Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина? Сборная России проиграла Чили в Сочи и прервала беспроигрышную серию

Константин Алексеев Шеф отдела футбола

Константин Алексеев — о поражении от Чили.

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи) Россия проиграла впервые за четыре года. Когда-то это должно было случиться хотя бы по теории вероятности. Камерун, Сербия, Нигерия, Иран, Боливия, Перу, Чили... Уступить в матчах с такими оппонентами всего однажды — вполне нормально для уровня нашей команды. Другое дело, что именно в игре с Чили это было неожиданно. Соперник занял последнее 10-е место в отборочной группе Южной Америки, за три года выиграл только два официальных матча, а в 2025-м еще не забивал. Но оформил победу по делу у практически сильнейшего состава России. Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения Ноябрьский сбор в целом получился для нашей команды неудачным. РФС здорово работает над привлечением зрителей — трибуны заполняются, шоу-программы интересные, поддержка отличная. Народ жил игрой и заслуживал немного большего в ответ. Ни с Перу, ни с Чили мы не увидели огня и страсти. Футболисты старались, в нежелании их точно не упрекнешь, но как будто не хватало взрыва, нацеленности. И комментарии не отличались оригинальностью: «Словно игру «Динамо» посмотрел». У бело-голубых тоже вроде какое-то броуновское движение впереди, но мало настоящей остроты, а у своих ворот — привозы. «Дежавю: похожи и с Перу, и с «Динамо». Ошибки есть, но параллели нет смысла проводить — ошибаются разные игроки», — подчеркнул Валерий Карпин, когда журналист отметил в матче с Чили схожесть с тем, что происходит в обороне бело-голубых. Игроки разные, но футбол примерно одинаковый, сценарии похожи, а пропущенные мячи вызывают ощущение дежавю не только у главного тренера. И у многих возникает вопрос: а не следствие ли это совмещения? Возглавлять топ-клуб (а «Динамо» к таким относится и по бюджету, и по задачам на сезон) — уже громадная нервная нагрузка, которую сложно выдерживать. Матчи, разъезды, тренировочный и воспитательный процесс, анализ соперника, медиаактивности и спонсорские запросы — задач миллион. Карпин еще и селекцией занимается вовсю. При этом у бело-голубых большие проблемы с игрой и результатами, критика болельщиков зашкаливает с самого начала сезона. В этот момент вместо подготовки к матчу очередного тура главный тренер «Динамо» уезжает в сборную, где основное место работы. Идет ли это на пользу клубу? Очевидно — нет. Судя по встречам с Перу и Чили — сборной тоже. Какой тренер — такая команда. Есть ощущение, что футболистам не хватило на ноябрьском сборе эмоций. Может это быть связано с тем зарядом, который идет от Карпина? Думаю, вполне. Отсюда и простые ошибки сзади, и беззубость впереди. И далеко не положительные впечатления болельщиков, с таким энтузиазмом пришедших на трибуны. «Хочется сыграть с командами из топ-10». Карпин — о Дзюбе, травме Облякова и поражении от Чили Опечалились поклонники сборной, фанаты «Динамо» с тоской думают о дистанции в три очка от зоны стыков в РПЛ, но это еще не все, кто недоволен совмещением. Популярная тема в субботу — армейцы в национальной команде. Активно обсуждается статистика, согласно которой футболисты ЦСКА постоянно гораздо больше играют во втором матче на сборах: в 2025 году соотношение минут — 267-1358 в пользу вторых встреч. В октябре, скажем, было так: 1 минута с Ираном против 346 с Боливией. Теперь — 25 с Перу и 404 с Чили. А дальше — дерби со «Спартаком». ЦСКА в этом сезоне проиграл в РПЛ лишь дважды — «Локомотиву» и «Ростову». В обоих случаях — после паузы на матчи сборной. И болельщики красно-синих видят зависимость одной статистики от другой. Нашлось бы место таким дискуссиям, если бы в национальной команде был освобожденный тренер, а не совместитель?

ЛЕОН КИЛЛЕР Кто знает, почему Димка Губашлёп с Равином не орут во всеуслышание, проо увольнение Карпина из Сборной, как они орали про увольнение Станка?! В чём разница?! По мне футбол Станка более результативнее и интереснее чем футбол Карпина! 16.11.2025

Никто62 А что ее видеть и зачем! В чем смысл? 16.11.2025

Красно-белый Аквариум7 Перечислите, плиз хороших наших тренеров:- Совдепию не предлагать, Ну И тд... 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Среди Зенитовцев много нормальных, а среди спартаковцев один Игорь Львов и Каспий! 16.11.2025

Никто62 Гнать отовсюду.На сборную Палыча в Динамо Личку вернуть 16.11.2025

youareuseless Зарплаты платятся - и хорошо. А кто как играет, и что думают болельщики - никому не интересно. Задача: когда вернёмся, чтоб это уже не имело смысл)) 16.11.2025

igorlvov Почему сборная так позорно с играла два последних матча!? Да ёёё ответ очевиден! Да плевать на результат хотели и футболёры и тренер и главное РФС!!!! Спроса ни какого! От слова ВООБЩЕ! Не на рубль их ЗП не уменьшится! НЕ НА РУБЛЬ!!! А на мнение людей, болельщиков, своей страны, они СРАТЬ хотели, с высочайшей колокольни! :(((((((( Называется - это ДУТАЯ, ГЛИНЯННАЯ ВЕРТИКАЛЬ! 16.11.2025

Т80БВМ Совмещение идет на пользу карману Карпина. На футболистов и болельщиков от Карпина идет отрицательный заряд. 16.11.2025

Vadim С осени 1971-го за Зенит !!! ЗЕНИТ - ЦСКА 5:О ( Стадион С . М . Кирова = Автобус №45 ) За почти 55 лет ни одного НОРМАЛЬНОГО спартача НЕ встречал = = НИ ОДНОГО ((. Мамой клянусь:soccer: 16.11.2025

см1955 Любой футбол, что у них, что у нас, - это деньги, которые одни (те кто устраивает шоу) забирают у других ( тех кто покупается ). Какая разница проиграла сборная или победила, когда народ валит на стадион? А вот если бы народ был бы по умнее... но этого никогда не будет) 16.11.2025

sergey stepanov Как кому? Кто назначил его в сборную и в Динамо, ведь слух пошёл, что Карп готов тренировать что угодно за откат! 16.11.2025

treider Понятно - кому)) в денежном выражении. 16.11.2025

см1955 заменил бы "мокрыми тряпками" на "ссаными тапками", а с остальным согласен 16.11.2025

