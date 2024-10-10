С кем сборная России могла бы сыграть сейчас? Идея из 2003 года.

В июне 2003 года состоялся один из самых необычных матчей в истории сборной России. Наша национальная команда на стадионе «Локомотив» провела товарищескую встречу со сборной легионеров РФПЛ (так тогда называлась лига), выиграв Кубок «Ростелекома».

Вспоминаем, как это было.

Сборная России — Легионеры РФПЛ — 5:2 (2:0)

Голы: Кержаков, 19 (1:0). Булыкин. 42 (2:0). Булыкин, 51 (3:0). Павлюченко, 70 (4:0). Бут, 75 — в свои ворота (5:0). Рехвиашвили ,78 (5:1), Пошкус, 85 (5:2).

Россия: Овчинников (Мандрыкин, 46), Нижегородов, Ковтун (к), Сенников, Евсиков (Семак, 61), Соломатин (В. Березуцкий, 68), Измайлов, Гусев, Алдонин (Булыкин, 38), Павлюченко, Кержаков (Д. Кириченко, 46).

Легионеры РФПЛ: Березовский (к) (Парейко, 46), Менди, Бут, Батак (Абд-эль-Крим Кисеи, 46), Крушчич, Короман (Ндьяга, 46), Рахимич (Тчуйсе, 67), Ярошик (Рехвиашвили, 46), Соуза, Каньенда (Алберто, 46), Пошкус.

Главной особенностью контрольного матча было то, что состав сборной иностранцев определяли читатели «СЭ». В издании публиковалась тройка претендентов на каждую позицию. Рядом с кандидатом печатался номер телефона. Звонок на него означал голос, отданный за того или иного футболиста.

Так, например, на пост номер один претендовали Роман Березовский («Динамо» /Армения), Абдельила Баги («Спартак» /Марокко) и Сергей Парейко («Ротор» /Эстония).

— Для такого СМИ, как газета, активность голосования была очень высокой, — рассказывал начальник управления общественных связей ОАО «Ростелеком» Дмитрий Чуксеев. — Выше бывает только на федеральных телевизионных каналах. Несмотря на то что «СЭ» — газета утренняя, активность болельщиков не снижалась в течение всего дня. Всего поступило около 15 тысяч звонков. Итоги таковы. Вратарем сборной легионеров избран динамовец Роман Березовский — за него проголосовали 55 процентов звонивших. На втором месте с результатом 30 процентов оказался вратарь «Спартака» Абдельила Баги, на третьем — волгоградец Сергей Парейко (15 процентов). Центральным защитником болельщики назвали Мэттью Буга из «Ростова» — за него отдано 54,5 процента голосов. Далее с 28 процентами расположился самарец Патрик Овие. Третье место осталось за защитником «Сатурна» Жедером — 17,5 процента. К слову, и Березовский, и Бут были лидерами в течение всего дня.

В итоге читатели «СЭ» захотели, чтобы против сборной России сыграла такая команда: вратари Березовский («Динамо»), Парейко («Ротор»); защитники Менди, Батак (оба — «Динамо»), Тчуйсе («Черноморец»), Шершун (ЦСКА), Бут, Крушчич (оба — «Ростов»); полузащитники Кисеи, Ндьяга (оба — «Рубин»), Рахимич, Ярошик (оба — ЦСКА), Короман («Динамо»), Соуза («Крылья Советов»), Рехвиашвили («Торпедо-Металлург»), Кормильцев («Торпедо»); нападающие Алберто («Динамо»), Пошкус («Крылья Советов»), Каньенда («Ростов»).

Тренировать эту интересную компанию было поручено рулевому «Динамо» Виктору Прокопенко и наставнику «Крыльев Советов» Александру Тарханову.

Главный тренер сборной России Валерий Газзаев вызвал на игру 23 футболиста, включая форварда «Спартака» Романа Павлюченко и нападающего «Динамо» Дмитрия Булыкина, не проведших к тому времени ни одного матча за национальную команду.

Дмитрий Булыкин в атаке. Фото Александр Федоров, "СЭ"

На совместной пресс-конференции три тренера отметили, что смысл проведения Матча звезд появился в связи с тем, что повысился уровень легионеров в России.

«В целом легионеров у нас многовато, но такие мастера, как Короман, Соуза, Ярошик, Рахимич, российской сборной не помешали бы, — заметил Газзаев. — Ярошик беспрерывно играет уже на протяжении года, его организм требует отдыха, но футболист сказал мне, что должен принять участие в матче, так как получает в России деньги».

