Матч с Таиландом отменен. Что сборная России успела во Вьетнаме?

Вместо команды Карпина, возможно, сыграет молодежка.

Сборная России возвращается домой — матч с Таиландом отменен из-за тайфуна «Яги», накрывшего Ханой.

Вместо двух товарищеских игр команда Валерия Карпина провела только одну — с Вьетнамом, а некоторые футболисты вообще не получили игрового времени в национальной команде. Например, Матвей Сафонов: голкипер «ПСЖ» преодолел около 20 тысяч километров (Париж — Москва — Ханой) и лишь поучаствовал в нескольких тренировках; а теперь возвращается в расположение клуба.

РФС и местная федерация футбола до последнего пытались найти выход из ситуации — например, перенести матч на воскресенье. Но, во-первых, нет никаких гарантий, что погодные условия улучшатся. Во-вторых, возвращение на день позже затруднило бы акклиматизацию — и тогда у игроков был бы риск не подготовиться к матчам чемпионата.

Дмитрий Воробьев и Руслан Литвинов. Фото Михаил Шапаев / Российский футбольный союз

При этом с Таиландом, вероятно, сыграет наша молодежка, которая все это время также находится во Вьетнаме. Пожалуй, это максимум, который в принципе мог сделать РФС, — там и так потратили много сил, чтобы заполнить паузу, подобрать соперников и сделать так, чтобы сборная не простаивала, а играла. Хотя вариантов было минимум. Из-за загруженности календаря у абсолютного большинства национальных команд график расписан на год вперед, поэтому матчи с Вьетнамом и Таиландом — да, экзотика, к которой не привыкли, но фактически единственная опция.

Аналогичная ситуация и со следующей паузой. Например, в октябре вероятные соперники нашей команды в азиатском регионе — Малайзия и Туркмения. При этом команде Малайзии 14 октября нужно быть в Окленде, где состоится матч с Новой Зеландией, следовательно, с Россией она может встретиться 9 или 10 октября.

15 ноября сборная России может провести товарищеский матч с командой Сирии. Игра, по всей видимости, пройдет в Москве.

А на 2025 год планируется встреча с Парагваем — этот матч был отменен из-за теракта в «Крокусе», но договоренности с парагвайцами, как сообщил президент РФС Александр Дюков, сохраняются.

Игра с Таиландом не состоялась из-за погоды. А поездка сборной в Ханой, возможно, дала ответ многим сторонникам потенциального перехода в Азиатскую конфедерацию: команда Карпина прочувствовала расстояния, которые нужно преодолеть, погодные и бытовые условия, а также риски.