см1955 Пока не попробуешь, не узнаешь. Смотри как санкции, будь они неладны, всколыхнули нашу отечественную инициативу. Они думали нам каюк, а мы живем. И с футболом так же будет. Вдруг откуда не возьмись, появятся хорошие тренеры .. ну и так далее 16.11.2025

Adiоs Amigos R ЦСКА в этом сезоне проиграл в РПЛ лишь дважды — «Локомотиву» и «Ростову». В обоих случаях — после паузы на матчи сборной. И болельщики красно-синих видят зависимость одной статистики от другой. ------------ Традиции надо чтить, имхо. 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Карпин не тренер, все его команды полнейшее отстойное го вно. Игры нет и не было. Ставит парашный трусливый тупой футбол. 16.11.2025

vvi432 Польза только Карпину. Обул Динамо, да и сборную не наигрывает, а собирает каждый раз разную. Да и пользуясь совмещением пакостит армейцам. 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Благодаря действиям Карпина наша сборная оказалась у футбольной параши! 16.11.2025

хурма(сельдерей) Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина? ============================================= тема уже оскомину набила стая попугаев про одно и тоже сборная напомнила про низкую интенсивность и скорость в нашем чемпионавте вчера это так ярко было видно когда-то давно уже сравнивал наших вчера после тихого омута РПЛ бросили в бурную реку и там бедолаги барахтались как могли у Карпина нет других футболистов только из омута РПЛ совмещай не совмещай...тема периодически всплывает и не имеет никакого смысла вопрос не в Карпине и совмещениях ...а в низком уровне РПЛ брпаво сборная Чили! она показала вчера наш уровень Карпин написал с ошибкой...Карпинн а может так точнее Карпинн из Таллинна 16.11.2025

dimarmy И что ты увидишь на поле? 16.11.2025

я разве,что-то говорил про тот матч? вы слабо понимаете русский? 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Я нормальных болел Спартака не видел, попадаются полнейшие у е баны; 16.11.2025

Пан Юзеф Так-то да. Но зеркало большое, а революция что-то пока маленькая. 16.11.2025

spor71917 Что значит оказались ?! Сборная Чили ( на глаз ) = = МИНИМУМ 8 раз проходила в 1/8 ЧМ , СССР / Россия - не более 5:star_struck: 16.11.2025

bvp Поклонники Динамо удрученно вздыхают, почему Карпуша всплыл именно в Динамо? За что такое наказание? 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Мистер Питкин в тылу врага! 16.11.2025

Топотун Питкин, хочешь Котю ? 16.11.2025

Фирсыч В первом матче, дома ( 0:6 ), тоже бились? 16.11.2025

Petr Bitkin Так его, так! :) Чихал валера на ваш коммерческий футбол. Обоюдно. :) Ну, вот смотрите: рашьше были времена, а теперь - мгновения :)... Здоровия валере. Я не хотел так уж..., прям в берцО :) ... в голеностоп... ничо, обойдёца :) 16.11.2025

Фирсыч Ну, это не нам решать. 16.11.2025

Petr Bitkin Мне, Костя., Какой ты милый :) 16.11.2025

henri71 Дело не только в ВГК, но и в том, что наши футболисты оказались по уровню слабее чилийцев. 16.11.2025

Ни кто кроме нас Танцы-пляски которые организовывает РФС к футболу не имеют ни какого отношения. Профанация и отмыв денег. Поэтому об этом говорить не надо. Если «пипол» хочет сходить на концерт, вопросов нет. Но футбол… Только для тех кому он интересен, а не два в одном как в одной рекламе…Как говорится деньги не пахнут, но может в рфс задумаются о том, что спорт это спорт, а не шоу бизнес. Хотя о чем это я… Нынешние «руководители» только языком могут нести всякую ахинею…Судя по всему всех и все устраивает…, но как говориться « готовь сани летом»… Время когда нибудь придет, только с таким отношением будет ли сборная к этому готова. Или рылом будут нас возить и будем мы в 4-ой корзине в лучшем случае 16.11.2025

albou2 Митрофанов - это еще и зеркало русской революции! В смысле, российского футбола. 16.11.2025

Пан Юзеф И это правильно! Только при таких условиях победим на ЧМ. 16.11.2025

фанат Так цифры и говорят впрямую, я вчера писал, что со стороны Карпина это диверсия по отношению к ЦСКА (доп. синонимы можете свои предложить). 16.11.2025

Фирсыч Мы безгранично верим, пан Юзеф, отчаянно поддерживаем! Но, устали... 16.11.2025

Фирсыч У нас в России, дедушек мэров не убивают! 16.11.2025

Пан Юзеф Ну как можно ставить нашего Митрофанова на одну доску с какими-то негритосами (простите за расизм) африканскими? Митрофанов - глыба, матёрый человечище. А тем юарцам бусики дали, они и довольны. Забыли, что надо бороться. Нашего Митрофанова на бусы не купишь. Через полгода вернут сборную России. 16.11.2025

Андрей Оставьте в покое тренера спросите с тех кто этим управляет 16.11.2025

Serg Andreev так отмыли бабла и огенты озолотились на шлаке, типа Ося Пенка и Глебка Дыркина! плюс Мирон Чуе 16.11.2025

albou2 "Колебался всесте с линией"(с). 16.11.2025

Фирсыч Ты готов оплатить эти турне? 16.11.2025

Camry163 А чем сборная должна отличаться от "Динамо" если у них один тренер? 16.11.2025

Фирсыч В Канаде такой же чемпионат? 16.11.2025

albou2 Митрофанов, это, конечно, авторитет! Но вот истррия говорит об обратном. ЮАР отстранили от мирового футбола в 1963 году, а вернули только в 1992 году. Без малого 30 лет. Нас отстранили в 2022, вот и считайте...))) Хотя Митрофанов посильнее любой ФИФА будет). 16.11.2025

merniloskut Плоды руководства бамжей в РФС!(( 16.11.2025

Фирсыч Да полно желающих! Начиная от Мостового и кончая Сёминым. 16.11.2025

Serg Andreev Гоните этого Балабола мокрыми тряпками, собрал весь шлак что в Динамо, что в сборной, 57 лет ноль трофеев за что ему 250 млн руб в год дало Динамо и ещё 100 РФС из наших налогов? Развел Дюковых как лохов, ничего не может, только щеки надувает павлин. Доколе терпеть этого пустомелю, развалил отличный футбол команды Лички привел шлак из Ростова, дно... 16.11.2025

