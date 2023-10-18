Сборная России: играть здесь и сейчас! Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005-2015 годах — о ее настоящем и будущем.

Мнение

Скептики, которым матч с Камеруном дал хороший ответ, остались при своем. Оптимисты, которых та же самая игра вывела на первый план, тоже никуда не исчезли. Так что сборная прожила октябрь как полагается — оставив после двух матчей множество надежд, иллюзий, сарказма. В общем, поглотив собой почти все остальные футбольные новости.

Пожалуй, это один из самых важных итогов сбора: национальная команда нужна и важна. Но, что еще важнее, октябрь дал ответ на другой вопрос — что будет с ней дальше?

Главный тренер Валерий Карпин четко дал понять, что:

а) ограничений по вызову футболистов теперь нет, будь то возраст (Кузяев), игровая практика (Джикия), медицинские показания (Головин прилетел, чтобы показаться врачам и вернуться во Францию);

б) сам он не уйдет, а если встанет вопрос о невозможности совместительства, то покинет «Ростов».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Были еще другие серьезные нюансы, так что этот список можно продолжить едва ли не до середины алфавита, но стоит ли?

В ноябре — если через месяц состоится сбор и матч (или матчи) на нем — наверняка мы услышим еще что-то весомое. Но сейчас совершенно ясно, что РФС и Карпин определились с будущим.

РФС остается в Европе. Карпин остается в сборной.

Эксперименты с составом вроде бы как тоже заканчиваются. Вроде — потому что гнев (прежде всего со стороны ветеранов) никуда не спрятать. Но даже короткие и оттого загадочные ответы тренера дают понять, что он (сам или в соавторстве) определился с основой и теми, кто может называться как угодно — резервом, игроками ротации, футболистами на просмотре.

Теперь самое интересное — что это все означает?

Почему Карпин за месяц поменял свою позицию от «может быть, уйду» до «когда нас вернут, уйду из «Ростова»?

Почему сборная, прежде бывшая полем для самых смелых экспериментов, возвращается к прежней идее прочного основного состава?

Фото РФС

Почему РФС заявил, что остается в УЕФА и что означают слова Александра Дюкова об оставшемся в силе решении Европейского футбольного союза о допуске юношеской сборной?

Почему Джанни Инфантино обратился к Томасу Баху с призывом ставить ценности спорта выше политики, пусть решения принимать и сложно? Через два дня после того, как МОК отстранил ОКР на неопределенный срок.

Возможно, идет какая-то сложная дипломатическая игра — и до нас доносятся только какие-то тени или намеки. По которым выводы не сделать.

Возможно, это просто набор отдельных фактов.

Возможно, все еще проще — и от экспериментов устали не только зрители, но и люди, за которыми решения. Что в итоге привело к некой стабильности.

Сборная ведь есть. И она предсказуемо играет на заполненном современном стадионе лучше, чем на тренировочной арене турецкого отеля.

Победи Кению, сыграй с ней на том же уровне, что и против Камеруна, — эмоции и оценки были бы сейчас совершенно иными. Получается, все дело всего в одном матче? Который так влияет на отношение к сборной?

Выходит, да.

В принципе, как и когда-то, когда проходили официальные встречи, отбор, подготовка к ним.

Вот это, пожалуй, главное, что сейчас нужно осознать, — сборная осталась сборной.

Где одна игра создает даже не настроение, а отношение к команде. Раз так, надо каждый раз побеждать. Играть здесь и сейчас, а не ради будущего, которое однажды наступит.

Сборная — дело сегодняшнее. Спустя полтора года мы снова к этому пришли.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.