Сборной России нужен не Карпин, а новый статус. Мнение Максима Алланазарова

Точка зрения обозревателя «СЭ», который призывает к переменам, связанным с нашей национальной командой.

Мне кажется, нет никакого смысла в том, что сборную России тренирует Валерий Карпин. Если назовете в комментариях какие-то плюсы, буду очень признателен.

Карпин неплохо работает в «Ростове», но национальная команда для него словно побочка. Он не раз делал странные заявления, которые в данный момент звучали неуместно. Видно, что работать без задач и целей ему не особо интересно. Ну и результаты, соответственно, такие себе.

Болельщики, кстати, если судить по соцсетям, все чаще выступают против Карпина и постоянно припоминают ему эстонский паспорт. Начинают негодовать даже те, кто некогда считался его большим поклонником. Мол, гимн не поет, своих тащит, красивого футбола нет.

Вполне логично было бы заменить Карпина — пусть спокойно трудится в клубе. А в сборную взять молодого тренера, для которого эта работа стала бы вызовом даже без участия в официальных соревнованиях.

А вообще из сборной России в сегодняшней парадигме нужно делать максимально медийный проект. Устраивать среди людей голосование за вызов игроков, за стартовый состав, за город, в котором принимать соперников. Нужно лететь в Сибирь, на Дальний Восток — туда, где национальную команду никогда не видели.

Шоу классные делать научились, так почему бы не начать дарить настоящий праздник всей стране? А когда мы вернемся на международную арену (наверное, лет через пять-семь), тогда вновь обрести полную серьезность. Зачем и кому нужен матч с Кенией в Турции? Кто от него получил удовольствие — тем более после такого результата?

А теперь представьте, какой кайф испытали бы болельщики, прежде всего дети, в любом из городов России? Команда получила бы только позитивные эмоции, и никто не унижал бы ее за посредственную игру с далеко не самым сильным соперником.

Призываю РФС серьезно рассмотреть возможность придания сборной России некоего социального статуса, сделать ее доступной для граждан. Сейчас для этого самое время.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.