Фирсыч Вспомнилось. "Официант! Бутылку водки, и что-нибудь на ваш вкус!" Официант принёс две бутылки водки. 16.11.2025

Dmitriy Nekrasov Прочитал первые предложения Алексеева и увидел очередную заказу. Далее читать не имело смысла, ибо заголовок подобран правильно) 16.11.2025

Den211 да потому что игроки прекрасно понимают что все эти игрища вообще никому не упали, только трата времени и сил. Если даже когда-то сборную и вернут, то там уже команду надо заново собирать. Поэтому все это устраивать сейчас только на потеху чинушам РПЛ да распил бюджета на оплату чтоб к нам хоть кто-то приехал. 16.11.2025

metalurgleha А мы сейчас где то играем? 16.11.2025

Фирсыч Эх! Не побоюсь этого слова, четырежды! 16.11.2025

Фирсыч Не наверное, а много больше полусотни. 16.11.2025

Kirill Boglovsky Кому идёт на пользу сравнение с "Динамо"? 16.11.2025

Фирсыч Инки в Перу. А так да, чилийцам повезло, что белорусский судья разрешал нашим играть руками в своей штрафной, бить локтями... 16.11.2025

см1955 Почему бы нам, в сложившихся условиях, совсем не отменить легионеров. Футбол нащ от этого хуже не станет - дальше просто некуда. Зато посмотрим наконец на настоящее ОТЕЧЕСТВЕННОЕ соревнование. А то болеем черт знает за что, прости господи. Ну какой это Зенит? Одни бразильцы. А Спартак, а Краснодар? До чертиков надоело на это смотреть. Я понимаю сильных игроков Кот-Девуара или Боливии, которые едут в Европу. Потому что в Европе футбол любят сильнее. А зачем нам такие легионеры, которых не приняла Европа? Почему мы так не уважаем себя, что принимаем всех без разбору. 16.11.2025

Vadim ЗАЧЕМ ?! Мне и в Ленинграде / ПИТЕРЕ хорошо жилось-живёЦа = ЦА-ЦА-ЦА ! )) Жить ХОРОШО! А хорошо ЖИТЬ ещё ЛУЧШЕ! (с):cowboy::heart_eyes::sunglasses: 16.11.2025

metalurgleha А смысл наигрывать костяк?Для какого турнира?Логика Карпина понятна.Посмотреть, кто из блескнувших чего стоит на другом уровне.Итог виден. 16.11.2025

Фирсыч "Я хочу видеть сыгранную сборную..." "Ваши ожидания - ваши проблемы!" 16.11.2025

valentinstukalovstukalov тЫ ПУТАЕШЬ ПРИЧИНУ И ПОСЛЕДСТВИЯ 16.11.2025

инок Это сборная Валеры Карпина! Нет основы, нет капитана, нет и тренера. Пора уже освободить его от этой обузы.(( 16.11.2025

ровнов Сборная напоминает СЭ, особенно отдел футбола. И там и там люди не на своём месте. 16.11.2025

Фирсыч А как в предсезонке Алексеев нахваливал Карпина! 16.11.2025

С детства за Уралмаш! "Нашлось бы место таким дискуссиям, если бы в национальной команде был освобожденный тренер, а не совместитель?" Сто процентов. Учитывая, что в этой газете есть ТАКОЙ шеф отдела футбола, который даже не останавливается перед вбросом откровенного вранья во время подготовки сборной к матчам - вместо того, чтобы просто взять и позвонить, да, г-н Алексеев? 16.11.2025

см1955 переижай в маскву и будит тебе щастье тоже 16.11.2025

Пан Юзеф Ну... Вдруг завтра сборную России вернут на международные турниры? Митрофанов обещал, что со дня на день буквально. 16.11.2025

Vadim КАКИЕ болельщики = ТАКОЙ и Футбол ((. В выходные один кб клован, с громадным стажем написАл (цитата): - Я ДАЖЕ на заборе в Самарканде видел рисунок "Спартак-Чемпион"! На что я ему ответил:- НУ И ?! Я в начале 70-х тоже на заборах в Ленинграде, Москве и Костроме рисовал синим мелом: ЗЕНИТ ЧЕМПИОН (со стрелкой). За комент получил 29 минусов (дизов), а клоуну - подмасковные ущербы воткнули 37 плюсов (лайков) ВОТ ТАК и ЖИВЁМ ):(.:innocent::laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes::relaxed:??:innocent::soccer::soccer: 16.11.2025

Dolphin75 Карпина в интересах Сборной освободить от работы в Динамо, а в интересах Динамо освободить от работы в Сборной 16.11.2025

Fanatico если бы я получал 400 тыс. руб в день, я бы очень уставал за неделю, столько надо успеть 16.11.2025

albou2 Вопрос иначе надо ставить: а зачем вообще нужна эта сборная в условиях отстранения от всех международных турниров? Не было бы сборной, не было бы и проблем с совмещением, выбором соперников и т.д. 16.11.2025

Бывший болельщик красно-белых Любимая российская игра - найди крайнего. В этот раз им сделают Карпина. Проблема глубже, но никто копать не хочет, поэтому находят козла отпущения 16.11.2025

инок Установки Карпина в сборной России выполнили на ура, ровно как в Динамо играют, даже пропускают такие же голы. Валера молодец! 16.11.2025

hattabysh Да ЦСКА играет через неделю, после игры сборной. Какие тут могут быть разговоры об усталости? Тем более со стороны журналистов. 16.11.2025

Пан Юзеф Пир Духа! 16.11.2025

Бывший болельщик красно-белых Да чего привязались: сборная, Карпин, Динамо. Сами претесь на стадик, никто силком не тащит, вот и получите. Короче, ваши ожидания - ваши проблемы. 16.11.2025

ГЕОРГИЧ,всего два шага! сделай,не боись! один-для смелости из ДИНАМО.ну,а апосля и из сборной 16.11.2025

Ikar Есть только один вопрос связанный с этой темой - на каком основании и что увидели лица пригласившие в топ клуб РПЛ России и сборную России - Карпина как тренера ? Что он выиграл , чего добился , где доказал уровень , чем зарекомендовал себя для топ задач ? 16.11.2025

Lars Berger Кому это идёт "на пользу"? Валере и его семейному бюджету. Больше - никому. 16.11.2025

