Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Статьи
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:30

Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?

Сборная России проиграла Чили в Сочи и прервала беспроигрышную серию
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Константин Алексеев — о поражении от Чили.
Товарищеские матчи. Сборные. .
15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)
Россия
0:2
Чили

Россия проиграла впервые за четыре года. Когда-то это должно было случиться хотя бы по теории вероятности. Камерун, Сербия, Нигерия, Иран, Боливия, Перу, Чили... Уступить в матчах с такими оппонентами всего однажды — вполне нормально для уровня нашей команды.

Другое дело, что именно в игре с Чили это было неожиданно. Соперник занял последнее 10-е место в отборочной группе Южной Америки, за три года выиграл только два официальных матча, а в 2025-м еще не забивал. Но оформил победу по делу у практически сильнейшего состава России.

Александр Головин против Ивана Романа в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Чили (0:2) в&nbsp;Сочи 15&nbsp;ноября.Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения

Ноябрьский сбор в целом получился для нашей команды неудачным. РФС здорово работает над привлечением зрителей — трибуны заполняются, шоу-программы интересные, поддержка отличная. Народ жил игрой и заслуживал немного большего в ответ.

Ни с Перу, ни с Чили мы не увидели огня и страсти. Футболисты старались, в нежелании их точно не упрекнешь, но как будто не хватало взрыва, нацеленности. И комментарии не отличались оригинальностью: «Словно игру «Динамо» посмотрел». У бело-голубых тоже вроде какое-то броуновское движение впереди, но мало настоящей остроты, а у своих ворот — привозы.

«Дежавю: похожи и с Перу, и с «Динамо». Ошибки есть, но параллели нет смысла проводить — ошибаются разные игроки», — подчеркнул Валерий Карпин, когда журналист отметил в матче с Чили схожесть с тем, что происходит в обороне бело-голубых.

Игроки разные, но футбол примерно одинаковый, сценарии похожи, а пропущенные мячи вызывают ощущение дежавю не только у главного тренера. И у многих возникает вопрос: а не следствие ли это совмещения?

Возглавлять топ-клуб (а «Динамо» к таким относится и по бюджету, и по задачам на сезон) — уже громадная нервная нагрузка, которую сложно выдерживать. Матчи, разъезды, тренировочный и воспитательный процесс, анализ соперника, медиаактивности и спонсорские запросы — задач миллион. Карпин еще и селекцией занимается вовсю. При этом у бело-голубых большие проблемы с игрой и результатами, критика болельщиков зашкаливает с самого начала сезона.

В этот момент вместо подготовки к матчу очередного тура главный тренер «Динамо» уезжает в сборную, где основное место работы. Идет ли это на пользу клубу? Очевидно — нет. Судя по встречам с Перу и Чили — сборной тоже.

Какой тренер — такая команда. Есть ощущение, что футболистам не хватило на ноябрьском сборе эмоций. Может это быть связано с тем зарядом, который идет от Карпина? Думаю, вполне. Отсюда и простые ошибки сзади, и беззубость впереди. И далеко не положительные впечатления болельщиков, с таким энтузиазмом пришедших на трибуны.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин.«Хочется сыграть с командами из топ-10». Карпин — о Дзюбе, травме Облякова и поражении от Чили

Опечалились поклонники сборной, фанаты «Динамо» с тоской думают о дистанции в три очка от зоны стыков в РПЛ, но это еще не все, кто недоволен совмещением. Популярная тема в субботу — армейцы в национальной команде. Активно обсуждается статистика, согласно которой футболисты ЦСКА постоянно гораздо больше играют во втором матче на сборах: в 2025 году соотношение минут — 267-1358 в пользу вторых встреч. В октябре, скажем, было так: 1 минута с Ираном против 346 с Боливией. Теперь — 25 с Перу и 404 с Чили. А дальше — дерби со «Спартаком».

ЦСКА в этом сезоне проиграл в РПЛ лишь дважды — «Локомотиву» и «Ростову». В обоих случаях — после паузы на матчи сборной. И болельщики красно-синих видят зависимость одной статистики от другой.

Нашлось бы место таким дискуссиям, если бы в национальной команде был освобожденный тренер, а не совместитель?

219

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Кто знает, почему Димка Губашлёп с Равином не орут во всеуслышание, проо увольнение Карпина из Сборной, как они орали про увольнение Станка?! В чём разница?! По мне футбол Станка более результативнее и интереснее чем футбол Карпина!

    16.11.2025

  • h r

    Если делaете ставки -> infostavki.ru

    16.11.2025

  • Никто62

    А что ее видеть и зачем! В чем смысл?

    16.11.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Перечислите, плиз хороших наших тренеров:- Совдепию не предлагать, Ну И тд...

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Среди Зенитовцев много нормальных, а среди спартаковцев один Игорь Львов и Каспий!

    16.11.2025

  • Никто62

    Гнать отовсюду.На сборную Палыча в Динамо Личку вернуть

    16.11.2025

  • youareuseless

    Зарплаты платятся - и хорошо. А кто как играет, и что думают болельщики - никому не интересно. Задача: когда вернёмся, чтоб это уже не имело смысл))

    16.11.2025

  • igorlvov

    Почему сборная так позорно с играла два последних матча!? Да ёёё ответ очевиден! Да плевать на результат хотели и футболёры и тренер и главное РФС!!!! Спроса ни какого! От слова ВООБЩЕ! Не на рубль их ЗП не уменьшится! НЕ НА РУБЛЬ!!! А на мнение людей, болельщиков, своей страны, они СРАТЬ хотели, с высочайшей колокольни! :(((((((( Называется - это ДУТАЯ, ГЛИНЯННАЯ ВЕРТИКАЛЬ!

    16.11.2025

  • Т80БВМ

    Совмещение идет на пользу карману Карпина. На футболистов и болельщиков от Карпина идет отрицательный заряд.

    16.11.2025

  • Vadim

    С осени 1971-го за Зенит !!! ЗЕНИТ - ЦСКА 5:О ( Стадион С . М . Кирова = Автобус №45 ) За почти 55 лет ни одного НОРМАЛЬНОГО спартача НЕ встречал = = НИ ОДНОГО ((. Мамой клянусь:soccer:

    16.11.2025

  • см1955

    Любой футбол, что у них, что у нас, - это деньги, которые одни (те кто устраивает шоу) забирают у других ( тех кто покупается ). Какая разница проиграла сборная или победила, когда народ валит на стадион? А вот если бы народ был бы по умнее... но этого никогда не будет)

    16.11.2025

  • sergey stepanov

    Как кому? Кто назначил его в сборную и в Динамо, ведь слух пошёл, что Карп готов тренировать что угодно за откат!

    16.11.2025

  • treider

    Понятно - кому)) в денежном выражении.

