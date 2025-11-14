«Кайф нужно получать от своей команды, а не от соперника». Слова Карпина и Тюкавина перед матчем с Чили

15 ноября сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Чили на стадионе «Фишт» в Сочи. Накануне игры главный тренер Валерий Карпин и нападающий Константин Тюкавин ответили на вопросы журналистов.
— Какие у тебя впечатления от возвращения в сборную России? — вопрос Тюкавину.
— Рад вернуться в сборную. Меня давно не было из-за тяжелой травмы. Прошел через непростой период. Но все позади, так что я этому рад.
— Как оценишь состояние газона?
— Газон получше, чем в Питере. Хотя странно, что он таким там был. Но на это не надо жаловаться. Мы выйдем и будем играть.
— Дадут ли тебе капитанскую повязку?
— Если мне дадут повязку, буду рад, но это маловероятно.
— Что можешь выделить в игре соперника?
— Чили разбирали — два дня готовились, серьезный соперник. Будет интересный матч.
— Как оценишь свое состояние?
— Я повторюсь: на 100 процентов я пока не готов. Но сколько завтра выделят времени, постараюсь отпахать на поле и забить.
— Согласен ли ты со Смоловым, что Батраков и Кисляк — самые талантливые молодые игроки в России?
— А как этот вопрос относится к завтрашней игре? Я не знаю. Батрак и Кислый — два сильных футболиста. То, что говорил Смолов, подтверждаю.
— Каких бы музыкальных исполнителей хотел услышать на матче сборной?
— Когда исполнители выходят на поле, мы это не слышим. Кто больше нравится болельщикам, того и можно позвать.
— В тренировке сегодня не принимали участие Осипенко и Алексей Миранчук. В каком они состоянии? — вопрос Карпину.
— На завтра Осипенко и Миранчук не планируются. Думаю, что [на сборе] не останутся. Смысл? Да, привезли их сюда, потому что не знали состояние других футболистов. Были сомнения, но все живы и здоровы. Смысла играть после 90 минут на тяжелом поле нет.
— Завтра сборная России может установить мировой рекорд по количеству матчей без поражений. Планируется ли какое-то поощрение?
— Первый раз слышу. РФС, возможно, и знает, но планировать поощрение... Самое лучшее — победа и хорошее настроение.
— Появилась ли в команде традиция перед игрой, которая помогает добиваться результата?
— Да нет. Ничего не поменялось с матча против Хорватии. Все происходит ровно так же, как и тогда, в сентябре 2021 года.
— Если сравнивать сегодняшнюю команду, сборную образца 2018 года и ту, которая в 1999-м обыгрывала Францию, какая сильнее?
— Без понятия. Как можно сравнивать игроков? Абсолютно разные. Футбол другой уже.
— Сегодня четыре года с последнего официального матча сборной России. Какая промежуточная оценка?
— Не знаю, насколько я изменился. Постарел на четыре года. Сборная изменилась, стала намного моложе. С точки зрения имен на 50, а то и больше процентов поменялось. Что нормально и правильно.
— Вызовете ли вы еще раз Дзюбу, если Кержаков в итоге сравняется с Артемом по голам за сборную? Это возможно при обращении в ФИФА.
— Посмотрим, не знаю. Пусть ФИФА сначала примет решение, потом посмотрим.
— Будет ли завтра важно играть в том числе красиво?
— Понятно, что хотелось бы веселой игры, но реальность другая. Будем довольны любой победой.
— Что можете сказать про Чили? Чем эта команда отличается от других соперников?
— С одной стороны, более организованная команда. Но, прежде всего, это связано с тем, что про Перу мы говорили по одной игре, поэтому информации было намного меньше. Чили три последних матча меняла схему. У них была 5-4-1 против Бразилии, например. Какую схему выберут на наш матч, не знаем. Чили выглядит более проработанной командой, чем Перу. С этим тренером в Чили работают дольше.
— Что с Комличенко? Он сможет сыграть?
— Комличенко занимался в общей группе. Если занимался, то готов.
— У нынешнего состава сборной России было бы больше шансов обыграть Хорватию?
— Мы не видели эту сборную в матчах с большой ответственностью или под большим давлением. Я вроде все знаю, но иду на экзамен, вытаскиваю билет и все забываю. От ответственности и нервов это происходит.
— Даже если по именам.
— Не знаю, как будет реагировать Кисляк, допустим, или Батраков в матче за выход на чемпионат мира или Европы.
— Довольны ли вы работой тренера по физподготовке Луиса Мартинеса в клубе и сборной? Гурцкая говорил, что Макарова оштрафовали на месячную зарплату.
— Спросите потом, после матча. Или завтра-послезавтра. Или никогда (Улыбается.).
— С кем приятнее играть: с европейскими, азиатскими или латиноамериканскими сборными? От чего больше получаете кайф?
