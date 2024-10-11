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Сегодня, 17:45

Продолжаем учить географию: сборная России сыграет с Брунеем. Это 183-я команда в рейтинге ФИФА

Сборная России может сыграть с Брунеем в ноябре
Артемий Кутейников
Корреспондент
Флаг Брунея и Валерий Карпин
Сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет с национальной командой Брунея.
Фото Global Look Press, «СЭ»
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Также команда Карпина встретится с Сирией.

В пятницу, 11 октября, стали известны все соперники сборной России на ноябрьские товарищеские матчи. Команда Валерия Карпина встретится с Брунеем и Сирией.

Что известно о матче

Игра, вероятно, состоится 15 ноября. Информацию об этом «СЭ» сообщили в Футбольной ассоциации Брунея. Матч должен пройти в нашей стране, точная локация еще не выбрана. Российский футбольный союз рассматривает Сочи, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

«Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона. Осталось только, чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА», — рассказали «СЭ» в Футбольной ассоциации Брунея.

Что из себя представляет сборная Брунея

Бруней — маленькое государство в Юго-Восточной Азии с населением в районе 460 тысяч человек. Это бывшая колония Великобритании, которая получила полную независимость 1 января 1984 года. Сборная занимает 183-е место в рейтинге ФИФА: она была основана в 1959 году, когда государство получило автономию. В 1969-м страна стала членом ФИФА, но ни разу не пробивалась в финальную часть чемпионатов мира.

Игроки сборной Брунея выступают в местной лиге либо в чемпионате Сингапура за «Бруней ДПММ» — в сезоне-2018/19 команда даже стала чемпионом. Самый дорогой футболист национального коллектива, по данным Transfermarkt, — Хакеме Саид. Он оценивается в 175 тысяч евро и играет как раз за «Бруней ДПММ».

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21-летний нападающий провел за сборную 10 матчей и забил один мяч.

Тренирует Бруней шотландец Джейми Макалистер, совмещая должность с работой главным в «Бруней ДПММ». Большая часть игровой карьеры специалиста прошла в «Абердине» и «Бристоль Сити», также он выступал за другие британские клубы. 30 мая 2004 года он провел один матч за сборную Шотландии. До Брунея он находился в тренерских штабах «Бристоль Сити», «Сандерленда», «Хиберниана» и «Бристоль Роверс».

Александр Головин.

Также сборная сыграет с Сирией

Второй товарищеский матч сборная России проведет с Сирией — 19 ноября, тоже на территории РФ. Эту информацию подтвердил главный тренер Валерий Карпин. На октябрьский сбор соперник для национальной команды не нашелся.

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