«В мире только одному футболисту можно все простить — Месси». Карпин — про Глушенкова, отсутствие официальных матчей и работу на ТВ

Интервью главного тренера сборной Федору Смолову.

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин пришел на подкаст нападающего «Краснодара» Федора Смолова Smol Talk. Специалист, отвечая на вопросы форварда, поднял множество больных тем отечественного футбола.

Про Глушенкова: «Если бы играли официальные матчи, я бы сказал «до свидания»

«Недовольства тренера футболистом, какими-то его действиями или поступками — да, может быть. Но это нормально. Так же, как и футболист может обидеться на какого-то тренера. С Глушенковым не было никакой ругани. В моем понимании все игроки, которые находятся на поле и которые будут на него выходить, как минимум должны отрабатывать. Требования ко всем одинаковые. В мире есть один футболист, которому можно простить все, — Месси. Все остальные, какими бы великими они ни были, должны работать на благо команды.

Что значит не хочет ехать в сборную? Даже когда мы играли официальные матчи, я тебе (Смолову. — Прим. «СЭ») позвонил, расставил акценты. Ты говоришь «да, о'кей, я это все понимаю и принимаю, вопросов нет». То же самое здесь. Я уже не говорю про официальные матчи, когда они были, я тоже спрашивал — у кого что-то болит, кто не хочет, не может, еще какие проблемы, я заставлять играть за сборную никого не буду.

То же самое происходит и сейчас. Первое собрание команды, первый мой вопрос: «Кто приехал сюда без большого желания?» Я все понимаю, возможно, сейчас кто-то не хочет ехать. Соскучился по семье. Может, и правда лучше провести три-четыре дня дома, отдохнуть. Я не буду ставить крест ни на ком в данный момент. Если бы мы играли официальные матчи, я бы сказал «до свидания».

Про отстранение сборной и клубов: «Мы уже лет двадцать идем не туда»

«Дело не в отстранении. Дело не в том, что, когда нас вернут, тогда все поменяется. Нет. Мы же там (в еврокубках. — Прим. «СЭ») были. Наглядные примеры — 2020-й и 2021-й. Мы же не последние три года идем не в ту сторону, не туда. Мы уже лет двадцать идем не туда. В отдельно взятом клубе, наверное, можно (поменять все к лучшему. — Прим. «СЭ»). Глобально, чтобы это все поменялось сразу... Такого нет, что надо сделать вот это и все получится».

Валерий Карпин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Про уровень чемпионата России: «В Бельгии скорости выше»

«Что касается скоростей: как работы с мячом, так и физической активности — я считаю, что он (чемпионат Бельгии. — Прим. «СЭ») быстрее РПЛ. Мы говорим: уровень российского футбола по таланту стал ниже, чем когда приезжали топовые иностранцы. Бельгию, наверное, по талантам сто процентов можно сравнить с Россией. Но по уровню скорости я считаю, что даже бельгийский чемпионат быстрее.

Они развиваются в нужную сторону (топ-лиг. — Прим. «СЭ»). Если мы говорим про российский футбол, раньше, в 2000 году или в 1990-м, клубы участвовали в еврокубках и достойно играли: выходили из группы, проходили какие-то стадии. С каждым годом этого было все меньше. С чем это связано? У нас хуже футболисты стали? Я про это и говорю, как добиться, чтобы быстрее все стало? По мне, только на тренировках. Нужны требования к игрокам: мяч должен быстро ходить за счет передач, чтобы не еле-еле катился, а сильно. Надо много бегать, прессинговать. Это все делается на тренировках, но у нас есть клубы, в которых тренажерный зал запрещают».

Про телевидение: «Не со всеми комментаторами остался в хороших отношениях»

«Тина (Канделаки. — Прим. «СЭ») и Наталья Билан со мной связались и предложили. Увидели во мне что-то, какую-то пользу, которая могла быть от меня в телевидении. Сначала был экспертом, потом вели передачу с Ромой Гутцайтом, а затем даже предложили быть главный редактором футбольных комментаторов, не помню, как называлось. Со всеми точно нет (остался в хороших отношениях. — Прим. «СЭ»), поскольку, когда указываешь на ошибки перед всеми... Ты футболист, то же самое представь себе комментатора — они же все звезды. Когда сидит вся команда, а ты звезда — нельзя слова наперекор сказать, а тут тебе перед всеми указывают на ошибку. Не все могут с этим справиться, а тем более наши звездные комментаторы».