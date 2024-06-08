«Россия спокойно могла забить и шесть. Кто, если не Карпин? Семак!» Интервью Байдачного

Бывший нападающий сборной СССР Анатолий Байдачный — о товарищеском матче Белоруссия — Россия (0:4).

— Смотрел матч на стадионе, который впервые за долгие годы был заполнен до отказа, — говорит Байдачный. — Шикарная атмосфера. Но...

— До матча была надежда, что белорусы не уступят, или понимали: команды совсем разного уровня?

— Как вам сказать... Надежда есть всегда. Столько людей на трибунах... Рассчитывал на настрой, на самоотдачу ребят. Конечно, они уступают россиянам в классе. Это разные весовые категории! Но где организация игры? Настолько безвольно смотрелась сборная Белоруссии... Без характера, без идей. Жалко было на все это смотреть. Считаю, Россия для победы приложила минимум усилий.

— 0:4 — счет по игре?

— Да дело даже не в счете. Можно по-разному проигрывать. Я сейчас скорее о качестве футбола. Сегодня сборная Белоруссии предстала в таком виде... Даже продолжать не хочется. Никаких перспектив!

— При испанском тренере?

— Слушайте, он, похоже, в Африке где-то родился. Это такой же испанец, как и итальянец. Не знаю...

— По первому и третьему голам есть вопросы к вашему голкиперу?

— Ну чего все на Павлюченко валить? Там же были и другие моменты у гостей. Я про организацию игры. Идет простая продольная передача — а два центральных защитника абсолютно неправильно располагаются! Вообще не так, как учат! Такие детские ошибки на таком уровне... Сложно анализировать.

— Алексей Миранчук явно выделялся на поле своими решениями? Было видно, что к вам приехал победитель Лиги Европы?

— Да его класс-то виден. Но этот матч совершенно не показателен. Россия особо не напрягалась для достижения такого успеха. Я даже особо выделить в вашей команде никого не могу.

— Почему?

— Все были на голову сильнее белорусов! Буквально все. Подопечные Карпина были уверенными в себе, контролировали ход встречи с первой до последней минуты. Могли забить и 6 мячей, если бы понадобилось. Понимаете?

— Как вам Тюкавин, которого признали лучшим игроком РПЛ?

— Добротный форвард, многое умеет. Дай Бог ему удачи в будущем.

— Его называют чуть ли не самым талантливым российским нападающим за последние 10 лет.

— Я бы пока повременил с оценками. Когда тебя называют самым талантливым — это довольно опасная вещь. Я сам через такое проходил. Без фарта в футболе тоже сложно. Поэтому и пожелал ему удачи. Сравнения с Кокориным? Все покажет только время.

— У белорусов было два момента.

— А кто их создал?

— Сами россияне.

— Совершенно верно. В первом случае Сафонов чуть не привез, во втором — Максименко. Но оба голкипера исправились.

— Ваша первая реакция, когда узнали, что Сафонов близок к переходу в «ПСЖ»?

— Хорошо, что парижан не было на этом матче (смеется). Все-таки он серьезно ошибся в первом тайме.

— Но Матвей же вытащил этот мяч в итоге.

— Вытащить-то вытащил. Но в «ПСЖ» такие вещи не прощаются. Сафонов сам создал этот момент сопернику. Это насторожило. Ладно, поживем-увидим. Посмотрим, состоится ли этот переход.

Вратарь сборной России Матвей Сафонов в матче против Белоруссии. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— От кого ждали большего в составе сборной Белоруссии?

— В нашей команде нет звезд. Эта сборная довольно средних, посредственных футболистов. Мы от нее ждали только хорошей организации игры. Вот и все. Порядок иногда бьет класс. Но мы этого вообще не увидели. Увы...

— Валерий Карпин пока не продлил контракт с РФС. Кто, если не он, должен тренировать сборную Россию?

— По-моему, все очевидно. Если не Карпин, то Семак.

— Тяжело совмещать работу в «Зените» и сборной.

— Ничего страшного. Карпин же совмещает. В чем проблема? Я считаю Семака и Карпина — лучшими тренерами в РПЛ в данный момент.

— А РПЛ признала лучшим тренером Личку.

— Ну ладно вам, будет. Нужно делать ставку на своих, родных тренеров!