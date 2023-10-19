Монголия, Мальдивы или Куба... С кем может сыграть в ноябре сборная России?

РФС ищет соперника для национальной команды на очередные товарищеские матчи. Выбор сильно ограничен. Объясняем, почему так, и определяем круг возможных соперников

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Есть вероятность, что мы еще увидим матч или матчи первой сборной России в этом году. Поиск команд для товарищеских встреч продолжается. Но, по сути, ситуация не так сильно изменилась — похоже, стало даже сложнее найти тех, кто не задействован в предпоследний месяц года. Желания все реже совпадают с возможностями. И это вызвано не только политическими причинами. Во многом все упирается в существующий календарь.

Календарь ФИФА

В соответствии с утвержденным на семь лет (до 2030 года) календарем международных матчей мужских сборных в следующем месяце они могут играть с 13 по 21 ноября. При этом максимум можно провести по две встречи. То же самое, что было в сентябре и октябре.

Европа

У Союза европейских футбольных ассоциаций в упомянутый срок установлены семь игровых дней — для отборочных встреч чемпионата Европы 2024 года. С 15 по 21 ноября.

В этот период 48 сборных проведут по две встречи. Это официально установленный количественный лимит. В виде исключения (с учетом перенесенных матчей Израиля) швейцарцы и косовары могут сыграть трижды, а самим израильтянам в сжатые сроки в ноябре, видимо, придется выйти на поле четыре раза.

По одной игре пока у Украины и Мальты. У хозяйки Евро Германии две товарищеские игры — с Турцией и Австрией.

То есть в Европе в ноябре играть не с кем.

Африка

В Африке в ноябре стартует отборочный турнир чемпионата мира 2026 года. В нем участвуют все 54 сборные, разбитые на девять групп по шесть команд в каждой.

В следующем месяце все они сыграют по два матча.

То есть и в Африке в ноябре играть не с кем.

Азия

В Азии в ноябре стартует 2-й раунд отборочного турнира ЧМ-2026. В нем выступят 36 команд, разбитых на девять групп по четыре в каждой. Все они проведут в следующем месяце по два матча. Никто из них не может стать соперником нашей команды.

Монголия — один из возможных вариантов для сборнй России. Фото Global Look Press

Свободными могут оказаться те, кто выбыл в 1-м раунде: Монголия, Мальдивы, Гуам, Шри-Ланка, Макао, Камбоджа, Восточный Тимор, Бруней, Бутан и Лаос.

Для экзотики, конечно, можно сыграть с кем-то из них. Но какой в этом практический смысл?

Южная Америка

В КОНМЕБОЛ с сентября проходят отборочные матчи ЧМ-2026. В них участвуют все 10 команд. В ноябре все они проведут по две встречи.

То есть и в Южной Америке играть не с кем.

Океания

В этой конфедерации интерес может представлять только команда Новой Зеландии.

Не будете же вы всерьез рассматривать возможность сыграть с Фиджи, Вануату, Таити, Островами Кука, Папуа — Новой Гвинеей, Самоа и Новой Каледонией. Но даже если рассматриваете, ничего не получится: эти команды в ноябре участвуют в Pacific Games.

А что касается новозеландцев, то у них уже две товарищеские игры в Европе — с греками и ирландцами. Кроме того, Новая Зеландия входит в число недружественных России стран.

Так что Океанию тоже вычеркиваем.

Северная и Центральная Америка, Карибский бассейн

В КОНКАКАФ в ноябре в четвертьфинале Лиги наций в двухматчевых противостояниях сыграют Ямайка — Канада, Гондурас — Мексика, Панама — Коста-Рика и США — Тринидад и Тобаго.

Кроме того, в своих лигах (В и С) этого же турнира по два матча проведут еще более двух десятков сборных этой конфедерации.

Названия стран, чьи сборные в это время не играют, кому-то, возможно, вообще не знакомы. Но есть Сальвадор, Гватемала, Гаити, Кюрасао, Гренада и Суринам. Или, к примеру, команда Кубы. Когда-то она даже противостояла сборной СССР. Конечно, безуспешно. В июле 1980 года наши забили восемь голов (Андреев — 3, Романцев, Шавло, Черенков, Гаврилов, Бессонов), не пропустив ни одного.

Болельщики сборной Кубы. Фото Global Look Press

На текущий момент свободная команда с наивысшим рейтингом ФИФА — Сальвадор (76-е место). Но вполне логично и вероятно, если ее пригласят или уже пригласили сыграть два товарищеских матча в Европе с Украиной (1-й слот) и Мальтой (2-й слот), ведь УЕФА помогает своим 54 странам (55-я — Россия) подбирать соперников и на товарищеские матчи (как, например, Новую Зеландию), ведь все такие игры — это теперь Centralised friendlies.

Клуб

Если желание провести один-два товарищеских матча у РФС и Валерия Карпина так велико, можно, безусловно, выбрать в соперники российский клуб или клуб из другой страны. Но нужно понимать, что хорошая клубная команда в эти сроки останется без ряда ведущих футболистов, которых вызовут в сборные. А с другой, посредственной, нет смысла играть. Можно, конечно, подумать о том, чтобы собрать некую сборную РПЛ (только легионеры или смешанную) и встретиться с ней.

Как видите, выбора практически нет. Чем удивит РФС?