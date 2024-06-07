Победа над Белоруссией сделала каждого игрока сборной профессиональнее. Они не восприняли матч как обязаловку

Игорь Рабинер — об уверенных 4:0 в Минске.

Похвалы сборная России за эти 4:0, конечно, заслуживает. Фактически в отпуске, не участвуя в международных соревнованиях, игроки не восприняли матч в Минске как постылую обязаловку и не катали вату 90 минут. В удовольствие играли в футбол с не самой последней в мире сборной, закатили ей четыре безответных, не расслабились, играть не бросили, ничего не пропустили.

Такое отношение к профессии надо отмечать, а то часто мы видим только плохое. Это ведь каждого из них сделало чуть лучше и профессиональнее, а футбол — он все возвращает.

Сборная Белоруссии, правда, больше манекенов на тренировке напоминала, но почему это игроков сборной России должно волновать?

Леша Миранчук с капитанской повязкой и смотрелся по-капитански, вел игру и отдал две голевые. Тюкавин впервые забил за сборную. У Облякова — 1+1. Чалов вышел на замену и добил, кажется, еще находясь на скамейке, а через шесть минут положил еще один. Отлично сыграл новичок Вахания из «Ростова», с которым хорошо поработал в клубе Карпин. Сафонов вышел в основе в такой для себя момент, один серьезный мяч потащил и отыграл свое время насухо. Как и вышедший вместо него дебютант сборной Максименко.

Отрицательных впечатлений просто нет. Футболисты сборной сегодня прожили эти 90 минут под лозунгом «Делай что должно — и будь что будет».

Какой у них, собственно, выбор? Матч есть, они вызваны. Надо или играть, или балду пинать. Они выбрали первое. Молодцы. И за правильный настрой надо отметить Валерия Карпина. Если бы футболисты увидели пофигизм у главного тренера — он обязательно передался бы им.