14 ноября, 21:45

«Кайф нужно получать от своей команды, а не от соперника». Слова Карпина и Тюкавина перед матчем с Чили

Карпин оценил игру сборной Чили перед матчем с Россией
Микеле Антонов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главное с пресс-конференции.

15 ноября сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Чили на стадионе «Фишт» в Сочи. Накануне игры главный тренер Валерий Карпин и нападающий Константин Тюкавин ответили на вопросы журналистов.

Тюкавин: «Буду стараться побить рекорд Дзюбы по голам за сборную»

— Какие у тебя впечатления от возвращения в сборную России? вопрос Тюкавину.

— Рад вернуться в сборную. Меня давно не было из-за тяжелой травмы. Прошел через непростой период. Но все позади, так что я этому рад.

— Как оценишь состояние газона?

— Газон получше, чем в Питере. Хотя странно, что он таким там был. Но на это не надо жаловаться. Мы выйдем и будем играть.

Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Дадут ли тебе капитанскую повязку?

— Если мне дадут повязку, буду рад, но это маловероятно.

— Что можешь выделить в игре соперника?

— Чили разбирали — два дня готовились, серьезный соперник. Будет интересный матч.

Валерий Карпин.«Если бы сейчас шел отбор, может, Сафонов бы и не играл». Карпин — о ничьей с Перу

— Как оценишь свое состояние?

— Я повторюсь: на 100 процентов я пока не готов. Но сколько завтра выделят времени, постараюсь отпахать на поле и забить.

— Согласен ли ты со Смоловым, что Батраков и Кисляк — самые талантливые молодые игроки в России?

— А как этот вопрос относится к завтрашней игре? Я не знаю. Батрак и Кислый — два сильных футболиста. То, что говорил Смолов, подтверждаю.

— Каких бы музыкальных исполнителей хотел услышать на матче сборной?

— Когда исполнители выходят на поле, мы это не слышим. Кто больше нравится болельщикам, того и можно позвать.

Валерий Карпин и Джонатан Альба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карпин: «Самое лучшее — победа и хорошее настроение»

— В тренировке сегодня не принимали участие Осипенко и Алексей Миранчук. В каком они состоянии? — вопрос Карпину.

— На завтра Осипенко и Миранчук не планируются. Думаю, что [на сборе] не останутся. Смысл? Да, привезли их сюда, потому что не знали состояние других футболистов. Были сомнения, но все живы и здоровы. Смысла играть после 90 минут на тяжелом поле нет.

— Завтра сборная России может установить мировой рекорд по количеству матчей без поражений. Планируется ли какое-то поощрение?

— Первый раз слышу. РФС, возможно, и знает, но планировать поощрение... Самое лучшее — победа и хорошее настроение.

— Появилась ли в команде традиция перед игрой, которая помогает добиваться результата?

— Да нет. Ничего не поменялось с матча против Хорватии. Все происходит ровно так же, как и тогда, в сентябре 2021 года.

— Если сравнивать сегодняшнюю команду, сборную образца 2018 года и ту, которая в 1999-м обыгрывала Францию, какая сильнее?

— Без понятия. Как можно сравнивать игроков? Абсолютно разные. Футбол другой уже.

— Сегодня четыре года с последнего официального матча сборной России. Какая промежуточная оценка?

— Не знаю, насколько я изменился. Постарел на четыре года. Сборная изменилась, стала намного моложе. С точки зрения имен на 50, а то и больше процентов поменялось. Что нормально и правильно.

— Вызовете ли вы еще раз Дзюбу, если Кержаков в итоге сравняется с Артемом по голам за сборную? Это возможно при обращении в ФИФА.

— Посмотрим, не знаю. Пусть ФИФА сначала примет решение, потом посмотрим.

— Будет ли завтра важно играть в том числе красиво?

— Понятно, что хотелось бы веселой игры, но реальность другая. Будем довольны любой победой.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов и&nbsp;вратарь Матвей Сафонов.Ляп Сафонова лишил сборную России победы над Перу. Теперь Карпин не уверен, что Матвей — основной

— Что можете сказать про Чили? Чем эта команда отличается от других соперников?

— С одной стороны, более организованная команда. Но, прежде всего, это связано с тем, что про Перу мы говорили по одной игре, поэтому информации было намного меньше. Чили три последних матча меняла схему. У них была 5-4-1 против Бразилии, например. Какую схему выберут на наш матч, не знаем. Чили выглядит более проработанной командой, чем Перу. С этим тренером в Чили работают дольше.

— Что с Комличенко? Он сможет сыграть?

— Комличенко занимался в общей группе. Если занимался, то готов.

— У нынешнего состава сборной России было бы больше шансов обыграть Хорватию?

— Мы не видели эту сборную в матчах с большой ответственностью или под большим давлением. Я вроде все знаю, но иду на экзамен, вытаскиваю билет и все забываю. От ответственности и нервов это происходит.

— Даже если по именам.

— Не знаю, как будет реагировать Кисляк, допустим, или Батраков в матче за выход на чемпионат мира или Европы.

— Довольны ли вы работой тренера по физподготовке Луиса Мартинеса в клубе и сборной? Гурцкая говорил, что Макарова оштрафовали на месячную зарплату.

