15 ноября, 22:30

22-матчевая серия сборной без поражений — все. Россия не проигрывала с 2021 года, но до мирового рекорда ей очень далеко

Прервалась беспроигрышная серия сборной России по футболу
Максим Слекишин
корреспондент
Максим Глушенков после поражения сборной России от Чили (0:2) 15 ноября.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
До субботней игры чилийцы не могли забить в гостях полтора года.

Сборная России уступила Чили в товарищеском матче в Сочи — 0:2. Это первое поражение команды Валерия Карпина с ноября 2021 года, когда россияне минимально уступили Хорватии в квалификации ЧМ-2022.

Беспроигрышная серия нашей команды длилась 1461 день и включала 22 матча: 15 побед и семь ничьих. Разница мячей — 66:9.

Товарищеские матчи. Сборные. .
15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)
Россия
0:2
Чили

Конец серии без поражений

Карпин выставил близкий к оптимальному состав: после встречи с Перу тренер обновил старт почти полностью, оставив на поле только Александра Головина. В обороне играл костяк ЦСКА, на острие появился Константин Тюкавин. На 25-й минуте из-за травмы поле покинул Иван Обляков, его заменил Алексей Батраков.

Россия владела инициативой 60% времени и нанесла 16 ударов по воротам, однако лишь два пришлись в створ. У чилийцев — те же два удара в створ: стопроцентная реализация.

При этом латиноамериканцы полтора года не могли забить никому в гостях, но сегодня их прорвало: на 37-й минуте отличился Гонсало Тапия, а на 76-й минуте — Бен Бреретон.

Кому проиграла сборная России

На бумаге соперник не выглядел грозным. Чилийцы провалили отборочный цикл к ЧМ-2026 и стали худшей командой Южной Америки: 11 поражений в 18 матчах и лишь две победы.

По ходу квалификации в сборной дважды менялся тренер: начали с Эдуардо Бериццо, затем пришел Рикардо Гарека, а под конец цикла исполняющим обязанности стал тренер молодежки Николас Кордова.

К рекорду Италии даже не приблизились

Сборная не проигрывала четыре года, если не считать матч против олимпийской сборной Египта осенью 2023-го (1:2). Ту игру РФС не считает официальной, так как в Суэц не полетел основной состав и главный тренер сборной России, а на следующий день главная команда проводила другую контрольную встречу в Катаре.

Серия без поражений достигла 22 матчей, но до мирового рекорда России очень далеко: с 2018 по 2021 год сборная Италии никому не уступала на протяжении 37 встреч подряд.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин.«Хочется сыграть с командами из топ-10». Карпин — о Дзюбе, травме Облякова и поражении от Чили

Тем не менее на этом отрезке команда Валерия Карпина одержала несколько впечатляющих побед. В частности, в ноябре 2024 года Россия обыграла Бруней со счетом 11:0 — это крупнейший успех в истории национальной команды. Кроме того, в 2023-м Россия разгромила Кубу 8:0, а в марте этого года дважды за неделю обыграла Гренаду и Замбию с одинаковым счетом 5:0.

Несмотря на поражение, Карпин не расстроен. После игры он отметил, что хочет проверить уровень сборной на фоне еще более сильных соперников.

«Наметки уже есть, обсуждали. Мы бы хотели сыграть с командами из топ-10. Но будут ли с нами играть? Есть даты? Мое пожелание — чтобы соперник был сильным», — отметил главный тренер сборной.

23

  • Мендель

    А что не так?

    16.11.2025

  • Игорь Малышев

    Навальняшку порвало.

    16.11.2025

  • руслан магомедов

    Что вы пишите 22 победы сборной РФ???? Ну, кому эти игры по большому счету нужны? И важно ли в них выигрывать, или проирывать. Нет таких турниров по победам в ТОВАРНЯКАХ И НЕ БУДЕТ. Нужна ли сборная по футболу??? Для игр в официальных матчах -ДА-Да-ДА !!! А, для товарняков, тоже , да!!

    16.11.2025

  • vlad2020

    Столько пафоса - "22-матчевая серия сборной без поражений". А с кем играли - Бруней, Гренада, Замбия, Куба и т.д. А тут команда посильней - Чили, которая в экспериментальном составе и сразу виден уровень нашей сборной. Те сборные, у которых наша выиграла, в лучшем случае уровень ФНЛ, а пафоса, как будто у Бразилии, Испании, Германии выигрывали. Давайте объективно - уровень игроков нашей сборной не превышает уровень сильных легионеров, играющих в России, а то и ниже.Ну кто, например, из россиян сильнее по позициям - Кордобы, центральных защитников Диего Коста, Нино и т.д? Вот в матче с Чили мы и увидели уровень наших защитников из ЦСКА, Балтики. И так по всем линиям

    16.11.2025

  • fatka

    Не смешите мои тапочки:grinning::grinning::grinning:

    16.11.2025

  • Natalya Antropova

    8 (восемь) вопросительных знаков ( ? ? ), "молодому покАлению"... в серьез... КОГО мы вырастили-воспитали ?! А-ааа! Ну да! - Поколение "Пепси" (( Тьфу! ЁПРст:family_mwbb::family_wwg::family_mwgg::family_mwgg:

    16.11.2025

  • Ruslan Pavlovsky

    про уровень нашего футбола и так все понятно, ох..ю только от стоимости контрактов в 200 млн евро суммарно, хотя чилийцы "стоят" 70 млн. Но как же освещают новость! Вишенка на торте - где-то в подвале рубрики "футбол", какие стеснительные))) А если бы героически обыграли Бруней и о, достижение - КУБУ!!!!! То из каждого утюга бы неслись реляции. Страна-страус - все силы брошены на промывку мозгов о наших "победах", и ни слова правды, только стыдливые намеки, полуправда, в общем - как и на всех других направлениях - сплошная ложь. Радует, что уровень нешего футбола не позволяет его превратить в куклу для патриотической мастурбации, и на том спасибо...позорники

    16.11.2025

  • Porco Rosso

    Что-то мало статей про сборную.

