«Россия спокойно могла забить и шесть. Кто, если не Карпин? Семак!» Интервью Байдачного

Сегодня, 08:30
— Смотрел матч на стадионе, который впервые за долгие годы был заполнен до отказа, — говорит Байдачный. — Шикарная атмосфера. Но...
— До матча была надежда, что белорусы не уступят, или понимали: команды совсем разного уровня?
— Как вам сказать... Надежда есть всегда. Столько людей на трибунах... Рассчитывал на настрой, на самоотдачу ребят. Конечно, они уступают россиянам в классе. Это разные весовые категории! Но где организация игры? Настолько безвольно смотрелась сборная Белоруссии... Без характера, без идей. Жалко было на все это смотреть. Считаю, Россия для победы приложила минимум усилий.
— 0:4 — счет по игре?
— Да дело даже не в счете. Можно по-разному проигрывать. Я сейчас скорее о качестве футбола. Сегодня сборная Белоруссии предстала в таком виде... Даже продолжать не хочется. Никаких перспектив!
— При испанском тренере?
— Слушайте, он, похоже, в Африке где-то родился. Это такой же испанец, как и итальянец. Не знаю...
— По первому и третьему голам есть вопросы к вашему голкиперу?
— Ну чего все на Павлюченко валить? Там же были и другие моменты у гостей. Я про организацию игры. Идет простая продольная передача — а два центральных защитника абсолютно неправильно располагаются! Вообще не так, как учат! Такие детские ошибки на таком уровне... Сложно анализировать.
— Алексей Миранчук явно выделялся на поле своими решениями? Было видно, что к вам приехал победитель Лиги Европы?
— Да его класс-то виден. Но этот матч совершенно не показателен. Россия особо не напрягалась для достижения такого успеха. Я даже особо выделить в вашей команде никого не могу.
— Почему?
— Все были на голову сильнее белорусов! Буквально все. Подопечные Карпина были уверенными в себе, контролировали ход встречи с первой до последней минуты. Могли забить и 6 мячей, если бы понадобилось. Понимаете?
— Как вам Тюкавин, которого признали лучшим игроком РПЛ?
— Добротный форвард, многое умеет. Дай Бог ему удачи в будущем.
— Его называют чуть ли не самым талантливым российским нападающим за последние 10 лет.
— Я бы пока повременил с оценками. Когда тебя называют самым талантливым — это довольно опасная вещь. Я сам через такое проходил. Без фарта в футболе тоже сложно. Поэтому и пожелал ему удачи. Сравнения с Кокориным? Все покажет только время.
— У белорусов было два момента.
— А кто их создал?
— Сами россияне.
— Совершенно верно. В первом случае Сафонов чуть не привез, во втором — Максименко. Но оба голкипера исправились.
— Ваша первая реакция, когда узнали, что Сафонов близок к переходу в «ПСЖ»?
— Хорошо, что парижан не было на этом матче (смеется). Все-таки он серьезно ошибся в первом тайме.
— Но Матвей же вытащил этот мяч в итоге.
— Вытащить-то вытащил. Но в «ПСЖ» такие вещи не прощаются. Сафонов сам создал этот момент сопернику. Это насторожило. Ладно, поживем-увидим. Посмотрим, состоится ли этот переход.
— От кого ждали большего в составе сборной Белоруссии?
— В нашей команде нет звезд. Эта сборная довольно средних, посредственных футболистов. Мы от нее ждали только хорошей организации игры. Вот и все. Порядок иногда бьет класс. Но мы этого вообще не увидели. Увы...
— Валерий Карпин пока не продлил контракт с РФС. Кто, если не он, должен тренировать сборную Россию?
— По-моему, все очевидно. Если не Карпин, то Семак.
— Тяжело совмещать работу в «Зените» и сборной.
— Ничего страшного. Карпин же совмещает. В чем проблема? Я считаю Семака и Карпина — лучшими тренерами в РПЛ в данный момент.
— А РПЛ признала лучшим тренером Личку.
— Ну ладно вам, будет. Нужно делать ставку на своих, родных тренеров!