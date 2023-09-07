Сборная России: небывалый эксперимент. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005-2015 годах — об особенностях подготовки к матчам с Египтом и Катаром.

Мнение

Сборная России. Давайте сразу условимся, что имеем в виду всех игроков, кто приехал на сбор в Новогорск и остался на сентябрьском сборе — это увлекательный квест. Для нас.

Потому что почти нереально узнать каждого из футболистов в лицо. Невозможно угадать, каким будет стартовый состав на каждый матч, кто выйдет с капитанской повязкой. Не сразу даже определишь — полетел Валерий Карпин в Египет или он по-прежнему в Новогорске.

Вроде должен был остаться — тренировать тех, кто сыграет с Катаром. Но вот появилось видео, где главный тренер обнимается на дорожку с Виктором Онопко. А потом — фото из автобуса, который везет команду к самолету. А потом снимок, где он стоит вместе с Александром Дюковым в Новогорске.

Логично, чтобы Карпин отправился в Египет, а не в Мурманск — куда полетели на день те, кто не задействован во встрече с африканцами. В Суэце все-таки официальный матч сборной России. Но она вроде бы как олимпийская — а основной состав надо готовить к игре с Катаром.

Можно запутаться. Точнее, нельзя не запутаться. Представляю, как идет голова кругом у тренеров.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Для них этот сбор — что-то новое. Карпин по совместительству работает с двумя командами, но сейчас их стало три. Молодежный состав сейчас живет преимущественно в другом корпусе Новогорска — том, где обычно размещается команда U21. Элементарно не хватает мест. В сентябрьском расписании сборной появились группа 1 и группа 2 со своими распорядками дня. Добавился еще один тренер вратарей Алексей Антонюк — помогла «Родина». Приглашены дополнительные массажисты. Интересно, тренировочный процесс у этих составов одинаковый?

Помню, когда Гус Хиддинк только возглавил сборную России, Александр Бородюк не только был его помощником в главной команде, но и руководил молодежкой. Гус после одной из первых тренировок шел к корпусу базы от поля и замер, увидев, как его правая рука проезжает мимо в автобусе с другими футболистами. Та история получилась громкой — Хиддинк вынужденно дал добро на то, чтобы Бородюк слетал на выезд в Финляндию, но потребовал, чтобы впредь ассистент работал только с ним. Дальше у той молодежной сборной все пошло не так, но сейчас не об этом.

Оценить работу команды на сборах, понять состояние игроков, не только физическое, но и эмоциональное — новичков море! — в таком графике невозможно. Учитывая перелеты — в Египет придется приезжать дважды. Хотя интервал между товарищескими встречами — всего три дня. По сути, это матчи с листа.

Но куда деваться. Еще недавно сборная была на паузе, потом играла только с ближайшими соседями, не претендующими на высокие строчки мирового рейтинга.

Теперь соперники иные, но зато вынужденная круговерть. Египет наотрез отказывался от идеи одного матча, хотел провести именно два. Поэтому сбор экспериментальный. И команды — такие же. Одну из них называют олимпийской — вероятно потому, что молодежная уже есть, а второй сборной официально по-прежнему нет.

И нет критериев — почему кто-то из футболистов есть на сборе. Хотя в нынешних условиях это, наверное, и не важно.

Посмотреть на фото или видео — эти мальчишки сияют. С лица Агкацева улыбка, кажется, вообще не сходит. Если Сафонов номер один, то Станислав — номер два. И в Краснодаре, и в сборной. Матч с Египтом сегодня начнет он.

Если это не мотивация для него и остальных, кто выйдет на поле в Суэце, то что тогда она?

Люди счастливы тем, что находятся в сборной.

Пусть осчастливят и нас этими тремя матчами.

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