УЕФА вернул Россию в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории. И назвал условие для главной сборной

В союзе еще раз объяснили, когда снимут бан для российских команд.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА официально отстранили российские клубы и сборные от международных турниров. Национальная команда России до сих пор не может принимать участие в официальных матчах, а наши клубы не рассчитывают на еврокубки. Сроки бана при этом не уточнялись, что спровоцировало полемику вокруг возможного перехода в Азию.

Однако 26 сентября в УЕФА наконец внесли ясность. На сайте организации вышел пресс-релиз, в котором для нас есть две новости — хорошая и плохая.

Хорошая: дети возвращаются в международный футбол

На сайте УЕФА чиновники признают, что недопуск детей до участия в международных турнирах — это дискриминация их права на развитие.

«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не отстаиваем основополагающее право на их целостное развитие, но и напрямую дискриминируем их», — заявил Александр Чеферин.

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«УЕФА осознает, что детей не следует наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен прекращать посылать послания мира и надежды. Особенно огорчает то, что из-за продолжающегося конфликта юное поколение лишено права соревноваться на международном уровне. В связи с этим исполнительный комитет УЕФА решил допустить юношеские российские команды к соревнованиям в этом сезоне», — добавили в пресс-службе организации, подчеркнув, что матчи команд будут проходить без флага, гимна и не на территории России.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Плохая: отстранение взрослых сборных остается в силе

В том же заявлении в УЕФА подчеркнули: послабления санкций коснутся исключительно детского футбола. Бан взрослых команд продолжит действовать.

«Исполнительный комитет подтвердил, что отстранение всех остальных российских команд (клубов и национальных сборных) останется в силе до конца конфликта на Украине», — говорится на сайте организации.