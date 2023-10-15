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Сегодня, 13:00

«Все должны разделять спорт и политику, поэтому хочу сыграть с Россией». Интервью главного тренера сборной Кении

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Главный тренер сборной Кении Энгин Фират
Энгин Фират.
Фото Global Look Press
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Энгин Фират — о предстоящем матче с нашей сборной.
Товарищеские матчи.
16 окт, 19:00. Mardan Stadium (Анталья)
Россия
Кения

В понедельник, 16 октября, сборная России проведет товарищеский матч против команды Кении. «СЭ» поговорил с главным тренером африканской сборной о предстоящей встрече. Энгин Фират — турецкий специалист, который уже встречался с нашей национальной сборной в 2020 году, когда возглавлял национальную команду Молдавии. В интервью он вспомнил тот матч, рассказал, как изменилась сборная России без Дзюбы, а также высказался о бане со стороны УЕФА.

— Какие у вас ожидания перед матчем с Россией?

— Мы встречаемся с действительно сильной командой, которая входит в топ-40 лучших в мире. Если не считать матч с Египтом, где был второй состав, то ваша команда не проигрывает больше двух лет.

— Как вам пришла идея сыграть со сборной России?

— С тех пор, как я пришел в сборную Кении, многое поменял тут. Недавно мы играли с Катаром и Ираном, а встреча с Россией станет первым матчем Кении против европейской команды. Это хорошая возможность показать футболистам сборной свой уровень. Для нас это исторический день!

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират
Фото Global Look Press

— Почему матч проходит в Турции?

— Честно, я просил, чтобы матч прошел в Дохе (Катар), но мне ответили, что там может быть очень жарко в это время. Поэтому мы остановились на Анталии. Думаю, для России эта игра будет как домашняя. Вы знаете, как много в Турции русских. Стадион будет полный, потому ожидаю хорошую атмосферу и много болельщиков! Будет хорошая погода, и добраться на этот стадион не составит труда.

— Вы встречались со сборной России осенью 2020 года, когда возглавляли Молдавию. Как за это время изменилась команда?

— Прекрасно помню тот матч! Мы сыграли 0:0. Россия значительно поменялась с того момента. Но я помню игроков, которые до сих пор играют в команде, — Джикия, Фомин, Миранчук, Чалов и многие другие.

Оливье Мбезо и&nbsp;Максим Мухин. Сборной России нужны соперники уровня Камеруна. Время организовать турне в Бразилию и Аргентину?

— Заметили, что нет Дзюбы?

— Конечно. Считаю, что это очень сильно влияет на атакующий потенциал России. Его достаточно давно не вызывают в сборную, но каждый хороший игрок рано или поздно заканчивается.

— Как изменилась игра сборной России без Дзюбы?

— Россия стала менее предсказуема в атакующих действиях. Раньше все шло к тому, что Дзюба ведет за собой всю атаку. Сейчас же там много футболистов с разным стилем игры.

Федор Чалов забивает победный гол.

— Кого бы вы выделили из нынешнего состава сборной России?

— У вас все игроки очень хорошо оснащены технически, каждый может выдать хороший пас на любую дистанцию. У вас есть правый защитник Волков, который очень талантлив. К сожалению, сейчас ваша сборная играет только товарищеские матчи. Но эта команда может стать еще сильнее, чем та, которая была с Дзюбой. Нужно только дать время.

Футболисты сборной России празднуют гол в&nbsp;ворота Камеруна. Почаще бы такие матчи сборной России!

— Как вы относитесь к отстранению России от официальных матчей со стороны УЕФА и ФИФА?

— Я всегда разделяю спорт и политику. Это мои принципы. И именно это послужило одной из причин, почему я хочу сыграть против России. Я считаю, что все в мире должны разделять спорт и политику. Футбол должен объединять людей, а не наоборот! людей, а не наоборот!

Футбол
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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