Dolphin75 "великие тренеры прошлого типа Бескова или Лобановского")))))))))))))))))) :thumbsup::thumbsup::thumbsup: 16.11.2025

Fanatico Да в принципе любой человек, кто заставит полноценно изучить соперника , согласует с игроками, кто что когда делает. И кто убедит игроков, в том что сборная это главные матчи их карьеры, когда у игроков глаза горят и на 10й минуте и на 93й минуте матча, и носятся они как лоси по полю 16.11.2025

Упёртый русский Алексеев показывает в статье свой полный непрофессионализм. Он вообще не пишет про футбол, все его статьи последние два месяца нацелены на идею фикс - возвращение Лички в тренеры Динамо. Очевидно, он получил наличные от манагера Лички и с огромным рвением их отрабатывает. К тому же, при Личке он был придворным корром в Динамо, примерно как Алланазаров был придворным у Заремы в Спартаке. Думаю, что совмещение должности шефа отдела футбола и идеи фикс с Личкой не идут на пользу СЭ. Алексеев должен выбрать: либо оставаться шефом, и убрать из СЭ все свои статьи о тренерах Динамо, или уйти на должность обычного корра и писать исключительно о Динамо, славить Личку и обсирать Карпина. По моему, тема его совмещения уже утомила всех читателей СЭ, факт. 16.11.2025

Пан Юзеф Партии и Правительству виднее. Наша задача - безгранично верить и отчаянно поддерживать. 16.11.2025

Спартаксис г.м. Просто мы все, имеющие отношение к футболу: тренера, чиновники, игроки, болельщики, должны осознать одну очевидную истину: наш футбол - юзерский. От уровня, футболистов и тренеров, до уровня подготовки на всех этапах. Нужно менять отношение к воспитанию, именно воспитанию футболистов! Своих футболистов, в саоих дюшор и академиях. А что касается лимита... Если его отменить, то мы просто лишимся и такой сборной. 16.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Одно непонятно: почему тогда мы меняем от матча к матчу состав сборной, при этом не меняя тренерского штаба ежематчево 16.11.2025

serZheo Потому что нефига было лимит убирать. Некого ставить. Нет игроков. В товарняках и Италию убирали 0 3, в 2012-м году. Это ни о чем не говорит. Соперник так же точно ставит другие задачи своим игрокам. Нечего всерьез рассуждать о результатах. Можно говорить об отдельных игроках и схемах, сочетаниях и т.д. Результат - вторичен. 16.11.2025

ШПИЛЕВСКОГО не нужно,а вот ВАЛЕРА там явно слабое звено 16.11.2025

Zhenya Komarov У так интересно, Галактионов выигрывает с Локо, все в ладоши хлопают и говорят топ тренер, все клубы его хотят, три игры обосрались, давай на выход. Скажите кто должен быть тренером сборной??? 16.11.2025

Fanatico Хождение по мукам, эпизод 47 , глава 11 Облегчение Карпина. Возрождение надежды. Надежда забухала. 16.11.2025

Наполеон Леопард ЧЕ........как за этих ЛОХов болеть, Ссакеры.....хохлЫ ленд спрошЬ 16.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный А что звучит Россия - Аргентина 5:0 16.11.2025

Zhenya Komarov Полностью согласен! Вот интересно кого хотят видеть у руля сборной диванные эксперты? 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Не могу понять, Станка увольняют, а этот неприкасаемый что ли?! Завалил Динамо во вторую десятку и запарашил сборную страны! 16.11.2025

Dolphin75 Саламыч - точно такой же футбольный бизнесмен и клиент агентов, как и Карпин. Фамилию Агузаров слышали? А Нойштедтера помните? 16.11.2025

oleg ves зря вы ругаете Карпина, до его назначения мнгие футболисты не желали играть в сборной, а теперь - все (и даже Глушенков) играют в команде с желанием. А то, что Чили проиграли, так чилийцы - более классная команда, и настрой у них был боевой - это было видно даже когда они гимн пели 16.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Ростов? Ростов то получше выглядел чем Динамо и сборная 16.11.2025

Белый Медведь Выбегает на поляну стадо карпинских баранов Постоянно он которых как колоду тасовал Ну, они так и играют, просто через пень-колоду Ровно так, как им Валера, (главный ТРЕНЕР) приказал 16.11.2025

It's not too late Валерий, сконцентрируйся на Динамо.... В Ростове ведь временами получалось... Докажи, что ты можешь! До Сборной ты еще не дорос! 16.11.2025

oleg ves хотите сказать, что бомжей в Питере обыграли случайно? 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР У Сборной нет главного - игры, есть хаос. Никто бы в Карпина не кидал камни, даже если бы проиграли, но была какая то мысль в игре команды и команда старалась и бежала вперёд. Но этого всего не было. Была обречённость и галимый хаос. Так зачем платить деньги штабу и тренеру, который этот хаос организовал. Нужен порядок. Который мы не увидели. Это не тренер сборной, это говно! Он даже во время перерыва не способен замотивировать игроков. Полный провал. Неудачник и лузер. Желаю Карпину стать главным тренером Спартака! Спартак этого достоин! 16.11.2025

blue-white! В Спартаке он толко начинал свою тренерскую детельность, преимущественно доигрывая сезон после уврльнения очередного оренера. А Ростове же он тренерил несколько лет подряд, с небольшим перерывом... 16.11.2025

igorlvov Я думаю так! По крайней мере так делали наши великие тренеры прошлого типа Бескова или Лобановского……..Досконально изучить соперника до каждого футболёра, узнать слабые и сильные стороны, пересмотреть хотя бы последние десять матчей с их участием……и на этой основе грамотно выработать стратегию на матч от стартового состава до того как им играть! …….Вы думаете Карпин это делал??? Да я Вас умоляю! Приехал пару раз на поле вышел, для проформы, по трещал за жизнь с пару тройкой игроков И ВСЁ!!! ( у него одна сейчас мысль - как бы из Динамо не попёрли)....Далее в кассу, «честно» получать наши с Вами деньги! Просто на 500% уверен всё так и было! :))).........и что еще хуже ТАК И БУДЕТ ДАЛЕЕ! 16.11.2025

