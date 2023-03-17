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Сегодня, 13:30

В заявке сборной России сразу восемь спартаковцев. Теперь это базовый клуб для команды Карпина?

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Георгий Джикия и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спойлер: делать такие выводы очень рано.

Валерий Карпин объявил окончательный список из 29 футболистов, которые примут участие в мартовском сборе национальной команды, а также товарищеских матчах с Ираном (23 марта) и Ираком (26 марта).

Тренерский штаб не изменил курсу последнего года: в заявке всего один игрок старше 30 лет — вратарь Песьяков. Но и совсем уж зеленым состав сборной не назовешь. В заявке 11 футболистов младше 25 лет, плюс в обойме такие опытные футболисты, как Головин, Миранчук, Кузяев, Джикия, Соболев и другие.

Состав боевой, но небольшие вопросы по невызванным все же возникают. И дело не только в уже поднадоевшей истории с Дзюбой, хотя Артем в последние недели был реально хорош. Например, даже в расширенный список не попал Роман Зобнин, проводящий по 90 минут за «Спартак». Нет в заявке и Карпукаса, которому Карпин предпочел молодых спартаковцев. Не поедет на сборы Владимир Писарский, забивший в каждом из трех матчей Кубка России за «Крылья Советов». Но все это мелкие детали, решения по которым — целиком прерогатива тренерского штаба.

Владимир Писарский.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Интересна и другая тема — сразу восемь спартаковцев попало в окончательный список. Это самое крупное клубное представительство в сборной на данный момент. От «Ростова» в заявке пять человек, по три — от «Динамо» и «Локомотива» и всего по два от «Зенита» и «Краснодара». И если к Соболеву и Джикии в сборной мы давно привыкли, то закрепление в ней, к примеру, Пруцева, Литвинова, Денисова и Зиньковского — это уже что-то новенькое.

О чем это говорит? Ну, по крайней мере, что Карпин и его штаб довольны их последними выступлениями за «Спартак» и текущей физической формой. А вот говорить о том, что «Спартак» становится базовым клубом для сборной, пока как минимум преждевременно. Мы можем попытаться набросать приблизительный состав сборной на матчи с Ираном и Ираком, исходя из того, что лидеры точно получат игровое время (не просто так ведь из Европы в сборную впервые за год летят Головин и Миранчук), а основной схемой национальной команды до 2022 года при Карпине были 4-3-3. Вырисовывается что-то такое:

Выходит, в стартовый состав наверняка попадут три спартаковца — Хлусевич, Джикия и Соболев. Хотя неплохие шансы есть и у Селихова. Посмотрим, как будет на деле, в последние месяцы Карпин не раз удивлял выбором стартового сочетания, но есть предположение, что основной состав сборной (если таковой и станет наигрываться) будет выглядеть плюс-минус так. А значит, никакого глобального сдвига в сторону «спартакизации» сборной пока не происходит. Хотя очевидно, что сейчас в «Спартаке» классный подбор молодых талантов, которые в ближайшем будущем могут стать важной частью национальной команды.

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В заявке всего два зенитовца? Тоже ожидаемо — все же нынешние победы команды из Санкт-Петербурга кует в первую очередь легионерский хребет. Кузяев и Караваев — два важных игрока состава, причем как в клубе, так и в сборной. Хотя вычеркивание Мостового из финальной заявки наверняка многих удивило.

Вячеслав Караваев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Важно другое — в сборной в целом появляется все больше молодых игроков. Притом на этот раз тут нет талантов, пару раз сверкнувших на уровне РПЛ, все вызванные имеют регулярную игровую практику и твердое место в стартовом составе после возобновления чемпионата. Но все эти разговоры будут иметь смысл в одном случае — если в матчах с Ираком и Ираном мы увидим не бесконечный эксперимент, как было в унылейших играх 2022-го, а некий прообраз сборной, которая рано или поздно вернется на официальные турниры.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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