ФИФА представила обновление рейтинга сборных. Россия неожиданно поднялась на две строчки

А в топ-3 осталась очень неочевидная команда.

20 июня состоялось обновление рейтинга ФИФА. Этим летом проходит сразу два крупных турнира сборных — чемпионат Европы в Германии и Кубок Америки в США, поэтому дальнейшее движение в топе тоже неизбежно. Сборная России, отстраненная от официальных матчей, неожиданно улучшила позиции.

Россия не участвовала в турнирах УЕФА и ФИФА с 2021-го года, когда провела последние игры отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Весной 2022-го сборная должна была сыграть стыковые матчи, но получила отстранение, из-за чего уже пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024. В это время команда организовывала лишь товарищеские встречи: их набралось уже 11, кстати, ни в одной коллектив Валерия Карпина не уступил.

Несмотря на бан, Россия поднялась в обновленном рейтинге ФИФА сразу на две позиции — с 35-го места переместилась на 33-е. При этом в 2024-м году сборная провела лишь два товарищеских матча против Сербии и Белоруссии: оба закончились разгромными победами россиян (по 4:0). Благодаря этому команда и улучшила положение.

Наивысшей точкой сборной в рейтинге ФИФА было третье место, которое она занимала еще при Олеге Романцеве накануне Евро-1996. Также в топ-10 команда проникла после успеха на чемпионате Европы 2008 года, когда она завоевала бронзовые медали. В тот момент Россия поднялась на шестую позицию. Худшим результатом оказалась 70-я строчка — туда рухнула перед домашним чемпионатом мира.

Фото Global Look Press

В обновленном рейтинге ФИФА есть и несколько неожиданностей. Например, Бельгия до сих пор находится в топ-3, хотя не выиграла ни одного турнира, а Евро-2024 начала с поражения от Словакии (0:1). При этом победитель прошлого чемпионата Европы Италия идет только 10-й, причем на это место ее вытолкнула Хорватия, поднявшаяся на одну строчку.

Еще одно передвижение в топ-10 — рокировка Бразилии и Хорватии: южноамериканцы отодвинули европейцев на пятую позицию. Хозяева чемпионата Европы немцы остались на 16-й строчке, куда упали в прошлом октябре — сказались неудачи на последних крупных турнирах: на двух предыдущих чемпионатах мира Германия не вышла из группы; а также пропуск отборочного турнира Евро-2024, на который получила путевку автоматически как хозяйка. Турнир сборная начала двумя уверенными победами с общим счетом 7:1.

Лидером рейтинга остается Аргентина — действующий чемпион мира и победитель последнего Кубка Америки. Наибольший прогресс показала Либерия, поднявшись на 10 строчек и разместившись теперь на 142-м месте. Сильнее всех откатилась другая африканская команда Экваториальная Гвинея — рухнула на 10 позиций и стала 89-й. Худшей в мировом топе остается сборная Сан-Марино.