    16.11.2025

  • см1955

    заменил бы "мокрыми тряпками" на "ссаными тапками", а с остальным согласен

    16.11.2025

  • см1955

    Пока не попробуешь, не узнаешь. Смотри как санкции, будь они неладны, всколыхнули нашу отечественную инициативу. Они думали нам каюк, а мы живем. И с футболом так же будет. Вдруг откуда не возьмись, появятся хорошие тренеры .. ну и так далее

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    ЦСКА в этом сезоне проиграл в РПЛ лишь дважды — «Локомотиву» и «Ростову». В обоих случаях — после паузы на матчи сборной. И болельщики красно-синих видят зависимость одной статистики от другой. ------------ Традиции надо чтить, имхо.

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Карпин не тренер, все его команды полнейшее отстойное го вно. Игры нет и не было. Ставит парашный трусливый тупой футбол.

    16.11.2025

  • vvi432

    Польза только Карпину. Обул Динамо, да и сборную не наигрывает, а собирает каждый раз разную. Да и пользуясь совмещением пакостит армейцам.

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Благодаря действиям Карпина наша сборная оказалась у футбольной параши!

    16.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина? ============================================= тема уже оскомину набила стая попугаев про одно и тоже сборная напомнила про низкую интенсивность и скорость в нашем чемпионавте вчера это так ярко было видно когда-то давно уже сравнивал наших вчера после тихого омута РПЛ бросили в бурную реку и там бедолаги барахтались как могли у Карпина нет других футболистов только из омута РПЛ совмещай не совмещай...тема периодически всплывает и не имеет никакого смысла вопрос не в Карпине и совмещениях ...а в низком уровне РПЛ брпаво сборная Чили! она показала вчера наш уровень Карпин написал с ошибкой...Карпинн а может так точнее Карпинн из Таллинна

    16.11.2025

  • dimarmy

    И что ты увидишь на поле?

    16.11.2025

  • я разве,что-то говорил про тот матч? вы слабо понимаете русский?

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я нормальных болел Спартака не видел, попадаются полнейшие у е баны;

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Так-то да. Но зеркало большое, а революция что-то пока маленькая.

    16.11.2025

  • spor71917

    Что значит оказались ?! Сборная Чили ( на глаз ) = = МИНИМУМ 8 раз проходила в 1/8 ЧМ , СССР / Россия - не более 5:star_struck:

    16.11.2025

  • bvp

    Поклонники Динамо удрученно вздыхают, почему Карпуша всплыл именно в Динамо? За что такое наказание?

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Мистер Питкин в тылу врага!

    16.11.2025

  • Топотун

    Питкин, хочешь Котю ?

    16.11.2025

  • Фирсыч

    В первом матче, дома ( 0:6 ), тоже бились?

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Так его, так! :) Чихал валера на ваш коммерческий футбол. Обоюдно. :) Ну, вот смотрите: рашьше были времена, а теперь - мгновения :)... Здоровия валере. Я не хотел так уж..., прям в берцО :) ... в голеностоп... ничо, обойдёца :)

    16.11.2025

  • Фирсыч

    Ну, это не нам решать.

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Мне, Костя., Какой ты милый :)

    16.11.2025

  • henri71

    Дело не только в ВГК, но и в том, что наши футболисты оказались по уровню слабее чилийцев.

    16.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Танцы-пляски которые организовывает РФС к футболу не имеют ни какого отношения. Профанация и отмыв денег. Поэтому об этом говорить не надо. Если «пипол» хочет сходить на концерт, вопросов нет. Но футбол… Только для тех кому он интересен, а не два в одном как в одной рекламе…Как говорится деньги не пахнут, но может в рфс задумаются о том, что спорт это спорт, а не шоу бизнес. Хотя о чем это я… Нынешние «руководители» только языком могут нести всякую ахинею…Судя по всему всех и все устраивает…, но как говориться « готовь сани летом»… Время когда нибудь придет, только с таким отношением будет ли сборная к этому готова. Или рылом будут нас возить и будем мы в 4-ой корзине в лучшем случае

    16.11.2025

  • albou2

    Митрофанов - это еще и зеркало русской революции! В смысле, российского футбола.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    И это правильно! Только при таких условиях победим на ЧМ.

    16.11.2025

  • фанат

    Так цифры и говорят впрямую, я вчера писал, что со стороны Карпина это диверсия по отношению к ЦСКА (доп. синонимы можете свои предложить).

    16.11.2025

  • Фирсыч

    Мы безгранично верим, пан Юзеф, отчаянно поддерживаем! Но, устали...

    16.11.2025

  • Фирсыч

    У нас в России, дедушек мэров не убивают!

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ну как можно ставить нашего Митрофанова на одну доску с какими-то негритосами (простите за расизм) африканскими? Митрофанов - глыба, матёрый человечище. А тем юарцам бусики дали, они и довольны. Забыли, что надо бороться. Нашего Митрофанова на бусы не купишь. Через полгода вернут сборную России.

    16.11.2025

  • Андрей

    Оставьте в покое тренера спросите с тех кто этим управляет

    16.11.2025

  • Serg Andreev

    так отмыли бабла и огенты озолотились на шлаке, типа Ося Пенка и Глебка Дыркина! плюс Мирон Чуе

    16.11.2025

  • albou2

    "Колебался всесте с линией"(с).

    16.11.2025

  • Фирсыч

    Ты готов оплатить эти турне?

    16.11.2025

  • Camry163

    А чем сборная должна отличаться от "Динамо" если у них один тренер?

    16.11.2025

  • Фирсыч

    В Канаде такой же чемпионат?

    16.11.2025

  • albou2

    Митрофанов, это, конечно, авторитет! Но вот истррия говорит об обратном. ЮАР отстранили от мирового футбола в 1963 году, а вернули только в 1992 году. Без малого 30 лет. Нас отстранили в 2022, вот и считайте...))) Хотя Митрофанов посильнее любой ФИФА будет).

    16.11.2025

  • merniloskut

    Плоды руководства бамжей в РФС!((

    16.11.2025

  • Фирсыч

    Да полно желающих! Начиная от Мостового и кончая Сёминым.

    16.11.2025

  • Serg Andreev

    Гоните этого Балабола мокрыми тряпками, собрал весь шлак что в Динамо, что в сборной, 57 лет ноль трофеев за что ему 250 млн руб в год дало Динамо и ещё 100 РФС из наших налогов? Развел Дюковых как лохов, ничего не может, только щеки надувает павлин. Доколе терпеть этого пустомелю, развалил отличный футбол команды Лички привел шлак из Ростова, дно...

    16.11.2025

  • Фирсыч

    Вспомнилось. "Официант! Бутылку водки, и что-нибудь на ваш вкус!" Официант принёс две бутылки водки.

