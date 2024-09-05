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Сегодня, 00:00

Вьетнам и Таиланд — отличные соперники для сборной России. Больше уважения!

Сборная России проведет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Даниил Уткин и Николай Комличенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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И меньше снисходительности.

Футбольная Россия забанена УЕФА и ФИФА на официальном уровне уже два с половиной года. С тех пор только товарищеские матчи — с более (Камерун, Сербия) или менее (Куба) сильными сборными.

И тут существуют две полярные точки зрения:

1) Национальной команде собираться в таких условиях не стоит, турнирная значимость матчей нулевая, смотреть не на что.

2) Международные встречи нужны в любом случае, а зритель в провинции, заполняя стадионы, голосует ногами — такой им футбол востребован.

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Истина, как обычно, где-то посередине. А вот бесспорен, на мой взгляд, другой аспект. Речь об отношении к сборным и странам, которые идут на контакт, не боятся играть с нами. Мы все знаем, какое давление многие при этом испытывают. Видим, как под тем или иным благовидным предлогом отсутствуют в заявке соперника какие-то именитые футболисты. Понимаем, что национальным командам приходится в какой-то мере создавать внутренний конфликт из-за спарринга с нашими. Это все большая политика, которая влияет в том числе на спорт. Последний пример — недавний отказ Эквадора принять российскую юношескую сборную. Говорят, что она уже была чуть ли не на пути в Южную Америку, но планы пришлось резко менять. Санкции и давление никто не отменял.

Даниил Уткин и Николай Комличенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лучшее, что мы можем сделать, — максимально уважительно относиться к соперникам. Худшее — начать воротить нос. Я о поездке, например, в Иран, где местных жителей поразил Николай Комличенко. В интервью «Известиям» форвард заявил: «Мне не особо понравилось в бытовом плане. Что-то все на очень низком уровне, если честно, — например, по сравнению с Ташкентом, где мы встречались с Узбекистаном. Там повыше уровень именно комфорта. А здесь, в Тегеране, в отеле проблемы возникали — и в целом, и, в частности, с питанием. Передвижение не прямо на высоком уровне. Не говоря уже об интернете. Вообще, у меня в комнате ничего не ловило — надо в коридоре сидеть, чтобы подключиться. Но это мелочи. Все равно основные мысли были о подготовке к матчу».

Про мелочи, естественно, никто читать не стал, а вот общий посыл вызвал возмущение. «Один момент мне очень не понравился. Этот футболист просто сошел с ума! Ну, или кто-то со стороны сказал ему что-то. Он сравнил жизнь в Иране с Узбекистаном. Насколько знаю, сборная России в Иране побывала только в отеле и на стадионе, а сразу после матча отправилась в аэропорт. Не знаю, как этот игрок узнал, как мы живем. Но при этом заявил, что условия в Иране хуже, чем в Узбекистане, и что интернет у нас не работает. Это очень странно», — приводило иранское издание Mehr слова главного тренера местного клуба «Фулада» Алирезы Мансуряна.

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А вот фрагмент из недавнего интервью «СЭ» вратаря сборной Вьетнама Льва Данга, имеющего российские корни.

— Хотелось бы также донести мысль: знаю, что сейчас идет РПЛ, ребята вкатились в сезон. Понятно, что, может быть, особого желания лететь в такую даль и нет, — сказал Данг. — Наши журналисты тоже переводили цитаты. В частности, Карпина, который говорил в ответ на вопрос о матчах сборной: «Вы думаете, мы рвались ехать во Вьетнам?»

— И как они реагировали?

— Когда перевели, это немного задело людей: «Как так? Почему сборная России не хочет сюда прилетать?» Но я как профессиональный футболист понимаю, что в РПЛ начался сезон, а ребятам нужно лететь практически на другой конец света, чтобы провести товарищеские игры в сложившейся ситуации.

Возможно, это неприятно, но, так понял, из-за отстранения вариантов немного. Со своей стороны хотел бы сказать: для нас, вьетнамской сборной, для всего народа приезд сборной России — это большое событие. Здесь очень любят русский народ, очень ценят русскую культуру. Все очень ждут сборную.

Ребята в любом случае не пожалеют, что прилетят сюда. Уверен на сто процентов: когда они побывают здесь (кто-то, возможно, впервые), им точно понравится, — заключил Данг.

Про любовь — приятно. На матче с Россией ожидается аншлаг, перекупщики продают билеты по тройной цене. Про недовольство — не очень хорошо.

При этом, естественно, речь не идет о том, чтобы преувеличивать силу Вьетнама или той же Кубы, черное называть белым. Ни в коем случае. А вот проявлять уважение и не плевать в колодец, из которого сами же пьем, должно стать обязательной программой.

Футбол
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу
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