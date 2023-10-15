«Все должны разделять спорт и политику, поэтому хочу сыграть с Россией». Интервью главного тренера сборной Кении

Энгин Фират — о предстоящем матче с нашей сборной.

В понедельник, 16 октября, сборная России проведет товарищеский матч против команды Кении. «СЭ» поговорил с главным тренером африканской сборной о предстоящей встрече. Энгин Фират — турецкий специалист, который уже встречался с нашей национальной сборной в 2020 году, когда возглавлял национальную команду Молдавии. В интервью он вспомнил тот матч, рассказал, как изменилась сборная России без Дзюбы, а также высказался о бане со стороны УЕФА.

— Какие у вас ожидания перед матчем с Россией?

— Мы встречаемся с действительно сильной командой, которая входит в топ-40 лучших в мире. Если не считать матч с Египтом, где был второй состав, то ваша команда не проигрывает больше двух лет.

— Как вам пришла идея сыграть со сборной России?

— С тех пор, как я пришел в сборную Кении, многое поменял тут. Недавно мы играли с Катаром и Ираном, а встреча с Россией станет первым матчем Кении против европейской команды. Это хорошая возможность показать футболистам сборной свой уровень. Для нас это исторический день!

Фото Global Look Press

— Почему матч проходит в Турции?

— Честно, я просил, чтобы матч прошел в Дохе (Катар), но мне ответили, что там может быть очень жарко в это время. Поэтому мы остановились на Анталии. Думаю, для России эта игра будет как домашняя. Вы знаете, как много в Турции русских. Стадион будет полный, потому ожидаю хорошую атмосферу и много болельщиков! Будет хорошая погода, и добраться на этот стадион не составит труда.

— Вы встречались со сборной России осенью 2020 года, когда возглавляли Молдавию. Как за это время изменилась команда?

— Прекрасно помню тот матч! Мы сыграли 0:0. Россия значительно поменялась с того момента. Но я помню игроков, которые до сих пор играют в команде, — Джикия, Фомин, Миранчук, Чалов и многие другие.

— Заметили, что нет Дзюбы?

— Конечно. Считаю, что это очень сильно влияет на атакующий потенциал России. Его достаточно давно не вызывают в сборную, но каждый хороший игрок рано или поздно заканчивается.

— Как изменилась игра сборной России без Дзюбы?

— Россия стала менее предсказуема в атакующих действиях. Раньше все шло к тому, что Дзюба ведет за собой всю атаку. Сейчас же там много футболистов с разным стилем игры.

— Кого бы вы выделили из нынешнего состава сборной России?

— У вас все игроки очень хорошо оснащены технически, каждый может выдать хороший пас на любую дистанцию. У вас есть правый защитник Волков, который очень талантлив. К сожалению, сейчас ваша сборная играет только товарищеские матчи. Но эта команда может стать еще сильнее, чем та, которая была с Дзюбой. Нужно только дать время.

— Как вы относитесь к отстранению России от официальных матчей со стороны УЕФА и ФИФА?

— Я всегда разделяю спорт и политику. Это мои принципы. И именно это послужило одной из причин, почему я хочу сыграть против России. Я считаю, что все в мире должны разделять спорт и политику. Футбол должен объединять людей, а не наоборот! людей, а не наоборот!