Dron56 Пора уже поставить точку в этой делеме. Карпина в интересах Сборной освободить от работы в Динамо. (Весной можно и из Сборной отправить по состоянию здоровья.) РФС и Руководство Динамо достойно выйдут из шекотливой ситуации , вроде они в стороне и непричем а пудель Сам виноват приболел ,,немного,,. У нас всегда выход достойный из сложных ситуаций есть . А то ведь если Динамо в стыки опустится и Сборная всяким ,,Мадагаскарам,, продолжит проигрывать еще трудне будет выпутываться а то еще и ,,Простой,, Болельщик может спросить .... 16.11.2025

Пан Юзеф Все правильно Народ пишет, пан Док. Все эти Фабио, Лёни, Стасики и прочие карпины - не тренеры для сборной России. Нам нужен такой тренер, при котором мы всякие аргентины с испаниями драть будем по 5:0. 16.11.2025

Djin Ignatov Дезертир уже был у сборной и проиграв на ЧЕ Дании 1-4 назвал это лучшей игрой сборной ! Не позорься такими выводами про Дезертира ! 16.11.2025

Amon1953 В 1981 году сборную называли Чемпионом Мира по товарищеским играм. Но она играла не с гондурасами. Например обыграла Бразилию на ее поле. Отбор на ЧМ прошла. Да, ей не хватило опыта и чиновники её уничтожили назначив 3-х {трех} тренеров на Чемпионате 1982г, но сборная была, и у нее были перспективы, пока её не угробил Лобановский. Сейчас угроблена сборная под руководством все того же пресловукого Колоска. Запустили легионеров, зарабытывают некие странные околофутбольные личности. А футбола нет. Смотреть на это позорище невозможно. 16.11.2025

Купер/Canadec/ Карпин Пнх... 16.11.2025

ViktorDiktor® /Сбитый лётчик может говорить всё, но он сбитый лётчик/ Федун о Валере в 201? г:rofl: 16.11.2025

Купер/Canadec/ Вот смотрю сейчас про получение субсидий...имеют права малочисленные народы ...а мы что блюд....негры что ли... 16.11.2025

ровнов Ну что Мистер Алексеев, откуда будете гнать Карпина-из сборной или из Динамо? 16.11.2025

Fanatico Воскресные метания по Карпину 16.11.2025

Корнелий Ш Один выход остался. Доверить сборную Мостовому. Раз дело не в персоналиях, то хотя бы будет не скучно. 16.11.2025

Djin Ignatov Удивляет и молчание Степашина , бывшего премьера , болельщика этого клуба ДИНАМО ! Он по моему входит там в какой то Совет !!! Случайно не в НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ . чтобы ТОЛЬКО наблюдать и ничего не предпринимать !! Неужели он сообщник Карпина и постепенно они топят эту команду ? Ведь в такой Московской команде давно бы уже вышвырнули Карпина-Занзибара !! 16.11.2025

sdf_1 Не, мне это нравится. Сначала искусили главного тренера сборной России параллельной работой в «Динамо», а потом говорят, что что-то не то. А чего ожидали? Сборная похожа на «Динамо», а «Динамо» на сборную? Так главный тренер сборной России и «Динамо» это один и тот же человек, а не два разных. К примеру, если Константин Алексеев параллельно работе в СЭ будет работать в "Советском спорте", он, что, разные по качеству статьи будет писать для этих изданий? Нет, конечно, качество будет одинаковое. Потому что писать их будет один и тот же человек, а не два разных. Так и с Карпиным. Поэтому динамовскому руководству раньше надо было головой думать, когда они решили Карпина на совмещение уговорить. Тут надо быть недовольными собой, а не Карпиным. Это ж не Карпин по 100 раз на дню названивал Степашину, чтобы его взяли совместителем в «Динамо» 16.11.2025

traveller09 Латеральная латеральность...латентная латентность...Всё это разрывает общественное сознание общества, которое уже не имеет ничего общего. Господи, ну где эти мазефакеры, которые летят к Земле? Когда наконец прилетят? Ведь я уже устал ждать...и опаздываю на Юпитер. 16.11.2025

с13 У меня нет никакой аллергии к Динамо, просто традиционно уважительное отношение к давнему сопернику. Ещё более хорошее отношение к сборной своей страны (каковой бы по уровню футбола и достижениям она ни была). Для того, чтобы был шанс у этих команд, необходимо не рассуждать на тему совместительства, а гнать отовсюду Карпина с волчьим билетом от российского футбола. В качестве НЕигрока Валера - это откровенно приблатненный прохиндей, не способный ни к какой системной и качественной работе ни в какой из профессий, связанных с футболом. Проныра, болтун и обещалкин. 16.11.2025

Александр Татарников Карпин - это одна проблема. Вторая проблема - это игроки ЦСКА. Они в чемпионате уже еле ползают, показывая вымученный футбол. Они с Динамо Мх не могут сыграть, куда им против Чили? Нельзя их было ставить в основу, надо было разбавлять. Но, и другие не лучше оказались. Батраков подсел, а Головин? Мне его игра вообще не понравилась. Даже в матче с Перу, не мотря на подаренный ему гол. Я не увидел игры осмысленной, с какой-то стратегией в двух этих матчах. Так что, конечно, Карпин не угадал с составом, и в целом у меня в отношении него большой скепсис как в хорошем специалисте. Даже хорошо, что нам не выступать на Больших турнирах - разочарование игрой сборной не избежно. Плохой тренер, плохая команда. И проблема не случайная, а системная. И Нам еще она аукнется! 16.11.2025

Купер/Canadec/ Нехватка кадров...а может нехватка денег у кадров... 16.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Петришь. 16.11.2025

traveller09 А Спартак? Получается, что и Спартак при Карпине был Ростовом Карпина, просто мы ещё не знали тогда об этом? :thinking::joy: 16.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный трижды 16.11.2025

Amon1953 Человек понятия не имеет как выстраивать команду. Это и в Динамо и в сборной видно. Несмотря на все неприятия тренерской идеи Лобановского, он быстро выбирал нужных игроков и дресировал их несмотря на их провалы, а тут идиотская идея имеющая хождение в тренерских кругах, мол играет тот кто лучше себя показал на тренировке, тот и играет. От этого и чехарда в команде. 16.11.2025

igorlvov Хотя бы по теории вероятности - Карпин должен понять, что тренер из него как из говна пуля! :))).........и чем его уровень выше, скажем таких как Мостовой или Юран непонятно! Они без дела сидят, а этот сразу на двух должностях! Как так? 16.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Просто у нас пока не обосрутся по полной, ничего менять не будут 16.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Ой, дурак! Даще нормальному украинцу этого не хочется 16.11.2025

