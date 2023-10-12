Хватит унижений! Россия должна играть с флагом и гимном

Реплика обозревателя «СЭ» Дмитрия Егорова.

Первое, что видишь, выходя из павильона метро «Динамо», — это обилие людей с национальной символикой. В шарфах, с большими и малыми флагами — мы отвыкли от этого. И также забыли спросить у болельщиков: «А что же чувствуете вы? Вам важны так флаг, гимн и иконка в трансляции? Чего вы-то выберете: играть в Европе в нейтральном статусе, болеть за своих без цветов или ждать равноправия?»

Ради ответа на этот вопрос я ходил от одного человека к другому, снимал их на видео, чтобы собрать какую-то выборку. Ответы поразили. Каждый говорил об одном: «Нейтральный статус есть унижение, с выступлением без флага нужно заканчивать, чего бы нам это ни стоило».

Не меньше вокруг было гостей-камерунцев. Точнее, не гостей: все они здесь либо учатся, либо работают, но в то же время сохраняют связь с родиной.

— Что говорят в ваших СМИ? — допытывался я. — Хоть кто-то отметил, что матчи с Россией — дело непопулярное и даже опасное?

— Нет, — ответ оказался единым. — Против встречи с вашей сборной не было голоса. Футбол — вне политики.

Все просто, но демонстрирует логику, говорит: считать, что нас ненавидит весь мир, — дело комичное. А что нас не обманет Европа — тем более. Что сжалится она над детьми, инвалидами, женщинами — так не получится. Отбросим и мысли об этом, и все рефлексии.

Перед товарищеским матчем Россия — Камерун — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нам нужно просто жить и научиться радоваться малому. Международным матчам, победам, пусть как с Камеруном и в играх товарищеских, но в своей форме, с флагом и гимном. Зная, что все плохое отхлынет, и тогда мы уже полноценно вернемся.

А пока — никаких унижений. Достаточно.