«Сможем ли вылететь? Когда вернемся в Москву?» Как сборная России встретила тайфун во Вьетнаме

Репортаж «СЭ» из Ханоя.

Матчи сборной России во Вьетнаме многие болельщики изначально воспринимали скептически. Сложный перелет в другую часть света, игры с не самыми сильными соперниками. Зачем все это? Однако выезд команды Валерия Карпина подарил нам одну важную мысль — в Азиатскую конфедерацию переходить ни в коем случае нельзя. Что приходит в голову, когда думаешь о Вьетнаме? Коммунизм, война с США, пляжный отдых, невероятная природа и суп фо-бо. Но за время нахождения в Ханое мне удалось узнать что-то большее о стране, где сборная России провела всего один матч из двух запланированных.

Мопеды, крабы и защита от загара

После выхода из аэропорта тебя встречают две вещи. Первое — горячий и тяжелый воздух, от которого в голову лезут мысли о целесообразности проведения матчей. О чем российские журналисты и спрашивали команду Карпина. Например, полузащитник ЦСКА и национальной команды Иван Обляков был уверен, что погода не повлияет на качество игр: «Ощущения? Ну... Нормальные. Играем вечером. Комфортное время. Не думаю, что жаркая погода скажется».

Второе — вьетнамцы практически не говорят по-английски. Да, молодое поколение сможет вас понять и даже что-то подсказать, но если перед вами местный, которому больше 30 лет, — готовьтесь к поиску взаимопонимания на пальцах. И иной раз это приводит к забавным ситуациям. Например, я оставил свой багаж возле стойки продаж сим-карт в аэропорту. Бывает, два перелета, долгая пересадка, смена часовых поясов — это не могло не сказаться. Но пропажу я обнаружил, когда уже отъехал от аэропорта. На объяснение водителю того, что я оставил свою сумку, потребовалось несколько минут и игра в шарады. Ситуация разрешилась благополучно, мой багаж так и стоял нетронутым на том же месте, однако сразу стало понятно — нужен онлайн-переводчик.

Чем ближе подъезжаешь к городу, тем больше разнообразных мопедов встречаешь на своем пути. Мопедами пользуются все — независимо от пола и возраста. Во многом это связано с уровнем жизни в стране. Из-за невысоких зарплат далеко не каждая семья может позволить себе личный автомобиль, что и заставляет обращаться к более дешевой альтернативе в виде мотоцикла.

Мопеды во Вьетнаме — это культ. На каждом углу мастерские по их ремонту, мойки, магазины с запчастями, которые «дарят» специфичный запах улицам города. Вьетнамцы стараются сделать свое средство передвижения уникальным, украшая его различными способами — наклейки, стикеры, росписи.

Фото «СЭ»

Фото «СЭ»

А как вьетнамцы передвигаются на этих мопедах — отдельная история. Если в России вас раздражают пользователи электросамокатов, то в Ханое вы поймаете себя на схожем ощущении. У ханойских мотоциклистов нет правил и ограничений. Местные ребята из России шутили, что самая бесполезная вещь во вьетнамском мопеде — спидометр, потому что никто на него не смотрит. На мопедах перевозят все: от детей до стиральных машин. А правил дорожного движения не существует как явления. Никто не уступит тебе дорогу на пешеходном переходе, цвета светофора практически ничего не значат. Да даже полосы движения не имеют особого смысла, тут ездят везде — как по встречке, так и по пешеходным дорогам. Однажды мне пришлось делить пешеходную полосу с вереницей из мопедов. Почему? На автомобильной дороге была пробка, а по пешеходной можно объехать! Для вьетнамцев — все логично.

Фото «СЭ»

Фото «СЭ»

На улицах Ханоя вас всегда будут сопровождать резкие и необычные запахи. Кто-то может решить пожарить утку прямо посреди тротуара. А чуть далее магазин с морепродуктами, где килограмм живых омаров отдают по 500 тысяч донгов, что примерно равно двум тысячам рублей. Напротив также будет магазин с различной морской живностью — например, связанные живые крабы. Почему нет?

Фото «СЭ»

Фото «СЭ»

Но чего у Ханоя не отнять, так это его кинематографичности. Практически каждую улицу хочется фотографировать. Кажется, что это кадр из какой-то компьютерной игры или старого азиатского фильма. Особенно когда смотришь на вьетнамцев в традиционных шляпах на фоне небоскребов. Такое же мнение сложилось и у форварда ЦСКА и сборной России Тамерлана Мусаева: «Вьетнам — прикольный. Выглядит так, будто здесь снимали фильмы. Будто видел это пару лет назад».

Кстати, традиционный вьетнамский головной убор называется нонла. И это не просто дань традициям, а реально удобная штука, которая защищает от солнца. Вьетнамцы не любят загар и стараются всячески его избегать. У них закрепился стереотип, что загорелая кожа присуща жителям деревни, а бледная — только у высших слоев общества. Вот и пытаются бороться с загаром всеми возможными способами.

Фото «СЭ»

Фото «СЭ»

Премьер-министр Вьетнама, фо-бо

Игра с Россией для Вьетнама — событие. До матча против Вьетнама перекупы неоднократно подходили к нам и предлагали купить билеты по завышенной цене — в 2,5 раза дороже, чем в кассах. На общение с Валерием Карпиным приехало большое количество местных журналистов. А во время самой игры вьетнамские коллеги активно интересовались у меня, как обстоят дела в России, и делились впечатлениями от игры сборной.

