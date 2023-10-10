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Сборная России

Сегодня, 15:45

УЕФА отменил решение по допуску юношей России. Европейский футбольный союз стал посмешищем

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Футболисты сборной России до 17 лет.
Фото РФС
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А ведь когда-то был уважаемой организацией.

26 сентября УЕФА официально сообщил о допуске к своим соревнованиям сборных России до 17 лет — речь шла о национальных командах юношей и девушек.

— Когда мы запрещаем детям участвовать в наших турнирах, то не только не поддерживаем право на полноценное развитие, но и напрямую дискриминируем их. Поэтому намерены дать им возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, таким образом вкладываемся в более яркое и способное будущее поколение, — заявил тогда президент УЕФА Александер Чеферин.

4 октября официально разрешила участие российских сборных U-17 в своих соревнованиях и ФИФА. Наши получили право выступлений на чемпионатах мира среди футболистов, не достигших 17 лет, — при условии их квалификации через Евро в своей возрастной категории.

Речь, как и в случае с решением УЕФА, шла об участии сборных под названием «Российский футбольный союз» — без флага и гимна, а домашние матчи предполагалось проводить на нейтральной территории.

Солидные организации, серьезные решения, громкие официальные слова руководителя. Все четко?

Фото РФС

Нет, 10 октября УЕФА сдал назад, отменив свое решение о допуске российских детей. Что же случилось за две недели?

Англия, Украина, Польша, Латвия, Литва, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Румыния отказались выходить на поле против представителей РФ. Предположу, что еще кто-то подобное не объявлял, но протестовал на словах.

Слышу высказывания коллег, экспертов и болельщиков, что УЕФА должен был показать силу, дисквалифицировав бойкотирующих. Это, конечно, утопия. Там все-таки не самоубийцы, убрать в нынешней политической ситуации 10-20 сборных — такого не могло быть в принципе.

ФИФА допустила юношеские сборные России до&nbsp;чемпионатов мира.. ФИФА вслед за УЕФА допустила российских детей на турниры. И ответила по взрослым

Но просчитать ситуацию на два шага вперед в УЕФА просто обязаны. Не давая России ложных надежд и не обнажая свою слабость.

У Европейского футбольного союза было полтора года на изучение ситуации, ее анализ перед тем, как принять решение. Руководители не догадывались, какой может оказаться реакция? Они не в состоянии провести консультации перед тем, как ставить вопрос на голосование? Все произошедшее напоминает дешевый балаган.

Кому-то пришлось за него дорого заплатить. Например, со своего поста ушел председатель шведской национальной спортивной конфедерации (и вице-президенту УЕФА) Карл-Эрик Нильссон, голосовавший за допуск россиян. «Это решение вызвано шквалом негатива в мой адрес и поступлением личных угроз. Я ощущаю сильную поддержку со стороны шведского спорта, но для того чтобы нормально управлять спортивным движением, абсолютно точно необходимо иметь и желание, и поддержку общественности. Но ненависть вытеснила поддержку. Лично для меня это, конечно, грустная ситуация, хотелось бы успеть добиться большего на посту председателя», — приводит слова Нильссона шведское издание Aftonbladet.

Фото РФС

Справедливости ради отметим, что есть и обратные примеры. Легенда немецкого футбола и член исполкома УЕФА Карл-Хайнц Румменигге не побоялся публично объяснить свою поддержку наших сборных. «Дети — жертвы конфликта, они ни в чем не виноваты и нуждаются в помощи. Они не несут никакой ответственности за сложившуюся ситуацию и не должны подвергаться дополнительному наказанию. Именно поэтому я проголосовал за то, чтобы разрешить им снова играть», — сказал Румменигге.

Венгерская футбольная федерация 5 октября заверила, что готова выполнять решение УЕФА по допуску, и даже хозяйка финальной части юношеского Евро Эстония не сжигала мостов.

УЕФА допустил юношеские сборные России до&nbsp;международных турниров. УЕФА вернул Россию в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории. И назвал условие для главной сборной

Но очевидно, что громкий хор сторонников культуры отмены куда мощнее, чем робкие призывы к здравомыслию. Увы, это читалось.

Своими метаниями УЕФА выставил себя на посмешище. Чеферин хотел перестать заниматься дискриминацией детей, но будет продолжать это делать. А у России теперь лишний повод задуматься, стоит ли ждать милости от Европы или лучше подумать о том, как зайти в Азию с какими-то большим проектом, о чем недавно рассуждал президент РПЛ Александр Алаев.

Футбол
Сборная России по футболу
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