выбор в итоге пал именно на Филимонова. Чем все закончилось, мы прекрасно помним... После роковой ошибки спартаковского голкипера некоторые специалисты журили Романцева за то, что он не поставил в ворота Руслана Нигматуллина.

В 2019 году, спустя 20 лет после той футбольной трагедии, корреспондент «СЭ» поговорил с Нигматуллиным, который расставил все точки над «i».

— Как вы реагируете на разговоры о том, что 9 октября 1999 года в воротах нашей сборной, наверное, должен был стоять Нигматуллин?

— Как говорил, по-моему, Георгий Саныч Ярцев, если бы у бабушки были (ну вы сами понимаете что), она была бы дедушкой. На самом деле, я не люблю подобных пересудов. Наверняка, если бы я вышел в том матче, пропустил бы еще раньше и убил бы всю интригу.

— ???

— Понимаете, я должен быть максимально корректен в такой ситуации. Это трагедия как всего российского футбола, так и личная драма Филимонова.

— Романцев после игры произнес: «Нигматуллин на тренировках выглядел слабо»...

— Да... Не могу сказать, что на тренировках я был сильнее Филимонова. Конечно, я тогда заслужил вызов в сборную. Но на занятиях смотрелся, откровенно говоря, неубедительно.

— Почему?

— Даже не знаю... Там была довольно специфическая тренировка. На ней многовато мячей залетело в мои ворота. Олег Иваныч справедливо мне заметил, что я его не впечатлил. Такое действительно было. Это глупо отрицать.

Возможно, я где-то переволновался. Меня же впервые тогда вызвали в сборную. Если помните, я ушел из «Спартака» довольно печально, мечтая долго в нем поиграть, и уже через пару лет вернулся в Тарасовку. Видимо, чувства и эмоции меня переполняли, что в итоге и помешало. Может быть, перегорел. Я дебютировал за национальную команду только в 2000-м.

— На том сборе чувствовали какую-то неуверенность Филимонова? Может быть, он рассказывал вам о каких-то своих проблемах?

— Посмотрите на Сашу — что сейчас, что тогда. Разве по нему можно сказать, что он не уверен? Мне кажется, у Филимонова всегда одинаковое выражение лица. Серьезное и сосредоточенное. Я в отличие от него более эмоциональный человек. Мы в этом плане с ним отличались.

— В сезоне-1999 Филимонов был посильнее вас как вратарь?

— Наверное, да. Понятно, что и я проводил в 1999-м сильные игры. Но в целом на пик формы вышел уже в следующем году — в 2000-м. Тогда мне и удалась сухая серия — 10,5 матча. А в 1999 году я на этот пик только выходил. Так что не следует говорить, что Романцев сделал выбор в пользу Филимонова из-за его клубной принадлежности. Саша весь цикл являлся основным вратарем сборной. И в одночасье поменять его на меня? Это же тоже неправильно. Олег Иваныч имел одного основного голкипера. Точно так же, как и Семин. Эти специалисты не были склонны устраивать чехарду на последнем рубеже. И, наверное, это правильно.

Романцев: «Робсона не столкнуть — он боролся за каждый мяч, а к Соболеву чуть прикоснешься — он падает»

Матч с «Жемчужиной» в октябре 1999-го ознаменовался еще одним событием. Нападающий «Спартака» Робсон стал первым бразильцем в истории российских чемпионатов, кому удалось оформить хет-трик в одном матче.

На 19-й минуте встречи в курортном городе Ширко не переиграл в ближнем бою Ледовских, но тут как тут оказался Робсон.

На 71-й минуте бразилец вновь расположился в нужном месте, дослав мяч в сетку после того, как голкипер южан справился с плотным выстрелом Ширко.

Еще через четыре минуты спартаковский Максимка вошел в историю российских чемпионатов. Тихонов разрезающей передачей вывел его один на один с Ледовских, и Робсон все исполнил очень хладнокровно.

Пусть голы получились не слишком красивыми, зато весьма нужными.

«В Бразилии, между прочим, я четыре или пять раз забивал по три гола за игру, — признался корреспонденту «СЭ» сразу же после того матча счастливый южноамериканец. — Видели бы вы, какими красивыми были некоторые из них...»

За ту игру от «СЭ» Робсон получил 7,5 балла: «Стал первым бразильским легионером, сделавшим хет-трик в высшем дивизионе российского чемпионата. Дважды успевал на добивание, а в третий раз отличился после выхода один на один с вратарем. Мог сделать покер, но его отменный удар в угол с 16 метров в красивом прыжке парировал Ледовских».

За красно-белых в чемпионатах России Робсон дебютировал в августе 1997 года. Но первого гола легионера пришлось ждать аж до ноября — в матче с «Аланией» (1:1).

В сезоне-1998 в национальном первенстве Робсон тоже не блеснул результативностью, забив всего три мяча. Олегу Романцеву пришлось усадить его в глубокий запас на семь туров подряд.

При этом в 1998 году бразилец поучаствовал в легендарной победе «Спартака» над «Реалом» в «Лужниках» (2:1). Именно после его паса головой Титов нанес решающий удар в той встрече. До этого южноамериканец еще и штрафной заработал, с которого Цымбаларь шикарным ударом своей волшебной левой сравнял счет.

— Вы видели Титова, когда головой сбрасывали ему мяч? — спросили форварда после игры.

— Нет. Удар у меня не получился, и вышла передача. А Титова я увидел уже в тот момент, когда он бил по воротам.

В сезоне-1999 года Робсон откровенно провалил первый круг (всего один мяч в 15 матчах) и ожил только к середине августа. Голевой пас в дерби с ЦСКА (4:0), дубль и результативная передача в игре с «Ростсельмашем» (3:0), гол и две передачи в поединке с нижегородским «Локо» (4:2), хет-трик в ворота «Жемчужины» (7:3) и точный удар в дерби с железнодорожниками (3:0).

Итого: семь голов и четыре результативные передачи в пяти матчах. Более чем достойный отрезок!

— Считаю Ширко и Робсона форвардами довольно высокого класса, — констатировал в те дни Романцев. — Когда физически и эмоционально они готовы на должном уровне, то способны доставить сопернику массу неприятностей. Ширко и Робсон проваливают матчи только тогда, когда плохо двигаются и по-настоящему не заряжены на борьбу.

Именно физические качества, умение вести единоборства подкупали в Робсоне специалистов и болельщиков.

Так, в 2021 году Романцев, проводя параллели между Робсоном и Александром Соболевым, указал, в чем, по его мнению, бразилец превосходил россиянина:

— Чем Соболев слабее Робсона? Ничем он не слабее. По своим физическим данным он даже сильнее. Но Робсона не столкнуть — он боролся за каждый мяч, а к Соболеву чуть прикоснешься — он падает. Ну нельзя так делать! Надо биться до конца, стоять. У нас впереди были такие футболисты, как Юран. Его не сбить, стоял насмерть, все ноги в синяках были. У нас Писарев стоял в штрафной — его не сбить. Не знаю, в чем дело. Почему-то некоторые думают, что можно судей перехитрить, соперников перехитрить. Это трудно. Их нужно переиграть.