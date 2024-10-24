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Сегодня, 13:15

Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре, где закрыт аэропорт. Почему не Сочи?

Сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября в Краснодаре
Артем Белинин
Корреспондент
Футболисты сборной России радуются голу Федора Чалова (№ 9) в матче с Белоруссией (4:0). 7 июня 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Причина весомая.

Российский футбольный союз сообщил детали первого товарищеского матча ноябрьских сборов национальной команды. Игра с Брунеем пройдет 15 ноября в Краснодаре на одноименном стадионе. Наша сборная вернется туда впервые с 2017 года.

Почему не Сочи?

Бруней в качестве соперника не стал сюрпризом — эта команда давно была названа одним из самых вероятных оппонентов команды Карпина на ноябрь. В начале октября Футбольная ассоциация Брунея в комментарии для «СЭ» сообщила о переговорах: «Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона. Осталось, чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА».

Однако сохранялись вопросы по месту проведения. В середине октября «Матч ТВ» сообщил, что игра с большой долей вероятности пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», но отмечалось, что у РФС были опасения по качеству газона. Чиновники рассчитывали, что проблему оперативно решат — этого не случилось. По данным все того же СМИ, как раз из-за проблем с газоном игра и была перенесена в Краснодар.

Игроки сборной России Дмитрий Баринов (слева), Антон Миранчук (№19) и&nbsp;Константин Тюкавин (№10) с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде в&nbsp;товарищеском матче против сборной Сербии. «Ведем переговоры с Сирией и Брунеем». Митрофанов — о соперниках сборной России, медиалиге и пиве на стадионах

При этом РФС опровергает такую версию: «В ряде СМИ появилась информация о том, что матч между Россией и Брунеем был перенесен из Сочи в Краснодар из-за состояния поля. Данная информация не соответствует действительности. РФС рассматривал несколько вариантов места проведения матча. Исходя из ряда факторов, РФС принял решение проводить матч в Краснодаре, о чем сегодня было объявлено в официальном анонсе предстоящего матча со сборной Брунея», — заявили в Союзе в разговоре с «СЭ».

Стоит отметить, что в Краснодаре закрыт аэропорт, обеим командам придется добираться туда по земле — поездом или автобусом. Ближайшие к городу открытые аэропорты находятся в Адлере (200 километров от Краснодара), Ставрополе (300 километров) и Минеральных Водах (400 километров).

Игроки сборной России Даниил Хлусевич и Александр Головин на октябрьском сборе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Второй соперник тоже известен — Сирия

По второй игре РФС пока не делал заявлений, но это тоже не секрет — еще на октябрьских сборах Валерий Карпин анонсировал, что его команда сыграет с Сирией.

Позднее сами сирийцы подтверждали информацию. «Мы достигли устной договоренности с РФС о проведении матча в Волгограде в ноябре. Но окончательное подписание обеими сторонами еще не состоялось», — заявлял в комментарии «СЭ» начальник сирийской сборной Муафак Фатхаллах.

Валерий Карпин. Все, кто хочет сыграть со сборной России: Сейшелы, Сьерра-Леоне, ЦАР, Афганистан и не только

Сегодня Фатхаллах в разговоре с «СЭ» коротко подтвердил, что документы подписаны. Это значит, что игра в Волгограде 19 ноября действительно состоится.

В свежем рейтинге ФИФА Бруней занимает 184-е место, Сирия — 93-е. Россия расположилась на 34-й строчке.

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