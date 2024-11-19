Испанский тренер, натурализованные южноамериканцы, воспитанник «Ювентуса» и вратарь из ЦСКА. Что нужно знать о сборной Сирии

Рассказываем о сопернике российской сборной.

От прорыва до провала

Осень для сборной России получается экзотической, а Сирия — как ни иронизируй — самый сильный из всех соперников. Достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА, где разгромленный нашей командой Вьетнам занимал 115-е место, не сыгравший с дружиной Валерия Карпина Таиланд был на тот момент 101-м, а Бруней — и вовсе 184-м. Особенно в сравнении с последним соперником сирийцы — почти космос. Команда из первой сотни рейтинга, занимающая там 93-ю строчку, и четырнадцатая среди представителей Азии.

«Касиюнские орлы», несмотря на ситуацию в стране, где не прекращаются боевые действия, в последние годы на пике достижений.

Зимой они с седьмой попытки впервые сумели выйти из группы на Кубке Азии. Сирийцы очень достойно смотрелись на фоне фаворитов группы, сумев добиться нулевой ничьей с Узбекистаном, и пропустили единственный мяч от Австралии. А в плей-офф их с третьего места вывел гол Омара Харбина в ворота Индии (1:0). Он же забил и в 1/8 финала, где «Орлы» дали бой Ирану (1:1) и уступили фавориту только в серии пенальти.

Но, высоко взобравшись, очень больно падать, а именно это произошло с Сирией во втором отборочном раунде ЧМ-2026. И если пропустить вперед крушащую всех Японию не зазорно, то схватка за второе место с КНДР (обменялись победами) решилась в пользу корейцев из-за катастрофы в игре с безнадежным аутсайдером Мьянмой. Потерянных после гостевой ничьей очков (1:1) не мог вернуть даже разгром этого же соперника со счетом 7:0. Как результат — уход с поста главного тренера знаменитого Эктора Купера.

Изначально аргентинец планировал завершить работу после Кубка Азии, но продлил контракт на волне исторического успеха. Как оказалось, всего на несколько месяцев, а на смену Куперу пришел 49-летний испанец Хосе Лана. Этот специалист получил трехлетний контракт в статусе чемпиона Европы, завершив этап работы с различными юношескими сборными Испании победой в финале континентального первенства U-19. На семнадцатый день работы Ланы в Сирии его команда выиграла турнир в Индии, в решающем матче разгромив хозяев со счетом 3:0. А в октябре сирийцы на Кубке короля Таиланда переиграли Таджикистан (1:0) и уступили хозяевам турнира (1:2).

Махмуд Дауд. Фото Global Look Press

Без легенды, но с москвичом в заявке

Что касается состава «Орлов», то в нем могла быть полноценная европейская звезда, однако роман со сборной родившегося в Сирии Махмуда Дауда не сложился. В марте бывший футболист дортмундской «Боруссии» и «Реала», в активе которого есть два матча за первую сборную Германии, попросил немцев не обижаться и объявил о решении играть за родную страну. Однако незадолго до старта отборочных матчей мирового первенства Дауд покинул расположение сборной. По одной из версий — из-за недовольства условиями и не выполненных обещаний сирийской федерации. А та в своем заявлении объявила, что не смогла обеспечить условия, которые выдвинул агент футболиста.

Зато есть повод поговорить о других игроках «Орлов» и о том, как формируется состав, который условно можно разделить на три группы. Первая — футболисты, играющие на родине и в других странах Ближнего Востока. В ней, правда, после Кубка Азии нет местной легенды — уже упоминавшегося Харбина, который с 21 голом является лучшим бомбардиром сборной. В 2017-м, когда форвард защищал цвета саудовского «Аль-Ахли», его признали игроком года в Азии. Тогда Харбин стал главным снайпером азиатской Лиги чемпионов, которую два года спустя выиграл с «Аль-Хилялем».

Группа номер два — натурализованные южноамериканцы, которые играют не где-то в Азии, а на своем континенте в более конкурентной среде. Преимущественно это аргентинцы, включая пропускающего матч основного голкипера Эстебана Глеллеля («Кильмес»). Зато есть шанс увидеть в воротах родившегося в Москве Максима Саррафа. 19-летний выпускник академии ЦСКА, который сейчас представляет узбекский «Андижан», прежде играл за сирийскую молодежку, ездил на Кубок Азии, но еще ни разу не играл за главную команду.

Возвращаясь к латиноамериканцам, отметим, что часть игроков новый тренерский штаб проверил в августе и октябре, а в Россию приехали защитник чилийского «Коло Коло» Эмилиано Амор, его коллега по амплуа Игнасио Абрахам из второго аргентинского дивизиона, выступающий в перуанской «Альянсе» колумбийский форвард Пабло Саббаг, а также готовящийся дебютировать за новую страну хавбек Факундо Матер («Барракас Сентраль»).

Полузащитник сьорной Сирии Аммар Рамадан. Фото Getty Images

Европейский контингент

Но самая колоритная группа — европейцы. Что ни футболист — целая история. Например, самый дорогой игрок сборной по версии Transfermarkt (1,8 миллиона евро) защитник Айхам Усу родился в Швеции, играл за юношеские сборные этой страны и даже провел один матч за национальную команду. А за историческую родину дебютировал на Кубке Азии. В послужном списке Усу несколько шведских клубов, пражская «Славия», испанский «Кадис» и бельгийский «Шарлеруа».

Приехать в Волгоград ему помешала травма. Также в последний момент из состава исключили Саймона Амина из норвежского «Сандефьорда». Он тоже представляет целую диаспору тех, кто родился в Швеции или переехал туда в детстве. В ноябрьском составе присутствуют Ахмад Фака (АИК), Эльмар Абрахам («Шевде») и Мохамед Альсальхади («Вернаму»). Привлекались в команду имеющие сирийские корни уроженцы Германии, Греции и даже бывший футболист молодежной сборной Финляндии.

А одной из самых насыщенных биографий обладает сын бывшего футболиста сборной Сирии Аммар Рамадан, который в юном возрасте отправился покорять Италию. В молодежке «Ювентуса» он играл с доросшими до главной команды Мойзе Кином, Миретти и Фаджоли. Но у самого Рамадана путь в большой футбол получился более тернистым. Там были молодежка «Ференцвароша» с одним матчем за основу чемпионов Венгрии, аренда в «Шонокшар» и настоящие успехи в Словакии. С трнавским «Спартаком» полузащитник выиграл Кубок страны. В составе ДАК 1904 дебютировал в еврокубках, а его гол в ворота грузинской «Дилы» — первый успех сирийских футболистов в Лиге конференций.

В общем, Россию ждет не самый крутой, но вполне себе достойный соперник. Ему, конечно, будет не хватать ряда важных фигур, однако сирийцы — профессионалы, а не набранные по объявлению любители. Показательно, что сбор в Волгограде «Орлы» начали еще в прошлый вторник. У них качественный тренерский штаб и определенные амбиции. Самое то для нашей команды, чтобы завершить год конкурентной игрой. Как в 1988-м в Дамаске, когда сборная СССР в статусе вице-чемпиона Европы провела единственный матч с Сирией и выиграла благодаря голам защитников Анатолия Демьяненко и Сергея Горлуковича.