— Спросите потом, после матча. Или завтра-послезавтра. Или никогда (Улыбается.).

— С кем приятнее играть: с европейскими, азиатскими или латиноамериканскими сборными? От чего больше получаете кайф?

— Кайф нужно получать от своей команды. Разбираем нюансы каждого соперника. Команды хорошего, добротного, сильного уровня. Вопрос опять же, как бы сборная выглядела: в матче с Брунеем так, с Нигерией по-другому. Сила соперника тоже учитывается.

— Знали ли вы, что перед матчем с Боливией проходили выборы президента? Сейчас в Чили тоже.

— Да никак. Первый раз слышу.

— Мы не влияем на выборы президента?

— Пока нет.

— Как вам газон на стадионе в Сочи?

— Я не играю, может казаться для меня нормальным. Игроки делают передачи, обрабатывают мячи. Не только Сафонов, все после разминки отметили газон в Петербурге. Здесь газон лучший, который был за последнее время именно в Сочи. Со многими командами сюда приезжали. Удивления не вызвало, но, слава Богу, газон, со слов ребят, держит, не плывет. Завтра, наверное, будет идеальный.

Товарищеские матчи. Сборные. .
15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)
Россия
Чили
17

    Как можно настолько тупые вопросы задавать? это профессионализм?

    15.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? (В.В.Маяковский)

    15.11.2025

  • Dron56

    Считаю что и Кержа нужно вызвать, пущай соревнуются. Будет интересно.

    15.11.2025

  • Dron56

    Зачем его хаять ? Карпин должен тренировать сборную ибо никакой другой тренер в здравом уме ее тренировать незахочет. (только пусть из Динамо уйдет) Сборная играет с соперниками которым платят огромные деньги за игры с нами, они решают свои задачи в играх с нами и победят они или нет им до лампочки. Все эти игры просто ШОУ , как сборная сыграла бы в отборочных матчах даже сам Главный непредстовляет. Всегда и всех будут хаять и хвалить а главное то что Сборная в соревнованиях участия непринимает. Хорошего всем футбола (ШОУ). Точка.

    15.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Валера не отрицает что придется играть с Соломоновыми островами, и вызывать Дзюбу для обновления рекорда)

    15.11.2025

  • Millwall82

    Валерио Пуделинни надо уже определиться, какое место работы ему более важно. Товарняки или все же Динамо, не успевает человек работать. Может плюнуть на все и в родной Спартак?) Ну а с таким совмещением все максимально плохо. Я понимаю, что это возможно из самых богатых людей в российском футболе, но на 3 кассах не получается сидеть, Валер.

    15.11.2025

  • Millwall82

    о да, мировой рейтинг очень важен сейчас. Для чего? Может мифический форум маячит?

    15.11.2025

  • Морская свинка_1979

    На редкость адекватно от Карпина.

    15.11.2025

  • AlAr

    В моё время сборную СССР называли чемпионом мира по товарищеским играм, сборная России стремится к тому же результату))

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    На месте карпуши я б подумал: "А туда ли мы идём?!!! Чтоб нас не проклинали... М-м???

    15.11.2025

  • Бен Ричардс

    "Завтра сборная России может установить мировой рекорд по количеству матчей без поражений. Планируется ли какое-то поощрение?" Несомненно. Будет предоставлена возможность за зарплату тренера команды, выступающей в международных турнирах, еще как минимум следущий год улучшать этот "мировой рекорд" в товарняках с днищами мирового футбола или вторыми составами сборных, пролетевших в отборе мимо чемпионата мира.

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    и никак не учимся?.... М-м???

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Нет. Я не тот. ещё неведомый избранник.... Не, ну зачем валеру фптопку?.... Можна поинтереснее придумать.... шины накачать, например... ИЛИ :) Я спросил у моей дурки - сколькися мы живём, полудурки, и никак не учим

    15.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Скоро проснутся валероненавистники и, не читая, продолжат обсирать как главного тренера, так и сборную. Для особо обиженных ещё раз повторяю: не надо валить всё на Карпина. И вообще: отъ@битесь от Карпина, который, на минуточку, с этой сборной при всём к нам мировом неуважении имеет очень даже нехилый рейтинг в ФИФА. Но это ведь в нашей природе: обсирать ЛЮБОГО тренера сборной. На моей памяти не было НИ ОДНОГО, которого бы не хаяли. Включая великого Лобановского, хоть в основном ему прилетало от красно-белых, но их же, как они сами с гордостью утверждают - тьма! Ну, добьётесь вы смены Главного. И чё? Перестанете пихать сменщику? Хрена с два! Особенно, если он не ваших клубных цветов! Конечно, в нынешних условиях логичнее всего призвать на сборную Галактионова, от которого в сборной больше половины основняков. Но ведь это опять совмещение. Которого мы терпеть ненавидим. Круг замкнулся. ...Но сегодня у нас игра с Чили. Давайте чилить!!!

    15.11.2025

  • ValeraK

    В сентябре 2021 ? =))

    15.11.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Пора Георгичу переходить в стендаперы. Чё-то не клеится у него с футболом. От слова - "совсем". Но говорит красиво!

    15.11.2025

    Валерий Карпин
    Константин Тюкавин
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
