Лучшая команда Юго-восточной Азии с японским тренером и бывшим партнером Холанна. Что нужно знать о сборной Таиланда

Рассказываем о ближайшем сопернике нашей сборной.

В отличие от Вьетнама, с Таиландом наша сборная уже играла. Точнее, в марте 1995 года в Индию на растерявший былую популярность Золотой кубок Джавахарлала Неру под вывеской сборной клубов России отправился «Зенит». В той команде под началом Павла Садырина играли не последние в нашем футболе люди — Корнюхин, Давыдов, Хомуха, Дмитриев, Брошин. А гол в завершившемся вничью матче (1:1) забил украинец Бублик.

Так что официальная встреча с тайцами у России будет первой, и можно сразу сказать, что эта команда сильнее Вьетнама. По рейтингу ФИФА — на четырнадцать строчек (101-е место). Да и по остальным параметрам «Боевые слоны» круче. В розыгрыше чемпионата АСЕАН-2022 они как раз обыграли в финале вьетнамцев и завоевали разыгрываемый сборными Юго-Восточной Азии трофей в седьмой раз. Начиная с 2012 года Таиланд всегда в призерах и, по сути, является ведущей командой региона.

Это подтверждают и стабильные выступления в финальных турнирах Кубка Азии, где «слоны» два раза подряд выходили из группы. Это, конечно, не историческая бронза 1972 года, но ощутимый прогресс после того, как почти полвека либо не удавалось пройти отборочный турнир, либо все ограничивалось групповым этапом. Нынешней зимой Таиланд начал с победы над Киргизией (2:0), после чего завершил нулевыми ничьими встречи с Оманом и Саудовской Аравией, а в 1/8 финала уступила Узбекистану (1:2), пропустив решающий гол от армейца Файзуллаева.

Смазанным же получился отбор на ЧМ-2026. На втором этапе «слоны» ожидаемо пропустили вперед фаворита группы Корею, но в итоге выиграли только у аутсайдеров из Сингапура (два раза по 3:1) и остались третьими. При равном количестве очков по личным встречам выше финишировал Китай. Соответственно, как и в случае с Вьетнамом, тайцы сейчас готовятся к декабрьскому чемпионату АСЕАН и стартующему в марте отбору на Кубок Азии-2027.

Футболисты сборной Таиланда (в синем) в матче против Китая. Фото Global Look Press

Форвард-рекордсмен

Самый статусный футболист Таиланда по версии сайта Transfermarkt — нападающий Муэанта, выступающий за бельгийский «Левен». Футболиста, который стал автором самого юного гола в истории тайской лиги в 15 лет 9 месяцев и 22 дня, а потом добился того же в азиатской Лиге чемпионов, оценивают в 800 тысяч евро.

Есть в сборной и другие европейские легионеры. В том числе, натурализованные — как родившийся в Норвегии и выступающий во втором датском дивизионе за «Оденсе» Николас Микельсон. Еще шесть лет назад он играл за норвежскую команду на первенстве Европы U-19 вместе с Холанном, а в 2022-м уже представлял Таиланд на проходившем в Узбекистане Кубке Азии в категории U-23.

На том турнире, к слову, «слоны» использовали внушительную группу родившихся в Европе футболистов с тайскими корнями. Очевидно, что это рассматривалось, как стремление влить свежую кровь в довольно возрастную национальную команду. Стабильно на таком уровне на данный момент заиграл только Микельсон, но и его не было на летних матчах сборной.

Большинство легионеров — бывших и нынешних — выступает в Японии. Эту страну представляет и главный тренер Масатада Исии. Это он, возглавляя «Касиму Антлерс», вошел в историю, в 2016 году впервые выведя представителя Азии в финал клубного чемпионата мира. А там еще и заставил «Реал» отыгрываться и провести на поле дополнительные полчаса, где свое слово в итоге сказали Бензема и Криштиану Роналду (2:4). В Таиланде Исии работает уже пять лет, успев дважды сделать требл с одним из местных грандов — «Бурирам Юнайтед».

Логично, что именно ему доверили сборную. Интересно, что Исии считается сторонником схемы 4-4-2. Однако он все-таки не догматик и исходит из выбора игроков. Поэтому Таиланд под его началом выстраивается в расстановку 4-2-3-1. В этом году она использовалась во всех девяти матчах.