Это`О посетит Россию ради матча своего Камеруна. Недавно он играл в поддержку Украины

Это не первый скандал с участием камерунца.

Что произошло?

В четверг сборную России впервые с осени 2021 года ждет по-настоящему серьезное испытание — на октябрьском сборе команде Валерия Карпина предстоит сыграть с Камеруном.

Африканцы занимают 41-е место в рейтинге ФИФА — это однозначно один из самых крепких соперников, с кем наша национальная команда встречалась за последние полтора года. Но примечательно не только это — в составе делегации к нам в гости прилетит одиозный глава Федерации футбола Камеруна Самюэль Это`О.

«Господин Это'О не смог приехать в Россию во вторник вместе с командой из-за участия в генеральной ассамблее Федерации футбола Камеруна. Его приезд в Москву запланирован, и мистер президент прибудет в Россию в четверг», — сказал генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан Sport24.

Россия — не чужая для экс-нападающего, ведь ранее он играл в РПЛ за «Анжи». И визит был бы вполне ожидаем, если бы не вмешалась политика.

О каком матче с участием Это`О идет речь?

5 августа Самюэль играл в благотворительном матче в поддержку Украины под названием Game4Ukraine, который состоялся в Лондоне. Тогда Это`О выступил за команду Андрея Шевченко под руководством Эммы Хейз (тренер женского «Челси»), а противостоял ему коллектив Александра Зинченко во главе с Арсеном Венгером.

Сыграли 2:2, голами отметились Зеедорф (с передачи Шевченко), Галлас, Нобл и Срна.

Спустя два месяца Самюэль Это`О прилетает в Россию — и, конечно, получит за это порцию хейта в западных СМИ. Правда, это далеко не первый скандал в менеджерской карьере камерунца.

Жалоба в ФИФА

В конце сентября ряд футбольных чиновников Камеруна пожаловались на президента футбольной федерации в ФИФА и потребовали отстранить его от занимаемой должности. Это`О обвинялся в коррупции, а также в организации договорных матчей — об этом может свидетельствовать запись его телефонного разговора с президентом камерунской команды «Виктория Юнайтед», на которой Самюэль сказал, что клуб должен выйти в высший дивизион.

Кроме того, в письме упоминались факты налоговых махинаций президента федерации, а также его стычка с болельщиком в Катаре во время ЧМ-2022.

Что касается реакции на его приезд в Москву, то в Камеруне он вопросов не вызывает: «Самюэль Это'О будет рад вернуться в Россию и посмотреть на победу сборной Камеруна. Мы хорошо знаем наших футболистов и полностью уверены в их силах», — добавил Джунан.

Матч между Россией и Камеруном пройдет 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.