    16.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Прочитал первые предложения Алексеева и увидел очередную заказу. Далее читать не имело смысла, ибо заголовок подобран правильно)

    16.11.2025

  • Den211

    да потому что игроки прекрасно понимают что все эти игрища вообще никому не упали, только трата времени и сил. Если даже когда-то сборную и вернут, то там уже команду надо заново собирать. Поэтому все это устраивать сейчас только на потеху чинушам РПЛ да распил бюджета на оплату чтоб к нам хоть кто-то приехал.

    16.11.2025

  • metalurgleha

    А мы сейчас где то играем?

    16.11.2025

  • Фирсыч

    Эх! Не побоюсь этого слова, четырежды!

    16.11.2025

  • Фирсыч

    Не наверное, а много больше полусотни.

    16.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Кому идёт на пользу сравнение с "Динамо"?

    16.11.2025

  • Фирсыч

    Инки в Перу. А так да, чилийцам повезло, что белорусский судья разрешал нашим играть руками в своей штрафной, бить локтями...

    16.11.2025

  • см1955

    Почему бы нам, в сложившихся условиях, совсем не отменить легионеров. Футбол нащ от этого хуже не станет - дальше просто некуда. Зато посмотрим наконец на настоящее ОТЕЧЕСТВЕННОЕ соревнование. А то болеем черт знает за что, прости господи. Ну какой это Зенит? Одни бразильцы. А Спартак, а Краснодар? До чертиков надоело на это смотреть. Я понимаю сильных игроков Кот-Девуара или Боливии, которые едут в Европу. Потому что в Европе футбол любят сильнее. А зачем нам такие легионеры, которых не приняла Европа? Почему мы так не уважаем себя, что принимаем всех без разбору.

    16.11.2025

  • Vadim

    ЗАЧЕМ ?! Мне и в Ленинграде / ПИТЕРЕ хорошо жилось-живёЦа = ЦА-ЦА-ЦА ! )) Жить ХОРОШО! А хорошо ЖИТЬ ещё ЛУЧШЕ! (с):cowboy::heart_eyes::sunglasses:

    16.11.2025

  • metalurgleha

    А смысл наигрывать костяк?Для какого турнира?Логика Карпина понятна.Посмотреть, кто из блескнувших чего стоит на другом уровне.Итог виден.

    16.11.2025

  • Фирсыч

    "Я хочу видеть сыгранную сборную..." "Ваши ожидания - ваши проблемы!"

    16.11.2025

  • valentinstukalovstukalov

    тЫ ПУТАЕШЬ ПРИЧИНУ И ПОСЛЕДСТВИЯ

    16.11.2025

  • инок

    Это сборная Валеры Карпина! Нет основы, нет капитана, нет и тренера. Пора уже освободить его от этой обузы.((

    16.11.2025

  • ровнов

    Сборная напоминает СЭ, особенно отдел футбола. И там и там люди не на своём месте.

    16.11.2025

  • Фирсыч

    А как в предсезонке Алексеев нахваливал Карпина!

    16.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    "Нашлось бы место таким дискуссиям, если бы в национальной команде был освобожденный тренер, а не совместитель?" Сто процентов. Учитывая, что в этой газете есть ТАКОЙ шеф отдела футбола, который даже не останавливается перед вбросом откровенного вранья во время подготовки сборной к матчам - вместо того, чтобы просто взять и позвонить, да, г-н Алексеев?

    16.11.2025

  • см1955

    переижай в маскву и будит тебе щастье тоже

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ну... Вдруг завтра сборную России вернут на международные турниры? Митрофанов обещал, что со дня на день буквально.

    16.11.2025

  • Vadim

    КАКИЕ болельщики = ТАКОЙ и Футбол ((. В выходные один кб клован, с громадным стажем написАл (цитата): - Я ДАЖЕ на заборе в Самарканде видел рисунок "Спартак-Чемпион"! На что я ему ответил:- НУ И ?! Я в начале 70-х тоже на заборах в Ленинграде, Москве и Костроме рисовал синим мелом: ЗЕНИТ ЧЕМПИОН (со стрелкой). За комент получил 29 минусов (дизов), а клоуну - подмасковные ущербы воткнули 37 плюсов (лайков) ВОТ ТАК и ЖИВЁМ ):(.:innocent::laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes::relaxed:??:innocent::soccer::soccer:

    16.11.2025

  • Dolphin75

    Карпина в интересах Сборной освободить от работы в Динамо, а в интересах Динамо освободить от работы в Сборной

    16.11.2025

  • Fanatico

    если бы я получал 400 тыс. руб в день, я бы очень уставал за неделю, столько надо успеть

    16.11.2025

  • albou2

    Вопрос иначе надо ставить: а зачем вообще нужна эта сборная в условиях отстранения от всех международных турниров? Не было бы сборной, не было бы и проблем с совмещением, выбором соперников и т.д.

    16.11.2025

  • Бывший болельщик красно-белых

    Любимая российская игра - найди крайнего. В этот раз им сделают Карпина. Проблема глубже, но никто копать не хочет, поэтому находят козла отпущения

    16.11.2025

  • инок

    Установки Карпина в сборной России выполнили на ура, ровно как в Динамо играют, даже пропускают такие же голы. Валера молодец!

    16.11.2025

  • hattabysh

    Да ЦСКА играет через неделю, после игры сборной. Какие тут могут быть разговоры об усталости? Тем более со стороны журналистов.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Пир Духа!

    16.11.2025

  • Zakhar Romanov

    Главное знать у кого покупать на прoгнозы спорт и всё будет отлично. И не верить телеграму и прочей ерези. В поисковике любом ищите «s t a v k a - p r o g n o z. r u». Работают с 2013 года. Проверенный. Гарантии. Когда-то Матч ТВ о них сюжет показывал.

    16.11.2025

  • Бывший болельщик красно-белых

    Да чего привязались: сборная, Карпин, Динамо. Сами претесь на стадик, никто силком не тащит, вот и получите. Короче, ваши ожидания - ваши проблемы.

    16.11.2025

  • ГЕОРГИЧ,всего два шага! сделай,не боись! один-для смелости из ДИНАМО.ну,а апосля и из сборной

    16.11.2025

  • Ikar

    Есть только один вопрос связанный с этой темой - на каком основании и что увидели лица пригласившие в топ клуб РПЛ России и сборную России - Карпина как тренера ? Что он выиграл , чего добился , где доказал уровень , чем зарекомендовал себя для топ задач ?

    16.11.2025

  • Lars Berger

    Кому это идёт "на пользу"? Валере и его семейному бюджету. Больше - никому.

