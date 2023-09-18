Российский футбол не ждут в Европе. Пора уходить в Азию?

Президент УЕФА назвал сроки нашего возвращения на международную арену.

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, когда российские сборные и клубы смогут вернуться к международным соревнованиям.

«Россия вернется в футбол только тогда, когда закончатся события на Украине», — приводит слова Чеферина ТАСС со ссылкой на сербский телеканал Sportklub.

Высказывание, с одной стороны, ожидаемое. Мы и сами догадываемся, что в Европе нас сейчас не ждут. Матчи с польскими, чешскими, норвежскими, британскими и прочими клубами и сборными пока из области фантастики. И какие-то перемены здесь до заморозки или подписания мирных соглашений на Украине действительно представить сложно.

Но вопрос будущего российского футбола в последнее время как-то ушел в тень. Словно и нет его. Мы привыкли, что максимум, на что можем рассчитывать, — товарищеские матчи. Обсуждаем не глобальное, а локальное — то юношеские сборные сыграют в турнире, то Сергея Карасева вызовут на европейский сбор судей, а Веру Опейкину даже назначат на матч Лиги наций Армения — Казахстан. Шажочки по возвращению есть, но они очень маленькие, а встречи российских клубов в еврокубках и сборной в официальных турнирах в ближайшие годы представить по-прежнему трудно.

Александер Чеферин. Фото Reuters

Так, может, слова Чеферина — лишний повод еще раз всерьез взвесить переход в Азиатскую футбольную конфедерацию? Там нас вроде как ждут. Это реальные турниры, где можно сыграть с Роналду, Бензема, Канте, Хендерсоном, Мане, Марезом, Дембеле, Малкомом и многими другими.

Вот, скажем, мнение Ильи Геркуса — последовательного сторонника перехода в АФК:

— Я бы не стал заниматься самообманом. Считаю, мы теряем время. Пропускаем отбор ЧМ-2026, если осенью не стартуем в Азии, — вот это обидно. Да, могли бы в финальную часть не пустить, но в отборе поиграли бы с турнирной перспективой.

Второе: азиатские кубки. Некоторые их недооценивают, говорят, что это чушь полная. Но на наших глазах Саудовская Аравия собирает популярных футболистов, хотя и в основном миновавших пик карьеры. Конкуренция там повысится. Уже начинаешь отличать саудовские клубы. Почему бы с ними и не сыграть? Есть неплохие команды и в Корее. Почему к этому презрительно относятся?

Сторонники ожидания смягчения позиции УЕФА тоже имеются. Но Геркус прав в одном: если в итоге все равно придется уходить в Азию, то будет очень жаль потерянного времени.

Вопрос выбора активно обсуждался в конце прошлого года, тогда было решено взять паузу. Сейчас снова пришло время устроить мозговой штурм, принимая важнейшее решение — где российскому футболу будет лучше: в Европе или в Азии.