NGE Шпилевского в сборную! 16.11.2025

спас Эти очереди в эротических фантазиях авторов и "экспертов", как вы пишите. А берутся они из т.н. "источников", которые тоже в этих фантазиях. 16.11.2025

Купер/Canadec/ Так то место сборной где в третьей корзине...ну проиграли...лучше играть не будут...не тот уровень...А то что Валерий Георгиевич вытворяет...так спросят потом... 16.11.2025

Pol Pol По заголовку ..... Ну чё спрашивать то ? Кому, кому, вот Карпину и идёт на пользу .... Ё моё, два в одном ! Никакой работы, один тиздёж голимый, за то, две зарлаты, плюс ежимесячная премия ... за выслугу лет ! А не нужен ... ни там и не там ! А обитает ... и там и там ! А ? Каково ? Да КАААКово ! Некий, панимаш, Парадокс .... Геннадьев друг ? Такую сборную выпусти счас на общий конвеер .... РэбеЯкличу, пришлось бы повторно обьявлять о её кончине, как после Португезы, когда вдруг .... 1 - 7 приснилось и тренер был, выше всяческих похвал, плюнул и ... просто свалил с поляны ! Мол ; рази я вас этому учил ! Смех один ! Навродь Карпа .... ровно такой же, тоже .... кстате, родом из ромбовых мест ! Не, ну дело ваше, покак кукушатка не накормите досыто, оно из гнезда .... никогда не уйдёт ! А это уже ... никакой не непрофессионализм. Это бестолковость ... обыкновеная, привычная, домотканная ! 16.11.2025

NGE И сборная Карпина, и Динамо Карпина напоминают Ростов! И так будет со всеми командами Карпина)) 16.11.2025

GRININ а что , у нас других клубов мало? Ну уберут легов- и как заиграют, забегают,запрыгают паспортисты!? 16.11.2025

serZheo Не знаю... Мне, лично, понравилось, как после игры девочки из группы "Чили" пели. Вдохновило. За ЦСКА я бы не искал связи. Кого автор предлагает в основу ставить? Еще скажи - игроков Спартака... Беда в том, что их нет в Спартаке. Наш Глушенков тоже играл. Заговор, нее?.. К тому же легионеры так же разъезжаются по сборным. И там официальные матчи. И не в Сочи, а за океаном... То, что после перерыва на сборные топчики теряют очки - это не новость. Не надо подтягивать к этому один только ЦСКА. После Кубка такая же история. После ЕК такое же. Ничего нового тут нет. То, что проиграли Чили, вот об этом можно поговорить. Совмещение - тоже тема. Но опять же... Это товарняк. Когда в товарняках был важен результат? В товарных смотрят футболистов и пробуют различные схемы. Товарняк не для результата проводят. Как-то все резко забыли об этом... 16.11.2025

199 Это где ты класс увидел у чилийцев? Вторая балтика по отрывам ног.Посмотри статистику матча. Просто повезло инкам. 16.11.2025

blue-white! А с какого хрена селекцией в Динамо занимается кудрявая болонка, для чего тогда в клубе селекционный отдел?! По крайней мере становится ясно, почему летом закупили партию ростовского шлака, прошлого и нынешнего, плюс сбитый летчик Миранчук... 16.11.2025

GRININ а ты, наивный, не знаешь почему даже самые бестолковые там появляются? 16.11.2025

199 СЭкс-за кого топите. Признайтесь уже. Кого хототе видеть на месте Карпина? Германия еле еле с Люксембургом справилась и никто не посыпает голову пеплом. Посмотрите статистику матча. Чили это вторая балтика по нарушениям. Эксперементальная защита дала маху вместе с супер вратарём. На то и товарняк. 16.11.2025

blue-white! Валеру должен сменить Борис вРотенберг, или Роман вРотенберг, всё равно эту клоунаду ещё долго лицезреть... 16.11.2025

alexanderpisyako За чем нам в Д. совмещение кто нибудь ответит? Пока тренер Д. Карпин напоминает Остапа Бендера как художника на пароходе или шахматиста в Васюках - по результатам! Что то не припомню такого тренера чтобы за полгода вообще ни чего создать: - команды единой нет; - игры нет! 16.11.2025

Купер/Canadec/ По Сеньке и шапка.... 16.11.2025

Грег Хаус Карпин это тренер - кого надо тренер 16.11.2025

kolchugino-yoga По поводу игроков ЦСКА в сборной перед матчем со Спартаком. Да играли, но и у Спартака все игроки разъехались по разным сборным и многие не в Сочи, а в Африку и Южную Америку. Так что никакого ослабления перед игрой ни у кого не будет. 16.11.2025

россияне,сочуствую! вчера вот к примеру мои земляки бились до смерти с датчанами. бились несмотря на то,что проиграно было все в отборе. все кроме чести. в очередной раз убедился,что КАРПИН как тренер ровным счетом из себя ничего не представляет. может и хорошо,что вы не играете в отборе. знаете,смотреть за унижением твоей сборной-то еще удовольствие.... 16.11.2025

Купер/Canadec/ Карпин пошел в тренера чтобы бабла срубить... 16.11.2025

Инженер по охране труда Конечно надо! И выдумывать ничего не надо: просто вернуться к советской системе детского и юношеского футбола! Советские юниорские и молодежные сборные становились чемпионами Европы и призерами чемпионатов мира! А сейчас, что? Ничего - полный ноль! 16.11.2025

FCSM А кому вообще стоит расчитывать на тренера Карпина?! Не его это дело. 16.11.2025

Грег Хаус Короче, если завтра сайт не заработает - он утонет в Хаусе 16.11.2025

руслан магомедов Не неси пургу. У, кого тренер сборной может добиться права на турне. Ты, хотя бы знаешь какие это затраты ??? А, второе , кто захочет играть со сборной РФ? НА ЭТО НАДО ИМЕТЬ РАЗРЕШЕНИ, Нас же недаром гнобят в спорте????? Не для того отстранили, что бы разрешать. ТАМ такие гандилы из политики сидят , что все фифы-уефы , просто фуфло. 16.11.2025

Инженер по охране труда Вывод из последних результатов "Динамо" (Москва) и сборной России, а ранее из результатов его тренерской деятельности в "Ростове" и "Спартаке"" один - Валерий Карпин не состоялся как тренер, к сожалению...Далеко не всегда хороший игрок может стать хорошим тренером...В.Г. Карпину пора на выход и в "Динамо" и в сбороной России... 16.11.2025