    16.11.2025

  • Dolphin75

    "великие тренеры прошлого типа Бескова или Лобановского")))))))))))))))))) :thumbsup::thumbsup::thumbsup:

    16.11.2025

  • Fanatico

    Да в принципе любой человек, кто заставит полноценно изучить соперника , согласует с игроками, кто что когда делает. И кто убедит игроков, в том что сборная это главные матчи их карьеры, когда у игроков глаза горят и на 10й минуте и на 93й минуте матча, и носятся они как лоси по полю

    16.11.2025

  • Упёртый русский

    Алексеев показывает в статье свой полный непрофессионализм. Он вообще не пишет про футбол, все его статьи последние два месяца нацелены на идею фикс - возвращение Лички в тренеры Динамо. Очевидно, он получил наличные от манагера Лички и с огромным рвением их отрабатывает. К тому же, при Личке он был придворным корром в Динамо, примерно как Алланазаров был придворным у Заремы в Спартаке. Думаю, что совмещение должности шефа отдела футбола и идеи фикс с Личкой не идут на пользу СЭ. Алексеев должен выбрать: либо оставаться шефом, и убрать из СЭ все свои статьи о тренерах Динамо, или уйти на должность обычного корра и писать исключительно о Динамо, славить Личку и обсирать Карпина. По моему, тема его совмещения уже утомила всех читателей СЭ, факт.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Партии и Правительству виднее. Наша задача - безгранично верить и отчаянно поддерживать.

    16.11.2025

  • Спартаксис г.м.

    Просто мы все, имеющие отношение к футболу: тренера, чиновники, игроки, болельщики, должны осознать одну очевидную истину: наш футбол - юзерский. От уровня, футболистов и тренеров, до уровня подготовки на всех этапах. Нужно менять отношение к воспитанию, именно воспитанию футболистов! Своих футболистов, в саоих дюшор и академиях. А что касается лимита... Если его отменить, то мы просто лишимся и такой сборной.

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Одно непонятно: почему тогда мы меняем от матча к матчу состав сборной, при этом не меняя тренерского штаба ежематчево

    16.11.2025

  • serZheo

    Потому что нефига было лимит убирать. Некого ставить. Нет игроков. В товарняках и Италию убирали 0 3, в 2012-м году. Это ни о чем не говорит. Соперник так же точно ставит другие задачи своим игрокам. Нечего всерьез рассуждать о результатах. Можно говорить об отдельных игроках и схемах, сочетаниях и т.д. Результат - вторичен.

    16.11.2025

  • ШПИЛЕВСКОГО не нужно,а вот ВАЛЕРА там явно слабое звено

    16.11.2025

  • Zhenya Komarov

    У так интересно, Галактионов выигрывает с Локо, все в ладоши хлопают и говорят топ тренер, все клубы его хотят, три игры обосрались, давай на выход. Скажите кто должен быть тренером сборной???

    16.11.2025

  • Fanatico

    Хождение по мукам, эпизод 47 , глава 11 Облегчение Карпина. Возрождение надежды. Надежда забухала.

    16.11.2025

  • Наполеон Леопард

    ЧЕ........как за этих ЛОХов болеть, Ссакеры.....хохлЫ ленд спрошЬ

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А что звучит Россия - Аргентина 5:0

    16.11.2025

  • Zhenya Komarov

    Полностью согласен! Вот интересно кого хотят видеть у руля сборной диванные эксперты?

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Не могу понять, Станка увольняют, а этот неприкасаемый что ли?! Завалил Динамо во вторую десятку и запарашил сборную страны!

    16.11.2025

  • Dolphin75

    Саламыч - точно такой же футбольный бизнесмен и клиент агентов, как и Карпин. Фамилию Агузаров слышали? А Нойштедтера помните?

    16.11.2025

  • oleg ves

    зря вы ругаете Карпина, до его назначения мнгие футболисты не желали играть в сборной, а теперь - все (и даже Глушенков) играют в команде с желанием. А то, что Чили проиграли, так чилийцы - более классная команда, и настрой у них был боевой - это было видно даже когда они гимн пели

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ростов? Ростов то получше выглядел чем Динамо и сборная

    16.11.2025

  • Белый Медведь

    Выбегает на поляну стадо карпинских баранов Постоянно он которых как колоду тасовал Ну, они так и играют, просто через пень-колоду Ровно так, как им Валера, (главный ТРЕНЕР) приказал

    16.11.2025

  • It's not too late

    Валерий, сконцентрируйся на Динамо.... В Ростове ведь временами получалось... Докажи, что ты можешь! До Сборной ты еще не дорос!

    16.11.2025

  • oleg ves

    хотите сказать, что бомжей в Питере обыграли случайно?

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    У Сборной нет главного - игры, есть хаос. Никто бы в Карпина не кидал камни, даже если бы проиграли, но была какая то мысль в игре команды и команда старалась и бежала вперёд. Но этого всего не было. Была обречённость и галимый хаос. Так зачем платить деньги штабу и тренеру, который этот хаос организовал. Нужен порядок. Который мы не увидели. Это не тренер сборной, это говно! Он даже во время перерыва не способен замотивировать игроков. Полный провал. Неудачник и лузер. Желаю Карпину стать главным тренером Спартака! Спартак этого достоин!

    16.11.2025

  • blue-white!

    В Спартаке он толко начинал свою тренерскую детельность, преимущественно доигрывая сезон после уврльнения очередного оренера. А Ростове же он тренерил несколько лет подряд, с небольшим перерывом...

    16.11.2025

  • igorlvov

    Я думаю так! По крайней мере так делали наши великие тренеры прошлого типа Бескова или Лобановского……..Досконально изучить соперника до каждого футболёра, узнать слабые и сильные стороны, пересмотреть хотя бы последние десять матчей с их участием……и на этой основе грамотно выработать стратегию на матч от стартового состава до того как им играть! …….Вы думаете Карпин это делал??? Да я Вас умоляю! Приехал пару раз на поле вышел, для проформы, по трещал за жизнь с пару тройкой игроков И ВСЁ!!! ( у него одна сейчас мысль - как бы из Динамо не попёрли)....Далее в кассу, «честно» получать наши с Вами деньги! Просто на 500% уверен всё так и было! :))).........и что еще хуже ТАК И БУДЕТ ДАЛЕЕ!

    16.11.2025

  • Dron56

    Пора уже поставить точку в этой делеме. Карпина в интересах Сборной освободить от работы в Динамо. (Весной можно и из Сборной отправить по состоянию здоровья.) РФС и Руководство Динамо достойно выйдут из шекотливой ситуации , вроде они в стороне и непричем а пудель Сам виноват приболел ,,немного,,. У нас всегда выход достойный из сложных ситуаций есть . А то ведь если Динамо в стыки опустится и Сборная всяким ,,Мадагаскарам,, продолжит проигрывать еще трудне будет выпутываться а то еще и ,,Простой,, Болельщик может спросить ....

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Все правильно Народ пишет, пан Док. Все эти Фабио, Лёни, Стасики и прочие карпины - не тренеры для сборной России. Нам нужен такой тренер, при котором мы всякие аргентины с испаниями драть будем по 5:0.