«К сожалению, не все, кого мы хотели видеть в своей команде, согласились сыграть в Черкизове. А тем, кто дал добро, мы с Виктором Прокопенко сказали огромное спасибо. Эти три дня они могли бы провести где-то на родине, но вместо этого предпочли выйти на поле, потому что уважают Россию», — заявил в свою очередь Тарханов.

«Надо признать: идея организации в Москве матча «национальная сборная против сборной легионеров» возникла очень вовремя. Еще год назад уровень иностранных игроков, выступающих в чемпионате России, не позволял сколотить из них боеспособную и — самое главное — звездную команду, на которую пришел бы зритель. Сейчас — другое дело. Чех Ярошик и бразилец Соуза, малавиец Каньенда по прозвищу Черная Мамба и сенегалец Менди...

Даже если вы не поклонник ЦСКА, «Крыльев Советов», «Ростова» или «Динамо», разве не интересно посмотреть, что получится у этой разношерстной и талантливой компании?! Что касается лозунга «Вместе против расизма», получившего полную поддержку УЕФА (Европейский футбольный союз уже включил Кубок «Ростелекома» в свою программу «Футбол против расизма»), то, думаю, никто не станет оспаривать его актуальность и для нашей страны. Еще свежа в памяти неприятная история, случившаяся на одной из игр с участием дублеров «Спартака», когда в темнокожих футболистов летели бананы», — писал корреспондент «СЭ».

На предматчевом совещании представителей, отвечающих за безопасность, вполне серьезно обсуждался вопрос о недопущении на трибуны людей, в чьих карманах будут обнаружены эти на первый взгляд безобидные африканские фрукты.

Матч посетило семь тысяч зрителей. Публика свистом встретила английского рефери Грэма Полла, который вывел команды на игру. Еще свежи были воспоминания о его «художествах» во встрече отборочного цикла ЧМ-2002 Словения — Россия (2:1). Напомним, на 90-й минуте британец назначил весьма сомнительный пенальти в ворота Руслана Нигматуллина.

Роман Павлюченко. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Однако, по мнению менеджера российской сборной Александра Чернова, фигура этого судьи должна была придать дополнительный интерес матчу звезд премьер-лиги.

Сборная России оказалась на голову сильнее легионеров. На 19-й минуте Кержаков после обреза Менди со второй попытки пробил Березовского — 1:0.

Незадолго до свистка на перерыв Булыкин классным пасом вывел Кержакова один на один с Березовским. Форвард «Зенита» не смог оформить дубль, однако первым на добивании оказался все тот же Булыкин. Есть первый гол Дмитрия за сборную России, пусть и в неофициальном матче.

Забив в раздевалку, Булыкин забил и из раздевалки. Стоит отметить шикарный пас Измайлова, который вывел нападающего «Динамо» один на один с Парейко (тот вышел на второй тайм вместо Березовского).

— Все-таки мы больше играли на публику, чем в футбол, — признал после матча Булыкин. — Ну а не забить из таких позиций, которые создавали партнеры, было практически невозможно. Был не против отметиться хет-триком. Но прекрасно сыграл Парейко.

Четвертый гол россиян стал самым красивым в этом матче. После не самой удобной передачи с левого фланга Павлюченко обработал мяч первым касанием, а вторым левой ногой жахнул с 20 метров. Мяч, ударившись о перекладину, опустился за линию ворот. Шик! Отличный дебют спартаковца за сборную страны.

— Мяч удачно подпрыгнул, а я хорошенько приложился с левой. Сначала в голове пронеслось: эх, промахиваюсь! И очень обрадовался, когда мяч от перекладины все-таки отскочил за линию ворот! — не скрывал своих эмоций Роман.

Легионеры совсем расклеились, и Бут срезал мяч в свои ворота после прострельной передачи с фланга. 5:0! Впрочем, в последние 12 минут иностранцы все же сподобились на два гола в исполнении Рехвиашвили и Пошкуса.

— Поздравляю россиян с победой. Они предстали более мобильной, сыгранной командой и, как показалось, более мотивированной. Также хочу пожелать, чтобы российская сборная не зазнавалась, поскольку легионеры предстали не в сильнейшем составе. На мой взгляд, было бы лучше провести матч не в столице, а где-нибудь в глубинке. Уверен: в Самаре на стадион пришло бы тысяч сорок, и еще бы люди в проходах сидели, — заметил после матча тренер проигравших Виктор Прокопенко.