«Мы знаем, что Россия — очень сильная команда, которая играет на чемпионатах мира, — сказал вьетнамский журналист Гьянг Нгуйен «СЭ». — Но вот игроков ваших знаем не очень хорошо, много новых лиц. Наверное, только Матвея Сафонова, который играет в «ПСЖ». Знаем еще Дзюбу, Аршавина. Матч против России — большое событие, у нас не так много возможностей сыграть с командой топ-уровня».

На игре также присутствовал премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, который после завершения матча встретил российских журналистов у скамеек сборных. Абсолютно спокойно и буднично подошел к корреспонденту «СЭ», пожал руку и поблагодарил. Вот так мы и выстраиваем международные связи!

Еще до матча вратарь сборной Вьетнама российского происхождения Лев Данг (кстати, назван в честь Яшина) дал интервью «СЭ», где сказал, что лучший фо-бо подают именно в Ханое. Я не мог упустить возможность и специально уточнил у Льва после игры, в какое место стоит отправиться. «Pho 10 Ly Quoc Su. Обязательно попробуйте», — сообщил мне Данг. Но планам не было суждено сбыться. В дело вмешалась стихия.

Фото «СЭ»

Супертайфун «Яги»

Во время игры против Вьетнама удалось пообщаться с немногочисленными российскими болельщиками, что присутствовали на стадионе. Большинство из них — сотрудники российского посольства, которые живут в Ханое уже не первый год. Во втором тайме поднялся сильный ветер, на горизонте были видны раскаты молний, а один из российских болельщиков сообщил: «Готовьтесь, в пятницу сюда придет супертайфун «Яги». Он сильнейший за последние 10 лет, уже прошелся по Китаю. Не уверен, улетите ли вы отсюда. И вообще не факт, что состоится вторая игра».

Сразу же большое количество вопросов в голове. Что из себя представляет супертайфун? Насколько он опасен? Можно ли будет вылететь из Вьетнама? Может ли сборная взять журналистов на рейс, если случится что-то неладное? Но думать об этом и съедать самого себя было абсолютно бессмысленно. Тем более в тот же момент генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов успокаивал журналистов:

«Если начнется тайфун и отменят матч, то сборная поедет в отель. Как только наступит время посадки в самолет, национальная команда отправится в аэропорт по расписанию и вернется домой. Перенос матча? Мы точно улетаем. Дальше у Таиланда игра против Вьетнама, а у нас уже не получится выйти на поле. Игроки сборной должны будут вернуться в расположение клубов».

Фото «СЭ»

На следующий день состоялась пресс-конференция Валерия Карпина и Данила Глебова перед игрой с Таиландом. На ней главный тренер сборной и полузащитник иронизировали над грядущим тайфуном. Но сразу же после завершения мероприятия журналисты почувствовали на себе приближение «Яги». Вместе с коллегами мы вышли за территорию Вьетнамской федерации футбола, где проходила пресс-конференция, чтобы вызвать такси до центра города. И в этот же момент поднялся сильнейший ветер, начались гроза и ливень, которые не прекращались больше часа. Это был первый звоночек. Кстати, такси к нам так и не приехало. Удивительно для страны с сезоном дождей, но местные таксисты отказываются от любых заказов в дождливую погоду. Как рассказывали местные, таксисты боятся ездить в дождь, для них комфортнее переждать.

Фото «СЭ»

Все ближайшие сутки разговоры были только о приближающемся тайфуне. Погода ухудшалась, дождей становилось все больше. Правительство Ханоя отменило занятия в школах и университетах с 7 по 10 сентября, в субботу закрыло аэропорт и рекомендовало жителям закупиться продуктами и медикаментами. В магазинах выстроились огромные очереди, а полки опустели. По прогнозам, пик тайфуна должен был прийтись на 20.00 7 сентября по местному времени. В день прихода тайфуна мне удалось посетить стадион «Ми Динь», где могла бы состояться игра. А в дальнейшем и отель сборной России. Игрокам явно было неспокойно, отчего они уточняли: «Сможем ли мы вылететь? Когда вернемся в Москву?»

Однако тайфун оказался слабее, чем мы ожидали. По факту это выглядело как ливень и сильный ветер, который вырывал деревья и валил заборы. Да, провести игру против Таиланда в подобных условиях было невозможно. Но ничего критичного для инфраструктуры Ханоя не произошло. За прошедшее лето в Москве подобные ливни проходили несколько раз. Отчего и возникло ощущение, что это был московский дождь, а не стихийное бедствие. Сборная России смогла улететь уже в 4 утра. А через несколько часов на улицы вышли и коммунальные службы, которые начали устранять последствия тайфуна.

Фото «СЭ»

Поездка во Вьетнам для Российского футбольного союза точно получилась информативной. Как минимум, надеюсь, вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола отложен в долгий ящик, если не полностью снят с повестки. Азия — это совершенно другой мир с долгими перелетами, сложной акклиматизацией и подобными тайфунами. Уверен, что РФС и российскому футболу там делать нечего. И кому не позавидуешь по итогам всей ситуации, так это Матвею Сафонову, который пролетел 20 тысяч километров, чтобы провести несколько тренировок со сборной России и не сыграть ни минуты.