    16.11.2025

  • Djin Ignatov

    Дезертир уже был у сборной и проиграв на ЧЕ Дании 1-4 назвал это лучшей игрой сборной ! Не позорься такими выводами про Дезертира !

    16.11.2025

  • Amon1953

    В 1981 году сборную называли Чемпионом Мира по товарищеским играм. Но она играла не с гондурасами. Например обыграла Бразилию на ее поле. Отбор на ЧМ прошла. Да, ей не хватило опыта и чиновники её уничтожили назначив 3-х {трех} тренеров на Чемпионате 1982г, но сборная была, и у нее были перспективы, пока её не угробил Лобановский. Сейчас угроблена сборная под руководством все того же пресловукого Колоска. Запустили легионеров, зарабытывают некие странные околофутбольные личности. А футбола нет. Смотреть на это позорище невозможно.

    16.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Карпин Пнх...

    16.11.2025

  • Danila Smolny

    На удивление многие сливают на футболе. Есть тема всё исправить. Найди в поиске сайт по фразе «серебряный прогноз сервис». Гарантии, реальные отчеты. Питер играет с ними более 13 лет.

    16.11.2025

  • ViktorDiktor®

    /Сбитый лётчик может говорить всё, но он сбитый лётчик/ Федун о Валере в 201? г:rofl:

    16.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Вот смотрю сейчас про получение субсидий...имеют права малочисленные народы ...а мы что блюд....негры что ли...

    16.11.2025

  • ровнов

    Ну что Мистер Алексеев, откуда будете гнать Карпина-из сборной или из Динамо?

    16.11.2025

  • Fanatico

    Воскресные метания по Карпину

    16.11.2025

  • Корнелий Ш

    Один выход остался. Доверить сборную Мостовому. Раз дело не в персоналиях, то хотя бы будет не скучно.

    16.11.2025

  • Djin Ignatov

    Удивляет и молчание Степашина , бывшего премьера , болельщика этого клуба ДИНАМО ! Он по моему входит там в какой то Совет !!! Случайно не в НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ . чтобы ТОЛЬКО наблюдать и ничего не предпринимать !! Неужели он сообщник Карпина и постепенно они топят эту команду ? Ведь в такой Московской команде давно бы уже вышвырнули Карпина-Занзибара !!

    16.11.2025

  • sdf_1

    Не, мне это нравится. Сначала искусили главного тренера сборной России параллельной работой в «Динамо», а потом говорят, что что-то не то. А чего ожидали? Сборная похожа на «Динамо», а «Динамо» на сборную? Так главный тренер сборной России и «Динамо» это один и тот же человек, а не два разных. К примеру, если Константин Алексеев параллельно работе в СЭ будет работать в "Советском спорте", он, что, разные по качеству статьи будет писать для этих изданий? Нет, конечно, качество будет одинаковое. Потому что писать их будет один и тот же человек, а не два разных. Так и с Карпиным. Поэтому динамовскому руководству раньше надо было головой думать, когда они решили Карпина на совмещение уговорить. Тут надо быть недовольными собой, а не Карпиным. Это ж не Карпин по 100 раз на дню названивал Степашину, чтобы его взяли совместителем в «Динамо»

    16.11.2025

  • traveller09

    Латеральная латеральность...латентная латентность...Всё это разрывает общественное сознание общества, которое уже не имеет ничего общего. Господи, ну где эти мазефакеры, которые летят к Земле? Когда наконец прилетят? Ведь я уже устал ждать...и опаздываю на Юпитер.

    16.11.2025

  • с13

    У меня нет никакой аллергии к Динамо, просто традиционно уважительное отношение к давнему сопернику. Ещё более хорошее отношение к сборной своей страны (каковой бы по уровню футбола и достижениям она ни была). Для того, чтобы был шанс у этих команд, необходимо не рассуждать на тему совместительства, а гнать отовсюду Карпина с волчьим билетом от российского футбола. В качестве НЕигрока Валера - это откровенно приблатненный прохиндей, не способный ни к какой системной и качественной работе ни в какой из профессий, связанных с футболом. Проныра, болтун и обещалкин.

    16.11.2025

  • Александр Татарников

    Карпин - это одна проблема. Вторая проблема - это игроки ЦСКА. Они в чемпионате уже еле ползают, показывая вымученный футбол. Они с Динамо Мх не могут сыграть, куда им против Чили? Нельзя их было ставить в основу, надо было разбавлять. Но, и другие не лучше оказались. Батраков подсел, а Головин? Мне его игра вообще не понравилась. Даже в матче с Перу, не мотря на подаренный ему гол. Я не увидел игры осмысленной, с какой-то стратегией в двух этих матчах. Так что, конечно, Карпин не угадал с составом, и в целом у меня в отношении него большой скепсис как в хорошем специалисте. Даже хорошо, что нам не выступать на Больших турнирах - разочарование игрой сборной не избежно. Плохой тренер, плохая команда. И проблема не случайная, а системная. И Нам еще она аукнется!

    16.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Нехватка кадров...а может нехватка денег у кадров...

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Петришь.

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Запомни: букмекеры в выигрыше всегда

    16.11.2025

  • traveller09

    А Спартак? Получается, что и Спартак при Карпине был Ростовом Карпина, просто мы ещё не знали тогда об этом? :thinking::joy:

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    трижды

    16.11.2025

  • Amon1953

    Человек понятия не имеет как выстраивать команду. Это и в Динамо и в сборной видно. Несмотря на все неприятия тренерской идеи Лобановского, он быстро выбирал нужных игроков и дресировал их несмотря на их провалы, а тут идиотская идея имеющая хождение в тренерских кругах, мол играет тот кто лучше себя показал на тренировке, тот и играет. От этого и чехарда в команде.

    16.11.2025

  • igorlvov

    Хотя бы по теории вероятности - Карпин должен понять, что тренер из него как из говна пуля! :))).........и чем его уровень выше, скажем таких как Мостовой или Юран непонятно! Они без дела сидят, а этот сразу на двух должностях! Как так?

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Просто у нас пока не обосрутся по полной, ничего менять не будут

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ой, дурак! Даще нормальному украинцу этого не хочется

    16.11.2025

  • NGE

    Шпилевского в сборную!

    16.11.2025

  • спас

    Эти очереди в эротических фантазиях авторов и "экспертов", как вы пишите. А берутся они из т.н. "источников", которые тоже в этих фантазиях.

    16.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Так то место сборной где в третьей корзине...ну проиграли...лучше играть не будут...не тот уровень...А то что Валерий Георгиевич вытворяет...так спросят потом...

