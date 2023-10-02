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Сегодня, 16:00

Сын хоккеиста Ковальчука уже в сборной России. Только он — футболист

Сына Ковальчука вызвали в сборную России по футболу до 14 лет
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Илья Ковальчук с сыном.
Фото Соцсети
Филипп Ковальчук.
Фото РФС
Филипп Ковальчук.
Фото Соцсети
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Уже скоро Филипп сыграет за национальную команду до 14 лет.

Еще 10 лет, назад наблюдая за большой семьей экс-нападающего «Атланты», «Нью-Джерси» и СКА Ильи Ковальчука в запрещенной соцсети, можно было заменить, что его сыновья предпочитают льду, клюшкам и шайбам пляжи и мячи: старший Филипп не расставался с футбольным, а младший Артем — с баскетбольным.

«У меня старший сын Филипп занимается футболом. И сейчас тренируется в Сан-Паулу — в академии «Коринтианс». Я летал его навещать и поддерживать. 14 лет — такой возраст, когда надо держать все нюансы под контролем. Подростки в Бразилии чуть раньше начинают заниматься непонятными делами. Так что надо быть рядом с сыном.

Загадывать не буду, но главное — все нравится, играет с удовольствием, с улыбкой и огромным желанием. На какой позиции? Бегает по краям, может в середине. А вообще он — правша и любит атаковать с левого фланга. Смещается в центр с угрозой. Быстренький, выносливый, техничный. Готовим перспективу для сборной России», — рассказывал герой Квебека весной.

Филипп Ковальчук.
Фото РФС

Как оказалось, Илья Валерьевич нас не обманул и Филипп действительно готовится дебютировать за юношескую сборную Россию — 27 сентября он приехал на тренировочный сбор команды 2009 года рождения для подготовки к турниру развития УЕФА, который пройдет в Минске с 3 по 8 октября. Помимо сборных России и Белоруссии, участие в нем примут сверстники из Киргизии и Таджикистана.

А ведь начальное футбольное образование Филипп получал не только во Флориде, где большую часть времени проводит его семья, но и в академии «Зенита», когда в Санкт-Петербурге звездил олимпийский чемпион Пхенчана. Кстати, в одной из футбольных школ Майами он играл в команде с Максом Поникаровским, выступающим сейчас в академии американского «Интера» — сыном другого знаменитого хоккеиста Алексея Поникаровского.

 
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В Сан-Паулу Ковальчук-младший, выступавший в США за команды старших возрастов, переехал еще в 2019-м. Попал в школу «Коринтианса» он во многом случайно — благодаря игре в футволей — волейбол ногами. Причем забить гол Филиппиньо, как его называли еще в Майями, сумел в первой же игре за черно-белых.

«Я еще играл за СКА, мы летом приезжали в Майами. Филипп занимался футболом в школе «Зенита». Я летом тренировался на песке, сын — со мной. Однажды на пляж приехали ребята из «Коринтианс» — на турнир в Орландо. Они играли в футволей. Мы познакомились, тренер увидел сына и пригласил его на турнир. Он играл против них. Бразильцы на него посмотрели и позвали к себе. Ну мы и поехали. Как раз в Бразилии проходил Кубок Америки-2019 — мы заодно слетали посмотреть матчи. Филипп там потренировался, и так закрутился весь роман», — вспоминал историю попадания сына в «Коринтианс» отец футболиста.

Филипп Ковальчук.
Фото Соцсети

Первый матч на турнире россияне сыграют уже завтра в 12:00 по московскому времени против сборной Таджикистана. Но главный тренер наших юношей Владимир Волчек уже успел оценить уровень технического оснащения парня из Сан-Паулу, которому отец попросил не давать никаких поблажек:

«Парень занимается в бразильской системе. Может, что-то новое и нам привнесет из того, что он там почерпнул. Самое главное, что он с большим удовольствием приехал сюда на сбор, проделал неблизкий путь — и хорошо вливается в команду. Видно, что Филипп действительно технически хорошо оснащен. При этом важно еще понимание игры. Одна сама по себе техника без командных взаимодействий не привязана к футболу. Ты должен понимать, как надо действовать в атаке и в обороне. И в этом плане нам всем нужно прибавлять.

Илья попросил, чтобы его сыну не делали никаких поблажек и он тренировался бы со всеми на равных условиях. Важно, чтобы Филипп вырос именно за счет своих данных. И видно, что парень к этому стремится, хочет сам достичь высот в футболе.

Мы сейчас смотрим на его амплуа. Пока, может быть, инсайдная зона. На фланге побольше пространства, где он может проявить свои индивидуальные качества. А в центральной зоне важны именно командные действия. Поэтому я его использую на фланге, где-то в инсайдной зоне, чтобы он быстрее влился в команду».

Сам Ковальчук-старший старался в эти дни не мелькать на стадионе «Рублево», где готовилась наша сборная U-14. Но сыну отделаться от внимания журналистов, само собой, не удалось:

«В Бразилии все ребята очень техничные. Уже большие, сильные. Там уровень очень высокий. Но это для меня хорошо. Я сам становлюсь лучше, когда за ними тянусь.

 
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Если говорить о мечте, то я хочу попасть в премьер-лигу, в профессиональный футбол, и однажды выиграть «Золотой мяч». Сейчас мой любимый игрок - Криштиану Роналду. Почему не выбрал хоккей? Просто мне понравился футбол. Я не так сильно любил хоккей, и у меня не очень хорошо там получалось. В футбол играл намного лучше», — заявилФилипп после одной из тренировок.

Сейчас говорить о перспективах в профессиональном спорте парня 2009 рождения еще очень-очень рано. Конкуренция в футболе несопоставимо выше, чем в хоккее — потеряться здесь гораздо легче, чем в игре от силы десяти стран. Куда интереснее узнать: обратили ли на него уже внимание в «Зените». Техничный, быстрый, из Бразилии — да еще и прошел через питерскую школу! Кажется, Филипп целиком и полностью подходит под описание излюбленного портрета всех звездных новичков петербуржцев в последние несколько лет.

Илья Ковальчук
Сборная России по футболу
ФК Коринтианс
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