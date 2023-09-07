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Сборная России

Сегодня, 08:15

Самый странный матч сборной. Но олимпийцы Египта — лучше, чем ничего

7 сентября сборная России проведет товарищеский матч с Египтом
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Валерий Карпин сигроками сборной России готовится к товарищеским матчам.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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7 сентября Россия сыграет в Суэце.
Товарищеские матчи.
07 сент, 19:00. Suez Stadium (Суэц)
Египет
Россия

Мы живем в своеобразное время. И надеюсь, что за полтора года все уже привыкли к тому, что встречи с Германией или Францией на официальном уровне нас ждут нескоро. Пора перестать мерить соперников тем аршином, что год назад, когда многие воротили нос от матча с Киргизией.

Выбор сейчас простой — «ничего» или «что-то». И в этом плане второе всегда лучше, чем первое. Я до сих пор, например, убежден, что сборной России обязательно следовало принять участие в Кубке ЦАФА в июне. В официальном турнире, с флагом и гимном, с групповыми матчами и потенциальным финалом, с Узбекистаном и Ираном в участниках. Но тогда выбрали «ничего». То есть — отдохнуть.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Валерий Карпин. В сборную России вызвано 49 футболистов! Но Карпин не сошел с ума

Сейчас разумно не отказались от предложения олимпийской сборной Египта. Непременно два матча, причем второй фактически наложится на игру с Катаром? Со сборной U23? Принимается. Поскольку альтернативой было «ничего».

Да, Валерию Карпину приходится разрываться между двумя командами — в Новогорске он руководил утром российской U23, а вечером основной сборной. Сейчас главный тренер отправился с молодежью в Египет, а основые силы готовятся к Катару без него. Во время второй поездки в Суэц нашими «олимпийцами» станут руководить Виктор Онопко и Юрий Никифоров. Идеальным сбором это не назовешь.

Вратари сборной России на&nbsp;тренировке команды: Матвей Сафонов, Михаил Кержаков, Илья Лантратов и&nbsp;Илья Помазун.

Но повторюсь, лучше так. Потому что:

  1. большая группа футболистов получит сигнал, что за ней следят;

  2. ближайший резерв в условиях изоляции проведет пару международных встреч против неплохого соперника — прошедшего отбор на Олимпийские игры, готовящегося к серьезному старту;

  3. Карпин оценит молодежь в условиях сборной, отметит для себя отличившихся с прицелом на первую сборную, познакомится поближе с каждым как в футбольном, так и житейском плане. Поймет, кто амбициозен и заряжен, а кто витает в облаках.


Не так и мало по сравнению с «ничего».

Валерий Карпин
Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
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