    16.11.2025

  • Pol Pol

    По заголовку ..... Ну чё спрашивать то ? Кому, кому, вот Карпину и идёт на пользу .... Ё моё, два в одном ! Никакой работы, один тиздёж голимый, за то, две зарлаты, плюс ежимесячная премия ... за выслугу лет ! А не нужен ... ни там и не там ! А обитает ... и там и там ! А ? Каково ? Да КАААКово ! Некий, панимаш, Парадокс .... Геннадьев друг ? Такую сборную выпусти счас на общий конвеер .... РэбеЯкличу, пришлось бы повторно обьявлять о её кончине, как после Португезы, когда вдруг .... 1 - 7 приснилось и тренер был, выше всяческих похвал, плюнул и ... просто свалил с поляны ! Мол ; рази я вас этому учил ! Смех один ! Навродь Карпа .... ровно такой же, тоже .... кстате, родом из ромбовых мест ! Не, ну дело ваше, покак кукушатка не накормите досыто, оно из гнезда .... никогда не уйдёт ! А это уже ... никакой не непрофессионализм. Это бестолковость ... обыкновеная, привычная, домотканная !

    16.11.2025

  • NGE

    И сборная Карпина, и Динамо Карпина напоминают Ростов! И так будет со всеми командами Карпина))

    16.11.2025

  • GRININ

    а что , у нас других клубов мало? Ну уберут легов- и как заиграют, забегают,запрыгают паспортисты!?

    16.11.2025

  • serZheo

    Не знаю... Мне, лично, понравилось, как после игры девочки из группы "Чили" пели. Вдохновило. За ЦСКА я бы не искал связи. Кого автор предлагает в основу ставить? Еще скажи - игроков Спартака... Беда в том, что их нет в Спартаке. Наш Глушенков тоже играл. Заговор, нее?.. К тому же легионеры так же разъезжаются по сборным. И там официальные матчи. И не в Сочи, а за океаном... То, что после перерыва на сборные топчики теряют очки - это не новость. Не надо подтягивать к этому один только ЦСКА. После Кубка такая же история. После ЕК такое же. Ничего нового тут нет. То, что проиграли Чили, вот об этом можно поговорить. Совмещение - тоже тема. Но опять же... Это товарняк. Когда в товарняках был важен результат? В товарных смотрят футболистов и пробуют различные схемы. Товарняк не для результата проводят. Как-то все резко забыли об этом...

    16.11.2025

  • 199

    Это где ты класс увидел у чилийцев? Вторая балтика по отрывам ног.Посмотри статистику матча. Просто повезло инкам.

    16.11.2025

  • blue-white!

    А с какого хрена селекцией в Динамо занимается кудрявая болонка, для чего тогда в клубе селекционный отдел?! По крайней мере становится ясно, почему летом закупили партию ростовского шлака, прошлого и нынешнего, плюс сбитый летчик Миранчук...

    16.11.2025

  • GRININ

    а ты, наивный, не знаешь почему даже самые бестолковые там появляются?

    16.11.2025

  • 199

    СЭкс-за кого топите. Признайтесь уже. Кого хототе видеть на месте Карпина? Германия еле еле с Люксембургом справилась и никто не посыпает голову пеплом. Посмотрите статистику матча. Чили это вторая балтика по нарушениям. Эксперементальная защита дала маху вместе с супер вратарём. На то и товарняк.

    16.11.2025

  • blue-white!

    Валеру должен сменить Борис вРотенберг, или Роман вРотенберг, всё равно эту клоунаду ещё долго лицезреть...

    16.11.2025

  • alexanderpisyako

    За чем нам в Д. совмещение кто нибудь ответит? Пока тренер Д. Карпин напоминает Остапа Бендера как художника на пароходе или шахматиста в Васюках - по результатам! Что то не припомню такого тренера чтобы за полгода вообще ни чего создать: - команды единой нет; - игры нет!

    16.11.2025

  • Купер/Canadec/

    По Сеньке и шапка....

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Карпин это тренер - кого надо тренер

    16.11.2025

  • kolchugino-yoga

    По поводу игроков ЦСКА в сборной перед матчем со Спартаком. Да играли, но и у Спартака все игроки разъехались по разным сборным и многие не в Сочи, а в Африку и Южную Америку. Так что никакого ослабления перед игрой ни у кого не будет.

    16.11.2025

  • россияне,сочуствую! вчера вот к примеру мои земляки бились до смерти с датчанами. бились несмотря на то,что проиграно было все в отборе. все кроме чести. в очередной раз убедился,что КАРПИН как тренер ровным счетом из себя ничего не представляет. может и хорошо,что вы не играете в отборе. знаете,смотреть за унижением твоей сборной-то еще удовольствие....

    16.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Карпин пошел в тренера чтобы бабла срубить...

    16.11.2025

  • Инженер по охране труда

    Конечно надо! И выдумывать ничего не надо: просто вернуться к советской системе детского и юношеского футбола! Советские юниорские и молодежные сборные становились чемпионами Европы и призерами чемпионатов мира! А сейчас, что? Ничего - полный ноль!

    16.11.2025

  • FCSM

    А кому вообще стоит расчитывать на тренера Карпина?! Не его это дело.

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Короче, если завтра сайт не заработает - он утонет в Хаусе

    16.11.2025

  • руслан магомедов

    Не неси пургу. У, кого тренер сборной может добиться права на турне. Ты, хотя бы знаешь какие это затраты ??? А, второе , кто захочет играть со сборной РФ? НА ЭТО НАДО ИМЕТЬ РАЗРЕШЕНИ, Нас же недаром гнобят в спорте????? Не для того отстранили, что бы разрешать. ТАМ такие гандилы из политики сидят , что все фифы-уефы , просто фуфло.

    16.11.2025

  • Инженер по охране труда

    Вывод из последних результатов "Динамо" (Москва) и сборной России, а ранее из результатов его тренерской деятельности в "Ростове" и "Спартаке"" один - Валерий Карпин не состоялся как тренер, к сожалению...Далеко не всегда хороший игрок может стать хорошим тренером...В.Г. Карпину пора на выход и в "Динамо" и в сбороной России...

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Смена тренера сборной - это большая аналитика, не подвластная быку

    16.11.2025

  • gan75

    Странный вопрос в заголовке. Банковскому счету Карпина, очевидно же...

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Я тучи разгоню руками И в прошлое закрою дверь И спрячусь за семью замками Ты не ищи меня теперь

    16.11.2025

  • Djin Ignatov

    Это равносильно как в РФС держать ЗАМОМ к примеру Симоняна до 100 лет и подписыать договора тренерам сборной , как Капелло , который не вывел нашу сборную на ЧМ , а получил за это после отставки - 1 МИЛЛИАРД рублей !! И не была ли с этой суммы ОТСТЕГНУТА определенная пайка ? Симонян по сути является защитником и крышей ! Ведь на такого авторитета не заведут уголовные дела и не спросят как так получилось что тренер получил такие деньги ! Как так составлялся такой договор !!!

