Сборной России не будет на футбольном турнире Олимпиады-2028 и молодежном Евро. Нас вновь не допустили

Ожидаемо, но грустно.

Молодежная сборная России не выступит в отборочном турнире чемпионата Европы-2027 среди игроков до 21 года. УЕФА определил процедуру жеребьевки и число участников, среди которых не оказалось России. Следовательно, наша молодежка не сыграет и на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом в понедельник первым сообщил «СЭ».

Мимо жеребьевки

Жеребьевка отборочного этапа Евро-2027 пройдет 6 февраля в Ньоне. Всего в УЕФА входят 55 национальных ассоциаций, но четыре из них, включая Россию, не примут участия в процедуре: Сербия и Албания освобождены от отборочного турнира на правах хозяев финального этапа, а Лихтенштейн не заявил молодежную команду.

Для жеребьевки УЕФА составил шесть корзин. Они выглядят так:

Корзина 1. Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Германия, Франция, Украина, Италия, Дания;

Корзина 2. Румыния, Швейцария, Хорватия, Чехия, Польша, Норвегия, Бельгия, Грузия, Ирландия;

Корзина 3. Словения, Финляндия, Швеция, Австрия, Словакия, Греция, Исландия, Венгрия, Болгария;

Корзина 4. Шотландия, Уэльс, Израиль, Северная Македония, Турция, Косово, Северная Ирландия, Фареры, Молдавия;

Корзина 5. Белоруссия, Черногория, Босния, Кипр, Латвия, Литва, Казахстан, Азербайджан, Люксембург;

Корзина 6. Эстония, Мальта, Армения, Андорра, Гибралтар, Сан-Марино.

По результатам процедуры будут составлены девять отборочных групп: шесть по шесть сборных и три — по пять. На чемпионате Европы сыграют 16 команд. Финальный этап состоится летом 2027 года. В турнире могут участвовать только футболисты, родившиеся после 31 декабря 2003 года.

Отсутствие России означает для нас не только пропуск европейского первенства, но и потерю шанса на попадание на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, поскольку результаты молодежного Евро определяют европейских участников олимпийского футбольного турнира.

Без Олимпийских игр в новейшей истории

Причиной отстранения России стали санкции, введенные ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года, когда российские клубы и сборные временно отстранили от международных турниров. С тех пор наши команды проводят лишь товарищеские матчи, так как не имеют права участвовать в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Молодежная сборная России пропустит второй чемпионат Европы подряд: в 2021 году она не смогла выйти из группы, заняв третье место в квартете с Данией, Францией и Исландией. До этого наша команда лишь трижды добиралась до финального этапа турнира: в 1994 и 1998 годах она вылетела в четвертьфинале, в 2013-м — на групповом этапе.

После распада СССР российская молодежная сборная не участвовала в футбольных олимпийских турнирах. Последнее выступление советской команды на Играх завершилось победой — в 1988 году в Сеуле она завоевала золото. С тех пор отечественные футболисты на Олимпиаду не приезжали.