Сборная России снова может сыграть на международном турнире. Это станет прорывом

В июне 2023 года команда Валерия Карпина собирается принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

В понедельник пресс-служба сборной Таджикистана выступила хедлайнером, сообщив об участии национальной команды России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Предусмотрено восемь соискателей трофея — две группы по четыре сборные, победители квартетов встретятся в финале. В CAFA входят Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Первая wild card уходит РФС, вторая будет предоставлена кому-то из АФК. По данным «СЭ», сейчас главные претенденты — Китай и Таиланд.

В нашем футбольном союзе громкую новость пока комментируют осторожно: «В данный момент обсуждаются возможность и условия выступления российской национальной команды в этом турнире». Однако по уверенности официального спикера из Таджикистана можно предположить, что переговоры находятся в финальной стадии.

И я не очень понимаю скептическую реакцию на эту информацию — неинтересно, мол, не тот уровень. Такое впечатление, что некоторые болельщики никак не осознают, что происходит в мире. Словно заснули, завтра проснутся, включат телевизор — там наши клубы в Лиге чемпионов, а сборная — на ЧМ.

the-cafa.com

Напомню, что УЕФА и ФИФА отправили Россию в бессрочный бан — вернуться в официальные соревнования можем как через неделю, так и, условно, лет через десять. С того момента Наших парней приняли у себя Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Теперь ждем матчей с участником ЧМ-2022 Ираном и первую домашнюю встречу — с Ираком в Санкт-Петербурге. Только так и можно выходить из изоляции — шаг за шагом двигаясь вперед.

Участие в официальном международном старте под эгидой Азиатской футбольной конфедерации, за который еще и начисляются рейтинговые баллы ФИФА, — это прорыв на пути возвращения в большой футбол.

Международная федерация фехтования допустила россиян до соревнований, включая отбор к Олимпиаде, пошли разговоры об участии хоккейной сборной в ЧМ-2024, команда Валерия Карпина должна сыграть на турнире CAFA — это все звенья одной цепи. Соперники перестают шарахаться от наших спортсменов, поединки с ними вновь становятся нормой.

Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Уверен, что и с футбольной точки зрения участие сборной России в июньском турнире станет полезным. Не нужно себя обманывать — мол, это сногсшибательный чемпионат, о таком мы мечтали всю жизнь. Но это намного лучше, чем ничего. По нынешним условиям — максимум, способный выжать РФС. Уверен, что и этот летний старт дается функционерам потом и кровью. Международное давление пока никто не отменял.

Сборной важно оставаться боеспособным коллективом, который не придется когда-то строить с нуля. Футболистам полезно не только вариться в соку внутренних соревнований, но и выступать на международной арене, пусть даже это не уровень Испании с Германией. А статус турнира, где есть финальный матч и на кону трофей, обязательно поднимет мотивацию.