7 сентября Россия сыграет в Суэце.

Мы живем в своеобразное время. И надеюсь, что за полтора года все уже привыкли к тому, что встречи с Германией или Францией на официальном уровне нас ждут нескоро. Пора перестать мерить соперников тем аршином, что год назад, когда многие воротили нос от матча с Киргизией.

Выбор сейчас простой — «ничего» или «что-то». И в этом плане второе всегда лучше, чем первое. Я до сих пор, например, убежден, что сборной России обязательно следовало принять участие в Кубке ЦАФА в июне. В официальном турнире, с флагом и гимном, с групповыми матчами и потенциальным финалом, с Узбекистаном и Ираном в участниках. Но тогда выбрали «ничего». То есть — отдохнуть.

Сейчас разумно не отказались от предложения олимпийской сборной Египта. Непременно два матча, причем второй фактически наложится на игру с Катаром? Со сборной U23? Принимается. Поскольку альтернативой было «ничего».

Да, Валерию Карпину приходится разрываться между двумя командами — в Новогорске он руководил утром российской U23, а вечером основной сборной. Сейчас главный тренер отправился с молодежью в Египет, а основые силы готовятся к Катару без него. Во время второй поездки в Суэц нашими «олимпийцами» станут руководить Виктор Онопко и Юрий Никифоров. Идеальным сбором это не назовешь.

Но повторюсь, лучше так. Потому что:

большая группа футболистов получит сигнал, что за ней следят; ближайший резерв в условиях изоляции проведет пару международных встреч против неплохого соперника — прошедшего отбор на Олимпийские игры, готовящегося к серьезному старту; Карпин оценит молодежь в условиях сборной, отметит для себя отличившихся с прицелом на первую сборную, познакомится поближе с каждым как в футбольном, так и житейском плане. Поймет, кто амбициозен и заряжен, а кто витает в облаках.



Не так и мало по сравнению с «ничего».