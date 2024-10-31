У нашей сборной вновь проблемы с соперником.

15 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Брунея. Стало известно, что азиатская команда отправит в Краснодар второй состав, так как большинство игроков основы будут в отпуске. В РФС категорично отреагировали на это заявление.

Что известно

Футбольная ассоциация Брунея подтвердила «СЭ», что на игру с Россией поедет неосновной состав. «Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать, они будут в отпуске. У них для этого есть лишь единственный период — три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре. Большинство футболистов второй сборной из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий.

Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16.30, они тренируются в составе своих клубов. В настоящее время проводится отбор игроков для поездки в Россию. В субботу дедлайн по отправке фамилий футболистов РФС», — рассказали «СЭ» представители Футбольной ассоциации Брунея.

При этом сегодня команда Брунея анонсировала товарищеский матч в соцсетях, где выделила важность этой игры и амбиции сборной прокачиваться на мировой арене. «Этот товарищеский матч подчеркивает стремление Футбольной ассоциации Брунея развивать конкурентный футбольный опыт своей сборной при выстраивании международных отношений», — написано в соцсетях сборной.

Матч идет в зачет ФИФА

Ранее стало известно, что товарищеский матч будет учитываться в рейтинге ФИФА, где Бруней занимает 184-е место — всего там находится 210 стран. Россия — на 34-й строчке, хотя с 2022-го отстранена от официальных соревнований. В РФС еще не получили данных по составу соперника, но намекнули, что оппонент может нарушить договоренность между сторонами. «Согласно договору на проведение матча Россия — Бруней, соперник россиян должен быть представлен первой сборной», — заявили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Илья Самошников, Данил Глебов, Даниил Хлусевич. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как отреагировали на заявление Брунея

Футбольная общественность негативно отреагировала на новость о втором составе Брунея — многих изначально смущал уровень нового соперника сборной России. «Судить не мне, конечно, но если команда занимает 184-е место в рейтинге ФИФА, какой смысл играть с Брунеем, если она заведомо слабая команда? Да и еще плюс ко всему не основной состав привезут. Для чего такая игра, я не понимаю. Всех наших ребят мы уже видели. Если обязательно нужно провести игру, сыграйте лучше со сборной клубов, которые сейчас наверху таблицы нашего чемпионата. Да, эта команда чуть послабее будет, но такая игра будет даже полезнее. У игроков сборной клубов тоже будет дополнительная мотивация», — сказал «СЭ» экс-игрок «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов.

В ноябре у сборной России запланированы игры против Брунея и Сирии — 15 и 19 ноября соответственно. Ранее национальная команда не смогла найти противников во время октябрьской международной паузы.