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Сборная России

Сегодня, 18:45

УЕФА вернул Россию в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории. И назвал условие для главной сборной

УЕФА допустил юношеские сборные России до международных турниров
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Президент УЕФА Александер Чеферин
УЕФА допустил юношеские сборные России до международных турниров.
Фото Global Look Press
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В союзе еще раз объяснили, когда снимут бан для российских команд.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА официально отстранили российские клубы и сборные от международных турниров. Национальная команда России до сих пор не может принимать участие в официальных матчах, а наши клубы не рассчитывают на еврокубки. Сроки бана при этом не уточнялись, что спровоцировало полемику вокруг возможного перехода в Азию.

Однако 26 сентября в УЕФА наконец внесли ясность. На сайте организации вышел пресс-релиз, в котором для нас есть две новости — хорошая и плохая.

Хорошая: дети возвращаются в международный футбол

На сайте УЕФА чиновники признают, что недопуск детей до участия в международных турнирах — это дискриминация их права на развитие.

Александер Чеферин. Новое заявление Чеферина о бане России в УЕФА. Когда с наших сборных и клубов снимут санкции?

«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не отстаиваем основополагающее право на их целостное развитие, но и напрямую дискриминируем их», — заявил Александр Чеферин.

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«УЕФА осознает, что детей не следует наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен прекращать посылать послания мира и надежды. Особенно огорчает то, что из-за продолжающегося конфликта юное поколение лишено права соревноваться на международном уровне. В связи с этим исполнительный комитет УЕФА решил допустить юношеские российские команды к соревнованиям в этом сезоне», — добавили в пресс-службе организации, подчеркнув, что матчи команд будут проходить без флага, гимна и не на территории России.

Тренировка сборной России под руководством Валерия Карпина
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Плохая: отстранение взрослых сборных остается в силе

В том же заявлении в УЕФА подчеркнули: послабления санкций коснутся исключительно детского футбола. Бан взрослых команд продолжит действовать.

Александр Дюков. «Заявления представителей ФИФА и УЕФА дают надежду на скорое снятие бана с России». Интервью Александра Дюкова

«Исполнительный комитет подтвердил, что отстранение всех остальных российских команд (клубов и национальных сборных) останется в силе до конца конфликта на Украине», — говорится на сайте организации.

Футбол
Сборная России по футболу
Александер Чеферин
УЕФА
ФИФА
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