Грег Хаус Смена тренера сборной - это большая аналитика, не подвластная быку 16.11.2025

gan75 Странный вопрос в заголовке. Банковскому счету Карпина, очевидно же... 16.11.2025

Грег Хаус Я тучи разгоню руками И в прошлое закрою дверь И спрячусь за семью замками Ты не ищи меня теперь 16.11.2025

Djin Ignatov Это равносильно как в РФС держать ЗАМОМ к примеру Симоняна до 100 лет и подписыать договора тренерам сборной , как Капелло , который не вывел нашу сборную на ЧМ , а получил за это после отставки - 1 МИЛЛИАРД рублей !! И не была ли с этой суммы ОТСТЕГНУТА определенная пайка ? Симонян по сути является защитником и крышей ! Ведь на такого авторитета не заведут уголовные дела и не спросят как так получилось что тренер получил такие деньги ! Как так составлялся такой договор !!! 16.11.2025

Док Опять я охреневаю, дорогая редакция)). И ведь народ реально считает, что поменяй Карпина или освободи его от совместительства, то что-то принципиально изменится)). Вы, *****, почитайте себя после Фабио, Лёни, Стасика - абсолютно один к одному)). Да даже про Гуса пистели "случайно", "повезло", "Испания всё показала", "спасибо хорватам" и прочая лабуда. Приведу пример, вроде секундный, но говорящий о многом: вчера идет 90-я минута, после перепасовки в центре наши освободились от прессинга чилийцев и диагональю вывели на левый фланг (между штрафной и боковой) Кругового. Примерно также как в 2008 году Жиркова в игре со шведами и Семака в игре с Голландией. Разница только в одном - те двое мастерскими прострелами вывели на гол Шаву и Павлюченко, а Данила отправил мяч на трибуну метров на 5 выше и метров на 10 в сторону. Вот вам и ответ если не на все, то на многие вопросы. Ну а про лимит, про осень-весну, про лошару Валеру и про купленного или проданного Дюкова можно трындеть всю жисть...)) 16.11.2025

руслан магомедов Да, это ему нужно, что-то выстраивать. ЗАЧЕМ !!!!!!!!!! 16.11.2025

gennady60 наш футбол деградирует и карпин тут не причем если футболеры привыкли играть против игроков уровня нижнего или оренбурга то когда они сталкиваются с командой среднего мастерства то наших это приводит в тупик почему ? зачем бодаться когда бабло платят немерено 16.11.2025

Djin Ignatov Назначение Карпина в Динамо и Сборную - дело рук человека который наверняка имеет в этом ДЕНЕЖНУЮ выгоду ! Скорее всего ОТМЫВАЕТ деньги а также может быть получает какую то ДАНЬ с зарплаты Карпина как в Динамо так и в СБорной ! А разве плохо получать миллионы как с одной стьороны так и с другой стороны не за что не отвечая ! 16.11.2025

руслан магомедов Костяка сборной нет, да его Карпин и не наигрывает, впечатление что он работает с агентишками , которым нужно "заиграть" хутболера в сборняке, что бы дороже впарить. Иначе бы За эти годы Карпин бы уже собрал команду. А, так, проиграли_выиграли!!!!!!!!????????? 16.11.2025

Грег Хаус Валера люит всех разводить - и при этом разводит руками 16.11.2025

Рабинеришко странная логика 16.11.2025

Рабинеришко Костя снова в забой, первый во всех делах сэ 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Заглавное фото конечно выбрали, прямо фигура Христа в Рио! 16.11.2025

руслан магомедов Ты, посмотри матчи италийцев с 12 места и по последнее, там такие же деграданты играют. 16.11.2025

Купер/Canadec/ Или замочить дедушку мэра.... 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Пока легковерное лошьё не очухалось нужно ковать деньгу, пока дают! 16.11.2025

Геннадий Марченко Что тренеры у нас, что футболисты - серая посредственность. Не зря отлучили от официальных игр, нам там делать нечего. 16.11.2025

Купер/Canadec/ Карпину надо поучиться игре в защите у чилийцев.... 16.11.2025

руслан магомедов На фуга, головины-мироны-умпяровы и прочие там вообще нужны. Если это сборная на вырост. Что-то сдулисьбатраки-кисляки , а также динамовская рать. А, за ними же в очереди стояттоп-клубы. Не тянут они по физике не то что в ТОПЫ, даже в сборной так себе. Слабые, мелкие. Что из них взять. 16.11.2025

Грег Хаус Свой карман - ближе к телу 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Карпин - ставленник букмекероского лобби! 16.11.2025

36 Валере нужно уходить из Динамо и работать в сборной.Работать,а не посещать ее когда время есть.Просматривать соперников и не давать повода для оптимизма перед игрой и даже в перерыве,как вчера.Добиваться выезда сборной в турне по Южной Америке,Африке,Азии 16.11.2025

traveller09 Прежде всего выгодно тем, кто этому...эстонцу по 2 ляма на лапу кладёт. Ведь очевидно же, что просто так по 2 ляма никому класть не будут. Рассейские бабушки не дадут соврать. 16.11.2025

Купер/Canadec/ Сколько чилийцы перехватов сделали...это потому что колхоз....а по уровню игроков....наша выше... 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Кому-кому, ведь ежу понятно, что после этих двух просеров выиграли Букмекеры! Это же очевидно, что он дурит легковерных лохов-народ обещаниями, а толстопузые дядьки из ВИН-ЛАЙНА и Х-БЕТА гребут миллионы! 16.11.2025

руслан магомедов Карпин набирает Охренительно расширенный состав из футболистов разного уровня подготовки и разных амплуа, затем разбивает их на составы, и они играют в этих составах ДВЕ ИГРЫ,!!! ЦСКА весь во вторых играх к нему добавляют, каждый раз других. ЭТО ХРЕНЬ , А НЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ!!!!! И, происходит эта лажа из года в год. 16.11.2025

traveller09 Пили. Пьём. И будем пить. А если деньги останутся, то ещё и...закусывать начнём. Но это не точно. 16.11.2025

Купер/Canadec/ Футбол РПЛ давно перешёл на колхоз....бей беги...попалась обученная организованная команда...так то не страшно...такие чемпионаты сплошь и рядом... 16.11.2025

ViktorDiktor® Какой пастух- такое и стадо Каков поп- таков приход.. и тд... :point_up: Пастух(поп) у сборной - плох, ещё и болтун:thumbsdown: 16.11.2025