    16.11.2025

  • Dron56

    Что за бред ?? Какой близкий к оптимальному состав ? А где наши чернокожие кудесники мяча ? Им зачем паспорта выдали ? Их отрабатывать что не нужно? Кому эта беспроиграшная серия нужна ? На нее кто то в серьез смотрит ? Хватит лапшу молодому покалению вешать .

    16.11.2025

  • Александр Кудинов

    Полнейший позор!!! За весь матч попасть в створ ворот соперника только 2 раза без каких-либо шансов на успех - это есть хорошая игра по мнению Карпина?! Тогда что же значит плохая игра? В общем пора бы уже разобраться с теми чиновниками, кто назначил этого МЕНЕДЖЕРА главным тренером сборной страны, а затем еще и продвинул его на пост главного тренера московского "Динамо"!!! "Специалист" не имевший за весь период тренерской карьеры ни одного выигрыша серьезных соревнований! Тренер до сих пор ни разу не показавший каких-либо собственных стратегических новаций! В России найдется сегодня не менее десятка специалистов, превосходящих на голову по уровню профессионального мастерства этого МЕНЕДЖЕРА!!! У него всегда почему-то виноваты внешние обстоятельства: то газон слишком скольский, то судьи не так свистят, то простая невезуха (видимо небесные силы не помогают). А то, что футболисты, играющие в своих клубах на порядок быстрее, острее, чем в сборной - это почему-то Карпина не тревожит!

    16.11.2025

  • Александр Солодовников

    У сборной нет сыгранности , каждый игрок сам по себе в отдельности , а футбол игра командная .... и это недоработка тренера

    16.11.2025

  • Топотун

    И взяли кубок, а мы что возьмём ?

    16.11.2025

  • Abdu 1976

    Это хорошо что проиграли , теперь не будут писать про каких-то беспроигрышных серии , и порожения не страшно любая команда когда-то проиграет, например чемпионы мира Аргентина в первом туре ЧМ проиграл Саудовцмм

    16.11.2025

  • Kimi_

    Откуда таких журналюг берут? Что читать в с-э , их бред невозможно, что по МАТЧ ТВ слушать им подобных оскорбительно для слуха.

    16.11.2025

  • Бен Ричардс

    Слекишин, а давай и эту игру с Чили не будем считать. У нас был неосновной состав. Не играли Максименко, Хлусевич, Солдатенков, Денисов, Заболотный, Дзюба, Сантос, Малколм и Клаудиньо. Так что рекордная серия продолжается. Надо премировать Валеру (нашего, а не из Перу - тот перебьется) в размере годовой зарплаты.

    16.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну хотя бы эту ерунду мусолить перестанете

    16.11.2025

  • AZ

    Не смешите народ, позорники! Италия при своейсерии Евро выиграла.а мы? Если с Брунеями лет 10 поиграть, так можено и 100 матчей без поражений устроить. А еще кто-нибудь рекорд Криштиану побьет)))

    16.11.2025

  • Андрей Краснодарский

    "22-матчевая серия сборной без поражений — все. Россия не проигрывала с 2021 года"____________________________ У вас что, в СЭ с головой все так плохо? Такое вынести в заголовок)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    16.11.2025

  • DemolisherAjax

    Ну о чем говорить,если Чили полтора года в гостях никому не забивала,а тут попалась "супер сборная" Карпина :)

    16.11.2025

  • Vyacheslav

    Сколько матчей без поражений ... . Далеко до Италии ... . Не стыдно сравнивать, с кем и что играла Италия, а с кем и что мы.

    15.11.2025

  • Clever77

    да, он такой же крысеныш как и ты. ничего нового

    15.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Не задавать тупых вопросов на ночь Не научила классика писак: Вот был бы ВэТэБэ, а в нём Стаканыч - Хрен впал бы от Георгича впросак!!! При чём Стаканыч? Да свободен типа - И согласится сборную принять, Чтобы хоть чем-то сам себя занять И чтоб не забухаться без просыпа...

    15.11.2025

  • Lars Berger

    Вот этот новенький автор в "отделе футбола СЭ", в очёчках - откровенная провокашка... Как говорится - "из молодых да ранних"... Друзья-коллеги, кто давно на сайте... Приглядитесь к этому крысёнышу...) Только провоцирует, маленькая очкастая журнашлюшка!) То ищет происки Валеры перед Дерби "Спартак" - ЦСКА применительно к матчам сборной, то - радуется поражению нашей сборной России...) Юная провокашка - выпускник "Школы Раби"?!)

    15.11.2025

    Валерий Карпин
    Футбол
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
