Что известно о будущих соперниках сборной России — Вьетнаме и Таиланде. За одну из команд играет футболист, названный в честь Яшина

Команда Карпина готовится к поездке в Хошимин.

Еще в середине июля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча, но имена соперников оставил в секрете. Теперь они стали известны — по данным «СЭ», в первую осеннюю паузу команда Карпина сыграет со сборными Вьетнама и Таиланда. Оба матча пройдут во Вьетнаме.

В распоряжении сборной Вьетнама есть 40-тысячный стадион «Ми Динь», но он находится в Ханое, где, по данным «СЭ», будет проведен товарищеский матч с юношеской сборной России. Первая команда же сыграет в Хошимине и примет участие в Турнире трех наций. В городе есть два подходящих стадиона — «Тхонг Нхот» на 14,4 тысячи зрителей и «Куахнху 7» на 25 тысяч.

Сборные Вьетнама и Таиланда трудно назвать топовыми соперниками. На 18 июля 2024 года вьетнамцы занимают в рейтинге ФИФА 115-ю строчку, таиландцы — 101-ю. Это намного выше, чем та же Куба (167), с которой сборная России играла не так давно; но ниже, чем последний актуальный соперник команды Карпина — сборная Белоруссии (99). Сама Россия занимает в рейтинге 33-ю строчку.

Данг Ван Лам, он же Лев Шонович Данг. Фото Global Look Press

Забавный факт — в составе сборной Вьетнама играет вратарь с русскими корнями. 30-летний голкипер Данг Ван Лам родился в Москве под именем Лев Шонович Данг. Его отец — вьетнамец, мать — русская, и назвали его в честь... Льва Ивановича Яшина! Данг некоторое время занимался футболом в «Спартаке», «Крыльях Советов» и «Динамо», но с 2010 года перебрался во Вьетнам. С 2015-го он в национальной сборной — при этом продолжает болеть за Россию на всех международных турнирах.

Примечательно, что игры с Вьетнамом и Таиландом состоятся именно по инициативе азиатских стран. Кроме них среди желающих сыграть со сборной России также Малайзия, Индонезия и КНДР. Не исключено, что именно эти команды станут соперниками наших футболистов в октябре.