    16.11.2025

  • Док

    Опять я охреневаю, дорогая редакция)). И ведь народ реально считает, что поменяй Карпина или освободи его от совместительства, то что-то принципиально изменится)). Вы, *****, почитайте себя после Фабио, Лёни, Стасика - абсолютно один к одному)). Да даже про Гуса пистели "случайно", "повезло", "Испания всё показала", "спасибо хорватам" и прочая лабуда. Приведу пример, вроде секундный, но говорящий о многом: вчера идет 90-я минута, после перепасовки в центре наши освободились от прессинга чилийцев и диагональю вывели на левый фланг (между штрафной и боковой) Кругового. Примерно также как в 2008 году Жиркова в игре со шведами и Семака в игре с Голландией. Разница только в одном - те двое мастерскими прострелами вывели на гол Шаву и Павлюченко, а Данила отправил мяч на трибуну метров на 5 выше и метров на 10 в сторону. Вот вам и ответ если не на все, то на многие вопросы. Ну а про лимит, про осень-весну, про лошару Валеру и про купленного или проданного Дюкова можно трындеть всю жисть...))

    16.11.2025

  • руслан магомедов

    Да, это ему нужно, что-то выстраивать. ЗАЧЕМ !!!!!!!!!!

    16.11.2025

  • gennady60

    наш футбол деградирует и карпин тут не причем если футболеры привыкли играть против игроков уровня нижнего или оренбурга то когда они сталкиваются с командой среднего мастерства то наших это приводит в тупик почему ? зачем бодаться когда бабло платят немерено

    16.11.2025

  • Djin Ignatov

    Назначение Карпина в Динамо и Сборную - дело рук человека который наверняка имеет в этом ДЕНЕЖНУЮ выгоду ! Скорее всего ОТМЫВАЕТ деньги а также может быть получает какую то ДАНЬ с зарплаты Карпина как в Динамо так и в СБорной ! А разве плохо получать миллионы как с одной стьороны так и с другой стороны не за что не отвечая !

    16.11.2025

  • руслан магомедов

    Костяка сборной нет, да его Карпин и не наигрывает, впечатление что он работает с агентишками , которым нужно "заиграть" хутболера в сборняке, что бы дороже впарить. Иначе бы За эти годы Карпин бы уже собрал команду. А, так, проиграли_выиграли!!!!!!!!?????????

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Валера люит всех разводить - и при этом разводит руками

    16.11.2025

  • Рабинеришко

    странная логика

    16.11.2025

  • Рабинеришко

    Костя снова в забой, первый во всех делах сэ

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Заглавное фото конечно выбрали, прямо фигура Христа в Рио!

    16.11.2025

  • руслан магомедов

    Ты, посмотри матчи италийцев с 12 места и по последнее, там такие же деграданты играют.

    16.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Или замочить дедушку мэра....

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Пока легковерное лошьё не очухалось нужно ковать деньгу, пока дают!

    16.11.2025

  • Геннадий Марченко

    Что тренеры у нас, что футболисты - серая посредственность. Не зря отлучили от официальных игр, нам там делать нечего.

    16.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Карпину надо поучиться игре в защите у чилийцев....

    16.11.2025

  • руслан магомедов

    На фуга, головины-мироны-умпяровы и прочие там вообще нужны. Если это сборная на вырост. Что-то сдулисьбатраки-кисляки , а также динамовская рать. А, за ними же в очереди стояттоп-клубы. Не тянут они по физике не то что в ТОПЫ, даже в сборной так себе. Слабые, мелкие. Что из них взять.

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Свой карман - ближе к телу

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Карпин - ставленник букмекероского лобби!

    16.11.2025

  • 36

    Валере нужно уходить из Динамо и работать в сборной.Работать,а не посещать ее когда время есть.Просматривать соперников и не давать повода для оптимизма перед игрой и даже в перерыве,как вчера.Добиваться выезда сборной в турне по Южной Америке,Африке,Азии

    16.11.2025

  • traveller09

    Прежде всего выгодно тем, кто этому...эстонцу по 2 ляма на лапу кладёт. Ведь очевидно же, что просто так по 2 ляма никому класть не будут. Рассейские бабушки не дадут соврать.

    16.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Сколько чилийцы перехватов сделали...это потому что колхоз....а по уровню игроков....наша выше...

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Кому-кому, ведь ежу понятно, что после этих двух просеров выиграли Букмекеры! Это же очевидно, что он дурит легковерных лохов-народ обещаниями, а толстопузые дядьки из ВИН-ЛАЙНА и Х-БЕТА гребут миллионы!

    16.11.2025

  • руслан магомедов

    Карпин набирает Охренительно расширенный состав из футболистов разного уровня подготовки и разных амплуа, затем разбивает их на составы, и они играют в этих составах ДВЕ ИГРЫ,!!! ЦСКА весь во вторых играх к нему добавляют, каждый раз других. ЭТО ХРЕНЬ , А НЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ!!!!! И, происходит эта лажа из года в год.

    16.11.2025

  • traveller09

    Пили. Пьём. И будем пить. А если деньги останутся, то ещё и...закусывать начнём. Но это не точно.

    16.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Футбол РПЛ давно перешёл на колхоз....бей беги...попалась обученная организованная команда...так то не страшно...такие чемпионаты сплошь и рядом...

    16.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Какой пастух- такое и стадо Каков поп- таков приход.. и тд... :point_up: Пастух(поп) у сборной - плох, ещё и болтун:thumbsdown:

    16.11.2025

  • Filin63

    Кому? Валере идёт на пользу. Деньги гребет лопатой.

    16.11.2025

  • Марко Петкович

    Валера творит дичь,с таким тренером, даже такое дно как Чили мы не обыграна. Верните Саламыча в сборную и будет результат! Валера со своими агентами устроил из сборной проходной двор! у Ваоеры есть в распоряжении хорошие футболисты,но он даже элементарно костяк команды не может построить. Играют в сборной все подряд! Нужно гнать этого афериста давно! Пусть едет в Европу и там тренирует,нам здесь такие деятели не нужны

    16.11.2025

  • руслан магомедов

    Какая разница проиграли-выиграли.Для чего игроки мордуются в этих встречах, ??? Ответ один , А ДЛЯ ТОГО, ЧТО ЕСЛИ ВДРУГ фифы-уефы РАЗРЕШАТ, А МЫ ГОТОВЫ БУДЕМ.Имеет место такой расклад ??? ИМЕЕТ!!!!!!!

    16.11.2025

  • traveller09

    Только импортозамещение, утильсбор, техносбор и прочий побор смогут возродить великую Рассейскую сборную времён Царя-батюшки. И вот тогда мы всем покажем. Нет, мальчишка, не Кузькину Мать. Её эти проклятые коммуняки уже показывали. Мы покажем...величие и...самодержавие!