Filin63 Кому? Валере идёт на пользу. Деньги гребет лопатой. 16.11.2025

Марко Петкович Валера творит дичь,с таким тренером, даже такое дно как Чили мы не обыграна. Верните Саламыча в сборную и будет результат! Валера со своими агентами устроил из сборной проходной двор! у Ваоеры есть в распоряжении хорошие футболисты,но он даже элементарно костяк команды не может построить. Играют в сборной все подряд! Нужно гнать этого афериста давно! Пусть едет в Европу и там тренирует,нам здесь такие деятели не нужны 16.11.2025

руслан магомедов Какая разница проиграли-выиграли.Для чего игроки мордуются в этих встречах, ??? Ответ один , А ДЛЯ ТОГО, ЧТО ЕСЛИ ВДРУГ фифы-уефы РАЗРЕШАТ, А МЫ ГОТОВЫ БУДЕМ.Имеет место такой расклад ??? ИМЕЕТ!!!!!!! 16.11.2025

traveller09 Только импортозамещение, утильсбор, техносбор и прочий побор смогут возродить великую Рассейскую сборную времён Царя-батюшки. И вот тогда мы всем покажем. Нет, мальчишка, не Кузькину Мать. Её эти проклятые коммуняки уже показывали. Мы покажем...величие и...самодержавие! 16.11.2025

mikeV дважды топ-тренер! 16.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный А еще точнее не хотят 16.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Вряд ли как могут, скорее как хотят 16.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Пишите, Шура, пилите 16.11.2025

Фотограф Михаил Белоусов 89242361732 Золушка не умеет водить автомобиль! Киркоров не умеет печь хлеб... 16.11.2025

Dim7111 Кто вам рассказал, что Россия должна обыгрывать Чили в футбол? Я вообще в ужасе от тех времен, когда мы против украинцев сыграем. 16.11.2025

Dim7111 С нуля? Тогда надо с мальчишками 7 лет начинать работать. 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Ну так ты же хохол, тебе хочется распада России! 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Ну так если в КРансодаре, Спартаке и Зените 80% основных игроков латиносы и негры, то откуда брать в Сборную?! Вот и ДивеевоБивеевыУмяровы и феерят! 16.11.2025

Сказо4ник они выступают, не в Реалах, конечно, но в сильных командах. А наши... Как могут, так и играют)) 16.11.2025

Фотограф Михаил Белоусов 89242361732 Всё время гложет мысль - кому же этот карпин на руку? 16.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Меня тоже все устраивает: чем хуже, тем лучше 16.11.2025

Skorz. Сейчас , редкий для мировой практики период , когда мы можем создавать Сборную с нуля . Вместо этого , происходят дикие эксперименты , мол сборная путем отсева игроков , сама собой обретет костяк ))) Кто этого самодура пригласил и посчитал , что еще и клуб он поднимет ? Есть и более сложная проблема , а кто вместо ? Не похоже , что кто то явно и немедленно , желает стать калифом на час ! Допустят обратно до международа и меня пнут. Я даже предложить никого не могу ((( 16.11.2025

Грег Хаус Пили - пока пила в руках держится 16.11.2025

МаратХ Алексеев- вопрос не корректный. В первую очередь, очень выгодно для семьи эстонца, со сборной России под 2 мульта евро и от Динамо примерно столько же 16.11.2025

Грег Хаус Совместительство - карману не помеха 16.11.2025

Dolphin75 Динамо - топ-клуб, Россия - топ-сборная, Карпин - топ-тренер. 16.11.2025

lemikhov.gena@mail.ru Он никогда не был тренером!Блатной! 16.11.2025

Slim Tallers Совместительство,разумеется,влияет. Но неужели автор серьёзно считает,что сборная может играть лучше чем играет?! Уволят Валеру из Динамо, и что,Валера будет блистать в сборной?! Не по Сеньке шапка. 16.11.2025

j.tolchenov Главный вывод - Карпин не умеет выстраивать игру команды! 16.11.2025

АндрейЕвгеньевич Совмещение идёт на пользу шефу писак о ногоболе Костику.. Вместо серьёзного анализа пиши себе чушь с название позвончее.. И будет тебе хонор-ар.. 16.11.2025

МЯСО ВРЕДНО Хочется напомнить, что сборная-это все-таки КОМАНДА. А у Карпина через сборную прошло уже наверно больше полусотни футболистов. О какой команде и сыгранности этой команды тогда можно говорить? Игроки тоже не идиоты. Видят, что не всегда вызываются лучшие, а «на кого бог пошлет». Соответственно не уверены в своей надобности в сборной. 16.11.2025

george64 Опечалились поклонники сборной.. А чего печалиться? Сборная Чили намного классней команда. Это было видно по всему. А наши.. А что наши?. Они продолжат деградировать в нашем деградирующем чемпионате. Ведь всех всё устраивает. И вот от этого осознания действительно можно опечалиться.. 16.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Всё ж зря тогда Дзюба не поправил кепочку Карпину . 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Костя не пыли. Главное две зарплаты получать, а остальное по фигу! Лохи в очередной раз стерпят. Лохи приучены терпеть, страдать и жрать го вно! 16.11.2025

alexpomor "Теперь — 25 с Перу и 404 с Чили." 404? Ошибка, фатальная ошибка))) 16.11.2025

andy1962 да не Динамо сборная напомнила, а сборную России. Вчера после матча эксперты на Матче в тч уважаемый Шалимов спорили насчет того, должен быть уже определен костяк сборной или Карпин будет продолжать просеивать через сборную более-менне блеснувших в национальном чемпионате? Понравилась позиция Александра Гришина, который готов был назвать состав сборной уже сейчас, но которому постоянно язвил Шалимов. Итог. Вместо того , чтобы определить состав и наиграть его до автоматизма, Карпин непростительно теряет время, каждый раз тасуя состав. В этом он очень похож на Абаскаля. Мне скажут...Так нас могут еще лет 20 никуда не пускать. Ответ Я хочу видеть сыгранную сборную , которая пусть и в товарищиеских матчах будет рвать разные Катары, Иордании, Нигерии со счетом 10-0. 16.11.2025

Морская свинка_1979 Это очевидно. Но всех кроме болельщиков все устраивает. А на болельщиков функционерам наплевать. 16.11.2025

AnTaras Как, кому? Карпину!:grinning: 16.11.2025