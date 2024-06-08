Кто-то все еще считает, что сборная России никому не нужна? Пора менять отношение

Леонид Волотко из Минска — о новом восприятии команды Карпина.

За последние 2,5 года сборная России настолько привыкла к критике и хейту, что вопросы «А зачем вообще команда собирается и играет, если ни за что не борется?» стали обычным явлением и вызывали все больше одобрения и поддержки.

Да, перед выездом в Минск опасения были: это заключительный матч сезона, после которого все разъезжаются в отпуск, турнирной задачи нет — и даже Валерий Карпин предупреждал о потенциальном мотивационном спаде: «Давайте никого не будем обманывать: возвращаться с отдыха ради игры, которая не имеет значения в плане отбора и так далее... В голове у игроков это может сидеть. Так что опасения есть, но постараемся их побороть».

У меня тоже были вопросы к сборной, когда она собиралась ради могучих битв с Узбекистаном и Таджикистаном — и играла 0:0. Или не могла победить Кению на поле турецкого отеля. Но говорить сейчас, что эта команда никому не нужна и лучше бы вообще не собиралась, просто несправедливо.

Как минимум — по отношению к 20 с лишним тысячам зрителей, пришедшим на игры с Камеруном и Сербией. Или к 35 тысячам, заполнивших стадион в Волгограде, когда прилетали кубинцы без бутс. Наконец, к болельщикам в Белоруссии, где матч с Россией реально стал событием национального масштаба.

Не знаю, ощущалось ли это по ТВ-картинке, но настолько статусной и востребованной наша команда не чувствовала себя очень давно. В Минске крайне пафосно встретили Россию: говорили по радио, что «к нам приезжает бронзовый призер Евро и четвертьфиналист чемпионата мира», скупили все билеты и устроили роскошное шоу с автограф-сессиями, пиротехникой и концертами в перерыве и после финального свистка.

Такие матчи в нынешнем статусе — вообще лучшее, что может случиться с командой Карпина. Окей, в них по-прежнему нет турнирной мотивации, но антураж и осознание своей ценности просто не позволяют расслабиться и отыграть без мотивации. Даже когда к этому все располагает: билеты на море, риск получать травму или вспыхнувший прямо перед игрой скандал, который может сорвать топ-трансфер.

По результату и качеству игры к сборной тоже нет претензий. Можно сколько угодно говорить про уровень сопротивления, но, например, вторая голевая атака — начиная с отбора Дивеева и заканчивая движением без мяча и завершением Тюкавина — это как минимум эффектно и красиво.

А теперь расскажите Косте, что первый гол в футболке сборной ничего не значит, потому что без отборочных турниров функционирование команды якобы не имеет смысла. Или проинформируйте Максименко с Ваханией, чтобы не особо радовались дебюту. Как и Чалов — дублю за шесть минут после жуткого кризиса весной.

4:0 в Минске при огромной аудитории и за час до вылета в отпуск, 16:0 в последних трех матчах (с Сербией, Кубок и Белоруссией) — в последнее время мы настолько зациклились на негативе, что, кажется, совсем перестали замечать хорошее. Которого, вообще-то, за всю историю сборной было не так уж много.

Поверьте, международные турниры точно вернутся, и поводов покритиковать игроков будет достаточно. Но пока команда делает все, чтобы ее же болельщики достойно отметили такое отношение к профессии, обстоятельствам и аудитории.

И наконец-то перестали задаваться вопросом: а зачем эта сборная вообще существует?