— Кайф нужно получать от своей команды. Разбираем нюансы каждого соперника. Команды хорошего, добротного, сильного уровня. Вопрос опять же, как бы сборная выглядела: в матче с Брунеем так, с Нигерией по-другому. Сила соперника тоже учитывается.
— Знали ли вы, что перед матчем с Боливией проходили выборы президента? Сейчас в Чили тоже.
— Да никак. Первый раз слышу.
— Мы не влияем на выборы президента?
— Пока нет.
— Как вам газон на стадионе в Сочи?
— Я не играю, может казаться для меня нормальным. Игроки делают передачи, обрабатывают мячи. Не только Сафонов, все после разминки отметили газон в Петербурге. Здесь газон лучший, который был за последнее время именно в Сочи. Со многими командами сюда приезжали. Удивления не вызвало, но, слава Богу, газон, со слов ребят, держит, не плывет. Завтра, наверное, будет идеальный.
Leeds1919
Как можно настолько тупые вопросы задавать? это профессионализм?
15.11.2025
15.11.2025
15.11.2025
Считаю что и Кержа нужно вызвать, пущай соревнуются. Будет интересно.
15.11.2025
Зачем его хаять ? Карпин должен тренировать сборную ибо никакой другой тренер в здравом уме ее тренировать незахочет. (только пусть из Динамо уйдет) Сборная играет с соперниками которым платят огромные деньги за игры с нами, они решают свои задачи в играх с нами и победят они или нет им до лампочки. Все эти игры просто ШОУ , как сборная сыграла бы в отборочных матчах даже сам Главный непредстовляет. Всегда и всех будут хаять и хвалить а главное то что Сборная в соревнованиях участия непринимает. Хорошего всем футбола (ШОУ). Точка.
15.11.2025
Валера не отрицает что придется играть с Соломоновыми островами, и вызывать Дзюбу для обновления рекорда)
15.11.2025
Валерио Пуделинни надо уже определиться, какое место работы ему более важно. Товарняки или все же Динамо, не успевает человек работать. Может плюнуть на все и в родной Спартак?) Ну а с таким совмещением все максимально плохо. Я понимаю, что это возможно из самых богатых людей в российском футболе, но на 3 кассах не получается сидеть, Валер.
15.11.2025
о да, мировой рейтинг очень важен сейчас. Для чего? Может мифический форум маячит?
15.11.2025
На редкость адекватно от Карпина.
15.11.2025
В моё время сборную СССР называли чемпионом мира по товарищеским играм, сборная России стремится к тому же результату))
15.11.2025
На месте карпуши я б подумал: "А туда ли мы идём?!!! Чтоб нас не проклинали... М-м???
15.11.2025
"Завтра сборная России может установить мировой рекорд по количеству матчей без поражений. Планируется ли какое-то поощрение?" Несомненно. Будет предоставлена возможность за зарплату тренера команды, выступающей в международных турнирах, еще как минимум следущий год улучшать этот "мировой рекорд" в товарняках с днищами мирового футбола или вторыми составами сборных, пролетевших в отборе мимо чемпионата мира.
15.11.2025
и никак не учимся?.... М-м???
15.11.2025
Нет. Я не тот. ещё неведомый избранник.... Не, ну зачем валеру фптопку?.... Можна поинтереснее придумать.... шины накачать, например... ИЛИ :) Я спросил у моей дурки - сколькися мы живём, полудурки, и никак не учим
15.11.2025
Скоро проснутся валероненавистники и, не читая, продолжат обсирать как главного тренера, так и сборную. Для особо обиженных ещё раз повторяю: не надо валить всё на Карпина. И вообще: отъ@битесь от Карпина, который, на минуточку, с этой сборной при всём к нам мировом неуважении имеет очень даже нехилый рейтинг в ФИФА. Но это ведь в нашей природе: обсирать ЛЮБОГО тренера сборной. На моей памяти не было НИ ОДНОГО, которого бы не хаяли. Включая великого Лобановского, хоть в основном ему прилетало от красно-белых, но их же, как они сами с гордостью утверждают - тьма! Ну, добьётесь вы смены Главного. И чё? Перестанете пихать сменщику? Хрена с два! Особенно, если он не ваших клубных цветов! Конечно, в нынешних условиях логичнее всего призвать на сборную Галактионова, от которого в сборной больше половины основняков. Но ведь это опять совмещение. Которого мы терпеть ненавидим. Круг замкнулся. ...Но сегодня у нас игра с Чили. Давайте чилить!!!
15.11.2025
В сентябре 2021 ? =))
15.11.2025
Пора Георгичу переходить в стендаперы. Чё-то не клеится у него с футболом. От слова - "совсем". Но говорит красиво!
15.11.2025