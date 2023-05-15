Матч с Камеруном — топ-вариант для сборной России. Он точно лучше поездки на турнир в Азию

Сыграем еще с одним участником ЧМ-2022.

В РФС, похоже, определились с ближайшим соперником сборной России. По информации «СЭ», им станет Камерун. Товарищеский (и домашний для нашей команды) матч пройдет 15 июня. Город и стадион пока не определены: вряд ли Санкт-Петербург, где только сыграли с Ираком. Но это не так важно. Ключевой момент — сборная получила топ-соперника, что в нынешних реалиях фактически наш максимум.

По сути, игра с Камеруном стала заменой после поездки на турнир Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, который пройдет с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте. Официально от участия отказались месяц назад — в конце апреля. Но то, что это случится, было понятно и раньше.

Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Например, через сутки после игры с Ираном я разговаривал с Валерием Карпиным — и уже тогда было очевидно: в тренерском штабе, мнение которого точно спросят боссы РФС, вряд ли проголосуют «за».

— Плюсы и минусы от участия в Кубке ЦАФА понятны. Вы хотели бы, чтобы сборная там выступила? — вопрос главному тренеру.

— По-моему, минусы понятны не всем. Как тренеру мне хотелось бы, чтобы в эти даты сборная играла — желательно дома и против сильных соперников. Например, уровня Ирана.

Минусы, о которых тактично умолчал Карпин, на самом деле были очевидны с самого начала: во-первых, условия (искусственные поля не лучшего качества и сильная жара). Во-вторых, максимально неудобное время проведения турнира.

Из-за графика те, кто был бы вызван в сборную России, остались без отпуска после финиша РПЛ (последний тур — 3 июня, а дальше сразу сбор). Плюс накладывался Суперфинал Кубка России (11 июня), который организаторы изначально не собирались переносить — это наверняка лишало бы Карпина ряда игроков. Также, вероятно, пришлось бы двигать старт нового сезона. А значит, корректировать предсезонную подготовку большинства клубов.

Да, сборной очень не хватает игр с реальной спортивной мотивацией. Но все же не ценой такого количества проблем.

Футболисты сборной Камеруна на чемпионате мира в Катаре. Фото Global Look Press

Спарринг с Камеруном — оптимальный вариант, о котором и говорил Карпин. Конечно, отпуск все равно сократится, но не так глобально. А к уровню соперника вопросов нет. В Катаре на ЧМ-2022 Камерун, как и Иран, финишировал третьим в группе, при этом обыграл Бразилию и выдал сверхзрелищные 3:3 с Сербией. Соперников с Африканского континента у России не было пять лет — со времен зарубы с Египтом на ЧМ-2018. А до этого мы играли с Кот-д`Ивуаром, когда готовились к Кубку конфедераций-2017.

Сейчас у сборной даже более сложная задача, учитывая все еще непривычный режим существования. Матч с Камеруном в таких условиях — реально неплохой повод проверить уровень команды и взглянуть на мотивацию игроков. А также собрать солидную аудиторию на трибунах, что в последнее время — уже особенное событие.