    16.11.2025

  • mikeV

    дважды топ-тренер!

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А еще точнее не хотят

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вряд ли как могут, скорее как хотят

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Пишите, Шура, пилите

    16.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Золушка не умеет водить автомобиль! Киркоров не умеет печь хлеб...

    16.11.2025

  • Dim7111

    Кто вам рассказал, что Россия должна обыгрывать Чили в футбол? Я вообще в ужасе от тех времен, когда мы против украинцев сыграем.

    16.11.2025

  • Dim7111

    С нуля? Тогда надо с мальчишками 7 лет начинать работать.

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ну так ты же хохол, тебе хочется распада России!

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ну так если в КРансодаре, Спартаке и Зените 80% основных игроков латиносы и негры, то откуда брать в Сборную?! Вот и ДивеевоБивеевыУмяровы и феерят!

    16.11.2025

  • Сказо4ник

    они выступают, не в Реалах, конечно, но в сильных командах. А наши... Как могут, так и играют))

    16.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Всё время гложет мысль - кому же этот карпин на руку?

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Меня тоже все устраивает: чем хуже, тем лучше

    16.11.2025

  • Skorz.

    Сейчас , редкий для мировой практики период , когда мы можем создавать Сборную с нуля . Вместо этого , происходят дикие эксперименты , мол сборная путем отсева игроков , сама собой обретет костяк ))) Кто этого самодура пригласил и посчитал , что еще и клуб он поднимет ? Есть и более сложная проблема , а кто вместо ? Не похоже , что кто то явно и немедленно , желает стать калифом на час ! Допустят обратно до международа и меня пнут. Я даже предложить никого не могу (((

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Пили - пока пила в руках держится

    16.11.2025

  • МаратХ

    Алексеев- вопрос не корректный. В первую очередь, очень выгодно для семьи эстонца, со сборной России под 2 мульта евро и от Динамо примерно столько же

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Совместительство - карману не помеха

    16.11.2025

  • Dolphin75

    Динамо - топ-клуб, Россия - топ-сборная, Карпин - топ-тренер.

    16.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Он никогда не был тренером!Блатной!

    16.11.2025

  • Slim Tallers

    Совместительство,разумеется,влияет. Но неужели автор серьёзно считает,что сборная может играть лучше чем играет?! Уволят Валеру из Динамо, и что,Валера будет блистать в сборной?! Не по Сеньке шапка.

    16.11.2025

  • j.tolchenov

    Главный вывод - Карпин не умеет выстраивать игру команды!

    16.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Совмещение идёт на пользу шефу писак о ногоболе Костику.. Вместо серьёзного анализа пиши себе чушь с название позвончее.. И будет тебе хонор-ар..

    16.11.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    Хочется напомнить, что сборная-это все-таки КОМАНДА. А у Карпина через сборную прошло уже наверно больше полусотни футболистов. О какой команде и сыгранности этой команды тогда можно говорить? Игроки тоже не идиоты. Видят, что не всегда вызываются лучшие, а «на кого бог пошлет». Соответственно не уверены в своей надобности в сборной.

    16.11.2025

  • george64

    Опечалились поклонники сборной.. А чего печалиться? Сборная Чили намного классней команда. Это было видно по всему. А наши.. А что наши?. Они продолжат деградировать в нашем деградирующем чемпионате. Ведь всех всё устраивает. И вот от этого осознания действительно можно опечалиться..

    16.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Всё ж зря тогда Дзюба не поправил кепочку Карпину .

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Костя не пыли. Главное две зарплаты получать, а остальное по фигу! Лохи в очередной раз стерпят. Лохи приучены терпеть, страдать и жрать го вно!

    16.11.2025

  • alexpomor

    "Теперь — 25 с Перу и 404 с Чили." 404? Ошибка, фатальная ошибка)))

    16.11.2025

  • andy1962

    да не Динамо сборная напомнила, а сборную России. Вчера после матча эксперты на Матче в тч уважаемый Шалимов спорили насчет того, должен быть уже определен костяк сборной или Карпин будет продолжать просеивать через сборную более-менне блеснувших в национальном чемпионате? Понравилась позиция Александра Гришина, который готов был назвать состав сборной уже сейчас, но которому постоянно язвил Шалимов. Итог. Вместо того , чтобы определить состав и наиграть его до автоматизма, Карпин непростительно теряет время, каждый раз тасуя состав. В этом он очень похож на Абаскаля. Мне скажут...Так нас могут еще лет 20 никуда не пускать. Ответ Я хочу видеть сыгранную сборную , которая пусть и в товарищиеских матчах будет рвать разные Катары, Иордании, Нигерии со счетом 10-0.

    16.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Это очевидно. Но всех кроме болельщиков все устраивает. А на болельщиков функционерам наплевать.

    16.11.2025

  • AnTaras

    Как, кому? Карпину!:grinning:

    16.11.2025

  • ЧикиБегиристайн

    По Валере думается всем все понятно, человек одну работу не вывозит, а две тем более. Но еще хотелось бы вспомнить бравурные статейки и комментарии "экспертов" о том, как за Батраковым и прочими нашими молодыми игроками выстраивается очередь из европейских топ-клубов. Получается, чилийцы всей сборной тогда должны в Реалах и Бавариях выступать.

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Валерий Карпин
    Футбол
    РПЛ
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
    ФК Динамо (Москва)
    Читайте также
    В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
    МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
    Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
    В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
    Популярное видео
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    Газзаев: «Карпину станет легче, если он откажется от совмещения постов в сборной и «Динамо»
    Газзаев: «Тюкавин далек от оптимальной формы. Против Чили пригодился бы Воробьев»
    «Карпину пора определиться: либо сборная, либо «Динамо». Ему самому станет легче». Газзаев — о поражении от Чили
    Газзаев о поражении сборной: «Кто сказал, что Чили — слабая команда?!»
    Вратарь сборной Чили считает четвертьфинал ЧМ уровнем сборной России
    Вратарь «Суонси» заявил, что был счастлив сыграть против сборной России
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    Защитник «Спартака» Литвинов заявил, что не знает, попрощалась ли команда со Станковичем
    Карпин — о состоянии Облякова: «От удара защемило нерв. Как отпустит — сможет играть»
    Тенденция: Карпин снова выпустил в основе сборной сразу пять игроков ЦСКА, и Обляков травмировался. Повлияет ли это на дерби со «Спартаком»?
    Обляков о травме в матче Россия — Чили: «Небольшая контузия, защемило поясницу»
    Канчельскис об отставке Станковича: «Надо было раньше его увольнять — еще в прошлом году»
    Акинфеев о составе ЦСКА: «Как ни крути, а зимой надо усиливаться»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя